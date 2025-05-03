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    Steam Donanım Anketi açıklandı: İşte en popüler donanımlar

    Oyuncuların en büyük kalesi Steam, her ay yayınlanan Steam Donanım Anketi'nin Nisan 2025 verilerini paylaştı. İşte en popüler ekran kartları ve daha fazlası... 

    Steam Donanım Anketi açıklandı: İşte en popüler donanımlar Tam Boyutta Gör
    Steam, Nisan 2025 Donanım ve Yazılım Anketi sonuçlarını paylaştı. Bildiğiniz gibi bu veriler, oyuncuların donanım tercihlerine dair önemli değişimleri gösteriyor. Nisan ayında ise RTX 40 serisinin yükselişi sürerken, işlemci tarafında AMD yeniden ivme kazandı. İşletim sistemlerinde ise Windows 11'in liderliği sürüyor. İşte detaylar...

    RTX 4060 tekrar zirvede

    Steam Donanım Anketi'nin Nisan ayındaki ekran kartı sıralamasına baktığımızda, GeForce RTX 4060 mobil %4,99 kullanım oranına ulaşarak Nisan ayında en çok kullanılan ekran kartı oldu. Kıyaslamak adına bu rakamın Mart ayında %4,48 olduğunu söyleyelim. Onu, %4,72 ile RTX 3060 izliyor. Ancak RTX 3060, bu ay %0,38’lik bir kayıp yaşadı. RTX 4060 masaüstü modeli de düşüş eğiliminde ve %4,51 kullanım oranıyla üçüncü sıraya yerleşti.

    Aslına bakacak olursak, yükselen fiyatlar nedeniyle özellikle RTX 3050 gibi daha erişilebilir modellerin yükselişi sürüyor. RTX 4070 ve 4070 SUPER ise listenin alt sıralarında kalsa da, yeni nesil kartlara olan ilginin sürdüğünü gösteriyor. RTX 4070'in payı bu ay %2,43 ile sabitlenirken, 4070 SUPER %1,97’ye ulaştı.

    İşte Nisan 2025 itibarıyla öne çıkan ekran kartları:

    • NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU – %4,99 (+0,51%)
    • NVIDIA GeForce RTX 3060 – %4,72 (-0,38%)
    • NVIDIA GeForce RTX 4060 – %4,51 (-0,26%)
    • NVIDIA GeForce GTX 1650 – %3,51 (-0,03%)
    • NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti – %3,25 (+0,10%)
    • NVIDIA GeForce RTX 3050 – %3,12 (+0,16%)
    • NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti – %2,92 (-0,13%)
    • NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU – %2,72 (+0,08%)
    • NVIDIA GeForce RTX 3070 – %2,68 (-0,19%)
    • NVIDIA GeForce RTX 2060 – %2,43 (-0,25%)
    • NVIDIA GeForce RTX 4070 – %2,43 (-0,06%)
    • NVIDIA GeForce GTX 1060 – %2,34 (-0,06%)
    • AMD Radeon Graphics – %2,10 (-0,07%)
    • AMD Radeon(TM) Graphics – %2,01 (+0,09%)
    • NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER – %1,97 (+0,05%)

    Nisan ayında AMD, işlemci kullanım payını %38,68’e yükseltti ve Mart ayına kıyasla %1,06’lık artış elde etti. Bu sırada Intel tarafında kayıp devam etti. Intel’in payı %61,25’e gerilerken bu oran, %1,05’lik bir düşüş anlamına geliyor.

    • Intel: %61,25 (-1,05%)
    • AMD: %38,68 (+1,06%)
    • Microsoft XTA: %0,07 (-0,01%)

    Windows 11 ilk kez %60’ı geçti

    İşletim sistemlerine gelirsek, Microsoft'un işletim sistemi tarafındaki son hamleleri meyvesini vermeye başladı. Windows 11, Nisan ayında %60,18’lik paya ulaşarak ilk kez %60 barajını aştı. Bu oran, önceki aya kıyasla %2,59’luk artışa denk geliyor. Buna karşılık Windows 10’un kullanımı düşmeye devam ediyor ve %39,64’e geriledi.

    • Windows 11 64-bit: %60,18 (+2,59%)
    • Windows 10 64-bit: %39,64 (-2,59%)
    • Windows 7 64-bit: %0,12 (değişmedi)
    • Diğer: %0,06 (değişmedi)
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