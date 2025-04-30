Microsoft'un tartışmalı Recall özelliği geri döndü! YZ kullanıcıları 1 Milyarı aştı | AI Günlükleri

Microsoft'un tartışmalı Windows Recall özelliği, ChatGPT'nin ücretsiz Deep Research özelliği ve Google'ın 3D dünyalar yaratan Genie 2 teknolojisi... Yapay zeka dünyasındaki son gelişmeler!

Bu haftaki AI Günlükleri bölümümüzde yapay zeka dünyasını sarsan önemli gelişmeleri video olarak sizlerle paylaşıyoruz. Microsoft'un dijital mahremiyeti tehlikeye atan Windows Recall özelliğini yeniden kullanıma sunması, OpenAI'ın ücretsiz kullanıcılara sunduğu Deep Research özelliği, Google'ın sanal dünyalar yaratan Genie 2 teknolojisi ve çok daha fazlası için videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın.

Windows Recall özelliği her 5 saniyede bir ekran görüntüsü alarak dijital mahremiyeti tehlikeye atarken, ChatGPT'nin Deep Research özelliği artık ücretsiz kullanıcılara ayda 5 kez kullanım hakkı sunuyor. Google'ın Genie 2 teknolojisi komutlarla şekillendirilebilen 3D dünyalar yaratıyor ve OpenAI'ın Shopify işbirliği ChatGPT üzerinden doğrudan alışveriş yapma imkanı getiriyor. Elon Musk'ın şirketi xAI ise Grok'a telefon kameralarıyla görme yeteneği kazandırdı.

ABD-Çin teknoloji savaşları kızışmaya devam ediyor. ABD'nin Nvidia H20 modellerinin Çin'e satışını yasaklaması üzerine Huawei, Ascend 910C çipinin seri üretimine başlamaya hazırlanıyor. Çinli şirketler ise yasak öncesinde 12 milyar dolarlık stok yaptılar. Diğer yandan, Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek, R1'e kıyasla %97 daha az maliyetle çalışacak R2 modelini duyurdu. Bu rekabette kullanıcı sayıları da hızla artıyor - Google Gemini 350 milyon, OpenAI ChatGPT ise 600 milyon aktif kullanıcıya ulaştı.

Teknoloji devlerinin pazar mücadelesi de kızışıyor. Google'ın tekelcilik davasından sonra OpenAI ve Perplexity, Chrome'u satın almak için harekete geçti. Adobe ise Photoshop'a yeni bir yapay zeka asistanı ekleyerek tasarım süreçlerini otomatikleştirmeye hazırlanıyor. Görsel üretme araçları da gelişmeye devam ediyor - Character.AI platform'una AvatarFX adlı video üretme özelliği eklenirken, Argil AI ise yapay zeka ile üretilmiş karakterlerin ürün tanıtımı yapabildiği yeni bir araç geliştirdi.

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