Cufflinks'den kol düğmesi olarak kullanılabilen 2 GB'lık USB bellek

Hayatımızın önemli bir parçası haline gelen USB bellekler çeşitli kapasitelerde, ebatlarda ve birbirinden yenilikçi dizaynlarla teknoloji meraklılarının huzuruna çıkıyor. Bilezik ve kolye fonksiyonuna sahip çözümlerden sonra kol düğmesi olarak da kullanılabilen USB bellekler ortaya çıktı.

Yaklaşık 2 GB kapasite sunan USB bellek çiftler halinde satılıyor. Böylece toplamda 4 GB'lık veriyi güvenle her an yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Fiyat ise 195$ olarak belirlenmiş. Daha detaylı bilgi için tıklayın