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En güçlü Windows 10 telefonu kullandık

3 yıl
38b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung Galaxy S7 ve LG G5 gibi yeni nesil Android telefonlara rakip Windows 10 telefon beklentilerin aksine Microsoft'tan değil HP'den geldi. Özellikleriyle göz dolduran HP Elite X3'ü kullandık.
Windows 10 işletim sistemini kullanan akıllı telefonların en güçlüsü Microsoft'tan değil sürpriz şekilde HP'den geldi. 6-inç ekranı, Snapdragon 820 işlemcisi ve 4GB RAM'i ile HP Elite X3 akıllı telefonu kullandık ve izlenimlerimizi bu videoda anlattık!
 

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Gladyator] 3 yıl en beğenilen
Tasarım ve donanımda elit,yazılımda barzo kalıyor malesef
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jamie35 3 yıl
Televizyonda 100 tlye satılan androidin bile yaptığı şeyleri yapamayıp sahibini hergun kahrettikten sonra neye yarar donanım. İsterse dünyanın en mükemmel telefonu olsun windows mobile pişmanlıktir.
Televizyonda 100 tlye satılan androidin bile yaptığı şeyleri yapamayıp sahibini hergun kahrettikten sonra neye yarar donanım. İsterse dünyanın en mükemmel tel...
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fx57 3 yıl veteriner69
veteriner69

Tasarımı çoğunlukla beğenilmiş ama Erdi Özüağ beğenmemiş.

Ben beğendim tasarımı.

Merhaba,

Tasarım öznel bir kriter, kişiden kişiye göre değişiklik göstermesi son derece doğal.

Tasarım seviyesinde ben cihazın ekran boyutuna rağmen elde öyle hissettirmediğini, bunun hoşuma gittiğini ifade ediyorum zaten.

Ama estetik görünüm ve materyal kalitesi olarak beni donanımı kadar cezbetmedi. Büyük ekranda çerçeveleri inceltmesi kısmen daha kolay olmasına rağmen bu konuda çok rekabetçi değil mesela.

Dikkat ederseniz kurumları hedef alan ürünler, videoda da ifade ettiğim gibi şıklıktan ziyade dayanıklılık üzerine kurgulandığı için genelde böyle bir sonucun çıkması doğaldır.

Örneğin kurumsal sınıfta ben ThinkPad sınıfı bilgisayarları tasarım olarak beğenirim ama kaba, kara kutu olarak estetik bulmayan çok sayıda insan da var.

Dediğim gibi kişisel istekler ve beğeniler bakış açınızı yönlendiren faktörler oluyor.

Teşekkürler.
veteriner69Tasarımı çoğunlukla beğenilmiş ama Erdi Özüağ beğenmemiş.Ben beğendim tasarımı.Merhaba,
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serdarski 3 yıl
Lumia 950-950XL ve HP Elite X3 modellerindeki Display Dock ve Continuum özelliği genel bilgi girişi sağlamak için yapılmış gibi duruyor.
Bir kaç ay önce Etiler Akmerkez'deki Turkcell bayisinde gördüğüm bir şeyi anlatayım;
O bayide abone ve müşterilerin bilgi girişleri bu tip display dock continuum özelliği olan bir cihazla yapılıyordu. Bu sayede girilen bilgiler -muhtemelen- Turkcell'in server'larına kaydediliyordu. Ve abone bilgileri Turkcell server'ından gelen datalar üzerinden yapılıyordu.
Bu sebepten dolayı bu tip cihazlar bireysel müşteriler içinde üretilse ağırlıklı olarak kurumsal müşteriler için tasarlanıyor. Win10 işletim sisteminde pek fazla oyun olmamasının temel sebeplerinden biri bu. Oyun isterseniz XBOX ve GameLoft oyunları mağazada var..
Yani bu tip cihazlar masaüstü (desktop), notebook veya all-in-one cihazların yerine tasarlanıyor. Sonuçta her cihazın yaptığı iş farklı..
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kubillian 3 yıl
Bir süre lumia 925 kullandım. Güzellemelere sakın aldanmayın. Windows telefon kesinlikle pişmanlıktır.
metro arayüz güzel, telefonun temel kullanımı rahat ve şık. Ama sadece bu kadar. ne tarayıcısı tarayıcı ne store u store, ne program desteği iyi. Rezil mi rezil bi community var. En ufak bi uğraş yok. Uygulamalar oyunlar falan hep geç gelir. Ya düşünün instagram falan bile tarayıcıyla giriliyordu bi süre. En sık kullanılan sosyal medya uygulamalarına dahi destek vermiyor. ya da çok geç geliyor. Geldi mi de sorunlu geliyor.
Çok kötü be yahu. Başlangıç güzel, umut verici ama sonu ne yazıkki kötü oldu windows telefonların.
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A.R.E.S. 3 yıl
4150 mah'lık pili çok iyiymiş yalnız 👍🏼
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teknokaptan 3 yıl
bu cihaz raflara ciksin o zaman temin edicem umarim temmuza kadar cikarda gelirken getiririm
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Amd64x2 3 yıl
internet explorer neyse (Chorome'u indirmeye yarayan şey), wp de o.
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jamie35 3 yıl
Televizyonda 100 tlye satılan androidin bile yaptığı şeyleri yapamayıp sahibini hergun kahrettikten sonra neye yarar donanım. İsterse dünyanın en mükemmel telefonu olsun windows mobile pişmanlıktir.
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mcrew 3 yıl
he çok güzel oldu afferin size
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emir kustirika 3 yıl
geçen hafta telefon almak için istanbulun en büyük elektironik marketlerini dolaştım hiç biri windows phone lara yer vermemiş bile tehşirinde windows phone olan elektironik market beri gelsin bi ses etsin (mobilde windowsun hali budur kısacca )
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burrnn 3 yıl
alt kısmı sanki duvara sürtmüş gibi
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Donanım Rehberi 3 yıl
Bazıları pc ile aynı programı kullansın market sorunu kalkar demişler. Ondan sonra telefonum orayı aramış , burayı aramış , bu telefondan teröristlerle konuşulmuş , bombacıya mesaj atılmış DİYE VİRÜS VİRÜS DİYE AĞLARSINIZ AZ MANTIKLI OLUN.
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tobepeople 3 yıl
Birebir aynı programları kullanırsa market sorunu ortadan kalkar yani bence yapılması gereken Windowsmobile'ı kaldırmak hem bilgisayarda hem de telefonda aynı işletim sistemini kullanmak ki bu teknolojiye sahipler zaten bu sayede market sorunu hiç olmamış gibi olur ve bir numara olabilir telefon anlamında gerçi Apple'da ciddi karşılık verecektir.İşletim sistemi olarak Android ortalama iyi , windowsmobile iyi , windows çok iyi , ama IOS kusursuz yani şu haliyle androidlerle dalga geçebiliyor 1,4 GHz çift çekirdek 1 GB ramli Iphone 6 mesela dalga geçmek değil de nedir ? Rekabet etmek için 8-16 çekirdeği ve 4-8gb Rami zorluyorlar şimdiden
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