Dell Alienware kasalarına üçüncü taraf ekran kartı takmak paralı oluyor

Dell Alienware kasalarında ücretli bileşen değişimi
Firmanın piyasaya yeni çıkan Dell Alienware Area-51 oyuncu kasasında artık üçüncü taraf ekran kartı takma imkânı sunuluyor. Ne var ki ekran kartını değiştirebilmek için 35$’lık AlienFX kablo dönüşüm kitini almanız gerekiyor.
Bu kit içerisinde 14-pinlik fan güç köprüsü aracı, 4 pinli güç kablosu, I/O USB adaptörü, 3 adet micro ATX ana kart vida somunu yer alıyor. Bu kit ile bileşen değişiminden tutun özelleştirilmiş aydınlatma gibi yazılım fonksiyonlarına da erişim sunuluyor.
Bu tarz üst seviyede marka oyuncu sistemlerini alanların elbette sıkça ana kart değişimi yapacağı düşünülemez ancak önümüzdeki dönemde bu tarz donanım ekosistemlerinde dönüşüm kitleri daha çok karşımıza çıkacak gibi duruyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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