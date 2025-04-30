Çıldırtan mobil oyun Flappy Bird, 10 yıl sonra geri döndü

Flappy Bird, zamanında o kadar büyük bir sansasyon yarattı ki oyunun yüklü olduğu iPhone’lar eBay üzerinden binlerce dolara satışa çıkarıldı. Ayrıca mağazadan kaldırıldıktan sonra sayısız klonu çıktı. Oyunun yeni sürümünün Android ve iOS platformu için 2025'te yayınlanacağı biliniyordu. Şimdi, Android kullanıcıları için Epic Games Store’da yayınlandı.
"Orijinal" Flappy Bird, Epic Games Store'da yayınlandı
Flappy Bird'ün bu sürümü oyuncuları kripto para satın almaya zorlamıyor, puan yarışına girdikleri klasik mod ve yeni karakterlerle birlikte yeni bir dünya sunuyor. Oyun, reklamlar ve Flappy Bird için aksesuarlar içeren uygulama içi satın alımlarla gelir elde edecek.
Flappy Bird'ün iOS sürümü de geliştirilme aşamasında ancak ne zaman çıkış yapacağı belli değil. Yapımcıları, “Diğer platformlar için planlarımız var ancak şu anda paylaşacak başka bir haberimiz yok!" açıklamasında bulundu.Kaynakça https://flappybird.org https://www.neowin.net/news/flappy-bird-returns-to-android-after-10-years-with-new-characters-and-worlds/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: