Dell Alienware kasalarına üçüncü taraf ekran kartı takmak paralı oluyor

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Tam Boyutta Gör Bugüne kadar bilgisayar kasalarında kullanıcının istediği bileşenleri kolay bir şekilde değiştirmesi temel motto haline gelmişti. Ne var ki Dell Alienware gibi üst seviye oyuncu kasaları belirli olanlar hariç bileşenlerin değiştirilmesini engellemeye ve kendi donanım ekosistemini oluşturmaya başladı.

Dell Alienware kasalarında ücretli bileşen değişimi

Firmanın piyasaya yeni çıkan Dell Alienware Area-51 oyuncu kasasında artık üçüncü taraf ekran kartı takma imkânı sunuluyor. Ne var ki ekran kartını değiştirebilmek için 35$’lık AlienFX kablo dönüşüm kitini almanız gerekiyor.

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Bu kit içerisinde 14-pinlik fan güç köprüsü aracı, 4 pinli güç kablosu, I/O USB adaptörü, 3 adet micro ATX ana kart vida somunu yer alıyor. Bu kit ile bileşen değişiminden tutun özelleştirilmiş aydınlatma gibi yazılım fonksiyonlarına da erişim sunuluyor.

Bu tarz üst seviyede marka oyuncu sistemlerini alanların elbette sıkça ana kart değişimi yapacağı düşünülemez ancak önümüzdeki dönemde bu tarz donanım ekosistemlerinde dönüşüm kitleri daha çok karşımıza çıkacak gibi duruyor.

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Dell Alienware paralı dönüşüm kiti satıyor