En güçlü Windows 10 telefonu kullandık

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung Galaxy S7 ve LG G5 gibi yeni nesil Android telefonlara rakip Windows 10 telefon beklentilerin aksine Microsoft'tan değil HP'den geldi. Özellikleriyle göz dolduran HP Elite X3'ü kullandık.
Windows 10 işletim sistemini kullanan akıllı telefonların en güçlüsü Microsoft'tan değil sürpriz şekilde HP'den geldi. 6-inç ekranı, Snapdragon 820 işlemcisi ve 4GB RAM'i ile HP Elite X3 akıllı telefonu kullandık ve izlenimlerimizi bu videoda anlattık!
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Merhaba,
Tasarım öznel bir kriter, kişiden kişiye göre değişiklik göstermesi son derece doğal.
Tasarım seviyesinde ben cihazın ekran boyutuna rağmen elde öyle hissettirmediğini, bunun hoşuma gittiğini ifade ediyorum zaten.
Ama estetik görünüm ve materyal kalitesi olarak beni donanımı kadar cezbetmedi. Büyük ekranda çerçeveleri inceltmesi kısmen daha kolay olmasına rağmen bu konuda çok rekabetçi değil mesela.
Dikkat ederseniz kurumları hedef alan ürünler, videoda da ifade ettiğim gibi şıklıktan ziyade dayanıklılık üzerine kurgulandığı için genelde böyle bir sonucun çıkması doğaldır.
Örneğin kurumsal sınıfta ben ThinkPad sınıfı bilgisayarları tasarım olarak beğenirim ama kaba, kara kutu olarak estetik bulmayan çok sayıda insan da var.
Dediğim gibi kişisel istekler ve beğeniler bakış açınızı yönlendiren faktörler oluyor.
Teşekkürler.