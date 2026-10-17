Yeni Renaultlar böyle olacak! Dev panoramik ekran geliyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Bayon küçük bir Tucson’a mı dönüştü? Renault’nun yeni kokpiti, BYD’nin hızlı şarj hamlesi, Omoda 5’in aks sorunu ve Stellantis’in Puretech özrünü Oto Gündem'in bu haftaki bölümünde konuşuyoruz.

Yeni Hyundai Bayon, Renault E-Space, BYD’nin yeni elektrikli otomobilleri ve Stellantis’in PureTech açıklaması… Oto Gündem’de otomobil dünyasının öne çıkan gelişmelerini değerlendiriyoruz. Paris Otomobil Fuarı’nda sergilenen yeniliklerden Türkiye pazarını ilgilendiren gelişmelere, tasarım değişimlerinden gerçek kullanım menziline kadar birçok konu bu bölümde.

Renault E-Space konsepti, markanın gelecekteki otomobilleri için nasıl bir mesaj veriyor? Kavisli panoramik openR ekranını, yeni kokpit yaklaşımını ve konsept tasarımların seri üretime ne ölçüde aktarılabileceğini konuşuyoruz. Dev ekranlar ve farklı direksiyon tasarımları otomobillerin iç mekanını nasıl değiştirecek?

Yeni Hyundai Bayon’un tasarımını, büyüyen yaşam alanını ve hibrit motor seçeneğini masaya yatırıyoruz. Tucson’u hatırlatan keskin çizgiler, artan donanımlar ve yenilenen kabin dikkat çekiyor. Peki bu değişiklikler Bayon’un fiyatına nasıl yansıyacak? Türkiye’de üretilen modelin erişilebilirliğini koruyup koruyamayacağını tartışıyoruz.

Chery Omoda 5’in Malezya’da gündeme gelen arka aks sorununu, üretici açıklamalarını ve geri çağırma sürecini değerlendiriyoruz. Türkiye’deki araçlarla ilgili soruları, üretim ve arka süspansiyon farklılıkları üzerinden ele alıyoruz. Üretici ve tedarikçi sorumluluğu ile kullanıcı güveni de bu bölümün önemli başlıkları arasında.

BYD Atto 8’in hızlı şarj iddiası, Blade bataryası ve 7 kişilik elektrikli SUV sınıfındaki konumunun ardından BYD Dahan’a geçiyoruz. Çin’deki başlangıç fiyatıyla dikkat çeken sedanın 1.008 km CLTC menzil iddiasını, videoda aktardığımız yaklaşık 566 km’lik otoyol testi sonucuyla birlikte yorumluyoruz. CLTC ve WLTP değerleriyle gerçek kullanım menzili neden farklılaşıyor?

Son bölümde Stellantis’in 1.2 PureTech motor sorunlarıyla ilgili özrünü, yağ içinde çalışan triger kayışını, yeni nesilde zincire geçişi ve açıklanan destek uygulamalarını konuşuyoruz. Sizce kullanıcıların güvenini yeniden kazanmak için özür yeterli mi?

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.