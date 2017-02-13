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Corsair SF600 incelemesi "SFX form faktöründe, canavar ufaklık"

2 yıl
11,8b
1
Güç Kaynağı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda Corsair'ın 80+ Gold sertifikalı, SFX form faktöründeki SF600 power supply'ının minik yapısını ele alıyor, tasarımı ve kablolamasına göz gezdiriyor, ardından bir oyuncu sisteminde sınıyoruz.
Corsair’ın tepe seri AXi’den başlamak üzere HX, HXi, RMi, RMx, uzun lafın kısası verimlilik sertifikası, kablolama tarafındaki bazı değişikliler ve hitap ettiği kitleye göre liste uzayıp gidiyor, başarılı segmentasyonu itibarıyla isteyen istediği power supply’ı bulabiliyor diyebilirim. SF600 ise minimal bir alanda minimal bir çözüm isteyip yüksek güç ihtiyacı olanlara hitap ediyor.

Siyah-sarı temalı, bol detaylı kutusu içerisinden ürünün kendisi, ben bunu başka şeyler için de kullanırım diyebileceğiniz cinsten kaliteli torbada Tip 4 modüler bağlantı kabloları ve güç kablosu, siyah kablo klipsleri, Corsair logosu yapıştırması ve kullanım klavuzu çıkıyor. SF serisi tam tamına 7 yıl garantili, başlı başına bir tercih sebebi zira bu form faktördeki rakibi Silverstone sadece 3 sene garanti süresi sunuyor. Aslında bu süreler ürüne olan güvenin de göstergesi, özellikle de konu bir power supply olunca garanti süresinin kullanıcının tercihini genel hatlarıyla şekillendirdiğini düşünüyorum.

Corsair SF600, SFX form faktöründe, tabiri caizse mini minnacık bir power supply. 12.5cm eninde, 6.3cm boyunda ve 10cm uzunluğunda, sığamayacağı bir kasa yok. Hele ki abilerinden RM1000i’nin yanında, en boy uzunluk, her açıdan hayli kalıyor.
Gövdesi siyah mat, hafif kumlu bir malzemeden imal edilmiş, hayli diri ve tok bir hissiyat veriyor. Gri SF600 sticker’ı dışarı, güç çıkış değerlerinin olduğu sticker içeri bakacak şekilde konumlandırılmış. Soğutma 9.2cm’lik bir fana emanet edilmiş, boştayken devreden çıkıyor, gerektiğinde devreye giriyor. Küçük form faktör severler için Corsair’ın salon bilgisayarı konseptindeki minik Bulldog’u veya DAN markasının sadece 7.2 litre hacmindeki, küçük kasa terimini baştan yazan kasalarında dahi kullanılabilir bir power supply Corsair SF serisi.

Tam modüler SF600’ün kabloları da bu kullanıma binaen kısa kablolar, torbanın içerisinden 30cm’lik bir 24 pin anakart, 40cm’lik bir 4+4 işlemci, 40cm 6+2 formunda 2 adet PCI Express kablosu, 44.5cm’lik 4 konnektör Sata kablosu ve yine 44.5cm uzunluğunda dört molexli kablo çıkıyor. Bu kablolar gayet temiz ve şık görünen, esneme payları sık manevra yapmak için yeterli, bobinsiz Tip 4 kablolar. İsterseniz Corsair’ın kendi sitesi veya Türkiye’den Tip 4, renkli kaplamalı kablolar temin edebiliyorsunuz, tabii uzunluklarına dikkat etmek zira mesela normal boy anakart kablosu 61cm, yani SF serisinin kutusundan çıkanın iki katı oluyor bu.

80 Plus Gold sertifikalı SF600 adı üstünde 600W maksimum güç çıkışı sağlayabiliyor. Japon Chemi-Con ve Nichicon polimer kapasitörlerle güçlendirilen, tek hatlı power supply’ın 3.3 ve 5v kanalları üzerinden 120W 20A, 12v kanalından ise 600W 50A çıkış alınabiliyor. %50 yük altında %91.5, %100 yük altında ise %89.3 verimlilikle çalışabiliyor, sertifika değerini tutturuyor.

Normal bir sistem kurulumundaki deneyimi ve performansı ne peki? Test sistemimizde MSI’ın Z170 yongasetli anakartı üzerinde 4.8GHz’e hızaşırtılmış i7 6700K’yı Corsair Vengeance LED RAM’ler destekliyor. Ekran kartı tarafında MSI’ın GTX1080 bazlı Sea Hawk X’i var, bu videonun çekildiği tarih itibarıyla temin edebileceğiniz en hızlı ekran kartlarından biri.
10 saatin üzerinde bir oyun maratonu, 24 saatlik stres testi, video işleme ve benzer stress testleri uyguladım. SF600 kendine güveni tam bir şekilde tüm testlerimden geçti, niye güveni tam, zira tam yükte çekilen güç 350W’ı geçmesine rağmen SF600 fan çalıştırmadı bile, çalıştırdığında dahi ekstra ses üretmiyor, yükün miktarı ne olursa olsun en ufak bir bobin zırıltısı da duymadım, kaliteli bobinlerin etkisi büyük.
SFX form faktöründeki power supply’ı Corsair 400C gibi Mid-Tower bir kasaya takmak için dönüştürücü ara bir plakaya ihtiyacınız var, kutu içeriğine dahil değil bu parça, ayrıca temin etmeniz gerek, kutudan çıkan kablolar da kısa kaldığı için mesela RM1000i’nin kapasitörlü Tip 4 kablolarını kullandım.

Corsair SF600, aklınıza gelebilecek en küçük kasaya girebilen ama Corsair’ın tüm tecrübesini, kalite ve deneyimini barındıran bir ürün. Kitlesi belli, Corsair 400C gibi nispeten küçük bir kasa sahiplerine de değil, Corsair’ın Bulldog’u, DAN marka ultra küçük kasa severlere hitap ediyor.
Bu videonun yayınlandığı tarih itibarıyla da 650TL civarında bir fiyata sahip, kağıt üstünde aynı formdaki, aynı güce sahip Silverstone 750-800TL aralığında. Arka plaka dönüştürücünün kutunun içerisinden çıkmaması bir eksi ancak kaliteli Tip 4 kabloları, güçlü bir sistemi beslerken dahi fan devreye girmeden çalışabilmesi, şahsen en önemlisi de rakibine kıyasla %1-%2 de olsa hem daha verimli, hem daha ucuz, hem de daha uzun garanti süresine sahip olması, zaten seçeneklerin sınırlı olduğu bu form faktörde SF600’yü listenin tepesine taşıyor.
En nihayetinde küçük ama güçlü sisteminin sırtını dayayabileceği sağlam bir power supply isteyenler için, Türkiye’den alınabilecek şahsen en iyi SFX formundaki power supply Corsair SF serisi.

Böylelikle bir incelememizin daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.

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xmen121 2 yıl
Güzel power supply
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Overlord7134 2 yıl
Keşke sf450 incelemiş olsalardi itx forum kasa toplayanlar psu güçlü ama düşük watt ve fiyat uygun tutar!..Tr fiyatlari 400TL gibi bişey +80gold plus sf450 modeli
Ve günümüz gpu ve cpular artik eskisi gibi çok enerji harcamiyorlar ve çoğu sitede sleeved kablo seti kutudan çıkmadığından bahsetmişlar artık bu eski tip kablo setleri tedavülden kalkmali...
amazon.com/...
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salvatore18 2 yıl
Aha donanım incelemesi yanlış görüyorum sanırım aylar sonra ilk kez. Hiç yayınlamasaydınız sitede o kadar mobil haber varken görüntü kirliliği yapmış bu inceleme.
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reiis 2 yıl
İnceleme için teşekkürler silver ile bunun arasında kalmıştım buda netleşmiş oldu tercihim bu ürün olacak
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