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DriveClub'ı denedik ilk izlenimler ön inceleme

4 yıl
39,6b
1
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Playstation 4 kullanıcıları için büyük bir kısmı ücretsiz sunulacak olan yarış oyunu driveclub'ın E3 2014 demosu da IFA'da sergilenenler arasındaydı. Sizler için özellikle grafikleri merak edilen bu oyunu denedik yorumladık.

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fortunasuper 3 yıl
gogiş burdaki yorumlar içinde türkçeye çeviri yapmalı,türkçe siteyi türkçeye çevirerek tarihe geçer:))
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Dante 4 yıl
Acik soyleyeyim keske bu oyun yerine Forza 5 gelse Ps4'e.

Bu oyun asla benim yaris oyunu acligimi dindiremeyecek. Ps4'e cok acil Gran Turismo lazim.. cok cok acil hem de. Buyuk eksikligi var Ps4'un bu konuda. Driveclub ile falan olmaz bu is. Ben gercek yaris simulasyinuna cok acim su anda ve Ps4 sahibi olarak buyuk eksiklik hissediyorum.

Keske GT ekibinden yardim alsalardi, az biraz simulasyon katsalardi, eventler, modifiye, bol ve b, c, d sinifi araclar koysalardi...

Ps3 ciktiginda da bu durumdaydi. Motorstorm ile oyaladilar senelerce... Ta 2010'da mi 2011'de mi ne gelmisti ilk yaris simulasyonu. Konsol ciktiktan 5 sene sonra... yuh be arkadas.

Xbox one kullanicilari yaris oyunlari konusunda cok sansli. Hic bosa muhalefet etmeyin. Forza 5, Forza Horizon... mis gibi durumlari su anda.

Degerini bilin X One kullanicilari
bakin surunuyoruz burada yaris oyunu diye Driveclub'a tamah etmisiz
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M60! 4 yıl
Yani şahıs göstermek yanlış olur ama bazılarınız saçma sapan yorumlar yazmayı bıraksın artık,rezil oluyorsunuz. Kaç senedir şu forumdayız ben dahil hepimizin sevdiği hatta fanı olduğu ürünler markalar olabilir, bu çok normal ama arkadaşlar aradan kaç sene geçti hala bazılarınız 2006-2007'deki saçma fanboy kavgalarını yapmaya devam ediyor. Hadi genç arkadaşlar bu laflara girebilir onlara tek bir sözüm yok,yaptıkları doğaldır ama 10 sene boyunca hala aynı insanlar, çocuk gibi laf yarışına girmesi saçmalıktır,ayıptır.
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Salvatuon 4 yıl
Bu nesilde de Anti Aliasing yoksa yuh diyorum baska da birsey demem artik...
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fasakasa 4 yıl
Plus sürümü yeterli olacaktır bana bu oyunun gta Assassin s creed vb geliyor çünkü
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Drive_Club 4 yıl
Şaheserimiz FXAA kullanıyor . Köşe yumuşatma yok diyenler utansın



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın





Ha unutmadan şaheserimiz 30 FPS den 1 gram aşağı düşmüyor







KAYNAK
eurogamer.net/...
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JonnyCaqe 4 yıl
Driveclub leş diyen mesut out driveclub süper diyen mesut in
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@CAN@ 4 yıl
Grafikleri çok iyi değil belki ama güzel bir oyun.
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shadowz61 4 yıl
Bu oyuna grafikleri iyi değil denmez heralde. Forza'nın içeriği daha zengin denilmiş ne farklılıkları var?

Bu arada keşke modifikasyon olsaymış
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GT_55 4 yıl @CAN@
@CAN@

Grafikleri çok iyi değil belki ama güzel bir oyun.

Grafikler başka nasıl olacaktı.Şu ana kadar çıkmış en iyi grafikli araba yarışı, daha iyisi varsa buyrun gösterin.
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Mactavish- 4 yıl @CAN@
@CAN@
Grafikleri çok iyi değil belki ama güzel bir oyun.

Hangi yaris oyununda bu kadar cevre grafigi ve detayı gordun merak ettim.
Bide kokpit kamerasina bakmani tavsiye ederim, rakipsizdir kendileri.

Saf nextgen yarış oyunu geliyor mis gibi. Iki platformunda oyunu guzel her iki konsolu olmayan dusunmesin zaten oynayabilecegi oyun belli.
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shadowz61 4 yıl
Modifikasyon var mı?
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tempestatem 4 yıl shadowz61
shadowz61
Modifikasyon var mı?

Yok
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Source 4 yıl
Driveclub, Forza Motorpsort'un degil Forza Horizon 2'nin rakibidir ve ikiside arcade'dir. İçerik olarak horizon 2 çok daha zengindir Driveclub'a göre.
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d3vstator 4 yıl Source
Source
Driveclub, Forza Motorpsort'un degil Forza Horizon 2'nin rakibidir ve ikiside arcade'dir. İçerik olarak horizon 2 çok daha zengindir Driveclub'a göre.


Mesele sadece icerikse gecen nesilde saglam icerikli bir suru yaris oyunu var. Ve belkide PS4 sahipleri gercek nextgen oyun oynamak istiyor olabilir mi?
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BERK BEY 4 yıl
Psnye demosu nezaman duscek?
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turbo-powwer 4 yıl
Mesut Çevik iyidir hoştur ama araba yarışlarından anlamaz , keşke BSC ekibi değerlendirmede bulunsaydı
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