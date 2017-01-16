Firmaların çalışanlarına hazırladığı ilk gün karşılamaları

1. Facebook'ta İlk Gün

Hayatımızın vazgeçilmezi olan Facebook'ta işe girerseniz, sizi masanızda bunlar bekliyor olacak.

2. Uber'de İlk Gün

Son dönemin popüler uygulamalarından, taksilerin pabucunu dama atan uygulama Uber de çalışanlarını mutlu etmekten yana olan bir firma.

3. PinDrop'ta İlk Gün

Telekom sektöründe yer alan PinDrop, çalışanlarının kışın üşümemeleri için bile hazırlık yapmış.

4. Webtures'de İlk Gün

Web siteleri için Seo çalışmaları yürüten Türk firması Webtures, çalışanlarının motivasyonlarını yüksek tutmak için de çaba harcıyor.

5. Çeşitlilik Mühim

İşin ilk gününde sizi bilgisayar ve telefon haricinde bekleyen hediyelerin olması eminiz çok güzel bir histir.

6. Termosu Bile Unutmamışlar

Ne düşünceli, ne tatlı firmalar var ki sizin sadece çalışma ekipmanlarınızı değil, termosunuza kadar düşünüp hazırlamışlar.

7. Herkes o kadar şanslı da olmayabiliyor

Tabii bazen ilk iş gününüzde sizi, masanıza yığılmış dosyalar da karşılayabilir. Böyle işler düşman başına!

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