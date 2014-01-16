Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kasa ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cooler Master, sessizlik odaklı bilgisayar kasası Silencio 452'yi satışa sunuyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
9,1b
1
29
Kasa
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Cooler Master, sessizlik odaklı bilgisayar kasası Silencio 452'yi satışa sunuyor
Bilgisayar bileşeni üretiminde söz sahibi firmalardan Cooler Master, yeni bilgisayar kasası Silencio 452'yi bu aydan itibaren Avrupa ülkelerinde satışa sunmaya hazırlanıyor. Mid-tower formunda üretilen bilgisayar kasası ile sessizlik faktörüne önem veren donanım tutkunları hedef alınıyor.
190 mm x 449 mm x 497 mm boyutlarında ve yaklaşık 6.14 kg ağırlığında tasarlanan Silencio 452; micro-ATX / ATX formundaki anakartlara, maksimum 158 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına ve maksimum 282 mm uzunluğunda ekran kartlarına destek veriyor. Ortadaki sabit disk kafesi çıkarıldığı takdirde, bilgisayar kasasının içinde 386 mm kadar boşluğun açıldığını hatırlatmakta fayda var. Silencio 452, 120 mm veya 240 mm radyatörlü hepsi bir arada sıvı soğutma sistemleriyle kullanılabiliyor. 240 mm'lik radyatörün montajını bilgisayar kasasının ön yüzüne gerçekleştirebiliyorsunuz.
2 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesini, 6 adet 3.5-inç'lik sürücü bölmesini, 2 adet 2.5-inç'lik sürücü bölmesini ve 7 adet PCI / PCI-Express genişletme slotunu beraberinde getiren Silencio 452'nin sağ paneline, sol paneline ve ön kapağına gürültü önleyici materyallerin yerleştirildiği görülüyor. Ayrıca bilgisayar kasasının ön yüzünde ve alt yüzünde çıkarılabilir toz filtreleri esgeçilmemiş. Soğutma konusuna gelecek olursak Silencio 452'nin ön yüzüne 2 adet 120 mm / 140 mm'lik fan, arka yüzüne ise 1 adet 80 mm / 90 mm / 120 mm'lik fan eklenebiliyor. Cooler Master, bilgisayar kasasının ön ve arka yüzlerine halihazırda 120 mm'lik fanlar eklemiş durumda. Daha fazla teknik detay vermek gerekirse, bu fanlar sabit 800 devir / dakika hızında çalışıp 15 dBA seviyesinde ses çıkarıyor.
Son olarak üzerinde 2 adet USB 2.0 portuna, 2 adet USB 3.0 portuna, 3.5 mm ses çıkışına, mikrofon girişine ve SD kart okuyucuya yer verilen Silencio 452, 64.95 Euro'dan fiyatlandırılmış. Silencio 452 ile ilgili daha fazla görsele aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.
Cooler Master, sessizlik odaklı bilgisayar kasası Silencio 452'yi satışa sunuyor
Cooler Master, sessizlik odaklı bilgisayar kasası Silencio 452'yi satışa sunuyor

http://www.coolermaster.com/case/mid-tower-silent-series/silencio452/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
SAFİMARANGA 5 yıl en beğenilen
6 adet Caviar Black'i kimse susturamaz
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
İsmetMetin 4 yıl
silencio 650 serisi daha yakılşıklı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Syndrome Of A Down 5 yıl
+ noctua fan=
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BORUBEY06 5 yıl
O deilde yan kapakta plexi var mı yok mu? Yoksa kafadan -1
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TeamAnimus 5 yıl
Ya arkadaş şu haber çıktı çıkalı bu kasanın Türkiye'nin gelmesini bekliyorum hala hiçbir haber yok ne vakit gelecek ya da gelecek mi gelmeyecek mi
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Coolermaster_Türkiye 5 yıl TeamAnimus
TeamAnimus

Ya arkadaş şu haber çıktı çıkalı bu kasanın Türkiye'nin gelmesini bekliyorum hala hiçbir haber yok ne vakit gelecek ya da gelecek mi gelmeyecek mi

Merhaba,

şuan için bu durum belli değil, şuan 352 mevcut, yakında Silencio 650 gelecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dogu03 5 yıl
6 tane mekanik harddisk kullanacağımı sanmıyorum kasa dışardan bakıldığında olması gerektiği gibi sade umarım söylendiği kadarda sessiz'ise alınabilir.Masa üsütü pc lerde sessizlik dönemi başladı sanırım fansız işlemci soğutucu,fansız güç kaynağı gidiş güzell derim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
7740 5 yıl
sessizlıkle sadelık dogru orantılı cunkı tum markaların sessız serılerı genelllıkle 4 tarafı kapalı kutu şeklınde olması heralde bu arada bende cooler master cosmos se 2 kullanıyorum benım pcdede ses yok ve şık fark burda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 5 yıl
Kasa tasarımı harika özellikle dvd rw usb olarak satın alan benim gibiler için ön kapak sorun yaratmayacaktır,estetik anlamda.Ekstra olarak ön tarafa fan eklenebilir,2 mekanik 2ssd tamamdır.6 diski takacak kişi bu kasayı tercih etmez sanırım.Kapaklarda ızgara olmaması endişelendiriyor insanı,ön tarafdaki fanların çok kaliteli olması gerek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 5 yıl
Ben de aynısını yazacaktım.
6 tane mekanik harddisk ama sessiz nasıl oluyorsa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dovahkiin 5 yıl
Çok şık ve kullanışlı duruyor.
Referans soğutmalı oyun sistemleri için hava akışlı yetersiz kalabilir ama.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SAFİMARANGA 5 yıl
6 adet Caviar Black'i kimse susturamaz
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Darklord Sauron 5 yıl
6 tane hard disk'in sesini bastırabiliyorsa iddialı demek :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sacrificeson 5 yıl
Corsair 550D bundan katlarca kalite ancak dediğiniz gibi 200tl olursa alirim anca.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VETERINARY 5 yıl
Corsair havası sezdim
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kymelria 5 yıl
bi "Zalman TNN 500AF" değil sonuçta
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilkerinanç 5 yıl
200 TL civarı falan olursa bu kasayı alırım ben. 2004ten beri centurion kullanıyorum hala taş gibi.coolermaster bu işi biliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9057 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Kasa, cooler master
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Samsung'dan dev tablet! "12.2-inç ekranlı" Galaxy Tab Pro ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim