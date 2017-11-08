En güçlü oyun konsolu mercek altında: Xbox One X

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Microsoft'un yeni nesil oyun konsolu Xbox One X nihayet ofisimize ulaştı. Bu videoda kutusundan çıkarıyor, tasarımına yakından bakıyoru ve performans farkı yaratan donanımlarına değiniyoruz.
Microsoft'un yeni nesil oyun konsolu Xbox One X elimize ulaştı. Gerçek 4K oyun deneyimi için geliştirilen konsolu, bu videoda kutudan çıkarıp detaylarına bakıyor ve performans farkı yaratan özelliklerine değiniyoruz.
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sayın DH yetkililerine duyurulur: görsel/sanatsal danışmanlık hizmeti verilir.