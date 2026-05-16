General Mobile ve Foxconn’dan Türkiye hamlesi: Üretim Kağıthane’ye taşınıyor

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden biri olan Tayvan merkezli Foxconn, Türkiye’de yeniden üretime hazırlanıyor. Apple başta olmak üzere birçok küresel teknoloji markasının üretim ortağı olarak bilinen şirket, General Mobile için Vietnam’daki tesislerinde gerçekleştirdiği üretimi İstanbul Kağıthane’deki tesise kaydırmaya hazırlanıyor. Sürecin özellikle 5G ürünleri, akıllı telefonlar ve geniş bant cihazlarına odaklanacağı belirtiliyor.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre General Mobile Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner, iki şirket arasında 2021 yılından bu yana üretim, AR-GE ve tedarik zinciri alanlarında ortak çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı: “Foxconn ile stratejik ortaklık kapsamında Vietnam’da üretim, AR-GE ve tedarik zinciri yönetimini beraber yürütüyoruz. Bu üretimi Türkiye’ye kaydırmak istiyoruz. Foxconn’un Vietnam tesisinde GM için yaptığı üretimi Kâğıthane’deki tesisimize taşıyoruz.”

Üretim odağında 5G ve akıllı cihazlar var

Tam Boyutta Gör İstanbul Kağıthane’de bulunan fabrikanın yıllık 4,5 milyon adet üretim kapasitesine sahip olduğu belirtilirken, tesiste ağırlıklı olarak 5G destekli ürünler ve akıllı telefonların üretileceği ifade edildi.

Cihaner, “Kuzey Avrupa gibi bölgelerdeki büyük operatör ihalelerinde üretimin önemli bir kısmının Türkiye’deki fabrikada yapılması için görüşmelerimiz sürüyor. Türkiye’nin Avrupa’ya olan coğrafi yakınlığı sayesinde, Uzak Doğu’dan gemiyle 30 ila 60 gün süren lojistik süreleri birkaç güne inecek. Uzun vadede ise Uzak Doğu’da üretim bırakmayarak bütün Avrupa sevkiyatlarının Türkiye üzerinden yapılması ve transit ticaret yerine doğrudan ihracat gerçekleştirilmesi hedefliyoruz. Foxconn ile ortak üretim, Türkiye’nin üretim ve lojistik merkezi hedefine de katkı sağlayacak” diye konuştu.

Verizon için 5G modem testleri başladı

General Mobile’ın yalnızca Avrupa değil, ABD pazarı için de çalışmalar yürüttüğü açıklandı. Şirketin Verizon ile iş birliği kapsamında 2.000 adet 5G modem üzerinde saha testleri gerçekleştirdiği belirtildi.

Cihaner, “ABD pazarına sunulan ürünler telefonlardan ziyade; 100 kullanıcının aynı anda bağlanabildiği, yüksek hızlı ve siber güvenlik odaklı 5G mobil modem (hotspot) ve geniş bant ürünler olacak. Bu yıl ilk ürünlerimizi ABD’li kullanıcılarla buluşturacağız. Hedefimiz ABD pazarında geniş bant (broadband) tarafında en büyük üç markadan biri olmak” dedi.

Şirket, Verizon ile yürütülen çalışmaların ileride AT&T ve T-Mobile gibi diğer büyük operatörlerle yeni iş birliklerinin önünü açabileceğini değerlendiriyor.

Yerli katlanabilir telefon için hedef ekim ayı

General Mobile’ın geliştirme sürecini sürdürdüğü yerli katlanabilir akıllı telefon projesi de devam ediyor. İlkay Cihaner, cihazın planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesi halinde ekim ayında piyasaya sunulmasının hedeflendiğini söyledi.

