OCZ, Vertex 460 serisi SATA-III SSD modellerine resmiyet kazandırdı

Kasım ayında iflas bayrağını çekerek Toshiba Grubu'nun bünyesine katılan OCZ, Vertex 460 serisi yeni SSD çözümlerini ürün gamına ekledi.



2.5-inç'lik form faktöründe üretilen ve 7 mm'lik kalınlığı sayesinde ultrabook segmentindeki taşınabilir bilgisayarlarla da kullanılabilen Vertex 460; Indilinx Barefoot 3 M10 kontrolcüyle, 19 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen MLC (Multi-Level Cell) tipi senkron NAND flash bellek yongalarıyla ve SATA-III (6 Gb/sn) arabirimi desteğiyle donatılmış. Vertex 460'ın NAND flash bellek yongalarının, Toshiba firmasının imzasını taşıdığını belirtmekte fayda var.







Vertex 460 serisi SSD'ler ihtiyaca göre 120 GB, 240 GB ve 480 GB'lık depolama alanı seçenekleriyle geliyor. Peki bu SSD'lerin okuma ve yazma performansları ne durumda?



120 GB

530 MB / sn sıralı okuma hızı

420 MB / sn sıralı yazma hızı

80.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı

90.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı 240 GB

540 MB / sn sıralı okuma hızı

525 MB / sn sıralı yazma hızı

85.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı

90.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı

480 GB 545 MB / sn sıralı okuma hızı

525 MB / sn sıralı yazma hızı

95.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı

90.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı TRIM, S.M.A.R.T ve 256-bit AES şifreleme gibi teknolojilere destek veren SSD'ler, bekleme konumunda 0.6W kadar, aktif konumda ise 2.7W kadar enerji sarfiyatına sahip. Hata öncesi kullanım süreleri ortalama 2.000.000 saat olarak açıklanan ve 3 yıllık garanti kapsamında satışa sunulmaları planlanan SSD'lerin fiyatlarının sırasıyla 99.99$, 189.99$ ve 359.99$ olması bekleniyor.



http://ocz.com/consumer/company/newsroom/press/ocz-storage-solutions-announces-new-vertex-460-ssd-series-delivering-exceptional-sustained-performance-for-mainstream-users