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    Eski daktilolar bilgisayar oldu

    Bir dönemin vazgeçilmezi haline gelen daktilolar, dijitalleşen dünyaya karşı direnmek için LCD ekranlara bile yer vermişti. Şimdi bilgisayara dönüştürüldü.      

    Daktilo Tam Boyutta Gör
    Baş döndürücü hızla gelişen teknoloji karşısında tarihe karışan araçlardan biri de daktilo olmuştu. Uzun yıllar ofislerin baş köşesine yerini alan daktilolar bir dönem dijitalleşerek ayakta kalmaya da çalışmıştı. 

    Daktilodan bilgisayara giden yol

    Bir Reddit kullanıcısı, âtıl durumda olan bir dijital daktilonun parçalarını eksik görünce bir bilgisayar ortaya çıkarmaya karar vermiş. Diğer bileşenleri çıkararak yerine bilgisayar bileşenleri entegre etmiş ve gündelik işlemleri kaldırabilecek bir sistem ortaya çıkarmış. 

    Uzun uğraşlar sonucunda bir microATX ana kartı kasaya yerleştiren kullanıcı daha sonra Intel Core i5-6600 işlemci, Nvidia GT 635 ekran kartı, 4GB DDR4 RAM ve 240GB SATA SSD monte etmiş. Enerji kaynağı için 200W SFX güç kaynağı tercih eden kullanıcı, PCIe x16 bağlantısı olmadığı için ekran kartını PCIe x1 slotu üzerinden tanıtmış. 

    Daktilonun orijinalinde olan klavyeyi ise bir Arduino Leonardo mikro kontrolcüsü ile USB klavyeye çevirmiş. Böylece kullanıcı basit işlemler için ekstra bir kasaya ihtiyaç duymadan ilginç bir bilgisayar toplamış. 

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