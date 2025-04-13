Asus ROG NUC 2025 premium soğutma ve GeForce RTX 5080 ekran kartı ile geliyor

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Tam Boyutta Gör Intel’in en istikrarlı projelerinden birisi olarak gösterilen NUC mini bilgisayar konsepti, yıllardır kompakt boyutlarda yüksek performans arayan kullanıcıların önemli alternatiflerinden birisi haline geldi.

Asus ROG NUC 2025 özellikleri ve fiyatı

3 litrelik bir hacme sahip olan Asus ROG NUC 2025 oyuncu kasası, 3 adet fan ve çift ısı dağıtıcısı ile soğutma konusunda kullanıcıyı üzmüyor. 24 çekirdekli Intel Core Ultra 9 275HX işlemcisi ile gelen kasada GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 ekran kartı tercih edilmiş.

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96GB’a kadar DDR5-6400MHz RAM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 desteği, PCIe 5.0 M.2 SSD, Thunderbolt 4 desteği, ön ve arka USB 3.2 portları gibi özellikler mevcut. Asus ROG NUC 2025 oyuncu kasasının 1TB depolama versiyonu 3335$, 2TB depolama versiyonu ise 3417$ başlangıç fiyatına sahip.

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Asus ROG NUC 2025 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı