DriveClub'ı denedik ilk izlenimler ön inceleme

@CAN@ Grafikleri çok iyi değil belki ama güzel bir oyun.
@CAN@ Grafikleri çok iyi değil belki ama güzel bir oyun.
shadowz61 Modifikasyon var mı?
Source Driveclub, Forza Motorpsort'un degil Forza Horizon 2'nin rakibidir ve ikiside arcade'dir. İçerik olarak horizon 2 çok daha zengindir Driveclub'a göre.
Bu oyun asla benim yaris oyunu acligimi dindiremeyecek. Ps4'e cok acil Gran Turismo lazim.. cok cok acil hem de. Buyuk eksikligi var Ps4'un bu konuda. Driveclub ile falan olmaz bu is. Ben gercek yaris simulasyinuna cok acim su anda ve Ps4 sahibi olarak buyuk eksiklik hissediyorum.
Keske GT ekibinden yardim alsalardi, az biraz simulasyon katsalardi, eventler, modifiye, bol ve b, c, d sinifi araclar koysalardi...
Ps3 ciktiginda da bu durumdaydi. Motorstorm ile oyaladilar senelerce... Ta 2010'da mi 2011'de mi ne gelmisti ilk yaris simulasyonu. Konsol ciktiktan 5 sene sonra... yuh be arkadas.
Xbox one kullanicilari yaris oyunlari konusunda cok sansli. Hic bosa muhalefet etmeyin. Forza 5, Forza Horizon... mis gibi durumlari su anda.
Degerini bilin X One kullanicilari bakin surunuyoruz burada yaris oyunu diye Driveclub'a tamah etmisiz
Ha unutmadan şaheserimiz 30 FPS den 1 gram aşağı düşmüyor
KAYNAK
eurogamer.net/...
Bu arada keşke modifikasyon olsaymış
Grafikler başka nasıl olacaktı.Şu ana kadar çıkmış en iyi grafikli araba yarışı, daha iyisi varsa buyrun gösterin.
Hangi yaris oyununda bu kadar cevre grafigi ve detayı gordun merak ettim.
Bide kokpit kamerasina bakmani tavsiye ederim, rakipsizdir kendileri.
Saf nextgen yarış oyunu geliyor mis gibi. Iki platformunda oyunu guzel her iki konsolu olmayan dusunmesin zaten oynayabilecegi oyun belli.
Yok
Mesele sadece icerikse gecen nesilde saglam icerikli bir suru yaris oyunu var. Ve belkide PS4 sahipleri gercek nextgen oyun oynamak istiyor olabilir mi?