Togg'un en dolu versiyonu %40 ÖTV'de | Skoda Enyaq mayısta geliyor - DH Oto Gündem

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Programımızın bu haftaki bölümünde Togg T10X'in opsiyonlarına gelen zammı, elektriklilerdeki muhtemel ÖTV güncellemesi ve Mazda'nın yeni elektriklisi EZ-60 gibi konuları değerlendirdik.

Programımızın bu haftaki bölümünde Togg T10X'in opsiyonlarına gelen zammı, elektriklilerdeki muhtemel ÖTV güncellemesi, Mazda'nın yeni elektriklisi EZ-60, mayısta gelecek Skoda Enyaq'ın olası fiyatı, Türkiye'de Yılın Otomobili adayları ve ABD-Çin savaşı gibi konuları konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

00:38 - Togg'un en dolu versiyonu %40 ÖTV diliminde

06:34 - Yeni Mazda EZ-60

14:24 - Türkiye'de Yılın Otomobili adayları

21:07 - BYD e7

27:54 - Skoda Enyaq mayısta Türkiye'ye geliyor

35:14 - ABD-Çin savaşı

45:00 - Kapanış

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