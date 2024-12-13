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    2si1 - Verilerimiz yine gitti, The Gama Awards 2024!

    2si1'in bu bölümünde ana konumuz 2024 yılı için hazırlanan en iyiler ve en kötüler listeleri oldu. Ardından da özellikle oyun dünyasındaki gündem konularını konuştuk.

    2si1'in bu bölümünde yavaş yavaş sonu yaklaşan 2024 için hazırlanan listeleri konuştuk.

    00:00 Intro
    00:17 Sizden gelen yorumlar
    02:50 Comnet
    05:21 Konum Vergisi
    06:03 GTA VI'dan yeni bilgiler
    16:31 The Game Awards 2024
    18:26 Anadolu Sigorta ve HGS
    23:21 Path of Exile 2
    26:18 Google'da yılın en çok aratılanları
    33:06 En çok satan oyunlar
    36:50 2024'ün en iyi oyunları
    39:31 2024'ün en kötü oyunları
    41:05 X'in yapay zekası Grok
    45:22 American Psycho'nun yeni versiyonu
    48:57 Erazer Türkiye'de
    50:37 Kapanış

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