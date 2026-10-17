Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Füzyon enerjisinde ezber bozan hamle: Masaüstü reaktör geliyor

    Cambridge Heavy Industries, masa üzerine sığan küçük bir füzyon reaktörü geliştiriyor. Şirket, iki ana lazerle enerji üretmeyi ve gelecekte kendi füzyon santralini kurmayı hedefliyor.

    Masaüstü nükleer füzyon reaktörü geliştiriliyor Tam Boyutta Gör
    Füzyon enerjisi denildiğinde genellikle devasa lazer sistemleri, büyük mıknatıslar ve endüstriyel tesisler akla geliyor. Ancak ABD merkezli Cambridge Heavy Industries, bu alanda daha küçük ölçekli bir yaklaşım geliştiriyor. MIT yakınlarındaki küçük bir laboratuvarda çalışmalarını sürdüren girişim, masa üzerine sığabilecek boyutlarda, modüler bir füzyon cihazı üzerinde çalışıyor.

    Füzyon enerjisi masa üzerine geliyor

    Şirketin kurucu ortağı ve CEO'su Yun Kai, teknoloji yayıncısı TechCrunch'a verdiği özel röportajda geliştirdikleri sistemin optik bileşenlerini tanıttı. Kai'ye göre cihazın küçük boyutlu olması, hem deneylerin gerçekleştirilmesini hem de tasarım üzerinde hızlı değişiklikler yapılmasını kolaylaştırıyor.

    Cambridge Heavy Industries, mevcut prototipinin modüler yapısından yararlanarak günde 50 ila 80 arasında deney gerçekleştirebiliyor. Şirket, bu deneylerden elde edilen verileri yapay zeka destekli simülasyonlarda kullanarak sistemin tasarımını optimize etmeyi hedefliyor. Böylece farklı çalışma koşulları daha hızlı test edilebilecek ve füzyon reaksiyonlarını başlatmak için gereken parametreler daha verimli biçimde belirlenebilecek.

    Masaüstü nükleer füzyon reaktörü geliştiriliyor Tam Boyutta Gör
    Cambridge Heavy Industries, füzyon enerjisi üretmek için yakıtı güçlü lazerlerle sıkıştıran bir sistem geliştiriyor. Geleneksel füzyon sistemlerinde çok sayıda lazer kullanılabilirken şirket, yalnızca iki ana lazerle füzyon reaksiyonunu başlatmayı hedefliyor.

    Sistemde ilk lazer, ışığı birden fazla parçaya ayırarak yakıtın üzerine farklı aşamalarda gönderiyor. Önce yakıtın dış kısmına ulaşan lazer ışınları, malzemeyi merkeze doğru sıkıştırmaya başlıyor. Ardından gelen ışınlar bu sıkıştırmayı güçlendirerek yakıtın merkezinde çok yüksek basınç oluşmasını sağlıyor.

    Masaüstü nükleer füzyon reaktörü geliştiriliyor Tam Boyutta Gör
    Sıkıştırma işlemi belirli bir aşamaya ulaştığında ikinci lazer devreye giriyor. Yakıtta çok yüksek sıcaklık oluşmasını sağlayan bu işlemle birlikte, uygun koşullar sağlandığında atom çekirdekleri birleşiyor ve füzyon reaksiyonu gerçekleşiyor.

    Şirketin geliştirdiği yöntemin temel amacı, daha az lazer gücüyle yüksek basınç oluşturarak füzyon sürecini daha basit bir sistemle gerçekleştirmek.

    Şirketin hedefi 10 yıl içinde enerji santrali geliştirmek

    Cambridge Heavy Industries, uzun vadede geliştirdiği teknolojiyi ticari ölçekte elektrik üretebilecek bir füzyon santraline dönüştürmeyi planlıyor. Şirketin hedefi, yaklaşık 10 yıl içinde bir enerji santrali geliştirmek. Bunun için masaüstü prototipin çok daha büyük bir sisteme dönüştürülmesi gerekecek.

    Planlanan tesis, mevcut cihazdan önemli ölçüde büyük olacak ancak diğer füzyon santrali tasarımlarıyla karşılaştırıldığında daha kompakt kalacak. Yun Kai'nin verdiği bilgiye göre tesisin yaklaşık iki basketbol sahası büyüklüğünde olması öngörülüyor.

    Masaüstü nükleer füzyon reaktörü geliştiriliyor Tam Boyutta Gör
    Bu ölçekte kurulacak sistem, şirketin lazerlerle sıkıştırma yaklaşımının yeterli miktarda enerji üretip üretemediğini ortaya koyacak. Dolayısıyla mevcut prototipte elde edilen deney sonuçları, ticari santrale giden yolda önemli bir aşama olsa da tek başına ekonomik ve sürdürülebilir enerji üretiminin kanıtı sayılmıyor.

    Şirketin önündeki temel mühendislik sorunlarından biri, küçük cihazda elde edilen basınç ve sıcaklık koşullarını daha büyük bir sistemde tekrarlamak. Bunun yanında füzyon reaksiyonundan elde edilen enerjinin, sistemi çalıştırmak için harcanan enerjiyi aşması ve santralin sürekli çalışabilecek bir yapıya kavuşması gerekiyor.

    Gelir kaynağı trityum olabilir

    Cambridge Heavy Industries, ticari enerji santrali geliştirme hedefinden önce ise gelir elde etmek için farklı ama ilişkili bir pazara da girecek. Şirket, küçük ölçekli füzyon cihazlarını kullanarak trityum üretmeyi hedefliyor.

    Trityum, hidrojenin radyoaktif bir izotopu ve günümüzde geliştirilen füzyon reaktörlerinin büyük bölümünde kullanılacak yakıt sistemleri açısından önem taşıyor. İzotopun sınırlı miktarda bulunması, gelecekte füzyon enerjisi sektörünün büyümesinin önündeki sorunlardan biri olarak görülüyor.

    Trityumun mevcut piyasa fiyatı gram başına yaklaşık 30 bin dolar seviyesinde. Her füzyon santralinin yıllık ihtiyacı yalnızca birkaç gram düzeyinde olsa da dünya genelindeki toplam trityum miktarı son derece sınırlı. Mevcut tahminlere göre bugün dünyada yalnızca yaklaşık 40 kilogram trityum bulunuyor.

    Yakın tarihli bir araştırma, yeni üretim kaynakları devreye alınmadığı takdirde füzyon enerjisi sektörünün 2054 yılında yaklaşık 28 kilogram trityum açığıyla karşılaşabileceğini öngörüyor. Bu nedenle trityum üretimi, henüz ticari füzyon santralleri yaygınlaşmadan önce bile önemli bir ekonomik fırsat oluşturabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli motosikletle tek şarjda dünya rekoru: 436,5 km

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    logitech z5500 sesli kitap indir araba neden titreme yapar ankara mersin yol tarifi eşime doğum günü hediyesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile Gm 26 5G
    General Mobile Gm 26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    Dell Pro 15 Essential
    Dell Pro 15 Essential
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum