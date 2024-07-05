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    2si1 - Japonların disket kullanımı, PlayStation sahiplerine kötü haber!

    2si1'in bu haftaki bölümünde geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz kripto paralardaki vergiyi, PlayStation oyunlarına gelen büyük zammı ve daha fazlasını konuştuk. 

    Türkiye'nin Euro 2024'te aldığı başarının aldından hepimizin gözleri o tarafa dönmüş durumda ve bu yüzden de gündem bizler için biraz daha sakin ilerliyor. Ancak yine de hem sevindirici hem de üzücü birkaç haber gündeme yerleşti oyun ve teknoloji tarafında. Biz de bu hafta başta PlayStation oyunlarına gelen zam olmak üzere birçok konuyu konuştuk.

    00:00 Intro
    00:09 Giriş
    01:56 Kripto Paralara Vergi
    06:35 PlayStation oyunlarına zam
    10:34 Sony'den optik disklere son
    13:09 Japonya Diskete veda etti
    19:45 Assassin’s Creed'in yeni oyunları
    21:43 Resident Evil 9 onaylandı
    22:29 TRT'nin değişen frekansı
    25:07 Yerli hız tespit cihazı
    28:43 Steam boş yere harcanan paralar
    33:41 Crazy Taxi'nin yeni oyunu
    47:42 Netflix aboneliklerine güncelleme
    50:25 Zelda'daki kılıçla dolaşan adam
    55:26 Kapanış

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