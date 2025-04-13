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    Asus ROG NUC 2025 premium soğutma ve GeForce RTX 5080 ekran kartı ile geliyor

    Asus ROG NUC 2025 kompakt oyuncu kasası Intel Core Ultra 9 275HX işlemcisi ve GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 ekran kartı ile performans çıtasını yükseltiyor.       
    Asus ROG NUC 2025 Tam Boyutta Gör
    Intel’in en istikrarlı projelerinden birisi olarak gösterilen NUC mini bilgisayar konsepti, yıllardır kompakt boyutlarda yüksek performans arayan kullanıcıların önemli alternatiflerinden birisi haline geldi. 

    Asus ROG NUC 2025 özellikleri ve fiyatı

    3 litrelik bir hacme sahip olan Asus ROG NUC 2025 oyuncu kasası, 3 adet fan ve çift ısı dağıtıcısı ile soğutma konusunda kullanıcıyı üzmüyor. 24 çekirdekli Intel Core Ultra 9 275HX işlemcisi ile gelen kasada GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 ekran kartı tercih edilmiş. 

    96GB’a kadar DDR5-6400MHz RAM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 desteği, PCIe 5.0 M.2 SSD, Thunderbolt 4 desteği, ön ve arka USB 3.2 portları gibi özellikler mevcut. Asus ROG NUC 2025 oyuncu kasasının 1TB depolama versiyonu 3335$, 2TB depolama versiyonu ise 3417$ başlangıç fiyatına sahip. 

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 2 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 4 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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