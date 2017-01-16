Firmaların çalışanlarına hazırladığı ilk gün karşılamaları

Haber Editörü
1. Facebook'ta İlk Gün
Hayatımızın vazgeçilmezi olan Facebook'ta işe girerseniz, sizi masanızda bunlar bekliyor olacak.
2. Uber'de İlk Gün
Son dönemin popüler uygulamalarından, taksilerin pabucunu dama atan uygulama Uber de çalışanlarını mutlu etmekten yana olan bir firma.
3. PinDrop'ta İlk Gün
Telekom sektöründe yer alan PinDrop, çalışanlarının kışın üşümemeleri için bile hazırlık yapmış.
4. Webtures'de İlk Gün
Web siteleri için Seo çalışmaları yürüten Türk firması Webtures, çalışanlarının motivasyonlarını yüksek tutmak için de çaba harcıyor.
5. Çeşitlilik Mühim
İşin ilk gününde sizi bilgisayar ve telefon haricinde bekleyen hediyelerin olması eminiz çok güzel bir histir.
6. Termosu Bile Unutmamışlar
Ne düşünceli, ne tatlı firmalar var ki sizin sadece çalışma ekipmanlarınızı değil, termosunuza kadar düşünüp hazırlamışlar.
7. Herkes o kadar şanslı da olmayabiliyor
Tabii bazen ilk iş gününüzde sizi, masanıza yığılmış dosyalar da karşılayabilir. Böyle işler düşman başına!
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