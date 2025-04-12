Togg'un en dolu versiyonu %40 ÖTV'de | Skoda Enyaq mayısta geliyor - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde Togg T10X'in opsiyonlarına gelen zammı, elektriklilerdeki muhtemel ÖTV güncellemesi, Mazda'nın yeni elektriklisi EZ-60, mayısta gelecek Skoda Enyaq'ın olası fiyatı, Türkiye'de Yılın Otomobili adayları ve ABD-Çin savaşı gibi konuları konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
00:38 - Togg'un en dolu versiyonu %40 ÖTV diliminde
06:34 - Yeni Mazda EZ-60
14:24 - Türkiye'de Yılın Otomobili adayları
21:07 - BYD e7
27:54 - Skoda Enyaq mayısta Türkiye'ye geliyor
35:14 - ABD-Çin savaşı
45:00 - Kapanış