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Filtre Kahve mi? Kapsül mü? "Nescafé Dolce Gusto inceleme" deneyim videosu

2 yıl
37,5b
1
Diğer Ev Elektroniği
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Nescafé Dolce Gusto'nun kahve makinelerini ve birbirinden lezzetli içecek kapsüllerini denedik. Bu videoda bol bol kahve üzerine konuşacağız. Alın kahvenizi bu keyfe ortak olun.
Bu video Nescafé Dolce Gusto'nun katkıları ile hazırlanmıştır.
Uyanmak, odaklanmak, keyif yapmak veya dostlarla sohbete tat katmak… Kahve içmek için bir çok farklı neden sayabilirim sizlere fakat sonuç hep aynı, kahve içmeyi seviyorum :)

Filtre Kahve mi? Kapsül mü?
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Nescafé Dolce Gusto’nun makineleri kapsüllü sınıfındalar. Yani içmek istediğimiz içeceği hazırlamak için içlerine su ve uygun kapsülü koyup düğmeye basmak yeterli oluyor.

Filtre Kahve mi? Kapsül mü?
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Konu ağırlıklı kahve olsa da bu makinelerle buzlu çay, sıcak sütlü çikolata veya chai tea latte gibi farklı içecekler de yapabiliyorsunuz.

Soğuk içecekler için su hazenesine buzdolabından çıkmış veya buzlu soğuk su koymak gerekiyorken, sıcak içecekler için oda sıcaklığında su koymamız yeterli oluyor.

Filtre Kahve mi? Kapsül mü?
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Tabi konu kapsüllü makine olunca kapsüllerin içeriğindeki malzemenin kalitesi toplam içecek kalitesi içinden en büyük payı alıyor.

Her ne kadar kahve ve kapsül kelimeleri yan yana geldiğinde aklımıza hemen suda çözünebilen hazır kahveler gelse de Nescafé Dolce Gusto, kapsülleri içinde kavrulmuş ve öğütülmüş taze çekirdek kahve içeriyor.
Filtre Kahve mi? Kapsül mü?
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Kapsül içeriğindeki kahve çekirdeklerinin cinsi de kutu üzerinde açıkça belirtiliyor. Kahve tutkunları için kafada soru işareti bırakmayan güzel bir deneyim hedeflenmiş.
Filtre Kahve mi? Kapsül mü?
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İşin en güzel yanı ise Nescafé Dolce Gusto’nun süt kapsüllerinin içinde de kurutulmuş gerçek süt bulunması. Böylece ekstra süt haznesine ve süt köpürtücüye gerek kalmadan sütlü köpüklü içecekler de hazırlayabiliyorsunuz.
Filtre Kahve mi? Kapsül mü?
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Masanın üzerinde 3 farklı Nescafé Dolce Gusto kahve makinesi duruyor olsa da aslında hepsiyle aynı kapsülleri kullanarak tüm içecekleri aynı tatta hazırlayabiliyorsunuz.
Tasarım, çalıştırma şekli ve su haznesinin kapasitesi haricinde hiç bir fark bulunmuyor. Tasarımsal anlamda en ilham verici olan model DROP KRUPS, kahve damlası şekli ve dokunmatik kontrol tuşları ile diğer modellerden ayrılıyor.

Filtre Kahve mi? Kapsül mü?
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Mesela bu güzel görünümlü makine ile bir Cappuccino hazırlamak istediniz. Önce su haznesine su dolduruyoruz, sonra güç düğmesine basarak aktif duruma getiriyoruz.

Filtre Kahve mi? Kapsül mü?
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Sıra kapsüllere geldi. Cappuccino, sütlü bir içecek olduğu için önce süt kapsülünü makineye yerleştireceğiz. Kapsülü makineye yerleştirmeden önce su seviye ayarında kaç çizgi tanımlandığına bakıyor ve sonrasında kapsüle yerleştiriyoruz.

Filtre Kahve mi? Kapsül mü?
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Nescafé Dolce Gusto, iyi bir cappuccino deneyimi için 6 çizgi süt öneriyor. Makine üzerindeki su seviyesi ayar kısmında 6 çizgiyi görünür yapıyor ve sonrasında bardağımızı ilgili bölmeye yerleştirip cappuccino sıcak bir içecek olduğu için sıcak su butonuna basıyoruz.

Filtre Kahve mi? Kapsül mü?
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İşlem kısa süre içinde başlıyor ve süt kapsülü içindeki kurutulmuş gerçek süt, bardağa dolduruluyor.

Süt kapsülü ile işimiz bittikten sonra kapsül haznesini çıkartıp boşaltıyor ve kahve kapsülünü hazneye yerleştirip bu sefer su seviyesi ayar kısmında kahve kapsülünde gösterilen çizgiye göre su seviyesini ayarlıyoruz.

Sıcak su butonuna bastıktan sonra işlem kısa sürede başlıyor ve bitiyor. Makine kahveyi 15 bara kadar basınç kullanarak hazırlıyor.
Filtre Kahve mi? Kapsül mü?
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İşin güzel tarafı sütlü bir içecek hazırlamamıza rağmen makinenin temizliğe ihtiyaç duymaması oluyor. İstediğim içeceği seçiyor, hazırlıyor ve tadına bakıyorum. Aklımda bu güzel keyif sonunda temizlik derdi olmuyor.

Şimdi Drop Krups’a nazaran daha sadece bir makine olan Genio’ya geçelim ve bu sefer bir ICE Cappuccino hazırlayalım.
Filtre Kahve mi? Kapsül mü?
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Aynı Drop’da olduğu gibi su haznesine su dolduruyoruz fakat bu sefer soğuk bir içecek hazırlayacağımız için buzdolabından aldığımız soğuk suyu hazneye dolduruyoruz.
Filtre Kahve mi? Kapsül mü?
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Sonrasınca her şey neredeyse aynı. Kapsül üzerindeki su seviyesi çizgilerine bakıyor, kapsülü hazneye koyduktan sonra makinede su seviyesini ayarlıyor, soğuk içecek hazırladığımız için sıcak yerine soğuk butonuna basıyoruz.
Filtre Kahve mi? Kapsül mü?
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Bu sefer dokunmatik değil de mekanik kontrol tuşları kullandık. Tek fark kontrol şeklinde, içeceklerin hazırlanışı ve tadı bütün makinelerde aynı. Süt kapsülünün işi bittiğinde çıkartıp kahve kapsülünü takıyoruz ve yine üzerinde gösterilen su seviyesini ayarladıktan sonra soğuk butonuna basıyoruz.
Filtre Kahve mi? Kapsül mü?
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Bu arada söylemeden geçmeyeyim denediğim içecekler arasında ICE Cappuccino yaz boyu favorim olacak diyebilirim. Tadı gerçekten çok harika.
Filtre Kahve mi? Kapsül mü?
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Şu ana kadar kullandığımız iki makinede de su seviyesini kapsül üzerinde gösterilene göre ayarlıyor ve işlemi makineye bırakıyorduk.

Delonghi Jovia model isimli makinede ise durum biraz farklı. Yine suyumuzu koyuyor, içmek istediğimiz içeceğin kapsülünü hazneye koyuyoruz fakat bu sefer su seviyesini biz göz kararı ayarlıyoruz.

Filtre Kahve mi? Kapsül mü?
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Kolu çektiğimiz sürece seçimimize göre sıcak veya soğuk su akmaya devam ediyor. Kolu bıraktığımızda ise duruyor.

Bu arada su seviyesini otmatik ayarlayan makinelerde de illa kapsül üzerinde yer alan değerlere sadık kalacaksınız diye bir şart yok. Değişik seviyeler seçerek kendi karışımlarınızı ve sertlik seviyelerinizi ayarlamanız da mümkün tabi.
Filtre Kahve mi? Kapsül mü?
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Nescafé Dolce Gusto’nun soğuk, sıcak, sert, yumuşak, sütlü, sütsüz bir çok içecek kapsül çeşidi bulunuyor. Bu kapsüllere büyük zincir marketlerden ulaşabileceğiniz gibi Dolce Gusto’nun sitesinden online sipariş vermeniz de mümkün.
Filtre Kahve mi? Kapsül mü?
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Sadece kahve veya kahve makinesi değil siteden çeşitli aksesuarlar da sipariş verebiliyorsunuz. Mekineler he ne kadar temizliğe gerek duymasalar da Dolce Gusto, 4 ayda bir kreç sökücü karışım ile makineyi boşta çalıştırmanızı tavsiye ediyor. Kreç sökücü karışımı da yine siteden temin etmeniz mümkün.

Filtre Kahve mi? Kapsül mü?
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Her ne kadar başta kapsüllü makinelere karşı bir ön yargım olsa da Nescafé Dolce Gusto’nun gerçek kahve çekirdekleri barındıran kapsülleri bu ön yargımı kırdı. Evde veya ofiste kafelerdeki içecek çeşidini ve tadını yakalamak istiyorsanız güzel çözümler olmuşlar.

Filtre Kahve mi? Kapsül mü?
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Özellikle ofis odama bir tane konumlandırarak, ziyaretime gelen dostlara pratik bir şekilde güzel ikramlar yapabilecek olmak beni fazlasıyla cezbetti.



 

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Biggest Star 2 yıl en beğenilen
advertorial sınıfına girmiyor mu bu inceleme?
2 Yanıt Yanıtla +53
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Speed-Step 2 yıl eticin16
Orijinalden alıntı: eticin16
reklamın ağababası olmuş bu video bari köşesine reklamdır diye yazsaydınız,eğer bu reklam değil tanıtımdı diyorsanızda böyel şeyleri tanıtacağınıza birazcık teknoloji ile alakalı şeyler tanıtın bence geçen bide pc toplama konusu vardı ondada parçaları yazıp yazıp geçmiştiniz bi video bile hazırlamamıştınız bu videoya harcıyacagınız enerjiyi ona video çekmek için harcasaydınız daha yararlı olurdu kanımca.

Merhaba,
Videonun açıklamalar kısmında yazıyor zaten :) Fakat bu bir reklam değil daha çok Kapsül kahve nedir ve nasıl hazırlanır videosu aslında. Reklam olayına girseydik üzerinde reklam yazar ve Reklam yazdığı için de çekinmeden Exper İyidir derdik :)
Teknoloji videolarından dem vurmuşsunuz da bence biraz haksızlık etmişsiniz. Yani bir girin videolar kısmına bakın isterseniz Cumartesi, Pazar, Bayram, Tatil demeden zaten teknoloji videoları atıyoruz. Gündemi değerlendiriyor size aktarıyoruz.
Arada keyif videoları da çekmişiz çok görmeyin :) Bir gün yolunuz düşerse gelin ofise ICE Cappuccino mu için.
Sevgiler,
Mesut Çevik
Orijinalden alıntı: eticin16reklamın ağababası olmuş bu video bari köşesine reklamdır diye yazsaydınız,eğer bu reklam değil tanıtımdı diyorsanızda böyel...
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3 Yanıt Yanıtla +23
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kucukyenici 2 yıl
Donanım Kafe. Reklam karşılığında aldığınız para/menfaat bizi ilgilendirmez ama; "Bu bir ilandır", "Advertorial" vb. yazmanız gerekmiyor muydu?
Yanıtla +12
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Alpha Centauri 6 ay
nescafe mycafe + BİM vip gold
kahve

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erco35coast 6 ay
kapsüller 40 tl oldu. Starbucksta içmek daha ucuza geldi.
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AirSupport 1 yıl
Konu uplanmış hâla alamadım ben bu makineyi 😂
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Jiraiya-sama 1 yıl
Ne Çok kahve var öyle bea benim bildiğim tek kahve nescafe.
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berkay1074 1 yıl
bu makineden kullana biri yardım edebilirmi
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byvolcan 1 yıl berkay1074
ben kullaniyorum hocam yardim istedigin olay nedir
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alvarez 1 yıl
hocam kapsul tchiboya gore pahali. ikincisi, sut tozu dayatmasi. sutlu icecekler 2 katina geliyor.
diger onemli seyler , ben taze cekip kendim ekliyorum kapsuller genelde kimyasal eklenmis ve taze degil.
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alvarez 1 yıl
bu kapsul fiyatlariyla isi zor. 20-28 tl arasi vereceksem niye ugrasiyim?
aliexpressten doldurulabilir kapsul alip kendim yapiyorum ama makinasi guzel
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byvolcan 1 yıl alvarez
kahveyi kendin doldurunca bi esprisi kalmaz ki hocam. amaç uğraşmadan temizlik derdi olmadan lezzetli bir kahve icmek. kahvesini kapsule kendin doldurana kadar bardaga koyup ustune sıcak su eklesen daha kolay olur senin iicn. kapsuldeki kahve hem kalite olarak hem tat olarak cok farkli nescafe gold veya klasikle alakasi yok. 25liraya 16 bardak kahve iciliyor. 1.5liraya geliyor bardagi gayet uygun. latte vs gibi kahvelerde 3liraya geliyor bardagi. cafede 10liraya içtigin kahveyi evde aynisini 3liraya yapabildiği düsununce oda uygun fiyat. tabi bakkaldan aldigin 3ü 1arada ile kıyaslarsan pahali gelir fiyatlar.
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byvolcan 1 yıl
delonghi EDG 466.S Genio2 modelini kullaniyorum çok başarılı alacaklara tavsiye ederim
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EquusAsillus 1 yıl
Kurukahveci Mehmed Efendi Mahdumları...
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Deniztns 2 yıl
Hocam yapmayin etmeyin. Bu tip kahve makinalari kahve yapmaktan o kadar uzaklar ki. Bir de arkadaslar gozunuzu seveyim Starbucks kahve mi yapiyor Allah askina. Turkiye'de kahveyi yapan yer yok dogru durust. Ustune Gloria Jeans demissiniz Starbucks demissiniz vallahi cildiriyorum su anda forum ahalisi.
Kahvenin kalitesi aromasinda ve plantasyonda yikanmasinda peyda olur. Sonra islenmesinin kalitesine gore cekirdekler birbirleriyle sentezlenir ve ortaya damaga degil kokuya oynayan bir karisim cikar. Kahve o zaman kahve olur.
Vedat Milor gibi konusturmayin beni simdi! Ilk defa bu kadar sinirlendim forumda yahu!
Bu arada yediginiz herseyin tadini koku alma duyunuzla alirsiniz, sandiginizin aksine dilinizle degil. Denemek icin burnunuzu tikayin tadini begendiginiz birseyi yiyin ...
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