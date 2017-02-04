E-posta pazarlama mobille büyüyor

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Sosyal medyanın gücünün her geçen gün artmasıyla birlikte internette iletişimin kuralları da değişiyor. Kullanıcıların da mobil cihazları bilgisayarlara tercih etmeye başlaması, şirketlerin iletişim ve pazarlama yöntemlerini gözden geçirmelerini zorunlu kılıyor.

Öncelikle markaların iletişim için kurguladıkları, iyi yapılandırılmış bir pazarlama kampanyası ölçülebilir ve objektif olmalı. Bu noktada çoğu pazarlama stratejisinin aksine, e-posta ile pazarlama kapsamlı biçimde izlenebilir ve ölçülebilir sonuçlar üretmesiyle öne çıkıyor.

MARKALARA ÖZEL PAZARLAMA KURGULARI

Çeşitli dijital pazarlama hizmetlerini bünyesinde barındıran Related Digital Group bünyesinde faaliyet gösteren ve e-posta ile pazarlama konusunda uzmanlığıyla haklı bir üne sahip olan Related Digital Group’un Pazarlama Direktörü Bahri Cemre Paçun, “Markalar için en etkili dijital pazarlama yöntemlerinden biri e-postadan geçiyor. euromessage olarak markalara ihtiyaçlarına odaklanmış ve yüksek geri dönüş elde edip analiz için elverişli veri toplayabilecekleri kurgular hazırlıyoruz.” dedi.

Şirketlerin entegre e-posta pazarlaması yoluyla, listelerindeki kullanıcıların gönderilen e-postalar ile etkileşimin ötesinde web sitelerinde ve mobil uygulamalarında tam olarak hangi ürün ve içerikler ile ilgilendiklerini de görebildiğine dikkat çeken Cemre Paçun, “Bu veriler sayesinde takipçilerinin hangi içeriklerle ya da özellikle hangi kampanyayla gerçekten ilgilendiğini ölçüp, onlarla tüm dijital kanallardaki etkileşimlerinde daha sağlıklı ve ilgili ilişki kurabilir.” şeklinde konuştu.

ERİŞİM GÜCÜ EN YÜKSEK KANAL: E-POSTA

WhatsApp gibi anında mesajlaşma uygulamalarının popülaritesini artırdığı günümüzde telefonlarda kısa mesaj servisi ve bilgisayarlardaki MSN Messenger ve Google Talk gibi sohbet yazılımları gözden düşmüş olsa da, e-posta gücünü artırmaya devam etti.

Pazarlama alanında yaptığı etkili çalışmalarla bilinen Radicati Group’un öngörü araştırmasına göre, 2018’de dünya üzerindeki aktif e-posta sayısının 5,2 milyar olması bekleniyor. Şu anda dünyanın en kullanışlı e-posta servisi olarak görülen Gmail’in tek başına 1 milyar aktif kullanıcısı bulunuyor. Google’ın verdiği bilgiye göre Gmail kullanıcılarının %75’i e-postalarını ilk olarak mobil cihazdan kontrol ediyor.

euromessage’ın araştırmalarına göre, mobilin yükselişi e-postaya olan bağlılığı artırdı. Anında mesajlaşma yazılımları pek çok iletişim araç ve yöntemini etkilese de e-posta hâlâ internette en önemli kanallardan biri ve mobil kullanıcılar da e-postadan vazgeçmiyor. Aksine, gelişen mobil cihazlar ve uygulamalar sayesinde e-posta kutuları daha sık ziyaret ediliyor ve daha çok e-posta okunup yazılıyor. Bu da tüm kanallarda daha doğru ürün önerileri, kişiye özel yaşam döngüsü programları ve kişiselleştirilmiş kampanyalar yaratmak için daha zengin bir veriye erişim sağlıyor.

MOBİL DEVRİM E-POSTAYA YARADI

euromessage’ın bu tespitini doğrulayan bir başka araştırma, Litmus’tan geliyor. İsabetli araştırma ve analizleriyle sektöre yön veren şirketlerden biri olan Litmus’un güncel bir çalışması göre e-posta, dünyanın bir numaralı dijital mecrası konumunda. İnternette arama motorlarından bile daha fazla kullanılan e-posta, mobil cihazlarda da telefonla görüşmeden bile daha çok kullanılıyor.

Movable Ink’in yaptığı araştırma ise iPhone kullanıcılarının e-postaya ne denli katılımcı olduğunu gözler önüne seriyor. Araştırmaya göre mobil cihazlardan açılan e-postaların yüzde 41’i iPhone üzerinden açılıyor. iPhone kullanıcı profili göz önünde bulundurulduğunda, markalar için mobil e-posta kullanıcılarının ne kadar değerli olduğu anlaşılıyor.

İSTATİSTİKLER E-POSTA PAZARLAMAYI YÜCELTİYOR

E-posta ile pazarlamanın değerini markalara anlatmak için ellerinde çok etkileyici veriler olduğunu aktaran Related Digital Group Pazarlama Direktörü Bahri Cemre Paçun, özellikle üst sosyo-ekonomik statü grupları için e-posta iletişiminin önemli fırsatlarla yüklü olduğunun altını çiziyor. B2B Marketing Insider’ın yaptığı araştırmaya göre, beyaz yakalıların saatte ortalama 30 kez e-postalarıyla ilgilendiği bilgisini paylaşan Paçun, markaların yeni müşteri kazanmasında da altın anahtarın e-posta ile pazarlama olduğunu ifade ediyor.

E-posta ile pazarlamanın gücünü farklı yönleriyle ortaya koyan istatistikleri şu şekilde derledik:

? Marketing Sherpa’nın yaptığı araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 72’si, markaların kendileriyle iletişim kurma yöntemleri arasında e-postayı tercih ediyor. ? Aynı araştırmaya göre, tüketicilerin yüzde 61’i haftada en az bir defa promosyon e-postası almaktan hoşlandıklarını belirtirken, yüzde 28’i daha sık promosyon e-postası almaktan rahatsız olmayacaklarını söylüyor. ? Nielsen Norman Group’un orta gelir grubu üzerinde yaptığı araştırma, bu gelir grubunun yüzde 90’ı markaların kendisiyle iletişim kurması için e-postayı tercih ettiğini ortaya koyuyor. ? Direct Marketing Association’ın yayınladığı araştırmada, online alışveriş yapan tüketicilerin yüzde 66’sı e-posta pazarlama yoluyla en az bir kez alışveriş yapmış durumda. ? Harris Interactive’in yaptığı araştırma da, tüketicilerin yüzde 81’inin kişiselleştirilmiş, segmente edilmiş ya da davranışsal hedefleme yapılmış e-postalar aldıklarında satın almaya yöneldiklerini ortaya koyuyor. ? B2B Marketing Insider’ın yaptığı araştırmaya göre, beyaz yakalılar saatte ortalama 30 kez e-postalarıyla ilgileniyor. ? McKinsey & Company’nin yaptığı yeni bir araştırma, e-posta ile pazarlamanın yeni müşteri kazanma konusunda Facebook ve Twitter’dan 40 kat daha etkili olduğu sonucunu ortaya koyuyor. ? Gigaom Research’ün pazarlamacılar üzerinde gerçekleştirdiği araştırmasına göre marka bilinirliği, müşteri edinme, geri dönüş alma ve müşterileri elde tutma konusunda e-posta pazarlama açık farkla en etkili dijital pazarlama yöntemi.

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