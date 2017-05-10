Filtre Kahve mi? Kapsül mü? "Nescafé Dolce Gusto inceleme" deneyim videosu

Nescafé Dolce Gusto'nun kahve makinelerini ve birbirinden lezzetli içecek kapsüllerini denedik. Bu videoda bol bol kahve üzerine konuşacağız. Alın kahvenizi bu keyfe ortak olun.

Bu video Nescafé Dolce Gusto'nun katkıları ile hazırlanmıştır.





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Nescafé Dolce Gusto’nun makineleri kapsüllü sınıfındalar. Yani içmek istediğimiz içeceği hazırlamak için içlerine su ve uygun kapsülü koyup düğmeye basmak yeterli oluyor.



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Konu ağırlıklı kahve olsa da bu makinelerle buzlu çay, sıcak sütlü çikolata veya chai tea latte gibi farklı içecekler de yapabiliyorsunuz.



Soğuk içecekler için su hazenesine buzdolabından çıkmış veya buzlu soğuk su koymak gerekiyorken, sıcak içecekler için oda sıcaklığında su koymamız yeterli oluyor.



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Tabi konu kapsüllü makine olunca kapsüllerin içeriğindeki malzemenin kalitesi toplam içecek kalitesi içinden en büyük payı alıyor.



Her ne kadar kahve ve kapsül kelimeleri yan yana geldiğinde aklımıza hemen suda çözünebilen hazır kahveler gelse de Nescafé Dolce Gusto, kapsülleri içinde kavrulmuş ve öğütülmüş taze çekirdek kahve içeriyor. Uyanmak, odaklanmak, keyif yapmak veya dostlarla sohbete tat katmak… Kahve içmek için bir çok farklı neden sayabilirim sizlere fakat sonuç hep aynı, kahve içmeyi seviyorum :)Nescafé Dolce Gusto’nun makineleri kapsüllü sınıfındalar. Yani içmek istediğimiz içeceği hazırlamak için içlerine su ve uygun kapsülü koyup düğmeye basmak yeterli oluyor.Konu ağırlıklı kahve olsa da bu makinelerle buzlu çay, sıcak sütlü çikolata veya chai tea latte gibi farklı içecekler de yapabiliyorsunuz.Soğuk içecekler için su hazenesine buzdolabından çıkmış veya buzlu soğuk su koymak gerekiyorken, sıcak içecekler için oda sıcaklığında su koymamız yeterli oluyor.Tabi konu kapsüllü makine olunca kapsüllerin içeriğindeki malzemenin kalitesi toplam içecek kalitesi içinden en büyük payı alıyor.Her ne kadar kahve ve kapsül kelimeleri yan yana geldiğinde aklımıza hemen suda çözünebilen hazır kahveler gelse de Nescafé Dolce Gusto, kapsülleri içinde kavrulmuş ve öğütülmüş taze çekirdek kahve içeriyor.

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Kapsül içeriğindeki kahve çekirdeklerinin cinsi de kutu üzerinde açıkça belirtiliyor. Kahve tutkunları için kafada soru işareti bırakmayan güzel bir deneyim hedeflenmiş. Kapsül içeriğindeki kahve çekirdeklerinin cinsi de kutu üzerinde açıkça belirtiliyor. Kahve tutkunları için kafada soru işareti bırakmayan güzel bir deneyim hedeflenmiş.

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İşin en güzel yanı ise Nescafé Dolce Gusto’nun süt kapsüllerinin içinde de kurutulmuş gerçek süt bulunması. Böylece ekstra süt haznesine ve süt köpürtücüye gerek kalmadan sütlü köpüklü içecekler de hazırlayabiliyorsunuz. İşin en güzel yanı ise Nescafé Dolce Gusto’nun süt kapsüllerinin içinde de kurutulmuş gerçek süt bulunması. Böylece ekstra süt haznesine ve süt köpürtücüye gerek kalmadan sütlü köpüklü içecekler de hazırlayabiliyorsunuz.

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Masanın üzerinde 3 farklı Nescafé Dolce Gusto kahve makinesi duruyor olsa da aslında hepsiyle aynı kapsülleri kullanarak tüm içecekleri aynı tatta hazırlayabiliyorsunuz. Masanın üzerinde 3 farklı Nescafé Dolce Gusto kahve makinesi duruyor olsa da aslında hepsiyle aynı kapsülleri kullanarak tüm içecekleri aynı tatta hazırlayabiliyorsunuz.





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Mesela bu güzel görünümlü makine ile bir Cappuccino hazırlamak istediniz. Önce su haznesine su dolduruyoruz, sonra güç düğmesine basarak aktif duruma getiriyoruz.



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Sıra kapsüllere geldi. Cappuccino, sütlü bir içecek olduğu için önce süt kapsülünü makineye yerleştireceğiz. Kapsülü makineye yerleştirmeden önce su seviye ayarında kaç çizgi tanımlandığına bakıyor ve sonrasında kapsüle yerleştiriyoruz.



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Nescafé Dolce Gusto, iyi bir cappuccino deneyimi için 6 çizgi süt öneriyor. Makine üzerindeki su seviyesi ayar kısmında 6 çizgiyi görünür yapıyor ve sonrasında bardağımızı ilgili bölmeye yerleştirip cappuccino sıcak bir içecek olduğu için sıcak su butonuna basıyoruz.



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İşlem kısa süre içinde başlıyor ve süt kapsülü içindeki kurutulmuş gerçek süt, bardağa dolduruluyor.



Süt kapsülü ile işimiz bittikten sonra kapsül haznesini çıkartıp boşaltıyor ve kahve kapsülünü hazneye yerleştirip bu sefer su seviyesi ayar kısmında kahve kapsülünde gösterilen çizgiye göre su seviyesini ayarlıyoruz.



Sıcak su butonuna bastıktan sonra işlem kısa sürede başlıyor ve bitiyor. Makine kahveyi 15 bara kadar basınç kullanarak hazırlıyor. Tasarım, çalıştırma şekli ve su haznesinin kapasitesi haricinde hiç bir fark bulunmuyor. Tasarımsal anlamda en ilham verici olan model DROP KRUPS, kahve damlası şekli ve dokunmatik kontrol tuşları ile diğer modellerden ayrılıyor.Mesela bu güzel görünümlü makine ile bir Cappuccino hazırlamak istediniz. Önce su haznesine su dolduruyoruz, sonra güç düğmesine basarak aktif duruma getiriyoruz.Sıra kapsüllere geldi. Cappuccino, sütlü bir içecek olduğu için önce süt kapsülünü makineye yerleştireceğiz. Kapsülü makineye yerleştirmeden önce su seviye ayarında kaç çizgi tanımlandığına bakıyor ve sonrasında kapsüle yerleştiriyoruz.Nescafé Dolce Gusto, iyi bir cappuccino deneyimi için 6 çizgi süt öneriyor. Makine üzerindeki su seviyesi ayar kısmında 6 çizgiyi görünür yapıyor ve sonrasında bardağımızı ilgili bölmeye yerleştirip cappuccino sıcak bir içecek olduğu için sıcak su butonuna basıyoruz.İşlem kısa süre içinde başlıyor ve süt kapsülü içindeki kurutulmuş gerçek süt, bardağa dolduruluyor.Süt kapsülü ile işimiz bittikten sonra kapsül haznesini çıkartıp boşaltıyor ve kahve kapsülünü hazneye yerleştirip bu sefer su seviyesi ayar kısmında kahve kapsülünde gösterilen çizgiye göre su seviyesini ayarlıyoruz.Sıcak su butonuna bastıktan sonra işlem kısa sürede başlıyor ve bitiyor. Makine kahveyi 15 bara kadar basınç kullanarak hazırlıyor.

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İşin güzel tarafı sütlü bir içecek hazırlamamıza rağmen makinenin temizliğe ihtiyaç duymaması oluyor. İstediğim içeceği seçiyor, hazırlıyor ve tadına bakıyorum. Aklımda bu güzel keyif sonunda temizlik derdi olmuyor.



Şimdi Drop Krups’a nazaran daha sadece bir makine olan Genio’ya geçelim ve bu sefer bir ICE Cappuccino hazırlayalım. İşin güzel tarafı sütlü bir içecek hazırlamamıza rağmen makinenin temizliğe ihtiyaç duymaması oluyor. İstediğim içeceği seçiyor, hazırlıyor ve tadına bakıyorum. Aklımda bu güzel keyif sonunda temizlik derdi olmuyor.Şimdi Drop Krups’a nazaran daha sadece bir makine olan Genio’ya geçelim ve bu sefer bir ICE Cappuccino hazırlayalım.

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Aynı Drop’da olduğu gibi su haznesine su dolduruyoruz fakat bu sefer soğuk bir içecek hazırlayacağımız için buzdolabından aldığımız soğuk suyu hazneye dolduruyoruz. Aynı Drop’da olduğu gibi su haznesine su dolduruyoruz fakat bu sefer soğuk bir içecek hazırlayacağımız için buzdolabından aldığımız soğuk suyu hazneye dolduruyoruz.

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Sonrasınca her şey neredeyse aynı. Kapsül üzerindeki su seviyesi çizgilerine bakıyor, kapsülü hazneye koyduktan sonra makinede su seviyesini ayarlıyor, soğuk içecek hazırladığımız için sıcak yerine soğuk butonuna basıyoruz. Sonrasınca her şey neredeyse aynı. Kapsül üzerindeki su seviyesi çizgilerine bakıyor, kapsülü hazneye koyduktan sonra makinede su seviyesini ayarlıyor, soğuk içecek hazırladığımız için sıcak yerine soğuk butonuna basıyoruz.

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Bu sefer dokunmatik değil de mekanik kontrol tuşları kullandık. Tek fark kontrol şeklinde, içeceklerin hazırlanışı ve tadı bütün makinelerde aynı. Süt kapsülünün işi bittiğinde çıkartıp kahve kapsülünü takıyoruz ve yine üzerinde gösterilen su seviyesini ayarladıktan sonra soğuk butonuna basıyoruz. Bu sefer dokunmatik değil de mekanik kontrol tuşları kullandık. Tek fark kontrol şeklinde, içeceklerin hazırlanışı ve tadı bütün makinelerde aynı. Süt kapsülünün işi bittiğinde çıkartıp kahve kapsülünü takıyoruz ve yine üzerinde gösterilen su seviyesini ayarladıktan sonra soğuk butonuna basıyoruz.

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Bu arada söylemeden geçmeyeyim denediğim içecekler arasında ICE Cappuccino yaz boyu favorim olacak diyebilirim. Tadı gerçekten çok harika. Bu arada söylemeden geçmeyeyim denediğim içecekler arasında ICE Cappuccino yaz boyu favorim olacak diyebilirim. Tadı gerçekten çok harika.

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Şu ana kadar kullandığımız iki makinede de su seviyesini kapsül üzerinde gösterilene göre ayarlıyor ve işlemi makineye bırakıyorduk.



Delonghi Jovia model isimli makinede ise durum biraz farklı. Yine suyumuzu koyuyor, içmek istediğimiz içeceğin kapsülünü hazneye koyuyoruz fakat bu sefer su seviyesini biz göz kararı ayarlıyoruz.



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Kolu çektiğimiz sürece seçimimize göre sıcak veya soğuk su akmaya devam ediyor. Kolu bıraktığımızda ise duruyor.



Bu arada su seviyesini otmatik ayarlayan makinelerde de illa kapsül üzerinde yer alan değerlere sadık kalacaksınız diye bir şart yok. Değişik seviyeler seçerek kendi karışımlarınızı ve sertlik seviyelerinizi ayarlamanız da mümkün tabi. Şu ana kadar kullandığımız iki makinede de su seviyesini kapsül üzerinde gösterilene göre ayarlıyor ve işlemi makineye bırakıyorduk.Delonghi Jovia model isimli makinede ise durum biraz farklı. Yine suyumuzu koyuyor, içmek istediğimiz içeceğin kapsülünü hazneye koyuyoruz fakat bu sefer su seviyesini biz göz kararı ayarlıyoruz.Kolu çektiğimiz sürece seçimimize göre sıcak veya soğuk su akmaya devam ediyor. Kolu bıraktığımızda ise duruyor.Bu arada su seviyesini otmatik ayarlayan makinelerde de illa kapsül üzerinde yer alan değerlere sadık kalacaksınız diye bir şart yok. Değişik seviyeler seçerek kendi karışımlarınızı ve sertlik seviyelerinizi ayarlamanız da mümkün tabi.

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Nescafé Dolce Gusto’nun soğuk, sıcak, sert, yumuşak, sütlü, sütsüz bir çok içecek kapsül çeşidi bulunuyor. Bu kapsüllere büyük zincir marketlerden ulaşabileceğiniz gibi Dolce Gusto’nun sitesinden online sipariş vermeniz de mümkün. Nescafé Dolce Gusto’nun soğuk, sıcak, sert, yumuşak, sütlü, sütsüz bir çok içecek kapsül çeşidi bulunuyor. Bu kapsüllere büyük zincir marketlerden ulaşabileceğiniz gibi Dolce Gusto’nun sitesinden online sipariş vermeniz de mümkün.

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Sadece kahve veya kahve makinesi değil siteden çeşitli aksesuarlar da sipariş verebiliyorsunuz. Mekineler he ne kadar temizliğe gerek duymasalar da Dolce Gusto, 4 ayda bir kreç sökücü karışım ile makineyi boşta çalıştırmanızı tavsiye ediyor. Kreç sökücü karışımı da yine siteden temin etmeniz mümkün.



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Her ne kadar başta kapsüllü makinelere karşı bir ön yargım olsa da Nescafé Dolce Gusto’nun gerçek kahve çekirdekleri barındıran kapsülleri bu ön yargımı kırdı. Evde veya ofiste kafelerdeki içecek çeşidini ve tadını yakalamak istiyorsanız güzel çözümler olmuşlar.



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Özellikle ofis odama bir tane konumlandırarak, ziyaretime gelen dostlara pratik bir şekilde güzel ikramlar yapabilecek olmak beni fazlasıyla cezbetti.







Sadece kahve veya kahve makinesi değil siteden çeşitli aksesuarlar da sipariş verebiliyorsunuz. Mekineler he ne kadar temizliğe gerek duymasalar da Dolce Gusto, 4 ayda bir kreç sökücü karışım ile makineyi boşta çalıştırmanızı tavsiye ediyor. Kreç sökücü karışımı da yine siteden temin etmeniz mümkün.Her ne kadar başta kapsüllü makinelere karşı bir ön yargım olsa da Nescafé Dolce Gusto’nun gerçek kahve çekirdekleri barındıran kapsülleri bu ön yargımı kırdı. Evde veya ofiste kafelerdeki içecek çeşidini ve tadını yakalamak istiyorsanız güzel çözümler olmuşlar.Özellikle ofis odama bir tane konumlandırarak, ziyaretime gelen dostlara pratik bir şekilde güzel ikramlar yapabilecek olmak beni fazlasıyla cezbetti.