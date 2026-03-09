Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hibrit araçlarda çığır açacak yeni motor: Yüzde 98 verimlilik!

    İngiltere merkezli Horse Powertrain, amorf çelik kullanımıyla geliştirdiği %98,2 verimli hibrit motorunu tanıttı. Yeni motor, yüksek performans ve düşük enerji kaybı sunuyor.

    Hibrit araçlarda çığır açacak yeni motor: Yüzde 98 verimlilik! Tam Boyutta Gör
    Güç aktarma sistemi geliştiricisi Horse Powertrain, hibrit ve EREV'ler (Uzatılmış Menzilli Elektrikli Araçlar) için geliştirdiği yeni nesil bir motoru tanıttı. “Amorphous Motor” adı verilen sistem, yüzde 98,2 verimlilik oranıyla sektörün en yüksek değerlerinden birine ulaşarak dikkat çekiyor.

    Amorf çelikle gelen yeni motor tasarımı

    Yeni motorun en önemli özelliği stator yapısında kullanılan amorf çelik alaşımı. Yüksek dayanıklılık, güçlü manyetik geçirgenlik ve üstün mekanik özellikler sunan bu malzeme, geleneksel motor tasarımlarına kıyasla önemli mühendislik avantajları sağlıyor.

    Amorphous Motor’un geliştirilmesinde kullanılan amorf çelik, klasik elektrik motorlarında kullanılan kristal yapılı çelikten farklı bir atomik düzen içeriyor. Düzensiz atomik yapıya sahip bu malzeme, daha yüksek manyetik geçirgenlik ve çok daha düşük çekirdek kayıpları sunuyor.

    Hibrit araçlarda çığır açacak yeni motor: Yüzde 98 verimlilik! Tam Boyutta Gör
    Elektrik motorlarında stator içindeki manyetik alan sürekli değiştiği için çeşitli enerji kayıpları ortaya çıkıyor. Amorf çelik ise bu kayıpları önemli ölçüde azaltarak motorun çok daha verimli çalışmasını sağlıyor. Bu nedenle amorf metaller geçmişte daha çok transformatör gibi özel elektrik bileşenlerinde kullanılmıştı. Ancak otomotiv tahrik motorlarında kullanılması görece yeni bir teknoloji olarak görülüyor.

    Horse Powertrain mühendisleri, amorf çeliğin avantajlarından yararlanmak için stator tasarımını tamamen yeniden ele aldı. Şirket, bu malzemeden üretilen yalnızca 0,025 milimetre kalınlığında laminasyonlar geliştirdi. Bu değer, geleneksel elektrik motorlarında kullanılan çelik tabakaların yaklaşık onda biri kalınlığa karşılık geliyor.

    Bu kadar ince laminasyonların kullanılması, stator çekirdeği içinde dolaşan elektrik akımlarını sınırlayarak enerjinin ısı olarak kaybolmasını ciddi ölçüde azaltıyor. Sonuç olarak motor, farklı çalışma koşullarında dahi yüksek verimliliğini koruyabiliyor.

    140 kW güç ve 360 Nm tork

    Amorphous Motor yalnızca verimlilik değil, performans açısından da güçlü değerler sunuyor. Şirket verilerine göre motor, 140 kW maksimum güç ve 360 Nm tork üretebiliyor. Aynı zamanda kullanılan yüksek iletkenlikteki malzeme sayesinde stator demir kayıpları benzer tasarımlara kıyasla yüzde 50 oranında azaltılmış durumda. Bu gelişmiş yapı, motorun %98,2 seviyesinde sektör lideri verimlilik elde etmesini sağlıyor.

    Horse Powertrain'in teknoloji direktör yardımcısı Ingo Scholten, yeni motorun özellikle menzil uzatmalı elektrikli araçlar için önemli bir çözüm sunduğunu belirtiyor. Scholten’e göre bu teknoloji, yüksek verimlilik sunan yeni nesil hibrit, plug-in hibrit ve EREV araçların geliştirilmesinde önemli bir unsur olacak. Şirket, bu motorun kullanıldığı hibrit güç aktarma sistemlerinde yakıt ve enerji tüketiminin yaklaşık %1 oranında düşürülebileceğini vurguluyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Conduran 2 saat önce

    ahaha buddadroid

    Profil resmi
    gonuldagi 1 gün önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 4 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 4 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi aromalı sigara arçelik bulaşık makinesi e01 hatası kız arkadaş nasıl bulunur haven türkçe yama arabanın içine su girdi nasıl kurutulur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 15
    Xiaomi 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro V 15
    Acer Nitro V 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum