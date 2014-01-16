Cooler Master, sessizlik odaklı bilgisayar kasası Silencio 452'yi satışa sunuyor

Bilgisayar bileşeni üretiminde söz sahibi firmalardan Cooler Master, yeni bilgisayar kasası Silencio 452'yi bu aydan itibaren Avrupa ülkelerinde satışa sunmaya hazırlanıyor. Mid-tower formunda üretilen bilgisayar kasası ile sessizlik faktörüne önem veren donanım tutkunları hedef alınıyor.

190 mm x 449 mm x 497 mm boyutlarında ve yaklaşık 6.14 kg ağırlığında tasarlanan Silencio 452; micro-ATX / ATX formundaki anakartlara, maksimum 158 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına ve maksimum 282 mm uzunluğunda ekran kartlarına destek veriyor. Ortadaki sabit disk kafesi çıkarıldığı takdirde, bilgisayar kasasının içinde 386 mm kadar boşluğun açıldığını hatırlatmakta fayda var. Silencio 452, 120 mm veya 240 mm radyatörlü hepsi bir arada sıvı soğutma sistemleriyle kullanılabiliyor. 240 mm'lik radyatörün montajını bilgisayar kasasının ön yüzüne gerçekleştirebiliyorsunuz.

2 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesini, 6 adet 3.5-inç'lik sürücü bölmesini, 2 adet 2.5-inç'lik sürücü bölmesini ve 7 adet PCI / PCI-Express genişletme slotunu beraberinde getiren Silencio 452'nin sağ paneline, sol paneline ve ön kapağına gürültü önleyici materyallerin yerleştirildiği görülüyor. Ayrıca bilgisayar kasasının ön yüzünde ve alt yüzünde çıkarılabilir toz filtreleri esgeçilmemiş. Soğutma konusuna gelecek olursak Silencio 452'nin ön yüzüne 2 adet 120 mm / 140 mm'lik fan, arka yüzüne ise 1 adet 80 mm / 90 mm / 120 mm'lik fan eklenebiliyor. Cooler Master, bilgisayar kasasının ön ve arka yüzlerine halihazırda 120 mm'lik fanlar eklemiş durumda. Daha fazla teknik detay vermek gerekirse, bu fanlar sabit 800 devir / dakika hızında çalışıp 15 dBA seviyesinde ses çıkarıyor.

Son olarak üzerinde 2 adet USB 2.0 portuna, 2 adet USB 3.0 portuna, 3.5 mm ses çıkışına, mikrofon girişine ve SD kart okuyucuya yer verilen Silencio 452, 64.95 Euro'dan fiyatlandırılmış. Silencio 452 ile ilgili daha fazla görsele aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.



http://www.coolermaster.com/case/mid-tower-silent-series/silencio452/