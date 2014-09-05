DriveClub'ı denedik ilk izlenimler ön inceleme

Playstation 4 kullanıcıları için büyük bir kısmı ücretsiz sunulacak olan yarış oyunu driveclub'ın E3 2014 demosu da IFA'da sergilenenler arasındaydı. Sizler için özellikle grafikleri merak edilen bu oyunu denedik yorumladık.

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