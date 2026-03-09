MSB duyurdu: İran'dan gönderilen ikinci balistik füze imha edildi

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türk hava sahasına bir hafta içerisinde ikinci kez balistik füze atıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İran’dan ateşlenen bir balistik füze imha edildi.

Balistik füze, Doğu Akdeniz’e konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildi. Balistik füzenin vurulmasının ardından bazı mühimmat parçalarının Gaziantep’te boş arazilere düştü ve olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı duyuruldu.

MSB’den yapılan açıklamada Türkiye’nin iyi komşuluk ilişkilerine ve bölgesel istikrara önem verdiği ancak her türlü tehdide karşı gerekli adımların kararlılıkla ve tereddütsüz atılacağı bir kez daha vurgulandı.

