Kahve makinesi tavsiyesi arayanlara en iyi kahve makineleri (2026)

Kimisi mükemmel bir espresso shot isterken, kimisi çok sütlü latte arar; kimisi Starbucks'ı severken, kimisi sevmez. Bu yüzden tek bir en iyi kahve makinesi fikri hayal ürünüdür; herkesin mükemmel kahve anlayışı birbirinden çok farklıdır. Yapmanız gereken en önemli seçim, istediğiniz makine türüdür.

Kapsüllü kahve makineleri kahve yapmanın en kolay yoludur ancak kahveleri size pahalıya mâl olabilir. Kavrulmuş çekirdeklerle (ya da en azından öğütülmüş çekirdeklerle) çalışan gerçek kahve makineleri vardır. Manuel espresso makinesi size en fazla esnekliği sağlar ve tıpkı bir kahve dükkanında olduğu gibi espresso yapmanıza olanak tanır. Bu makineleri doğru kullanmak biraz beceri gerektirir. Tam otomatik espresso makineleri, taze çekirdekten öğütme, süt miktarını ayarlama ve kaynatma, dökme gibi tüm zor işleri sizin yerinize yaptığından kahve yapmaya yeni başlayanlar için idealdir. Filtre kahve, geleneksel damlama ile demleme yöntemidir. Bu, daha yumuşak bir kahve fincanı sağlar ve hareket halindeyken demlik kahve seven ve sade kahve tercih edenler için uygundur. Son olarak, tadı, köpüğü, kokusu, pişirilişi ve ikramıyla kendine özgü bir geleneği olan Türk kahvesi. Cezveyle farklı pişirme yöntemleri olsa da, günümüzde Türk kahve makineleri, tek seferde birkaç fincanı el değmeden hazırlayabildiğinden misafir geldiğinde hayat kurtarıcıdır. İster filtre kahve, ister espresso, isterseniz de Türk kahve içmeyi seven biri olun,en iyi kahve makinesi önerileri 2026 listesi burada.

Kahve makinesi yorumları dikkate alındığında; en iyi kahve makinesi markaları sıralamasında Philips, De’Longhi, Arçelik, Arzum ve Karaca bulunuyor. 2026'da satın alınabilecek kahve makinesi tavsiyesi olarak ise Philips Café Aromis, Karaca Just Coffee Aroma ve Arzum Okka modelleri sıklıkla öneriliyor.

1️⃣ Philips Café Aromis 8000 Serisi Tam Otomatik Kahve Makinesi Tam Boyutta Gör Tam otomatik kahve makinesi Philips Café Aromis 8000 Serisi, evde kafe seviyesinde çeşitlilik arayan aileler ve kahve severler için mükemmel çözüm. Sıcak ve soğuk kahve makinesiyle zengin espressolardan ferahlatıcı cold brew'lara kadar 50'den fazla sıcak ve soğuk kahve çeşidi hazırlayabilirsiniz. BrewExtract teknolojisi, espresso makinenizle aşina olduğunuz kafe lezzetine ulaşmak için her demlemeye daha fazla kahve çekirdeği koyup presler. Demlemenizi 7 farklı yoğunluk seviyesinde ayarlayabilirsiniz. Sezgisel dokunmatik TFT 4.3 inç ekran, tek dokunuşla demleme ve kişiselleştirilmiş kullanıcı profilleriyle zahmetsizce kahve yapmanızı sağlıyor. Yapay zeka destekli Barista Asistanı, her bardakta mükemmel kahveye ulaşmanız için kahve sertliği, sıcaklığı, süt miktarı gibi önerilerde bulunuyor ve tercihlerinizi bir sonraki kahveniz için makineye kaydediyor. Leziz kahve tavsiyeleri, tarifler, uzaktan demleme ve fazlası için HomeID uygulamasını yüklemenizi de öneririz. BrewExtract teknolojisi ile kafe kalitesinde kahve

LatteGo Pro ile ipeksi ve yumuşacık bir süt köpüğü

Her ana uygun 50'den fazla sıcak ve soğuk kahve

Kullanımı kolay sezgisel ekran

Zahmetsiz temizlik

Yapay zeka Barista Asistanı

SilentBrew teknolojisi ile %40 daha sessiz

Ekstra shot özelliği

Eco moduyla su ve enerji kullanımından tasarruf

HomeID uygulamasıyla uzaktan dememe, tavsiye, tarif ve ipuçları Philips Café Aromis 8000 Serisi (EP8757/20) Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Philips Café Aromis 8000 serisi EP8757/20 gerçekten çok başarılı bir kahve makinesi. Kahvelerin aroması ve lezzeti çok güzel, evde kafe kalitesinde kahve içmek mümkün. Süt köpürtme sistemi pratik ve temizliği oldukça kolay. Dokunmatik ekranı sayesinde kullanımı çok basit, farklı kahve çeşitlerini tek tuşla hazırlayabiliyorum. Sessiz çalışması da büyük bir artı, kesinlikle tavsiye ederim. ✍🏻 Makineyi aşırı beğendim. O kadar çok çeşit var ki, henüz birkaç tanesini deneyebildim, onlara da bayıldım. Öncelikle kurulumu çok kolay, makine yönlendiriyor. Kullanılan suyun sertliğinden kahvenin sertliğine, hacim ayarına, sıcaklık ayarına kadar her şey ayarlanabiliyor. Kahvenizi kişiselleştirebiliyorsunuz. Görünümü de estetik. Çok beğendim.

2️⃣ De'Longhi Eletta Explore ECAM450.86.T Tam Otomatik Espresso Kahve Makinesi Tam Boyutta Gör Espresso kahve makinesi tavsiyesi isteyenlere önereceğimiz bir başka model de De'Longhi Eletta Explore, ECAM450.86.T. Ön kısmı titanyum boyalı De'Longhi otomatik kahve makinesiyle 50'den fazla sıcak, soğuk ve soğuk demlenmiş içecek hazırlayabilirsiniz. LatteCrema Hot teknolojisi sayesinde otomatik sıcak süt köpüğünün, LatteCrema Cool ve Cold Extraction teknolojileri ile serinletici soğuk ve Cold Brew kahve içeceklerinin keyfini çıkarabilirsiniz. Bean Adapt teknolojisi sayesinde, hangi kahve çekirdeği çeşidini seçerseniz seçin, makine ideal kahve ekstraksiyonunu sağlamak, tüm kahve aromalarını korumak ve en aromatik ve lezzetli kahvenin tadını çıkarmanızı sağlamak için ayarlarını kolayca uyarlar. Coffe Link uygulaması ile kahve deneyiminize uzaktan kolayca erişebilirsiniz. Otomatik sıcak ve soğuk süt köpüğü için LatteCrema Hot & Cool teknolojileri

5 dakikadan kısa sürede en ferahlatıcı Cold Brew içeceklerini elde etmek için Cold Extraction teknolojisi

Renkli dokunmatik simgelere sahip 3.5 TFT ekran

Bean Adapt teknolojisi

Wi-Fi bağlantısı ve mobil uygulama

16 cm'ye kadar olan seyahat kupaları için otomatik To-Go sistemi De'Longhi Eletta Explore ECAM450.86.T Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Muhteşem bir makine. İyi bir çekirdek kahve (ben yumuşak içim brezilya seviyorum) ile kullanırsanız, en üst kalite kahve içebiliyorsunuz. İster soğuk ister sıcak her iki türde de mükemmel bir tat sizi karşılıyor. Dışarda gittiğiniz en pahalı marka kahveler yanına yaklaşamaz. Sütü badem veya fındık bazlı Alpro tercih ediyorum, bu da lezzetini çok farkettiriyor. ✍🏻 Alet mükemmel ötesi. Cold Brew, envai çeşit sıcak, soğuk ve soğuk demleme içeriği kahve tariflerini yapabiliyor. LatteCrema Hot teknolojisi sayesinde otomatik sıcak süt köpüğünün ve LatteCrema Cool ve ColdExtraction teknolojileri ile soğuk ve cold brew kahve içeceklerinin tadını evde veya hareket halindeyken kullanışlı To-Go (mug) özelliğiyle çıkarıyorsunuz. Tek tuşla sıcak ve soğuk için LatteCrema, sıcak ve soğuk teknolojileri süt köpüğü 5 dakikadan daha kısa sürede ColdBrew içecekler için ColdExtraction teknolojisi kullanıyor. Renkli dokunmatik 3.5” TFT ekran çok tatlı ve kullanışlı. Profiller (4) belirleyip sonradan uğraşmadan tek dokunuşla size özel kahveyi yapabiliyorsunuz. Bean Adapt Teknolojisi, ideal kahve ekstraksiyonunu sağlamak için her kahve türü için makine ayarlarını otomatik olarak yapıyor. Değirmeni çoğu makinede seramik iken bu alette paslanmaz çelik. Wi-Fi bağlantısı ve mobil uygulaması ile kendinize özel içecek yapabiliyorsunuz. Süt ve buharı birleştirmek için Venturi Etkisini kullanıyor. Otomatik buharlı temizleme ile her açılış ve kapanışta kendisini, süt karafını da her takmanızda temizliyor. Cold Brew kahve demlemek 5 dakika bile sürmüyor. Ben laktozsuz süt kullanıyorum ve neredeyse günde 1 paket sütü bitiriyorum. Çünkü alıştınız mı hep içesiniz geliyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum.

3️⃣ Philips 5500 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi Tam Boyutta Gör Philips 5500 Serisi LatteGo, tam otomatik espresso makinesi önerileri listemizde yer verdiğimiz bir başka beğenilen model. Espresso, sütlü latte ve cappuccino gibi içinizi ısıtan içeceklerden ferahlatan soğuk kahvelere kadar 20 lezzetli içecek hazırlayabilirsiniz. Önceden ayarlanmış 12 tarif içeriyor. Espresso, americano, latte, cappuccino, ristretto, buzlu kahve gibi sıcak ve soğuk içecekleri ideal sıcaklık ve aromayla hazırlıyor. QuickStart özelliği sayesinde makineyi açar açmaz kahve hazırlamaya başlayabilirsiniz. Suyun ısınmasını beklemeden anında kahve yapar. Renkli simgelere sahip modern dokunmatik ekrandan en sevdiğiniz içecekleri seçebilir, kahve sertliğini, miktarı ve süt köpüğü seviyesini ayarlayabilirsiniz. 20 sıcak ve soğuk kahve yapımı

LatteGo köpürtme sistemi

QuickStart ile suyun ısınmasını beklemeden kahveyi hazırlama

%100 seramik öğütücüler sayesinde daha belirgin aroma

Aroma Extract sistemiyle her fincanda mükemmel sıcaklık, aroma ve krema

Ekstra shot özelliğiyle yoğun tat

Eco ayarlarıyla su ve enerjide tasarruf

Renkli dokunmatik ekran ile kolay kahve seçimi ve kişiselleştirme

SilentBrew teknolojisiyle sessiz çalışma

HomeID uygulaması Philips 5500 Serisi LatteGo (EP5547/90) Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Harika ötesi bir makine. Kendini durulama özelliği var; ister açılışta ister kapanışta ister her ikisinde otomatik yapıyor. Profillere içeceğinizi kaydettiği için bir tuşla hızlıca kahvenizi hazırlıyor. Posa için bir poşet vs almayın, her gün temizlemesi çok basit. Tek kelime ile mükemmel. İyi ki almışım. ✍🏻 Kahve alışkanlığı olanlar için kolay ve kaliteli bir seçenek. Biraz fiyat araştırması ve deneyim videosu izledikten sonra almaya karar verdim. Makinayı açtığınız andan sonra 1 dakika dolmadan kahvenizi alıp içiyorsunuz. Malzeme kalitesi zaten global bir marka olması nedeniyle gayet güzel. Öğütülmemiş kahve kullandım. Neredeyse tüm kahve çeşitlerini denedim ve hepsinden memnun kaldım. Normal demleme kahvesi özellikle çok güzel. Bunun yanı sıra espresso da tam olarak istenileni veriyor. Sütlü seçeneklerde de köpüğü ve aroması tam olarak beklentiyi karşılıyor. Espressosunu özellikle moka pottan içen biri olarak çok beğendim. Makinanın kurulumu da gayet basit, markanın videosu ile 10-15 dakikada kurulum tamamlanıyor. Bu makinayı almanın en büyük sebebi şu oldu; Moka potlar tamam bu işin geleneksel yöntemi ama zahmetli, filtre kahve makinasında da bekleme süresi çok uzun... Sabah uyandığınızda ilk kahvenizi içmek için o makinalarda en az 20 dakika beklemeniz gerekiyor, bu makinada ise bu süre 1 dakikadan daha az ve gerçekten filtre kahve makinasına oranla lezzet / aroma konusunda da kesinlikle üst segment.

4️⃣ Karaca Just Coffee Aroma 2 In 1 Filtre Kahve ve Çay Demleme Makinesi Tam Boyutta Gör Filtre kahve makinesi tavsiyesi olarak Karaca Just Coffee Aroma 2 In 1 modelini öneriyoruz. Tek seferde 5 fincan kahve demleme kapasitesine sahip olan Karaca filtre kahve makinesi, kahvenizi en ideal sıcaklıkta demleyerek lezzetini en üst seviyeye çıkarıyor. Aroma özelliğiyle kahvenizin sertliğini zevkinize göre yumuşak ya da sert içim olarak ayarlayabiliyorsunuz. Bu makine ile çay, bitki çayı da demleyebilirsiniz. Cam demliği ve paslanmaz çelik filtresiyle sağlıklı kullanım sunarken, çıkarılabilir çay filtresiyle de temizlikte kolaylık sağlıyor. Tek tuşla 5 dakikada filtre kahve hazırlama

Otomatik sıcak tutma özelliğiyle 60 dakika boyunca taze tutma

Çay demleme

0.75 litre kapasiteli cam demliğiyle tek seferde 5 fincan kahve demleme

Aroma özelliğiyle kahve sertliğini ayarlama

Paslanmaz çelik kahve filtresi Karaca Just Coffee Aroma 2 In 1 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Kahveyi gayet sıcak yapıyor. Kaynar suyla kahve içecekseniz granül kahve içebilirsiniz ama filtre kahve için sıcaklık gayet iyi. İsterseniz bir tur su ile çalıştırıp sonra kahvenizi koyup demleyebilirsiniz ama gayet dumanı üstünde dil yakmayan bir kahve hazırlıyor. Çay demleme özelliği çok iyi; gayet de demleniyor öyle haşlama bir tat vs yok. Ürünü 4 gündür hem çay hem kahve için kullanıyorum. Görünüşü zaten çok şık, yer kaplamayan bir ürün. ✍🏻 Kahve ve çay yapılabilme özelliği, büyük olmaması, kahve ve çay için ayrı filtreleri olması, çay ve kahve ölçeğinin de paket içinde verilmesi avantajları. Ayrıca fiyat olarak da uygun.

5️⃣ Tchibo Filtre Kahve Makinesi Let's Brew Tam Boyutta Gör Filtre kahve makinesi önerisi isteyenler için bir başka seçenek; Tchibo Let's Brew. Tchibo filtre kahve makinesi ile taze demlenmiş kahvenin tüm aromasının tadını çıkarabilirsiniz. Aroma Swing ve birlikte verilen kahve ölçeği ile kolay dozajlama sayesinde baristaların hazırladığı kahvelere en yakın kahveyi hazırlayabilirsiniz. Yeni geliştirilen demleme başlığına sahip Let's Brew, Tchibo filtre kahveleriyle mükemmel uyum sağlar. Bir diğer artısı da çıkarılabilir su haznesi. Sürahi ile su aktarmaya gerek yok, su haznesini çıkarın, doldurun, yerleştirin ve başlayın. Demleme bitmeden önce aniden kahveye ihtiyaç duyulursa, makinede otomatik bir damlama önleyici vardır; böylece kahve paslanmaz çelik sıcak tutma plakası üzerine damlamaz ve yanıklara yol açmaz. Tek tuşla bir porsiyondan fazla filtre kahve hazırlama

Aromayı açığa çıkarmak için Aroma Swing

Kolay kullanım

Çıkarılabilen su haznesi

Kolay temizlemek için döndürülebilen ve çıkarılabilen filtre

Birlikte verilen ölçek sayesinde su haznesine uygun dozaj yardımı

En az 10 fincan için 1,25 L cam demlik

Üst dolapların altına mükemmel şekilde uyar Tchibo Let's Brew Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Gayet güzel ve kullanışlı. Sürahinin cam olması çok iyi. Kahvenin tadını koruyor. ✍🏻 Uzun zaman araştırdıktan sonra tabii ki Tchibo kalitesine güvendim ve hata yapmamışım. Sürahisi büyük, kalabalık davetler için çok uygun. Çok pratik ve şık bir makine. Gözü kapalı alınabilir.

6️⃣ Philips Daily Collection Filtre Kahve Makinesi HD7461/20 Tam Boyutta Gör Philips Daily Collection HD7461/20, beğenilen filtre kahve makineleri arasında. Bu kahve makinesi ile 10 (büyük) / 15 (küçük) fincan kahve hazırlayabilirsiniz. Demlik içindeki akıllı başlık, ilk fincandan son fincana kadar en lezzetli ve tutarlı aromanın sunulması için akan kahveyi demliğe eşit şekilde dağıtır. Demleme bittikten 30 dakika sonra otomatik olarak kapanarak hem enerji tasarrufu sağlar hem de aklınızın makinede kalmasını önler. Damlama önleyici sistemiyle de demleme devam ederken bile fincanı doldurur. Demlik ve filtre tutucuyu bulaşık makinesinde rahatça yıkayabilirsiniz. Philips filtre kahve makinesi, kompakt tasarımı sayesinde mutfağınızda yer kaplamaz. 2-15 fincan için 1.2 litrelik kapasite

Otomatik kapanma ile maksimum enerji tasarrufu ve güvenlik

Kahve eşit şekilde dağıtan aroma karıştırıcı

Damlama önleyici sistem

Kolay doldurma için su seviyesi göstergesi

Bulaşık makinesinde kolay temizlik Philips Daily Collection (HD7461/20) Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Philips filtre kahve makinesinin ikincisini yazlık için aldım. İlk aldığımdan çok memnun kaldığım için ikincisini de aynı markadan aldım. Kahvenin tadı çok lezzetli, filtreleme işlemi çok rafine yani içerken kahvede tortu tadı yok, görünüşü berrak. Kahveyi 30 dakika sıcak tutuyor ve kendi otomatik kapanıyor. Bazıları bunu sorun olarak algılıyor ama bu güvenlik açısından önemli. Eğer otomatik kapanmazsa ve siz de unutursanız bu tür aletler elektrikle ilgili önemli sorunlar çıkarabiliyor. Bu nedenle otomatik kapanma tercih edilen bir özellik. Kapağı açtığınızda buhar çok oluyor ama bu sorun değil çünkü kapak tasarımı suyu tezgaha değil yine makinenin içine akacak şekilde tasarlanmış. Kısacası lezzetli kahve istiyorsanız gönül rahatlığıyla almanızı tavsiye ediyorum. ✍🏻 Beklentimin çok üstünde bir performansı var. Çok kibar, temizlemesi kolay, gayet lezzetli kahvesi var. Demleme bitince uyarı vermemesi benim için çok önemli değil açıkçası. Otomatik kapanınca yeniden çalıştırıyorum, gayet sıcak tutuyor. Ben biraz yumuşak içim seviyorum. Yoğunluğu 4 olan kahve çekirdekleri için 4-6 ölçekle çekilmiş kahveye 6-9 ölçek su ile tam istediğim şekilde hazırlıyor. Kahveye göre değişiyor bu tabii ki ama örneğin Tchibo Brazil Mild için de aynı ölçüyü kullanıyorum. Bu fiyata bu kadar güzel bir ürün beklemiyordum, çok memnunum.

7️⃣ Arçelik TKM 9961 B Telve Türk Kahvesi Makinesi Tam Boyutta Gör Arçelik TKM 9961 B Telve modeli, Türk kahve makineleri arasında en gelişmişi denilebilir. Otomatik su alımı özelliğiyle her fincan için su doldurmak zorunda kalmıyorsunuz, makine seçilen fincan büyüklüğüne göre gerekli suyu otomatik olarak ayarlayarak kahveye katıyor. Spinjet teknolojisi, suyu püskürterek karıştırıyor, homojen karışım sağlıyor, karıştırma zahmetini ortadan kaldırıyor. İndüksiyon ısıtma teknolojisiyle kahvenizi ideal sıcaklıkta pişiriyor ve lezzeti artırıyor. CookSense teknolojisi, her fincanda aynı kıvamda kahve çıkmasını sağlıyor. Arçelik kahve makinesi, tek seferde 6 fincan kahve yapabiliyor. 1.5 litre kapasiteli su tankı ve otomatik su alımı

Tek seferde 6 fincan Türk kahvesi yapma

Su püskürtme ile karıştırmayı sağlayan Spinjet teknolojisi

İndüksiyon ısıtma teknolojisiyle ideal derecede pişirme

CookSense teknolojisiyle her fincanda ideal ve eşit kıvam Arçelik TKM 9961 B Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Güzel tasarımı var. Su haznesini dolduruyorsunuz ve bitene kadar su ile işiniz olmuyor. Cezveye kişi sayısı kadar kahve ve isteğe bağlı şeker koyup düğmeye basıyorsunuz ve pişirme bitince size uyarı veriyor. Kahve köpüklü ve lezzetli oluyor. Cezvenin tasarımı çok iyi. Damlatma, akıtma yapmıyor. Almayı düşünenlere tavsiye ederim. ✍🏻 Makine görüntü olarak çok şık. Lezzetli ve köpüklü kahveler içtik. Memnun kaldık. Tavsiye ediyorum.

8️⃣ Arzum Okka Minio Duo Türk Kahvesi Makinesi Tam Boyutta Gör Arzum Okka Minio Duo, kahveyi bol köpüklü ve ideal kıvamda yapmasıyla kullananların önerdiği Türk kahvesi makinesi. Dileyene şekerli, dileyene sade olacak şekilde tek seferde 8 fincana kadar kahve servis edebilirsiniz. Pişirmeyi algılama sensörüyle kahvenin taşmasını önler. Kahveyi ağır ateşte pişirerek her seferinde bol köpüklü Türk kahvesinin tadını çıkarmanızı sağlar. Sesli ve ışıklı uyarı sistemi sayesinde kahveniz hazır olduğunda sizi uyarır. Özel su geçirmez teknolojisiyle cezveyi musluk altında, duru su ile rahatlıkla yıkayabilirsiniz. Arzum kahve makinesi, sağ ve sol el kullanımına uygun çift akıtma ağzına sahip cezvesi sayesinde rahat kullanım sağlar. Tek seferde 8 fincan Türk kahvesi

Taşmayı önleyen sistem

Ağır ateşte ideal pişirme

Yıkanabilir cezve

Sesli ve ışıklı uyarı sistemi

Çift akıtma ağzına sahip cezve ile rahat kullanım

Kahve ölçü kaşığı Arzum Okka Minio Duo Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ürünü tavsiye üzerine aldım. Görüntüsü çok şık. Kırmızı rengini seçecek olanlar tereddüt etmesin, gayet güzel görünüyor. Kapasitesi çok yeterli. Ofis gibi kalabalık mekanlar için çok uygun. Tavsiye ediyorum. ✍🏻 Hem fiyatı uygun hem de performans olarak çok iyi, herkese tavsiye ederim. Gelir gelmez hemen deneme yaptık, bol köpüklü oldu. Biz hangi markayı alalım diye tereddütte kalmıştık, bu fiyata bulmak cok zor. Anneme iyi ki almışım, çok memnun kaldık.

9️⃣ Philips 5000 Serisi Közde Türk Kahvesi Makinesi Tam Boyutta Gör Philips 5000 Serisi HDA150/60, kahve gurularının tavsiye ettiği, közde pişirme fonksiyonlu Türk kahve makinesi. Közde pişirme özelliği, kahvenizi geleneksel yöntemlere benzer şekilde hazırlayarak daha yoğun bir aroma ve kıvam elde etmenizi sağlıyor. Dilerseniz normal demleme ayarı da var. Taşma ve aşırı ısınma önleyici sensörleri sayesinde kahveniz her zaman ideal kıvamda hazırlanıyor. Makine, taşmayı önleyerek temizlik derdini ortadan kaldırıyor, güvenli kullanım sunuyor. Sesli ve ışıklı uyarılar sayesinde kahveniz hazır olduğunda haberiniz oluyor. Közde Türk kahvesi lezzeti

4 fincanlık kapasiteyle ideal sunum

Taşma önleyici sensör teknolojisi

Sesli ve ışıklı hazır uyarısı

Dokunmatik, kolay kullanım arayüzü Philips 5000 Serisi (HDA150/60) Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Dedikleri gibi kahve köpüğü olmuyor diyenler ne yaşıyor Allah aşkına?! Böyle güzel bir kahve makinesi görmedim; hem közde yapıyor hem de normal yapıyor. İçinde LED ışıklar var, kahve pişerken görebiliyorsunuz. Kahve sıcacık ve fincana boşaltırken sorun olmuyor, dökülmüyor. Çok memnun kaldım. ✍🏻 Çok iyi. Çok beğendik, on numara. Gayet iyi küpüklü ve tadı muhteşem kahveler yapıyor. Philips kalitesi şaşmaz.

