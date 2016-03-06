En güçlü Windows 10 telefonu kullandık

Samsung Galaxy S7 ve LG G5 gibi yeni nesil Android telefonlara rakip Windows 10 telefon beklentilerin aksine Microsoft'tan değil HP'den geldi. Özellikleriyle göz dolduran HP Elite X3'ü kullandık.

Windows 10 işletim sistemini kullanan akıllı telefonların en güçlüsü Microsoft'tan değil sürpriz şekilde HP'den geldi. 6-inç ekranı, Snapdragon 820 işlemcisi ve 4GB RAM'i ile HP Elite X3 akıllı telefonu kullandık ve izlenimlerimizi bu videoda anlattık!