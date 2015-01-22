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DH Özel Röportaj: Avea ve Nokia Networks, Türkiye’de 4G hız rekorunu kırdı

4 yıl
7,2b
1
Cep Telefonu Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Avea, Nokia Networks ile birlikte Avea Teknoloji Merkezi’nde Nokia ekipmanlarıyla gerçekleştirdiği 4G hız testinde saniyede 3,6 Gigabit hıza ulaşmayı başardı. Türkiye’de 4X4 MIMO özelliği yardımıyla t
Avea, Nokia Networks ile birlikte Avea Teknoloji Merkezi’nde Nokia ekipmanlarıyla gerçekleştirdiği 4G hız testinde saniyede 3,6 Gigabit hıza ulaşmayı başardı. Türkiye’de 4X4 MIMO özelliği yardımıyla tek taşıyıcı kullanarak 300 Mbps hıza ulaşan Avea'nın çalışmaları hakkındaki detayları Avea Network Grup Direktörü Cemal Baki'den alıyoruz.
 

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OverClocK1ng 4 yıl
Hakikaten de yukarıdaki arkadaşın dediği gibi en sefil operatör olan Avea, kalkıp da bu çekmeme sorunlarını düzeltmeye çalışmak yerine şu yukarıdaki "Hız Rekorunu Kırdık" gibi saçma sapan haberle çıkıyor ya. Gülmemek elde değil.
Bu söylediğinize anca ve anca Avea kullanmayan yabancılar inanır.
O da anca çevreye sorana kadar. Hepi topu o.
Siz rekoru bırakın da, önce insanlara adam gibi çeken bir sinyal gücü verin, bir de orta halli İnternet, hızı kusur kalsın.
Yahu etrafta insanlar sizinle dalga geçiyorlar.
Siz diyordunuz "Türkiye nüfusunun %99 unu kapsıyoruz" diye. Adamın teki de
demişti ki: "Nereye gidersem gideyim, hep o kalan %1 in içindeyim" diye.
Bu acınacak haliniz ile, hızı mızı bırakın da, insanlara "ÇEKEN" bir hat sinyali verin. Emin olun ki insanlar başka şey istemiyorlar...
1 Yanıt Yanıtla
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atakansah 4 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Hakikaten de yukarıdaki arkadaşın dediği gibi en sefil operatör olan Avea, kalkıp da bu çekmeme sorunlarını düzeltmeye çalışmak yerine şu yukarıdaki "Hız Rekorunu Kırdık" gibi saçma sapan haberle çıkıyor ya. Gülmemek elde değil.
Bu söylediğinize anca ve anca Avea kullanmayan yabancılar inanır.
O da anca çevreye sorana kadar. Hepi topu o.
Siz rekoru bırakın da, önce insanlara adam gibi çeken bir sinyal gücü verin, bir de orta halli İnternet, hızı kusur kalsın.
Yahu etrafta insanlar sizinle dalga geçiyorlar.
Siz diyordunuz "Türkiye nüfusunun %99 unu kapsıyoruz" diye. Adamın teki de
demişti ki: "Nereye gidersem gideyim, hep o kalan %1 in içindeyim" diye.
Bu acınacak haliniz ile, hızı mızı bırakın da, insanlara "ÇEKEN" bir hat sinyali verin. Emin olun ki insanlar başka şey istemiyorlar...

Budur
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ALBAY 4 yıl
İşyerimde 3mbit çeken aveadan bahsediyoruz değil mi?
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FIRAT_G_ 4 yıl
Avea gibi sefil başka bir tane gsm şirketi var mı acaba. 4g sizin neyinize kimi kandırıyorsunuZ daha kayseri de şehrin göbeğinde 27 mayıs caddesinde 3g çekmiyor. Gün içerisinde 2-3 defa 10-15 dk cık çekiyor. Dandik bir samsung s4 mini aldım taahhütle 1 yıl boyunca ödedim bana vaad ettikleri 4gb internetin 4 mb sini bile çekmediği için kullanamadım. 1 yıl boyunca s4 mini için 36 lira dediler 57 lira ödedim. Vazgeçme bedeli olarak 1500 küsür lira fatura çıkarıldı. Daha bin tane şey sayarım. Aman deyim aveadan uzak durun ucuz diye parnağınızı kaptırırsanız sizi yutuyorlar. Donanımhaber e de yazıklar olsun kurulduğu yıldan beri her gün defalarca ziyaret ettiğim bir site nasıl da böyle saçma sapan reklam kokan ama aslında beş para etmeyen şirketlerin haberini yapıyor.
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homeedition88 4 yıl
Cemal bey ölmüste dirilmis gibi cikmis videoda. Korktum vallaha :) Tövbe tövbe :)
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aspirin_00 4 yıl
ave her yerde çekmiyor sorun o 3 kurumdan 3. sırada çekş gücü bakımından
zigana dağından aşağıya inerken vadone tukcell çekiyor ave çekmiyor.
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smart1978 4 yıl
KOTA 100 GB olsun normal derim .
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infom@n 4 yıl
İki tane aynı konu (haber) gözüküyor anasayfada

donanimhaber.com/...

donanimhaber.com/...
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scoopi 4 yıl
Adam gibi kota versinler baska birsey istemez. O hizlar onlara kalsin.
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MrKemal17 4 yıl
Bizim evde Avea hiç çekmiyor, telefonla dahi konuşulamıyor.4G çalışmaları kapsamında bu tarz kör noktaları yok ederlerse ve hız olarak stabil 10mbit sağlayabilirlerse Avea'ya geçerim.
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Gece772 4 yıl
hımmmm
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