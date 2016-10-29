Corsair Vengeance LED RAM incelemesi "Tematik ve Şık RAM'ler"

Bu videoda Corsair'ın özellikle LED'leriyle dikkat çeken Vengeance LED serisi RAM'lerinin tasarımına göz atıyor, soğutucuların altındaki detaylara iniyor, performansını sınıyor, hızaşırtıyoruz.

Corsair, giriş segmentinde Value, yüksek performans seviyesinde Vengeance ve ekstrem performans segmentinde Dominator sınıfı RAM kitlerini sunuyor. Vengeance LED serisi için Vengeance LPX serisinin tasarım ve donanımsal olarak geliştirilmiş versiyonu diyebiliriz bir bakıma.



Tematik siyah-sarı paketin içerisinde kitin kendisi ve garanti belgeleri çıkıyor, Vengeance LED’ler Corsair’ın RAM tarafındaki bir geleneği olarak ömür boyu garantili, tabii bazı detaylar dahilinde.



Vengeance LED’in DDR4 2666MHz’den 3466MHz’e kadar hıza sahip versiyonları ve 16, 32, 64GB şeklinde kitleri mevcut, LPX serisindeki gibi 16GB’lık modüllerden oluşan kitleri de var ama tek modül olarak satın alamıyorsunuz. Elimizdeki RAM kiti iki 8GB modülden oluşan 16GB DDR4 3200MHz’lik kit, CL16-18-18-36 zamanlamayla geliyor, çalışma gerilimleri 1.35v.



Vengeance LED serisi adı üstünde LED aydınlatmaya sahip. Şu an için kırmızı, mavi ve beyaz renk seçenekleri bulunuyor, RGB sürümü de gelecektir eminim.



Şeffaf LED hazneleri, köpekbalığı solungacını andıran ızgaraların yarım santim kadar altındalar, böylece hem gözü rahatsız etmiyor hem de ızgaraya yansıyan ışığıyla hoş bir görünüm oluşuyor. Izgara kısmı ve diğer yarısı arasında ufak bir ton farkı var, iki tonda da kumlu metal görünümü hakim. Beyaz LED’ler 6500K, mavimsi soğuk beyaz gibi değil de 5500K yani daha doğal bir beyaz bir ışık yayıyorlar. Corsair Link arayüzü üzerinden şu an için sadece nefes alma ve sabit şeklinde iki aydınlatma efekti seçilebiliyor.



Vengeance LED serisinin LPX serisinden şahsen en büyük farkı görünümü ve boyutları. Tepelerinde Corsair logosu basılı, korozyona dayanıklı eloksal kaplamalı ısı dağıtıcıları başarılı bir termal iletkenliğe sahip olsa da RAM’leri yüksek profilli hale getirmiş, 4.9cm boyudalar, kasanızın üst panelinde sıvı soğutucu kullanıyorsanız eğer RAM’lerle soğutucunun çatışması mümkün, ben sıvı soğutmayı ön panele alarak çözüm getirdim mesela.



Vengeance LED RAM’ler tematik bir kasa kurulumu için tasarımsal anlamında hayli başarılı çözüm, hem kaslı hem de şık görünüyorlar ama soğutucunun altındakilerden de bahsetmek gerek.



Samsung üretimi bellek modülleri siyah, 10 katmanlı bir PCB’nin üzerindeler, LPX serisinde yine siyah ama 8 katmanlı bir PCB kullanılıyor. Daha fazla katman daha iyi sinyalizasyon, en nihayetinde daha stabil hızaşırtma potansiyeli anlamına geliyor. XMP 2.0 desteğiyle beraber destekli anakartlarda otomatik hızaşırtma da mümkün. Tek başına RAM’in hızaşırtma yetenekleri yeterli değil tabii, anakartınızın yetenekleri ve sunduğu ek seçeneklerle sistemden sisteme RAM’leri hız anlamında daha ileriye taşıyabiliyorsunuz.



İlk olarak şunu söylemek gerek belki, yüksek hızlı bellekler oyunlarda hissedilir farklar oluşturmuyorlar, en iyi senaryoda 2-3 kare/saniye ki bu da alınan kare/saniye değerleri zaten hayli yüksekken oluşabilen bir fark. Yüksek hızlı RAM’lerin artısı üretkenlik ve hesaplama yazılımlarında ortaya çıkıyor. Adobe Premiere’de video işleme ve video çıktısı alma, Photoshop’ta efekt uygulama ve 3D modelleme yazılımları gibi işlemci ağırlıklı uygulamalarda hissedilir farkları oluyor.



Yüksek ve daha yavaş hızda çalışan bellekler arasındaki performans farkını rakamlara dökmek adına bellekleri 2133MHz’de çalıştırıp, zamanlamaları 15-15-15-36 şeklinde belirledim. İşlemci 4.2GHz’de çalışır şekilde Aida üzerinde bellek okuma, yazma, kopyalama ve gecikme süresi skorları aldım. 2133MHz hızda bellek okuma hızı 28.151MB, yazma hızı 29.803 şeklindeyken 3200MHz yani doğal çalışma hızı ve zamanlamasına aldığımda okumada 38.745MB, yazmada ise 43.647MB şekinde skorlar aldım, gördüğünüz üzere kağıt üstünde performans farkı ciddi.



Adobe Premiere, Photoshop ve Handbrake gibi işlemci yoğunluklu yazılımların iş yükünü uygulayan Realbench’te i7 6700K 4.2GHz’de çalışacak şekilde 2133MHz ve 3200MHz’de skor aldım. Fotoğraf düzenleme ve video kodlama testlerinde yüksek hız etkisini gösteriyor, mesela video kodlama da %5.5’lik bir fark oluşmuş, yani video işleme süresi azalmış. OpenCL testinde de ufak tefek artışların yanısıra çoklu görev performansında %11’lik bir fark oluşmuş, çoklu görev skorundaki artışı sistemin genel tepkiselliğinin artması şeklinde yorumlayabiliriz, sistem skoru da haliyle %6.4 oranında artış göstermiş.

Hızaşırtma tarafında RAM dışında anakartınızın yetenekleri de büyük önem taşıyor, MSI Z170A Krait Gaming anakart üzerinde XMP 2.0 ile 3466MHz’e kadar otomatik hız aşırtma yapabildim, zamanlamalar 18-20-20-39 şeklinde belirlendi. Anakart faktöründen bahsetmiştim, mesela modüller test ettiğim üst segment bir X99 anakartta 3200MHZ’de 13-13-13-36 zamanlamayla 1.45v ile stabil bir şekilde çalışabildi, zamanlamalar değişmek kaydıyla 3466MHz’in de üstüne çıkabildim, kısacası sağlam bir anakart da gerekli yüksek hızaşırtma için.



Corsair Vengeance LED serisi tasarımsal anlamda hayli güçlü bir seri, yüksek profilli olması kasadan kasaya problem yaratabilir ama tematik sistem kurulumlarında, mesela benim beyaz temalı sistemimde çok hoş göründüler. Hoş görünmelerinin yanısıra stabil çalışıyorlar, 3200MHz zaten hayli yüksek bir hız, voltaj arttırıp zamanlamalarını düşürebilmek benim tatmin etmek için yeterli geldi açıkçası, daha fazlası için potansiye sahip. Fiyatları ise rakipleriyle benzer düzeyde, ilk etapta tasarımsal artıları, sonrasında ise performansıyla alınası bir seri Vengeance LED serisi.



Böylelikle bir incelememizin daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.