    İran cephesinde stoklarını hızla tüketen ABD füze üretimini 4 kat artıracak

    Önce Ukrayna, şimdi İran derken füze stoklarını hızla eriten ABD, giderek daha fazla konuşulan bu zaafı gidermeye çalışıyor. ABD’li savunma şirketleri, füze üretimini dört kat artıracak.

    ABD füze üretimini 4 kat artırmaya hazırlanıyor
    ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş artık birinci haftasını geride bırakırken, sahada gözler önüne serilen gerçeklik savunma sanayiinde dengeleri değiştirmeye başladı. İran'ın birkaç bin dolara mâl ettiği ucuz dronlarını düşürmek için bile milyonluk füzelere ihtiyaç duyan ABD ve İsrail, ellerindeki stoğu hızla tüketiyor. Ukrayna savaşında epey füze harcayan ABD, bu yeni savaşla birlikte füze stoğunu daha da zayıflattı. Bu da Batı dünyasında endişe yaratıyor. Donald Trump da bu tehlikenin farkında olsa gerek ki Pentagon'la çalışan savunma şirketlerini geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'a çağırdı ve füze üretiminin artırılması için talimat verdi. Trump'ın bugün yaptığı açıklama ise bu artışın boyutu hakkında daha net bir fikre sahip olmamızı sağladı.

    Trump’ın verdiği bilgilere göre, ABD’nin önde gelen savunma şirketleri füze üretimini dramatik biçimde artırma konusunda anlaşmaya vardı. Trump yönetiminden gelen açıklamalara göre üretim kapasitesi bazı kritik sistemlerde dört katına kadar çıkarılacak. Bu hamle, hem ABD ordusunun hem de müttefiklerinin artan mühimmat ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.

    Bu hafta Beyaz Saray'da düzenlenen toplantıya ABD savunma sanayiinin en büyük aktörleri arasında yer alan şirketlerin yöneticileri katıldı. Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman ve RTX Corporation gibi şirketlerin yanı sıra BAE Systems, Honeywell Aerospace ve L3Harris Technologies temsilcilerinin de görüşmede hazır bulunduğu belirtiliyor. İran ve Körfez ülkelerini adeta ateşe atan bu savaş, bu dev silah tüccarları için ise milyarlacar dolarlık yeni ihaleler anlamına geliyor.

    Trump: Üretim Hatlarını Genişletmeye Üç Ay Önce Başladık

    Trump’a göre üretim artışı aslında yeni başlamış bir süreç değil. Başkan, savunma şirketlerinin yaklaşık üç ay önce üretim hatlarını genişletmeye başladığını ve bazı tesislerde yeni silah sistemlerinin üretiminin hâlihazırda devam ettiğini söyledi.

    ABD yönetiminin üretimi hızlandırma çabası özellikle füze savunma sistemleri ve gelişmiş önleme füzeleri üzerinde yoğunlaşıyor. Bu kapsamda Lockheed Martin, hem THAAD füze savunma sisteminde kullanılan önleyici füzelerin hem de Patriot hava savunma sistemi için geliştirilen önleme füzelerinin üretimini artırmayı taahhüt etmiş durumda. Benzer şekilde RTX Corporation da füze üretimini genişletmeye yönelik yeni anlaşmalar imzaladı.

    Tüm bu gelişmeler, İran cephesinde yüzleşilen gerçeklerin savunma sanayiini yeniden şekillendirmeye başladığını gösteriyor.

