Samsung Galaxy Z Wide Fold 7,6 inç ekran ve güçlü işlemcisiyle geliyor

Samsung geniş açılı katlanabilir telefon modeliyle ilgili yeni sızıntılar teknoloji gündeminde yer almaya başladı. Güvenilir sızıntı kaynaklarından gelen bilgilere göre şirket, 7,6 inç büyüklüğünde bir ana ekrana, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciye ve yaklaşık 4.800 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip yeni bir katlanabilir cihaz üzerinde çalışıyor. Henüz resmi olarak duyurulmayan modelin, Samsung’un mevcut katlanabilir ürün ailesine alternatif bir form faktörü sunabileceği belirtiliyor.

İşte Samsung Galaxy Z Wide Fold'un beklenen özellikleri:

Sızdırılan bilgilere göre telefonun performans tarafında Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden güç alması bekleniyor. Bu yonga setinin kullanılacak olması, cihazın işlem gücü açısından Samsung’un planlanan Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Flip 8 modelleriyle aynı performans sınıfında konumlanabileceğine işaret ediyor.

Sızıntılarda cihazın yaklaşık 4.800 mAh tipik kapasiteye sahip çift hücreli bir batarya kullanacağı ifade ediliyor. Bu batarya yapısının iki ayrı hücreden oluştuğu belirtiliyor: biri 2.267 mAh, diğeri ise 2.393 mAh kapasitesinde. Toplam minimum kapasitenin ise yaklaşık 4.660 mAh seviyesinde olabileceği aktarılıyor. Katlanabilir telefonlarda çift hücreli batarya mimarisi yaygın olarak kullanılıyor çünkü cihazın iki ayrı gövde bölümüne bataryanın dengeli biçimde dağıtılmasını mümkün kılıyor. Bu yaklaşım hem cihazın ağırlık dengesini korumaya yardımcı oluyor hem de ince tasarımın sürdürülebilmesini sağlıyor.

Son olarak sadece Güney Kore’de de satışa sunulması beklenen cihazın ekran tarafında ise iç panelinin 7,6 inç büyüklüğünde olacağı belirtiliyor. Açıldığında ise yaklaşık 4:3 oranına yakın bir ekran düzeni sunması beklenen bu tasarım, geleneksel katlanabilir telefonların uzun ve dar ekran yapısından farklı bir kullanım deneyimi yaratabilir.

