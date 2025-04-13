Asus ROG NUC 2025 premium soğutma ve GeForce RTX 5080 ekran kartı ile geliyor

Asus ROG NUC 2025 özellikleri ve fiyatı
3 litrelik bir hacme sahip olan Asus ROG NUC 2025 oyuncu kasası, 3 adet fan ve çift ısı dağıtıcısı ile soğutma konusunda kullanıcıyı üzmüyor. 24 çekirdekli Intel Core Ultra 9 275HX işlemcisi ile gelen kasada GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 ekran kartı tercih edilmiş.
96GB’a kadar DDR5-6400MHz RAM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 desteği, PCIe 5.0 M.2 SSD, Thunderbolt 4 desteği, ön ve arka USB 3.2 portları gibi özellikler mevcut. Asus ROG NUC 2025 oyuncu kasasının 1TB depolama versiyonu 3335$, 2TB depolama versiyonu ise 3417$ başlangıç fiyatına sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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