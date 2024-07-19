PSU (Güç kaynağı) nedir, ne işe yarar? En iyi power supply markaları

- PSU nedir ❓
- PSU ne işe yarar 🤔
- Güç kaynağı olmazsa veya PSU yeterince güçlü değilse ne olur ℹ️
- Güç kaynağı alırken dikkat edilmesi gerekenler 🔌
- PSU önerisi isteyenler en iyi 10 güç kaynağı (power supply)
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Bir bilgisayarın çalışması için hayati önem taşıyan bir donanım varsa o kesinlikle güç kaynağıdır. Onsuz bilgisayar yalnızca plastik ve metalle dolu cansız bir kutudur. PSU olarak da bilinen güç kaynağı ünitesi, sisteminizin tamamına güç sağlama gibi son derece önemli bir rol üstlendiğinden yanlış seçilmesi size pahalıya patlayabilir. Bu bağlamda kendi bilgisayarını toplayanların ya da hazır sistemi tercih edenlerin en çok merak ettiği parçalardan PSU nedir, ne işe yarar, güç kaynağı neye göre seçilir? bilmek önemlidir. Bu rehber yazıda PSU’nun ne işe yaradığını anlatıyor ve güç kaynağı önerisi isteyenlere en iyi power supply markalarını ve fiyatlarını listeliyoruz.
PSU nedir ❓
PSU ne işe yarar 🤔
Herhangi bir nedenle aşırı miktarda akım gelmeye başlarsa, aşırı ısınma sorunu ortaya çıkacak; bu da bilgisayar bileşenlerine zarar verecektir. Sadece elektronik bileşenleri olası hasarlardan korumak için akım sınırlaması uygulanır. Akım sınırlamanın görevi, akım akışının güvenli aralıkta kalmasını sağlamak, donanım arızasını önlemek, aynı zamanda bakım maliyetini azaltmak ve ekipmanın ömrünü arttırmaktır.
Aşırı gerilim ve aşırı akım, elektronik bileşenler için başka bir sorundur ve ekipman için önemli miktarda risk oluşturur. Bu nedenle gelişmiş PSU'lar, aşırı gerilime ve aşırı akıma karşı koruma sağlamak için koruma devresiyle gelir. Koruma devresinin olması hasar olasılığını en aza indirerek PSU'nun güvenilirliğini artırır.
Gücün dönüşümü ısıya yol açar, belirli bir süre boyunca toplanan ısı aşırı ısınmaya neden olur; bu da bilgisayar bileşenlerinin ömrünü kısaltır. Bu sorunu gidermek için PSU'lar gücün dönüştürülmesi işlemi sırasında oluşan ısıyı dağıtmak için fan veya başka bir soğutma seçeneğinden oluşur.
Güç kaynağı olmazsa veya PSU yeterince güçlü değilse ne olur ℹ️
PSU, bilgisayar sistemindeki bileşenler için yeterli gücü sağlamıyorsa çeşitli sorunlar ortaya çıkabilir. En önemlisi, yetersiz güç, sistem kararsızlığına yol açabilir. Güç kaynağı, sistemi başlatmak için yeterli gücü sağlayamazsa, önyükleme yapmayabilir veya hiç açılmayabilir. Güç düğmesine basmanın hiçbir etkisinin olmadığı veya sistemin kısa süreliğine çalışıp hemen kapandığı bir durumla karşılaşabilirsiniz. Bilgisayar açılsa bile özellikle oyun oynama veya render alma gibi kaynak tüketimini artıran işlemler gerçekleşirken rastgele çökmeler, donmalar veya ani kapanmalar yaşayabilirsiniz.
Yetersiz güç kaynağı PC’nizin bileşenlerine zarar verebilir. PSU, güç taleplerini karşılamakta zorlandığında dengesiz voltaj veya tutarsız güç sunarak anakart, işlemci, ekran kartı veya diğer hassas parçalarda olası hasara yol açabilir.
Düşük kaliteli PSU, sistem fanlarını veya soğutma çözümlerini etkili bir şekilde çalıştırmak için yeterli gücü sağlayamayabileceğinden, yetersiz soğutmaya da neden olabilir. Bu, bilgisayar kasasının içindeki sıcaklığın artmasına yol açarak aşırı ısınma sorunlarına neden olabilir ve bileşenlerin ömrünü, performansını olumsuz yönde etkileyebilir.
Kaç watt PSU almalıyım? diyenler için yardımcı olacak en iyi 5 PSU watt hesaplama sitesi:
Güç kaynağı alırken dikkat edilmesi gerekenler 🔌
- Watt
- Verimlilik derecelendirmesi
- Modülerlik
- Konektörler
- Güvenilirlik ve marka saygınlığı
Yüksek kaliteli bir PSU, aşırı gerilim koruması, düşük gerilim koruması, aşırı akım koruması, kısa devre koruması ve aşırı gerilim koruması gibi güvenlik özelliklerini içerir. Bu özellikler bilgisayar sisteminin olası elektrik tehlikelerinden korunmasına ve bileşenlerin hasar görmesine karşı korunmasına yardımcı olur. PSU’lar, farklı bilgisayar sistemlerinin güç gereksinimlerini karşılamak için farklı watt değerlerine sahiptir. PSU’nun watt değeri CPU, ekran kartı, sürücüler ve çevre birimleri dahil olmak üzere tüm bileşenlerin güç ihtiyacını karşılamaya yeterli olmalıdır. İstikrarlı ve güvenli güç dağıtımı sağlamak için yeterli watt değerine sahip PSU seçmek önemlidir.
Bilgisayar toplarken veya yükseltirken, saygın bir markadan yeterli watt değerine sahip yüksek kaliteli bir PSU seçerseniz bileşenlerinizi güçle ilgili olası hasarlardan korumuş olursunuz.
Daha verimli PSU, sistemi daha serin ve sessiz hale getirmekle kalmaz, aynı zamanda elektrik maliyetini de azaltır ve daha az ısı üretir. Isı çıkışını azaltmak için enerji israfını en aza indiren sertifikalarla (80+) belirtilen yüksek verimlilik derecesine sahip PSU'lara bakın.
PSU'yu seçerken uyumluluk çok önemlidir; gerekli bağlantıya sahip değilse kullanamayabilirsiniz. Dolayısıyla PSU'nun bileşeniniz için SATA, PCIe ve CPU gücü dahil olmak üzere gerekli tüm konektörlere sahip olduğundan emin olmak önemlidir.
PSU önerisi isteyenler en iyi 10 güç kaynağı (power supply)
- MSI MPG A550BN 550 W Power Supply
- MSI MAG A600DN 600W 80+ 120MM Fan Güç Kaynağı
- Gigabyte GP-P850GM 850 W PC Güç Kaynağı
- Cooler Master MWE V2 750W 80+ Gold
- Corsair CV550 80 Plus Bronze PSU
- MSI MPG A750GF 750w 80 Plus Gold
- CORSAIR RM850x 850 W Power Supply
- Cooler Master Mwe 850W 80Plus Gold 2xEPS 120MM Fanlı Modüler Güç Kaynağı
- Aerocool Vx Plus 550W Power Supply
- GAMEFORCE GF700 700W Power Supply
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.