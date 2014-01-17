DeepCool'dan tek kule tasarımlı işlemci soğutucu: Ice Blade 200M

Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara özel soğutma çözümleri hazırlayan DeepCool, alt segmentte konumlandırdığı yeni işlemci soğutucusu Ice Blade 200M'i duyurdu.

Üzerindeki fanlar dikkate alındığında 103 mm x 94 mm x 135 mm boyutlara ve yaklaşık 343 gram ağırlığa sahip olan Ice Blade 200M, alüminyum yaprakları ve her biri 8 mm kalınlığında 2 adet bakır ısı iletim borusunu beraberinde getiriyor. Bakır ısı iletim boruları işlemci yüzeyiyle doğrudan temas halinde. Böylece işlemci yüzeyinde oluşacak ısının, alüminyum yapraklara daha hızlı şekilde ulaştırılması amaçlanmış.

Ice Blade 200M'in işlemci destek yelpazesi bir hayli geniş görünüyor. İşlemci soğutucu, Intel tarafında LGA 775, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilere; AMD tarafında ise soket 754, 939, 940, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2 formundaki işlemcilere destek veriyor.

Ice Blade 200M'in alüminyum yaprakları, 92 mm çapında iki adet fana emanet edilmiş. Fanlardan bir tanesi ısı kontrollü iken diğeri 2.200 devir / dakikalık sabit hızda çalışıyor. Isı kontrollü olan fan, ısı durumuna göre 900 devir / dakika ile 2.200 devir / dakika arasında değişen hızlarda çalışıyor ve maksimum 42.95 CFM performansında hava üfleyebiliyor. Bu fanın düşük devirde çalışırken çıkardığı ses 17.8 dB iken yüksek devirde çalışırken çıkan ses 30.1 dB.

DeepCool, Ice Blade 200M'in fiyatı ile ilgili herhangi bir bilgi vermemiş. Öte yandan yürütülen tahminler fiyatın bütçe dostu olacağı yönünde.

http://www.deepcoolglobal.com/Product/ICE_BLADE_200M/Design/