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En güçlü oyun konsolu mercek altında: Xbox One X

1 yıl
7,1b
2
Oyun Konsolları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft'un yeni nesil oyun konsolu Xbox One X nihayet ofisimize ulaştı. Bu videoda kutusundan çıkarıyor, tasarımına yakından bakıyoru ve performans farkı yaratan donanımlarına değiniyoruz.
Microsoft'un yeni nesil oyun konsolu Xbox One X elimize ulaştı. Gerçek 4K oyun deneyimi için geliştirilen konsolu, bu videoda kutudan çıkarıp detaylarına bakıyor ve performans farkı yaratan özelliklerine değiniyoruz. 

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crazy585858 1 yıl en beğenilen tempestatem
Halleluja

Telefon, konsol, Dizüstü Bilgisayar incelemelerinizde, incelenen makineyi masanın üzerine, kenar hatlarına paralel-simetrik gelecek şekilde bırakın lütfen. Masanın üzerinde gelişigüzel bırakmak hoş olmuyor. İnceleme için teşekkür ederiz.


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HallelujaTelefon, konsol, Dizüstü Bilgisayar incelemelerinizde, incelenen makineyi masanın üzerine, kenar hatlarına paralel-simetrik ge...
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ilgezer 1 yıl
donanım haber, yıllardır video çekimi yapıyor ama halen çekimlerde ve kamera geçişlerindeki acemilikler komik görüntülere neden olmuş.
sayın DH yetkililerine duyurulur: görsel/sanatsal danışmanlık hizmeti verilir.




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donanım haber, yıllardır video çekimi yapıyor ama halen çekimlerde ve kamera geçişlerindeki acemilikler komik görüntülere neden olmuş.sayın DH yetkilile...
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StaatSanWalt 1 yıl
Xbox aziz yıldırımla yönetilen fenerbahçe gibi.
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1 Avatar
WarSaw 1 yıl
eski vhs video oynatıcılar gibi tasarım çöp :)
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jahoon 1 yıl
Yandan verdiğin görüntü güzel ama o kadar çok peş peşe veremezsin izleyiciyi yorar rahatsız eder çok abartmışsın
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Patren 1 yıl
Pubg 60 fps calistiramiyor.
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MetalWave 1 yıl Patren
o oyunu 60 fps çalıştırman için 1080ti lazım.
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fasak 1 yıl
Kontrolcüsü piyasada satılan siyah xbox one s kontrolcüsünden birazcık farklıymış. Piyasadakinde tuşlar renkliyken xbox one x kontrolcüsünde gri olarak sunulmuş. Pc için kontrolcü arayanlara şiddetle önerilebilecek bir kontrolcüdür bu arada. Fiyatı sorun değilse düşünmeden alın derim.
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ONY86 1 yıl
erdi beyin ürün incelemesi baya bilgilendirici.konuya çalışmış olduğu ve derdinin izleyicilere bunları anlatmak olduğu anlaşılıyor.tek kötü yanı bu video sadece,yandan çekim olmuş.
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ilgezer 1 yıl
donanım haber, yıllardır video çekimi yapıyor ama halen çekimlerde ve kamera geçişlerindeki acemilikler komik görüntülere neden olmuş.
sayın DH yetkililerine duyurulur: görsel/sanatsal danışmanlık hizmeti verilir.




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Kerim5100 1 yıl
Herşey iyi güzel de fiyat bandında 3k ya dayanması... :'(
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IhtiyarDelikanli 1 yıl
bence artık xbox hazır pc olarak satılmalı zaten oyunu yok
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mert1907 1 yıl
Güzel incelemeydi eline sağlık.
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PuSaT28 1 yıl
AAA oyun isteyen arkadaşlara hak vermekle beraber şahsi görüşüm ve isteğim -tabi biraz zor- :

Klavye/mause desteği sunucağını açıklayan ms birde mmorpg ve moba desteğini pc ortak server ile getirirse "benim için " alınabilir cihaz olur.

Kaldı ki bugün 4k sistem toplamak yaklaşık 6 bin TL den başlıyor.
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