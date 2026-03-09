Hibrit araçlarda çığır açacak yeni motor: Yüzde 98 verimlilik!

Amorf çelikle gelen yeni motor tasarımı
Yeni motorun en önemli özelliği stator yapısında kullanılan amorf çelik alaşımı. Yüksek dayanıklılık, güçlü manyetik geçirgenlik ve üstün mekanik özellikler sunan bu malzeme, geleneksel motor tasarımlarına kıyasla önemli mühendislik avantajları sağlıyor.
Amorphous Motor’un geliştirilmesinde kullanılan amorf çelik, klasik elektrik motorlarında kullanılan kristal yapılı çelikten farklı bir atomik düzen içeriyor. Düzensiz atomik yapıya sahip bu malzeme, daha yüksek manyetik geçirgenlik ve çok daha düşük çekirdek kayıpları sunuyor.
Horse Powertrain mühendisleri, amorf çeliğin avantajlarından yararlanmak için stator tasarımını tamamen yeniden ele aldı. Şirket, bu malzemeden üretilen yalnızca 0,025 milimetre kalınlığında laminasyonlar geliştirdi. Bu değer, geleneksel elektrik motorlarında kullanılan çelik tabakaların yaklaşık onda biri kalınlığa karşılık geliyor.
Bu kadar ince laminasyonların kullanılması, stator çekirdeği içinde dolaşan elektrik akımlarını sınırlayarak enerjinin ısı olarak kaybolmasını ciddi ölçüde azaltıyor. Sonuç olarak motor, farklı çalışma koşullarında dahi yüksek verimliliğini koruyabiliyor.
140 kW güç ve 360 Nm tork
Amorphous Motor yalnızca verimlilik değil, performans açısından da güçlü değerler sunuyor. Şirket verilerine göre motor, 140 kW maksimum güç ve 360 Nm tork üretebiliyor. Aynı zamanda kullanılan yüksek iletkenlikteki malzeme sayesinde stator demir kayıpları benzer tasarımlara kıyasla yüzde 50 oranında azaltılmış durumda. Bu gelişmiş yapı, motorun %98,2 seviyesinde sektör lideri verimlilik elde etmesini sağlıyor.
Horse Powertrain'in teknoloji direktör yardımcısı Ingo Scholten, yeni motorun özellikle menzil uzatmalı elektrikli araçlar için önemli bir çözüm sunduğunu belirtiyor. Scholten’e göre bu teknoloji, yüksek verimlilik sunan yeni nesil hibrit, plug-in hibrit ve EREV araçların geliştirilmesinde önemli bir unsur olacak. Şirket, bu motorun kullanıldığı hibrit güç aktarma sistemlerinde yakıt ve enerji tüketiminin yaklaşık %1 oranında düşürülebileceğini vurguluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
ahaha buddadroid
Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım