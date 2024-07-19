PSU (Güç kaynağı) nedir, ne işe yarar? En iyi power supply markaları

Bir bilgisayarın çalışması için hayati önem taşıyan bir donanım varsa o kesinlikle güç kaynağıdır. Onsuz bilgisayar yalnızca plastik ve metalle dolu cansız bir kutudur. PSU olarak da bilinen güç kaynağı ünitesi, sisteminizin tamamına güç sağlama gibi son derece önemli bir rol üstlendiğinden yanlış seçilmesi size pahalıya patlayabilir. Bu bağlamda kendi bilgisayarını toplayanların ya da hazır sistemi tercih edenlerin en çok merak ettiği parçalardan PSU nedir, ne işe yarar, güç kaynağı neye göre seçilir? bilmek önemlidir. Bu rehber yazıda PSU’nun ne işe yaradığını anlatıyor ve güç kaynağı önerisi isteyenlere en iyi power supply markalarını ve fiyatlarını listeliyoruz.

PSU ne işe yarar 🤔

Tam Boyutta Gör Bilgisayar sisteminin her bileşeni, düzgün çalışması için belirli bir voltaj aralığına ihtiyaç duyar. Bilgisayar bileşenlerinin düzgün çalışması için istikrarlı güç sağlanması amacıyla çıkış voltajının belirli aralıkta kalmasını sağlamak PSU'nun görevidir. Voltaj dalgalanması hassas elektronik bileşenlerin çalışması için ciddi bir sorun olabilir.

Herhangi bir nedenle aşırı miktarda akım gelmeye başlarsa, aşırı ısınma sorunu ortaya çıkacak; bu da bilgisayar bileşenlerine zarar verecektir. Sadece elektronik bileşenleri olası hasarlardan korumak için akım sınırlaması uygulanır. Akım sınırlamanın görevi, akım akışının güvenli aralıkta kalmasını sağlamak, donanım arızasını önlemek, aynı zamanda bakım maliyetini azaltmak ve ekipmanın ömrünü arttırmaktır.

Aşırı gerilim ve aşırı akım, elektronik bileşenler için başka bir sorundur ve ekipman için önemli miktarda risk oluşturur. Bu nedenle gelişmiş PSU'lar, aşırı gerilime ve aşırı akıma karşı koruma sağlamak için koruma devresiyle gelir. Koruma devresinin olması hasar olasılığını en aza indirerek PSU'nun güvenilirliğini artırır.

Gücün dönüşümü ısıya yol açar, belirli bir süre boyunca toplanan ısı aşırı ısınmaya neden olur; bu da bilgisayar bileşenlerinin ömrünü kısaltır. Bu sorunu gidermek için PSU'lar gücün dönüştürülmesi işlemi sırasında oluşan ısıyı dağıtmak için fan veya başka bir soğutma seçeneğinden oluşur.