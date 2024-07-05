2si1 - Japonların disket kullanımı, PlayStation sahiplerine kötü haber!

Türkiye'nin Euro 2024'te aldığı başarının aldından hepimizin gözleri o tarafa dönmüş durumda ve bu yüzden de gündem bizler için biraz daha sakin ilerliyor. Ancak yine de hem sevindirici hem de üzücü birkaç haber gündeme yerleşti oyun ve teknoloji tarafında. Biz de bu hafta başta PlayStation oyunlarına gelen zam olmak üzere birçok konuyu konuştuk.
00:00 Intro
00:09 Giriş
01:56 Kripto Paralara Vergi
06:35 PlayStation oyunlarına zam
10:34 Sony'den optik disklere son
13:09 Japonya Diskete veda etti
19:45 Assassin’s Creed'in yeni oyunları
21:43 Resident Evil 9 onaylandı
22:29 TRT'nin değişen frekansı
25:07 Yerli hız tespit cihazı
28:43 Steam boş yere harcanan paralar
33:41 Crazy Taxi'nin yeni oyunu
47:42 Netflix aboneliklerine güncelleme
50:25 Zelda'daki kılıçla dolaşan adam
55:26 Kapanış