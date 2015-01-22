DH Özel Röportaj: Avea ve Nokia Networks, Türkiye’de 4G hız rekorunu kırdı

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Avea, Nokia Networks ile birlikte Avea Teknoloji Merkezi’nde Nokia ekipmanlarıyla gerçekleştirdiği 4G hız testinde saniyede 3,6 Gigabit hıza ulaşmayı başardı. Türkiye’de 4X4 MIMO özelliği yardımıyla t
Avea, Nokia Networks ile birlikte Avea Teknoloji Merkezi’nde Nokia ekipmanlarıyla gerçekleştirdiği 4G hız testinde saniyede 3,6 Gigabit hıza ulaşmayı başardı. Türkiye’de 4X4 MIMO özelliği yardımıyla tek taşıyıcı kullanarak 300 Mbps hıza ulaşan Avea'nın çalışmaları hakkındaki detayları Avea Network Grup Direktörü Cemal Baki'den alıyoruz.
Paylaş Tweetle
Bu söylediğinize anca ve anca Avea kullanmayan yabancılar inanır.
O da anca çevreye sorana kadar. Hepi topu o.
Siz rekoru bırakın da, önce insanlara adam gibi çeken bir sinyal gücü verin, bir de orta halli İnternet, hızı kusur kalsın.
Yahu etrafta insanlar sizinle dalga geçiyorlar.
Siz diyordunuz "Türkiye nüfusunun %99 unu kapsıyoruz" diye. Adamın teki de
demişti ki: "Nereye gidersem gideyim, hep o kalan %1 in içindeyim" diye.
Bu acınacak haliniz ile, hızı mızı bırakın da, insanlara "ÇEKEN" bir hat sinyali verin. Emin olun ki insanlar başka şey istemiyorlar...
Budur
zigana dağından aşağıya inerken vadone tukcell çekiyor ave çekmiyor.
donanimhaber.com/...
donanimhaber.com/...