    MSB duyurdu: İran'dan gönderilen ikinci balistik füze imha edildi

    İran'dan Türk hava sahasına bir haftada ikinci kez balistik füze gönderildi. NATO'nun Doğu Akdeniz'deki hava savunma sistemleri tarafından füze etkisiz hale getirildi.

    MSB duyurdu: İran'dan gönderilen ikinci balistik füze imha edildi Tam Boyutta Gör
    Türk hava sahasına bir hafta içerisinde ikinci kez balistik füze atıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İran’dan ateşlenen bir balistik füze imha edildi.

    Balistik füze, Doğu Akdeniz’e konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildi. Balistik füzenin vurulmasının ardından bazı mühimmat parçalarının Gaziantep’te boş arazilere düştü ve olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı duyuruldu.

    MSB’den yapılan açıklamada Türkiye’nin iyi komşuluk ilişkilerine ve bölgesel istikrara önem verdiği ancak her türlü tehdide karşı gerekli adımların kararlılıkla ve tereddütsüz atılacağı bir kez daha vurgulandı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Türkiye Haberleri, milli savunma bakanlığı
    iran balistik füze Teknoloji Haberleri Popüler Bilim
