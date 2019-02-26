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Esnek ekran, telefon özelliği | Nubia Alpha akıllı saat

2 ay
6,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Nubia’nın MWC 2019 kapsamında gösterdiği Nubia Alpha, en ilgi çekici giyilebilir ürünlerden biriydi. Esnek, kıvrılabilir ekranıyla bileği saran saat telefon, farklı bir kullanıcı deneyimi sunuyor.
Nubia'nın kıvrılabilir ekranlı akıllı saati Alpha'ya yakından bakıyoruz. 

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danlabilic 2 ay en beğenilen
arabic edition falan heralde
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cabriyo 2 ay
fallout 4 teki külçe gibi şeyleri takacağız ilerde heralde.
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dugers 2 ay
BenTen saati istesem alırdım.
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general4242 2 ay
Bilim kurgu filminden fırlamış gibi mumyadaki çocuğun koluna yapışan bileklige benziyor.
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1ses1 2 ay
Thanos un bleğine göre yapmışlar. ona yakışır.
Arkadaş bune oyuncak gibi. ben beğenmedim.
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dostum kertenkele 2 ay
Çok büyük arka tarafı görmek işin sağ elle sol bilmekten tutup elinizi bükmeniz lazım.
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WB 2 ay
90 model gibi duruyor, 5 para etmez bildigin çöp
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hamzasoph 2 ay
4 inç ekranı varmış. iPhone 4s in bile ekranı 3.5 inçti
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scorpion20 2 ay hamzasoph
büyük düşünmüş adamlar
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esmerbuyucu 2 ay
Nokia Morph aklıma geldi 😂
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devilonur 2 ay
kobradan esilenmişler sanırım. Çinliler yakında boynumuza dolamasa bari.
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emre0102 2 ay
bu ne çirkin bişey böyle
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