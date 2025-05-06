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Tam Boyutta Gör Samsung'un dökümhane iş birimi, halihazırda dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi TSMC karşısında müşteri kaybetmeye devam ediyor. Son AMD'nin Samsung Foundry ile olan 4nm üretim ortaklığı sonlandırdığı ortaya çıktı. EPYC sunucu işlemcileri için artık TSMC'nin ABD'deki Arizona tesisine güvenecek.

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Kaçıranlar için Samsung, 2nm sürecinde kayda değer ilerleme sağlamış olsa da, 3nm GAA üretiminde yaşadığı verimlilik sorunlarını halen çözebilmiş değil. AMD'nin bu kararı ise, yalnızca EPYC işlemcilerle sınırlı kalmayabilir. Zira şirket daha önce Ryzen APU'lar ve Radeon GPU'lar için de Samsung’un SF4X süreciyle ortaklık yürütüyordu. Bu kapsamda uygulanan çift kaynak stratejisinin geleceği de belirsizlik taşıyor.

TSMC cephesinde ise üretim kapasitesi ve güvenilirlik açısından daha istikrarlı bir tablo söz konusu. Şirketin Arizona'daki 4nm üretim hattı hâlihazırda faaliyette ve AMD’nin yeni nesil EPYC "Venice" sunucu işlemcileriyle Ryzen 9000 serisi tüketici işlemcilerinin bir kısmı da burada üretiliyor.

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Samsung Foundry açısından bu gelişme moral bozucu olsa da, son gelen bilgiler 2nm sürecine olan taleplerin arttığı ve verimlilik oranlarının yükseldiği yönünde. NVIDIA gibi büyük oyuncuların ilgisi de bu sürecin kaderini değiştirebilir. Ancak kısa vadede AMD’nin tercihini TSMC lehine yapmış olması, rekabet dengeleri açısından önemli bir gösterge.

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AMD, Samsung ile yolları ayırıyor: 4nm'de TSMC'ye geçiyor