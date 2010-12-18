EZCOOL Yeni Kasa Modelini Tanıttı

Tam Boyutta Gör Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren EZCOOL performans - oyuncu kasaları ve Media player markası bu kez ürün gamına yeni kattığı modelleri ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.

EZCOOL A-200D'nin ön paneli tamamıyla kaplayan ızgara yapısı sayesinde kasa içerisindeki hava sirkülasyonunu en iyi olacak şekilde yapmasının yanı sıra kasanın estetik duruşuna da kasanın ön panelinde bulunan 120mm'lik LED ışığı ile birleşerek kullanıcıların gözlerine hitap ediyor.

Izgara panelin orta bölümünde konumlanan 2 adet USB, 1 adet 1394 Firewire ve 1'er adet kulaklık ve mikrofon girişleri ile kullanım kolaylığı sunuyor.

Kendisini diğer kasalardan ayıran en büyük özelliği olan siyah boyamalı kasa içi tasarımı görülmeye değer olan EZCOOL A-200D'nin farklı bir görüntüsü ise 420W lık güç kaynağının kasanın alt bölümünde yer alması. Kasa içindeki havalandırma ızgaraları ön, arka, sağ, üst ve altta olmak üzere toplam 5 farklı yerine yerleştirebileceğiniz fan bölmeleri sayesinde en etkili soğutmanın sağlanması amaçlanmıştır. Ayrıca bu ızgaralar yardımıyla yüksek performans isteyen kullanıcılara en iyi çözüm sunuluyor. Üst seviye ekran kartları ve büyük işlemci soğutucuları bu kasa içerisinde rahatlıkla konumlanabiliyor. Tüm bunlara ek olarak ATX ve micro ATX biçimindeki her anakart ile uyumludur.

Tam Boyutta Gör Tam Boyutta Gör

Daha ayrıntılı bilgi için www.ezcool.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca FACEBOOK EZCOOL Fan sayfasından yararlanabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı