2si1 - Japonların disket kullanımı, PlayStation sahiplerine kötü haber!

Oyun ve sinema sektörünü sıkı bir şekilde takip eden Özgür, bu sektörlere ait son gelişmeleri haber içerikleri, şahsi fikirlerini de incelemeler ile DonanımHaber takipçilerine aktarıyor.

2si1'in bu haftaki bölümünde geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz kripto paralardaki vergiyi, PlayStation oyunlarına gelen büyük zammı ve daha fazlasını konuştuk.

Türkiye'nin Euro 2024'te aldığı başarının aldından hepimizin gözleri o tarafa dönmüş durumda ve bu yüzden de gündem bizler için biraz daha sakin ilerliyor. Ancak yine de hem sevindirici hem de üzücü birkaç haber gündeme yerleşti oyun ve teknoloji tarafında. Biz de bu hafta başta PlayStation oyunlarına gelen zam olmak üzere birçok konuyu konuştuk.

00:00 Intro

00:09 Giriş

01:56 Kripto Paralara Vergi

06:35 PlayStation oyunlarına zam

10:34 Sony'den optik disklere son

13:09 Japonya Diskete veda etti

19:45 Assassin’s Creed'in yeni oyunları

21:43 Resident Evil 9 onaylandı

22:29 TRT'nin değişen frekansı

25:07 Yerli hız tespit cihazı

28:43 Steam boş yere harcanan paralar

33:41 Crazy Taxi'nin yeni oyunu

47:42 Netflix aboneliklerine güncelleme

50:25 Zelda'daki kılıçla dolaşan adam

55:26 Kapanış