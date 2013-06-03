Fujifilm X-Pro 1 Fotoğraf Makinesi video inceleme "Sokakta Hayat Var"

Genel Yayın Yönetmeni
Fujifilm'in ilk değiştirilebilir lensli aynasız fotoğraf makinesi Fujifilm X-Pro 1'i ve 3 farklı prime lensini sizler için inceledik.
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|orta köy orta köy olalı böyle inceleme görmedi tebrikler bide kumpir söyleyedin yemeden resmini çekeydin bizimde canımız cekeydi
|Waooowwww
|Çok iyi olmuş bu makineyi araştırmaktansa videoyu izlemek daha anlaşılır
|güzel ama oldukça pahalı.
|Elinize saglik guzel bir inceleme olmus, tesekkurler :)
| Çok güzel bir inceleme olmuş... Bu makineye hasta oldum yaww...
Eline emeğine sağlık hocam
|Tebrik ederim Mesut Bey, çok güzel bir inceleme olmuş. Bu tarz incelemelerin devamını dilerim. İzlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamadım doğrusu uzun zamandır Beşiktaş sahilede gidememiştim çok iyi geldi doğrusu.
Kolay gelsin.
| Kazara denize düşen makinam değil mi bu ?
Çok iyi alettir . Şu an D800 ile bile imreniyorum . İso kalitesi ve keskin çekim kalitesi ile çok üst düzey bir cihaz . Ama en büyük etmen algılayıcı değil bence . Keza lensleri o kadar kaliteli ve güzel ki hakkını gerçekten veriyor makinanın . 3200 Lira sıfırı şu anda kit lens ile .
|Çok iyi inceleme olmuş, teşekkürler.
|Çok ciks çıkmışsın Mesut Abi
|Çok iyi bir inceleme olmuş. Tek eksik videoda dış mekanlarda loş ışıkta gece fotografı çekilip iso performansı gösterilebilirdi(varsa benim dikkatimden kaçmış demektir özür dilerim).Onun dışında herşey dört dörtlük.
|video şahane olmuş. fotoğraf çekme merağı bende çok var, cep telefonundan çekiyorum hep. bir fotoğraf makinesi almayı düşünüyordum. bu çok iyi bir alternatif oldu. teşekkürler
| Video'nun başında full-frame makineler kadar iyi fotoğraf çektiği söylenmiş ama bu biraz yanlış olmuş. Normal dslr olsa neyse. Farklı ihtiyaçlar doğrultusunda avantajları vardır aps-c'nin ama video'da bahsedilen özellikler ve çekilen fotoğraflar göz önüne alındığında full-frame makineler daha üstündür.
Özellikle fotoğraf makinesi incelemesinin dışarıda yapılması iyi olmuş. İncelemelerin sohbet havasında, içten olması daha çok sevindiriyor. Dil sürçmeleri vb. hatalara takılmamak gerekir.
Edit: Anlam.
Merhaba,
Hayır orada şifreli başka bir mesaj gizli.
Sevgiler,
Mesut Çevik
Son bir not: İngilizce altyazı koymayi dusunmez mısınız? Ürünü merak eden yabancılara arka fonda Türkiye reklamı olur çaktırmadan...