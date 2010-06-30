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Cufflinks'den kol düğmesi olarak kullanılabilen 2 GB'lık USB bellek

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8b
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knight
Haber Editörü
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Cufflinks'den kol düğmesi olarak kullanılabilen 2 GB'lık USB bellek
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Hayatımızın önemli bir parçası haline gelen USB bellekler çeşitli kapasitelerde, ebatlarda ve birbirinden yenilikçi dizaynlarla teknoloji meraklılarının huzuruna çıkıyor. Bilezik ve kolye fonksiyonuna sahip çözümlerden sonra kol düğmesi olarak da kullanılabilen USB bellekler ortaya çıktı.

Yaklaşık 2 GB kapasite sunan USB bellek çiftler halinde satılıyor. Böylece toplamda 4 GB'lık veriyi güvenle her an yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Fiyat ise 195$ olarak belirlenmiş. Daha detaylı bilgi için tıklayın

Cufflinks'den kol düğmesi olarak kullanılabilen 2 GB'lık USB bellek
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DH Misafiri 9 yıl
Böylece toplamda 4 GB'lık veriyi güvenle her an yanınızda taşıyabiliyorsunuz

tabi. hanım kirlileri makinaya atarken arada bu da kaynarsa görürüz veri güvenliğini
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einhander 9 yıl
cok guzel bısı
gunluk hayyatta kullanılan aksesuarların boyle ıse yarar seylere donusturulmesı cok hosuma gıdıyor
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vidoko 9 yıl
bune yavv arkadaş buakdar pahalı olurmu hiç .neyseki çinli kardeşlerimiz var 10 dolar a yaparlar
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DH Misafiri 9 yıl
Ulan Başka Bişi Aklınıza Gelmedimi Küpe Felan Güzel Fikir Değerlendirin (:
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