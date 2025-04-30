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    Çıldırtan mobil oyun Flappy Bird, 10 yıl sonra geri döndü

    Bir döneme damgasını vuran, dünyanın en zor mobil oyunlarından biri olan Flappy Bird, geri dönüyor. Beceri oyunu ilk olarak Android kullanıcıları için Epic Games Store'da yayınlandı.

    Flappy Bird android epic games store indir Tam Boyutta Gör
    Flappy Bird, 2013 yılında çıkış yaptı. Bağımlılık yaratan oyun, kısa sürede popülerlik kazanarak Google Play ve App Store'da liste başı oldu. Oyun, Nintendo'nun klasik Mario oyunlarına benzer grafiklere sahipti ve 50 milyondan fazla indirmeye ulaştı. Reklam satışları ve uygulama içi satın alımlar oyunun geliştiricisine günde 50.000 dolar kazandırmasına rağmen, bazı nedenlerle Şubat 2014'te mağazadan çekildi. 10 yılın ardından, oyun kullanıcılara merhaba dedi.

    Flappy Bird, zamanında o kadar büyük bir sansasyon yarattı ki oyunun yüklü olduğu iPhone’lar eBay üzerinden binlerce dolara satışa çıkarıldı. Ayrıca mağazadan kaldırıldıktan sonra sayısız klonu çıktı. Oyunun yeni sürümünün Android ve iOS platformu için 2025'te yayınlanacağı biliniyordu. Şimdi, Android kullanıcıları için Epic Games Store’da yayınlandı.

    "Orijinal" Flappy Bird, Epic Games Store'da yayınlandı

    Flappy Bird'ün bu sürümü oyuncuları kripto para satın almaya zorlamıyor, puan yarışına girdikleri klasik mod ve yeni karakterlerle birlikte yeni bir dünya sunuyor. Oyun, reklamlar ve Flappy Bird için aksesuarlar içeren uygulama içi satın alımlarla gelir elde edecek.

    Flappy Bird'ün iOS sürümü de geliştirilme aşamasında ancak ne zaman çıkış yapacağı belli değil. Yapımcıları, “Diğer platformlar için planlarımız var ancak şu anda paylaşacak başka bir haberimiz yok!" açıklamasında bulundu.

    Kaynakça https://flappybird.org https://www.neowin.net/news/flappy-bird-returns-to-android-after-10-years-with-new-characters-and-worlds/
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