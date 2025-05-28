MSI, Computex 2025’te DIY tutkunlarına yönelik yenilikçi ürünlerini tanıttı

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Tayvan’da düzenlenen COMPUTEX 2025 fuarında MSI yeni ürünlerini tanıttı. MSI çok sayıda yeni ürünüyle teknoloji şöleni düzenledi. Bu içeriğimizde MSI’ın yeni anakartları, yeni kasası, yeni soğutucuları, yeni güç kaynağı ve yeni IRONMOUSE temalı ürünlerin özelliklerine bakıyoruz.

AI Power

Tam Boyutta Gör MSI’ın yeni ana kartları yapay zeka ve oyun gibi zorlu hesaplama işlerinin üstesinde gelebilecek şekilde tasarlandı. X870 platformundaki MEG X870E GODLIKE anakart; AMD Ryzen 9 9950X3D işlemci, GeForce RTX™ 5090 serisi ekran kartları, MEG Ai1600T PCIE5 güç kaynağı ve 256 GB yüksek kapasiteli DDR5 bellekle bir araya geldiğinde, Deepseek R1 70b gibi büyük dil modeli demolarıyla güçlü bir uç yapay zeka hesaplama yeteneği sergiliyor.

MSI, yapay zeka temelli akıllı asistan AI Robot’u geliştirdi. MSI Center işlevlerini doğal dilde, sadece senaryoyu tanımlayarak kontrol etmenize imkân tanır; ne yapmak istediğinizi anlayıp sizin için uygular. Ayrıca agentik yapay zekâ teknolojisi sayesinde karmaşık görevleri sürekli insan müdahalesine ihtiyaç duymadan yürütür. Örneğin, bir toplantıyı kaydedip tutanaklarını özetlemesini basitçe isteyebilirsiniz. Edge AI desteğiyle belge özetleme de sunduğundan gizlilik konularını dert etmenize gerek kalmaz.

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MSI’a özel DigiME platformu ise, ileri yapay zekâyı doğal ve etkileşimli iletişimle birleştiren sesli sanal asistan MIA’yı tanıttı. Büyük Dil Modelleri (LLM) ile güçlendirilen MIA, bağlama duyarlı doğal dil işleme yoluyla kullanıcı niyetini kavrar, TTS (Metinden Sese) teknolojisiyle gerçek zamanlı sesli yanıt verir ve ifadeli 3B avatarlarla canlı etkileşim sağlar. Hem MSI ürün uzmanı, hem teknoloji endüstrisi uzmanı hem de ilgili bir dijital arkadaş olarak tasarlanan MIA, kişisel ve profesyonel ortamlarda kullanıcıların çeşitli ihtiyaçlarına akıllı, insancıl yanıtlarla destek olur. MIA, kullanıcıların yapay zekâyla etkileşimine bambaşka bir yaklaşım sunar.

Computex 2025’te Tanıtılan Yeni Anakartlar

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MEG X870E ACE

MSI’ın popüler serilerinden biri olan MEG serisinin ATX boyutlarındaki yeni üyesi MEG X870E ACE, şık siyah renge zarif altın vurgular ve estetik aydınlatma desenleri ekleyerek geri dönüyor. Wavy Fin soğutma tasarımı, Direct Touch Cross ısı borusu yapısı ve sunucu sınıfı PCB malzemeleriyle yüksek performans için üst düzey termal çözüm sunuyor. 18+2+1 Duet Rail güç sistemi ve 110 A SPS tasarımına ek; Lightning Gen 5 PCIe & M.2, kesintisiz Wi-Fi 7, 10 G LAN ve 40 Gbps USB bağlantılarına sahip olan MEG X870E ACE, her türlü göreve hazır.

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MPG X870I EDGE TI WIFI & MPG B850I EDGE TI WIFI

Mini-ITX tutkunlarının merakla beklediği iki yeni model, AM5 platformundaki MPG ailesine katıldı. Gümüş-beyaz rengindeki yeni anakart, beyaz kasalara şık bir şekilde uyum sağlayacak. B850I EDGE TI WIFI; 8 fazlı doğrudan güç tasarımı, Lightning Gen 5 PCIe & M.2, 5 G LAN ve tam hızlı Wi-Fi 7 ile performanstan ödün vermiyor. X870I ailesinin bir üyesi olan MPG X870I EDGE TI WIFI ise ek olarak 40 Gbps USB, 5-in-1 Xpander Kart ve EZ M.2 Shield Frozr ile olağanüstü genişletilebilirlik ve DIY deneyimi sunuyor.

MAG X870E TOMAHAWK WIFI PZ

MAG serisinin ilk “arka­­bağlantılı” anakartı MAG X870E TOMAHAWK WIFI PZ, MAG PANO kasalarla kusursuz uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Gümüş-beyaz kaplama tasarımı, hem tanınırlığı artırıyor hem de ürünün öne çıkmasını sağlıyor. Lightning Gen 5 çözümü, 40 Gbps USB, tam hızlı Wi-Fi 7 ve 5 G LAN gibi en güncel bağlantı seçeneklerine sahip olan bu model, EZ DIY ve arka bağlantı tasarımıyla kablo yönetimini basitleştiriyor.

B850 MPOWER

Overclock tutkunları için tasarlanan ilk AMD platformlu MPOWER anakart, kompakt M-ATX formunda performansı yeniden tanımlıyor. 2 DIMM düzeniyle daha temiz ve doğrudan sinyal yolu sunan B850MPOWER, rekor kıran bellek hızlarına imkan tanıyor. EZ Dashboard’da güç, reset, clear CMOS butonları ve debug LED entegre edilerek, yeniden başlatma ve test süreçlerini olabilecek en verimli hale getiriyor.

PinSafe Design

Anakartlardaki PIN noktalarının arkasında lehim çıkıntıları bulunur. Bu çıkıntılar keskin yapıdadır ve montaj esnasında küçük yaralanmalara neden olabilir. MSI, kullanıcıların güvenliğini sağlamak için PinSafe Design adında yeni bir çözüm geliştirdi. Patent başvuru aşamasındaki PinSafe Design özelliği, anakarttaki keskin pinlerin neden olabileceği yaralanmaları önlemek ve montaj sürecini daha güvenli hâle getirmek üzere geliştirilmiş yenilikçi bir güvenlik çözüm olarak tanıtıldı.

Amiral Gemisi PC Kasası ve Özelleştirme Aksesuarı Geliyor

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MEG MAESTRO 900 Serisi – Gösterişli ve Performans Odaklı

2025’in amiral gemisi kasası MEG MAESTRO 900 Serisi, bileşenlerinizi gururla sergilemeniz için tasarlandı. Elmas kesim köşeler, üç tarafı temperli cam ve özenle yerleştirilmiş ışık dekorasyonlarıyla zarafetin sınırlarını zorluyor. Özel 4 yönlü anakart tepsisi, aynı anda bir test masası işlevi görebiliyor; genişletilebilir I/O paneli ve özelleştirilebilir sıvı soğutma sistemleriyle mükemmel uyumluluk sunuyor. Görselliğin ötesinde, yüksek hava akışı ve bileşen desteğiyle olağanüstü bir performans vadediyor.

MAG PANO 130R PZ – Panoramik Görünüm, Kolay Yönetim

PANO Serisi’ne katılan en yeni üye MAG PANO 130R PZ, dört bir yanınızı çevreleyen temperli cam panelleriyle iç donanımınızı her açıdan görebileceğiniz bir panoramik deneyim sunuyor. ATX ve Micro-ATX back-connect anakartlarla uyumlu bu kasa, arkaya yönlendirilmiş kablo yönetimi için yeterli alan sağlayarak düzeni kolaylaştırıyor. Döndürülebilir PCIe braketi, yatay ve dikey GPU kurulumları arasında hızlı geçiş yapmanıza imkân tanıyor.

MAG VISION LITE 12 – Yapınızı Tamamlayan Ekstra Ekran

PC kurulumunuzu bir adım öteye taşıyan MAG VISION LITE 12, 12,3 inç ve 1.920×720 piksel çözünürlüklü ekranıyla PANO Serisi, VELOX 300 Serisi ve MAESTRO Serisi kasalara genişletilmiş görsel alan kazandırıyor. Hem dikey hem de yatay kullanıma uygun yapılandırması ve kasanın içine ya da masa üstüne yerleştirme imkânı sağlayan iki tip USB kablosuyla esnek montaja izin veriyor. MSI Center ile kontrol edilebilen veya ikinci monitör olarak kullanılabilen çift modlu ekran desteği sayesinde içeriklerinizi dilediğiniz gibi yönetebilirsiniz.

Yeni Sıvı Soğutucularda Yeni Nesil Tasarım

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MEG CORELIQUID E13 Serisi

Yeni nesil MEG CORELIQUID E13 Serisi, 6 inçlik LCD paneliyle yüksek performanslı soğutmayı yeniden tanımlıyor. Bu ekrandan gerçek zamanlı verileri izleyebilir ve paneli isteğinize göre kişiselleştirebilirsiniz. POGO-PIN döner montaj yapısı, blok kafanın kurulum ve ayarlama sırasında esnekliğini artırır. CenterFlow radyatör tasarımı sayesinde boru yönlendirmesini basitleştirir ve kablo yönetimini optimize eder. Yüksek performanslı termal bileşik, ısı transferini en üst düzeye çıkararak CPU’nuzun sürekli zirvede kalmasını sağlar.

MPG CORELIQUID P13 Serisi – Saf Estetik ve Kesintisiz Tasarım

MPG CORELIQUID P13 Serisi, su damlasının pürüzsüz hatlarından ilham alan kavisli cam yüzeyiyle saf bir estetik sunar. Premium camın altında gizlenen 2,1 inçlik LCD panel, gerçek zamanlı izleme, video oynatma ve kişiselleştirilmiş içerik desteği sağlar. Streamline tasarım tüm kabloları boru hattı içinde saklayarak kesintisiz ve zarif bir siluet oluşturur. Özel UNI Bracket bağlantısı, AMD ve Intel platformlarla sorunsuz uyumluluk sunar ve montajı büyük ölçüde kolaylaştırır.

Yeni Güç Kaynakları

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MAG A1000GLS PCIE5, MAG Serisinin yeni ürünü olarak tanıtıldı. “S” harfi, daha düşük sıcaklık ve gürültüyle yüksek performans sunmaya odaklanan “Silent” (Sessiz) özelliğini ifade eder. 80 Plus, Cybenetics ve PPLP verimlilik sertifikalarına sahip olan ve en yeni ATX 3.1 standardını destekleyen bu güç kaynağı, %220’ye kadar toplam güç dalgalanması (power excursion) dayanımı sağlayabilir. Gold verimlilik sertifikalı olarak sunulan MAG A1000GLS PCIE5, 1.000 W, 850 W, 750 W ve 650 W seçenekleriyle satılacak. Çift renkli 12 V–2×6 konnektör ve kabartmalı kılıflı modüler kabloları sayesinde MAG A1000GLS PCIE5, üst düzey GPU’ların yüksek güç taleplerine hazır. Ayrıca beyaz kasalar için MAG A1000GL PCIE5 WHITE tanıtıldı. RTX 5080 ve 5090 gibi güçlü ekran kartlarına yüksek watt enerji sunuyor.

MSI IRONMOUSE ile İş Birliği: Özel Temalı Oyun PC’sini Tanıttı

MSI popüler yayıncı IRONMOUSE ile iş birliği yaparak IRONMOUSE özel temalı yeni ürenlerini tanıttı. IRONMOUSE ürünlerinde pembe ve pembenin tonları kullanılıyor. IRONMOUSE temalı ürünler şunlar:

MPG X870E EDGE TI WIFI Anakart

MPG 321URXW QD-OLED Monitör

MAG CORELIQUID A13 360 Sıvı Soğutma

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MAG PANO 100R PZ Kasa

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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