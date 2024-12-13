2si1 - Verilerimiz yine gitti, The Gama Awards 2024!

2si1'in bu bölümünde yavaş yavaş sonu yaklaşan 2024 için hazırlanan listeleri konuştuk.
00:00 Intro
00:17 Sizden gelen yorumlar
02:50 Comnet
05:21 Konum Vergisi
06:03 GTA VI'dan yeni bilgiler
16:31 The Game Awards 2024
18:26 Anadolu Sigorta ve HGS
23:21 Path of Exile 2
26:18 Google'da yılın en çok aratılanları
33:06 En çok satan oyunlar
36:50 2024'ün en iyi oyunları
39:31 2024'ün en kötü oyunları
41:05 X'in yapay zekası Grok
45:22 American Psycho'nun yeni versiyonu
48:57 Erazer Türkiye'de
50:37 Kapanış