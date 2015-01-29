Cosa Akıllı Kombi Kiti inceleme videosu "Kombinize akıl katın!"

Merhaba ben Mesut Çevik, bu videomuzda doğalgaz kombilerini akıllı hale getiren Cosa akıllı kombi kitini inceleyeceğiz.

Asıl görevi, oda termostatı olan Cosa, sahip olduğu ek fonksiyonlarla rakiplerinden ayrılıyor.

Bu termostatı akıllı telefon, tablet veya bilgisayarınız üzerinden kontrol edebiliyorsunuz :) Nasıl mı? Dilerseniz önce kutuyu açalım, sonra Cosa’ı kombiye kurup, kullanımına bakalım.

Oda termostatı ve kontrol ünitesi RF sinyalleri üzerinden haberleşiyor ve 2-3 duvar öteden dahi sorunsuz bir şekilde haberleşebiliyorlar.

termostat, oda sıcaklığını ölçüyor ve sıcaklık kullanıcının belirlediği değerlere ulaştığında kontrol ünitesine kombiyi kapatmasını söylüyor, sıcaklık düştüğünde ise açılması için komut gönderiyor.

kontrol ünitesi üzerinde güç girişi, kombi bağlantı portu ve kontrol butonları yer alırken, ana ünite mikro usb güç girişine ve üst kısımda çevresi led ile aydınlatılan bir kontrol butonuna yer verilmiş.

Cosa’ı kullanmaya başlamadan evvel kombi kontrol ünitesini kombinize takmalısınız. Bunun için profesyonel yardım da alabilirsiniz tabi.





Termostat bağlantı portları marka ve modele göre farklı konumlarda olabiliyor. Vailant kombiye bu termostatı takmak için cihazın borduna ulaşmamız gerekti. Burada kısa devre yapılan portlardaki teli çıkartarak Cosa akıllı kombi kiti içinde gelen bağlantı kablosunu takıyoruz.





Dikkat edilmesi gereken, bu işlemin kombinizin garantisini bozabilecek olması. Bu yüzden ne olur ne olmaz diyerek montaj öncesi kombi servisinden durumla ilgili bilgi almanızda yarar var.

Kablonun diğer ucunu, kombi kontrol ünitesine bağladıktan sonra kapağı kapatmadan önce ufak bir test yapıyoruz. Kontrol ünitesi üzerindeki ateşleme butonuna kutu içinden çıkan iğne ile bastırarak, kombimizin ateşleme yapıp yapmadığına bakıyoruz.

Eğer kombi ateşleme yapıp düzgün bir şekilde çalışmaya başlarsa her şey yolunda demektir. Şimdi kombiyi kapatıp, kombi kontrol ünitesini de bağlantı butonuna basarak bağlantı almaya hazır hale getirerek içeri geçiyoruz.

Termostatın kurulumu için cep telefonuna ve evimizde aktif bir kablosuz internet bağlantısına ihtiyacımız var.

Cep telefonunuz için Cosa kontrol yazılımını indirip çalıştırdıktan sonra öncelikle bir hesap oluşturmanız ve giriş yapmanız isteniyor.

Daha sonrasında sisteme evinizi tanımlıyorsunuz. Ev tanımlama işlemi ardından telefonunuzun Wi-Fi bağlantı ayarlarına girerek Cosa termostada bağlanmanız gerekiyor. Termostat ile Wi-Fi bağlantısı kurulduktan sonra programa dönerek bu sefer cihaz ekleyi seçiyorsunuz.

Cihaz ekleme başladığında Cosa, evdeki kablosuz ağ bağlantılarını tarayarak internet bağlantısı için uygun olanı seçmenizi ve şifresini girmenizi istiyor.

Cosa düzgün bir şekilde başladıktan sonra ekranda termostadın ölçtüğü oda sıcaklığı ve hemen altında küçük olarak istenen sıcaklık değeri yer alıyor.

Ünlemli WiFi işareti ise termostatın kombi kontrol ünitesine bağlanmadığını göstermekte. Altındaki bağlantı butonuna iğne yardımıyla basarak dış üniteye bağlanmasını sağlıyoruz ve sistem çalışmaya hazır hale geliyor.

Son Yorum:

Cosa Akıllı Kombi Kiti, vaat ettiklerini yerine getirebilen bir cihaz. En önemli nokta ise Türk girişimciler ve Türk mühendisler tarafından Türkiye'de üretilmiş olması. Cihaz aslen çok karmaşık değil ama işini doğru yapmasını sağlayan şey arka planda çalışan bulut alt yapısı ve asıl zeka burada yatıyor.

Cosa ekibiyle yaptığımız kısa sohbette, kombi üreticileri ile yakından çalıştıklarını ve Vaillant gibi kendi markası dışında termostat takılmasına izin vermeyen firmaları Cosa ile garanti şartlarını bozmadan çalışmaya ikna etmeye yakın olduklarını öğrendik.



Garanti sorununun aşılması özellikle kombisini yeni almış kullanıcılar için oldukça önemli. Bir diğer çözülmesi gereken sorun da cihazın sadece internet üzerinden çalışıyor oluşu. Olur da evdeki internet bağlantısında bir sorun meydana gelirse, WiFi ağı çalışmaya devam etse bile Cosa'ya bağlanamıyorsunuz. Alet sadece daha önceden tanımlanmış modlar arasında geçiş yapabiliyor.



Bu ufak sorunlar da aşılırsa her şeyiyle eksiksiz bir ürün ortaya çıkacağı söylenebilir. Kullanmaktan keyif aldığım ve yerli icat olması sebebiyle de önemsediğim bir ürün oldu Cosa, umarım hız kesmeden çalışmaya ve yeni ortaklıklarla büyümeye devam ederler.

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Cosa, her şeyden önce tamamı yerli imkanlarla üretilen Türk malı bir teknolojik cihaz olmasıyla öne çıkıyor.Cihazın kutusundan oda termostatı, kablosuz kombi kontrol ünitesi ve bağlantı aparatları çıkıyor.Kontrol butonu, Cosa’nın sunucu ile iletişimi kesildiğinde veya cep telefonu ile kontrol sağlanmadığında elle kontrol edilmesini sağlıyor. Her basışta termostat önceden belirlenen ev, uyku ve dışarı modları arasında geçiş yapıyor.İnternet bağlantınız yoksa Cosa’ı kullanamıyorsunuz. Bütün sistem Cosa’nın bulut alt yapısı üzerinden işliyor.Şifre giriş işlemi ardından Cosa, ev ağına ve sonrasında internete bağlanabilmek için yeniden başlıyor.Başlangıç sonrası tekrar telefonunuzla evinizdeki WiFi ağına bağlanıyorsunuz. Kullanım süresi boyunca Cosa ile bir daha WiFi bağlantısı kurmanız gerekmiyor.Cosa termostat yazılımı üzerinde, istenen ev sıcaklığı, uyku sıcaklığı ve dışarıdayken evin tutulması gereken sıcaklık ayarlanabiliyor.Termostatın seçilen değerlerin artı eksi ne kadar üzerine çıkacağı da yine bu menüden ayarlanabiliyor.Değişiklikleri yaptıktan sonra, tek tıkla modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Ya da otomatik geçiş yapılmasını istiyorsanız saat saat haftalık program da yapmanız mümkün.Programın en güzel özelliği ise akıllı takip. Konum servislerini kullanarak evdeki bütün kullanıcılar dışarı çıkarlarsa otomatik olarak kombiyi dışarı moduna geçiriyor, eve yaklaştığınızda ise tekrar ev moduna geçerek ortam sıcaklığını yükseltiyor.Cosa Termostatı, Android, iOS cihazlardan ve WEB tarayıcı üzerinden PC ile kontrol edebiliyorsunuz. Evde değilken de bağlanıp sıcaklık bilgilerini okuyabilmek ve değişiklik yapabiliyor olmak da en büyük artısı. Bu işleri yaparken modemde hiç bir ayar yapmanıza gerek olmaması da önemli bir kolaylık.