Hibrit araçlarda çığır açacak yeni motor: Yüzde 98 verimlilik!

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Güç aktarma sistemi geliştiricisi Horse Powertrain, hibrit ve EREV'ler (Uzatılmış Menzilli Elektrikli Araçlar) için geliştirdiği yeni nesil bir motoru tanıttı. “Amorphous Motor” adı verilen sistem, yüzde 98,2 verimlilik oranıyla sektörün en yüksek değerlerinden birine ulaşarak dikkat çekiyor.

Amorf çelikle gelen yeni motor tasarımı

Yeni motorun en önemli özelliği stator yapısında kullanılan amorf çelik alaşımı. Yüksek dayanıklılık, güçlü manyetik geçirgenlik ve üstün mekanik özellikler sunan bu malzeme, geleneksel motor tasarımlarına kıyasla önemli mühendislik avantajları sağlıyor.

Amorphous Motor’un geliştirilmesinde kullanılan amorf çelik, klasik elektrik motorlarında kullanılan kristal yapılı çelikten farklı bir atomik düzen içeriyor. Düzensiz atomik yapıya sahip bu malzeme, daha yüksek manyetik geçirgenlik ve çok daha düşük çekirdek kayıpları sunuyor.

Tam Boyutta Gör Elektrik motorlarında stator içindeki manyetik alan sürekli değiştiği için çeşitli enerji kayıpları ortaya çıkıyor. Amorf çelik ise bu kayıpları önemli ölçüde azaltarak motorun çok daha verimli çalışmasını sağlıyor. Bu nedenle amorf metaller geçmişte daha çok transformatör gibi özel elektrik bileşenlerinde kullanılmıştı. Ancak otomotiv tahrik motorlarında kullanılması görece yeni bir teknoloji olarak görülüyor.

Horse Powertrain mühendisleri, amorf çeliğin avantajlarından yararlanmak için stator tasarımını tamamen yeniden ele aldı. Şirket, bu malzemeden üretilen yalnızca 0,025 milimetre kalınlığında laminasyonlar geliştirdi. Bu değer, geleneksel elektrik motorlarında kullanılan çelik tabakaların yaklaşık onda biri kalınlığa karşılık geliyor.

BYD’nin 146 bin dolarlık lüks modeli yenilendi 7 sa. önce eklendi

Bu kadar ince laminasyonların kullanılması, stator çekirdeği içinde dolaşan elektrik akımlarını sınırlayarak enerjinin ısı olarak kaybolmasını ciddi ölçüde azaltıyor. Sonuç olarak motor, farklı çalışma koşullarında dahi yüksek verimliliğini koruyabiliyor.

140 kW güç ve 360 Nm tork

Amorphous Motor yalnızca verimlilik değil, performans açısından da güçlü değerler sunuyor. Şirket verilerine göre motor, 140 kW maksimum güç ve 360 Nm tork üretebiliyor. Aynı zamanda kullanılan yüksek iletkenlikteki malzeme sayesinde stator demir kayıpları benzer tasarımlara kıyasla yüzde 50 oranında azaltılmış durumda. Bu gelişmiş yapı, motorun %98,2 seviyesinde sektör lideri verimlilik elde etmesini sağlıyor.

Horse Powertrain'in teknoloji direktör yardımcısı Ingo Scholten, yeni motorun özellikle menzil uzatmalı elektrikli araçlar için önemli bir çözüm sunduğunu belirtiyor. Scholten’e göre bu teknoloji, yüksek verimlilik sunan yeni nesil hibrit, plug-in hibrit ve EREV araçların geliştirilmesinde önemli bir unsur olacak. Şirket, bu motorun kullanıldığı hibrit güç aktarma sistemlerinde yakıt ve enerji tüketiminin yaklaşık %1 oranında düşürülebileceğini vurguluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Hibrit araçlarda çığır açacak yeni motor: Yüzde 98 verimlilik!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: