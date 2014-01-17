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DeepCool'dan tek kule tasarımlı işlemci soğutucu: Ice Blade 200M

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,6b
1
12
Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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DeepCool'dan tek kule tasarımlı işlemci soğutucu: Ice Blade 200M
Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara özel soğutma çözümleri hazırlayan DeepCool, alt segmentte konumlandırdığı yeni işlemci soğutucusu Ice Blade 200M'i duyurdu.
Üzerindeki fanlar dikkate alındığında 103 mm x 94 mm x 135 mm boyutlara ve yaklaşık 343 gram ağırlığa sahip olan Ice Blade 200M, alüminyum yaprakları ve her biri 8 mm kalınlığında 2 adet bakır ısı iletim borusunu beraberinde getiriyor. Bakır ısı iletim boruları işlemci yüzeyiyle doğrudan temas halinde. Böylece işlemci yüzeyinde oluşacak ısının, alüminyum yapraklara daha hızlı şekilde ulaştırılması amaçlanmış.
Ice Blade 200M'in işlemci destek yelpazesi bir hayli geniş görünüyor. İşlemci soğutucu, Intel tarafında LGA 775, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilere; AMD tarafında ise soket 754, 939, 940, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2 formundaki işlemcilere destek veriyor.
Ice Blade 200M'in alüminyum yaprakları, 92 mm çapında iki adet fana emanet edilmiş. Fanlardan bir tanesi ısı kontrollü iken diğeri 2.200 devir / dakikalık sabit hızda çalışıyor. Isı kontrollü olan fan, ısı durumuna göre 900 devir / dakika ile 2.200 devir / dakika arasında değişen hızlarda çalışıyor ve maksimum 42.95 CFM performansında hava üfleyebiliyor. Bu fanın düşük devirde çalışırken çıkardığı ses 17.8 dB iken yüksek devirde çalışırken çıkan ses 30.1 dB.
DeepCool, Ice Blade 200M'in fiyatı ile ilgili herhangi bir bilgi vermemiş. Öte yandan yürütülen tahminler fiyatın bütçe dostu olacağı yönünde. 
DeepCool'dan tek kule tasarımlı işlemci soğutucu: Ice Blade 200M

http://www.deepcoolglobal.com/Product/ICE_BLADE_200M/Design/ Yorum Yaz
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firebird1150 5 yıl
300gr sınırdır aşarsanız anakartı ya kırar ya çatlatırsınız dikkat edin
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murettep 5 yıl
fanların biri full devir çalışacak yani 2200 devir gürültüsü zorunlu.ee sessizlik için alacak olsan alınmaz,performans için hiç alınmaz ne diye alınır o zaman?
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AdamRtm 5 yıl murettep
Full calistiracak kadar neye o.c. yapican merak ettim :)
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VETERINARY 5 yıl
LGA 2011 desteği varmış
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Ronaldinho26 5 yıl
boşa israf bu ne yaa
komedi
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ssbrutality 5 yıl
Ne Bekliyordunki..2 Adet 8mm Fan Var Soğutucuda Ama Yok Sana Özel 1.1 DB Yapacakmış Firma,Telaşlanma.
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OldGamers86 5 yıl
30.1 dB... kalsın. Almayalım.
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HiqhWoltage 5 yıl OldGamers86
30 desibel fısıltı sessizliğidir. Abartmayın. 2200rpm'de bırakın da o kadar olsun. 900-2200rpm arası değişiyor fan hızı ki max 30db çok iyi bir değer.
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AdamRtm 5 yıl OldGamers86
The Benefit

30.1 dB... kalsın. Almayalım.

Bnm sogutucumda bu sekilde oyun oynamadigim surece fan kapali halde 23dereceyi gecmiyor bu tip tasarimlar ufak hava akimiyla gayet iyi sogutuyor fan kablosunu cek kullan :)
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