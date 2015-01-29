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Cosa Akıllı Kombi Kiti inceleme videosu "Kombinize akıl katın!"

4 yıl
63,2b
1
Diğer Ev Elektroniği
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Merhaba ben Mesut Çevik, bu videomuzda doğalgaz kombilerini akıllı hale getiren Cosa akıllı kombi kitini inceleyeceğiz.
Cosa, her şeyden önce tamamı yerli imkanlarla üretilen Türk malı bir teknolojik cihaz olmasıyla öne çıkıyor.

Asıl görevi, oda termostatı olan Cosa, sahip olduğu ek fonksiyonlarla rakiplerinden ayrılıyor.

Bu termostatı akıllı telefon, tablet veya bilgisayarınız üzerinden kontrol edebiliyorsunuz :) Nasıl mı? Dilerseniz önce kutuyu açalım, sonra Cosa’ı kombiye kurup, kullanımına bakalım.
Cihazın kutusundan oda termostatı, kablosuz kombi kontrol ünitesi ve bağlantı aparatları çıkıyor.

Oda termostatı ve kontrol ünitesi RF sinyalleri üzerinden haberleşiyor ve 2-3 duvar öteden dahi sorunsuz bir şekilde haberleşebiliyorlar.
termostat, oda sıcaklığını ölçüyor ve sıcaklık kullanıcının belirlediği değerlere ulaştığında kontrol ünitesine kombiyi kapatmasını söylüyor, sıcaklık düştüğünde ise açılması için komut gönderiyor.
kontrol ünitesi üzerinde güç girişi, kombi bağlantı portu ve kontrol butonları yer alırken, ana ünite mikro usb güç girişine ve üst kısımda çevresi led ile aydınlatılan bir kontrol butonuna yer verilmiş.

Kontrol butonu, Cosa’nın sunucu ile iletişimi kesildiğinde veya cep telefonu ile kontrol sağlanmadığında elle kontrol edilmesini sağlıyor. Her basışta termostat önceden belirlenen ev, uyku ve dışarı modları arasında geçiş yapıyor.

Cosa’ı kullanmaya başlamadan evvel kombi kontrol ünitesini kombinize takmalısınız. Bunun için profesyonel yardım da alabilirsiniz tabi.

Termostat bağlantı portları marka ve modele göre farklı konumlarda olabiliyor. Vailant kombiye bu termostatı takmak için cihazın borduna ulaşmamız gerekti. Burada kısa devre yapılan portlardaki teli çıkartarak Cosa akıllı kombi kiti içinde gelen bağlantı kablosunu takıyoruz.

Dikkat edilmesi gereken, bu işlemin kombinizin garantisini bozabilecek olması. Bu yüzden ne olur ne olmaz diyerek montaj öncesi kombi servisinden durumla ilgili bilgi almanızda yarar var.
Kablonun diğer ucunu, kombi kontrol ünitesine bağladıktan sonra kapağı kapatmadan önce ufak bir test yapıyoruz. Kontrol ünitesi üzerindeki ateşleme butonuna kutu içinden çıkan iğne ile bastırarak, kombimizin ateşleme yapıp yapmadığına bakıyoruz.
Eğer kombi ateşleme yapıp düzgün bir şekilde çalışmaya başlarsa her şey yolunda demektir. Şimdi kombiyi kapatıp, kombi kontrol ünitesini de bağlantı butonuna basarak bağlantı almaya hazır hale getirerek içeri geçiyoruz.
Termostatın kurulumu için cep telefonuna ve evimizde aktif bir kablosuz internet bağlantısına ihtiyacımız var.
İnternet bağlantınız yoksa Cosa’ı kullanamıyorsunuz. Bütün sistem Cosa’nın bulut alt yapısı üzerinden işliyor.

Cep telefonunuz için Cosa kontrol yazılımını indirip çalıştırdıktan sonra öncelikle bir hesap oluşturmanız ve giriş yapmanız isteniyor.
Cosa Akıllı Kombi Kiti inceleme videosu
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Daha sonrasında sisteme evinizi tanımlıyorsunuz. Ev tanımlama işlemi ardından telefonunuzun Wi-Fi bağlantı ayarlarına girerek Cosa termostada bağlanmanız gerekiyor. Termostat ile Wi-Fi bağlantısı kurulduktan sonra programa dönerek bu sefer cihaz ekleyi seçiyorsunuz.

Cihaz ekleme başladığında Cosa, evdeki kablosuz ağ bağlantılarını tarayarak internet bağlantısı için uygun olanı seçmenizi ve şifresini girmenizi istiyor.

Şifre giriş işlemi ardından Cosa, ev ağına ve sonrasında internete bağlanabilmek için yeniden başlıyor.

Başlangıç sonrası tekrar telefonunuzla evinizdeki WiFi ağına bağlanıyorsunuz. Kullanım süresi boyunca Cosa ile bir daha WiFi bağlantısı kurmanız gerekmiyor.

Cosa düzgün bir şekilde başladıktan sonra ekranda termostadın ölçtüğü oda sıcaklığı ve hemen altında küçük olarak istenen sıcaklık değeri yer alıyor.
Ünlemli WiFi işareti ise termostatın kombi kontrol ünitesine bağlanmadığını göstermekte. Altındaki bağlantı butonuna iğne yardımıyla basarak dış üniteye bağlanmasını sağlıyoruz ve sistem çalışmaya hazır hale geliyor.

Cosa termostat yazılımı üzerinde, istenen ev sıcaklığı, uyku sıcaklığı ve dışarıdayken evin tutulması gereken sıcaklık ayarlanabiliyor.

Termostatın seçilen değerlerin artı eksi ne kadar üzerine çıkacağı da yine bu menüden ayarlanabiliyor.

Değişiklikleri yaptıktan sonra, tek tıkla modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Ya da otomatik geçiş yapılmasını istiyorsanız saat saat haftalık program da yapmanız mümkün.

Programın en güzel özelliği ise akıllı takip. Konum servislerini kullanarak evdeki bütün kullanıcılar dışarı çıkarlarsa otomatik olarak kombiyi dışarı moduna geçiriyor, eve yaklaştığınızda ise tekrar ev moduna geçerek ortam sıcaklığını yükseltiyor.

Cosa Termostatı, Android, iOS cihazlardan ve WEB tarayıcı üzerinden PC ile kontrol edebiliyorsunuz. Evde değilken de bağlanıp sıcaklık bilgilerini okuyabilmek ve değişiklik yapabiliyor olmak da en büyük artısı. Bu işleri yaparken modemde hiç bir ayar yapmanıza gerek olmaması da önemli bir kolaylık.

Son Yorum:
Cosa Akıllı Kombi Kiti, vaat ettiklerini yerine getirebilen bir cihaz. En önemli nokta ise Türk girişimciler ve Türk mühendisler tarafından Türkiye'de üretilmiş olması. Cihaz aslen çok karmaşık değil ama işini doğru yapmasını sağlayan şey arka planda çalışan bulut alt yapısı ve asıl zeka burada yatıyor.
Cosa ekibiyle yaptığımız kısa sohbette, kombi üreticileri ile yakından çalıştıklarını ve Vaillant gibi kendi markası dışında termostat takılmasına izin vermeyen firmaları Cosa ile garanti şartlarını bozmadan çalışmaya ikna etmeye yakın olduklarını öğrendik.

Garanti sorununun aşılması özellikle kombisini yeni almış kullanıcılar için oldukça önemli. Bir diğer çözülmesi gereken sorun da cihazın sadece internet üzerinden çalışıyor oluşu. Olur da evdeki internet bağlantısında bir sorun meydana gelirse, WiFi ağı çalışmaya devam etse bile Cosa'ya bağlanamıyorsunuz. Alet sadece daha önceden tanımlanmış modlar arasında geçiş yapabiliyor.

Bu ufak sorunlar da aşılırsa her şeyiyle eksiksiz bir ürün ortaya çıkacağı söylenebilir. Kullanmaktan keyif aldığım ve yerli icat olması sebebiyle de önemsediğim bir ürün oldu Cosa, umarım hız kesmeden çalışmaya ve yeni ortaklıklarla büyümeye devam ederler.

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Miksserver 2 yıl
Kombi ile termostatı koyduğunuz oda arasında maksimum 10 metre olması lazım.
Ben bir senedir kullanıyıyorum çok memnunum
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DH Misafiri 4 yıl
Cihazın bir başka eksiği ise üzerinde dereceyi göstermemesi ve üzerinden ayarlananamaması. 1 aydır kullanıyorum tek hissettiğim eksiklikler bunlar. Ancak güzel bir cihaz.
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DH Misafiri 4 yıl
Evden çıktığımızı termostat biliyorsa hacker hırsızlar da bilir.
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DH Misafiri 4 yıl
İnterneté bağımlı olması bence en önemli sıkıntı uzaktan kontrol için tamam da normal kullanımda termostat ve kıt kendi aralarında iletişim kurabilmeli böyle birşey varsa da ben burda göremedim
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onur1971 4 yıl
kickstarter projelerine bakıp ulkemizde bu tip işler neden yapılamıyor diye hayıflanırdım
inş. ulkemizde bu tarz cesaretli girişimcilerin sayısı artar
cosa. yı geliştirenler ilerisi için umarım Evolution Kit ( Gelişim Kiti) tarzında bir ürün düşünmüşlerdir
mevut alt yapıyı kullanıp ilave bir kit vasıtasıyla başka işlevlerin de yerine getirilebilmesi mümküm görünüyor ...örneğin klima kontrolü gibi
başarılarının devamını dilerim...
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GylR? 4 yıl
Mesut Çevik için sitede ayrı bir slan oluşturmak lazım. İçerikleri için.
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Mesudum 4 yıl
Servislerin bundan talep edildiğinde gerek malzeme gerek montaj üzerinden çok kâr edemeyecek olması biraz dirence yol açabilir. Dolayısıyla pek çok yerde iş başa düştü denerek el emeği göz nuru işçilik gerekebilir.
Şahsen yerli malı kombimin aynı markalı (üreticisi başkası olduğu halde) otomatını kendi bayiinden değil de üreticisinin kendi adıyla sattığı bir yerden alıp bizzat takınca olayı ciddi ucuza getirmiştim.
Benim kendi cihazımda aradığım uzaktan bağlantı imkanı çok hoş. Bir de eşimin telefonu gibi WinMobile platformundan da kontrol edilebilse...
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Speed-Step 4 yıl Mesudum
Merhaba,

Yanılmıyorsam HTML5 destekli tarayıcıya sahip her cihazda uygulama yerine www.cosa.com.tr adresine girilerek de kontrol sağlanabiliyor.

PC'den bağlanıldığında program WEB tarayıcı üzerinden çalışıyor. Herhangi bir aksaklık yaşanmıyor.

Sevgiler,
Mesut Çevik
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pikalos 4 yıl
Zevkle kullandığım bir cihaz.Yerli üretim olmasıda insanı gururlandırıyor.Tavsiye ederim.
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C♯ 4 yıl
Sevgili Mesut Çevik,

İnceleme ve yazı için teşekkürler fakat bir yazım hatanız var.
"İncelicez" yazmışsınız.
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namık53 4 yıl
Gerçekden akıllı güzel ürün yapmışlar tebrikler.İllaki tasarvuf için evde termostatik radyatör vanası kullan keyfine bak.Not radyatör içindeki suyu 2 senede bir temizleki siyah pisli su tıkanıklık ve kombi arızası yapmasın.
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