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OCZ, Vertex 460 serisi SATA-III SSD modellerine resmiyet kazandırdı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
8,8b
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HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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OCZ, Vertex 460 serisi SATA-III SSD modellerine resmiyet kazandırdı
Kasım ayında iflas bayrağını çekerek Toshiba Grubu'nun bünyesine katılan OCZ, Vertex 460 serisi yeni SSD çözümlerini ürün gamına ekledi.
2.5-inç'lik form faktöründe üretilen ve 7 mm'lik kalınlığı sayesinde ultrabook segmentindeki taşınabilir bilgisayarlarla da kullanılabilen Vertex 460; Indilinx Barefoot 3 M10 kontrolcüyle, 19 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen MLC (Multi-Level Cell) tipi senkron NAND flash bellek yongalarıyla ve SATA-III (6 Gb/sn) arabirimi desteğiyle donatılmış. Vertex 460'ın NAND flash bellek yongalarının, Toshiba firmasının imzasını taşıdığını belirtmekte fayda var.

Vertex 460 serisi SSD'ler ihtiyaca göre 120 GB, 240 GB ve 480 GB'lık depolama alanı seçenekleriyle geliyor. Peki bu SSD'lerin okuma ve yazma performansları ne durumda?
120 GB
  • 530 MB / sn sıralı okuma hızı
  • 420 MB / sn sıralı yazma hızı
  • 80.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı
  • 90.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı
240 GB
  • 540 MB / sn sıralı okuma hızı
  • 525 MB / sn sıralı yazma hızı
  • 85.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı
  • 90.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı 

480 GB
  • 545 MB / sn sıralı okuma hızı
  • 525 MB / sn sıralı yazma hızı
  • 95.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı
  • 90.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı
TRIM, S.M.A.R.T ve 256-bit AES şifreleme gibi teknolojilere destek veren SSD'ler, bekleme konumunda 0.6W kadar, aktif konumda ise 2.7W kadar enerji sarfiyatına sahip. Hata öncesi kullanım süreleri ortalama 2.000.000 saat olarak açıklanan ve 3 yıllık garanti kapsamında satışa sunulmaları planlanan SSD'lerin fiyatlarının sırasıyla 99.99$, 189.99$ ve 359.99$ olması bekleniyor.

http://ocz.com/consumer/company/newsroom/press/ocz-storage-solutions-announces-new-vertex-460-ssd-series-delivering-exceptional-sustained-performance-for-mainstream-users Yorum Yaz
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Fx_57,5 5 yıl en beğenilen
yeni model değil,yeni fiyatlar bekliyoruz...
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1963bursa 5 yıl
120 GB'lar için 50 dolara düşecek diye sürekli amazonu takip ediyorum, adam 100 dolar fiyat basmış, insaf biraz, 120 GB için 59 dolar gördük, şu anda biraz arttı, tekrar düşecektir.
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xtreme4495 5 yıl
OCZ almayın cortlar. Vatana gittiğimde baktım OCZ vector doluydu raflar. İçlerinde 1 sene sorunsuz çalışacak SSD oranı %10 dur bence.
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jay jay justified 5 yıl
Bir sabah kalktığımda, çalışmamaya karar verdiğini gördüğüm Vertex 2'nin yerine yaklaşık 1 ay sonra Vertex 3 gönderdiler ama refurbished olanından. :) Bakalım bu ne zaman cortlayacak, göreceğiz.

Gözümden öyle bir düştü ki şu adamlar, artık OCZ görünce ruh hastası gibi gülmeye başlıyorum istemsizce.
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hayyam_karadenizli 5 yıl
OCZ el değiştirdikten sonra nal toplamaya başladı, fiyat konusunda ders almalı.
Crucial serisi 1TB 459$ amazon.com/...
240 GB 139$ amazon.com/...
120 GB 76$ amazon.com/...
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donanımcı123 5 yıl
Ocz ise kalsın almayalım, hala 2 tane revodrive ım serviste yatıyor. Bir tanede 2 senede emekli ettiğimiz ocz vertex var, garanti süresinin bitmesine programlamş adamlar
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DH Misafiri 5 yıl
120 gb 100 dolar olmuş.. Geçen yıl 1gb=1dolar civarında olacak dendiğinde gülüyordu herkes :)
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killnOd 5 yıl
Toshiba nin kendi markasiyla piyasada normal HDD lerinin oldugunu dusunursek eger bundan sonra cikacak olan yeni nesil SSD leri kendi markasiyla satisa sunmasi daha olasi ihtimal gozukuyor.Bildigim kadariyla toshibanin eskiden beri marka degeri ocz den cok daha ondeydi.Sanirim bu model 450 modelinin devami oldugu icin ocz ismini kullanmayi tercih ettiler.Bakalim toshiba vertex 5 i cikartacaklarmi yoksa yeni bir isim altindami sunulacak.
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ghost recon advanced 5 yıl
fiatlar uygun olmadığı sürece bir sürü yeni model çıksa ne yazar
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biggame 5 yıl
en düşük fiyatlısı şu dolarımızla beraber 250tl yapıyor yaklaşık olarak hayırlı olsun 120gb ssd 2tb disk fiyatı hatta 3tb disk fiytına
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seven44 5 yıl
Mekanik diske göre uçuk fiyatları var
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OldGamers86 5 yıl
Gene Mekanik diske göre uçuk fiyatları var. Ne zaman düzelir bu fiyatlar bilmiyorum... Umarım bir gün düzelir.
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Fx_57,5 5 yıl en beğenilen
yeni model değil,yeni fiyatlar bekliyoruz...
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