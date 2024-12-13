2si1 - Verilerimiz yine gitti, The Gama Awards 2024!

Oyun ve sinema sektörünü sıkı bir şekilde takip eden Özgür, bu sektörlere ait son gelişmeleri haber içerikleri, şahsi fikirlerini de incelemeler ile DonanımHaber takipçilerine aktarıyor.

2si1'in bu bölümünde ana konumuz 2024 yılı için hazırlanan en iyiler ve en kötüler listeleri oldu. Ardından da özellikle oyun dünyasındaki gündem konularını konuştuk.

2si1'in bu bölümünde yavaş yavaş sonu yaklaşan 2024 için hazırlanan listeleri konuştuk.

00:00 Intro

00:17 Sizden gelen yorumlar

02:50 Comnet

05:21 Konum Vergisi

06:03 GTA VI'dan yeni bilgiler

16:31 The Game Awards 2024

18:26 Anadolu Sigorta ve HGS

23:21 Path of Exile 2

26:18 Google'da yılın en çok aratılanları

33:06 En çok satan oyunlar

36:50 2024'ün en iyi oyunları

39:31 2024'ün en kötü oyunları

41:05 X'in yapay zekası Grok

45:22 American Psycho'nun yeni versiyonu

48:57 Erazer Türkiye'de

50:37 Kapanış

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