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Fujifilm X-Pro 1 Fotoğraf Makinesi video inceleme "Sokakta Hayat Var"

5 yıl
19,3b
1
Fotoğraf Makineleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Fujifilm'in ilk değiştirilebilir lensli aynasız fotoğraf makinesi Fujifilm X-Pro 1'i ve 3 farklı prime lensini sizler için inceledik.
 

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regaibyigit. 5 yıl en beğenilen
donanımhaberin artık stüdyo içinde tıkılı kalmaması çok hoşuma gidiyor hem daha samimi hemde içimizi aydınlatıyorsunuz yahu
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Speed-Step 5 yıl alperencsm
alperencsm
10:01'de "Panorama modu Sony'nin diğer makinelerinde de gördüğümüz gibi" derken; "Panorama modu Sony makinelerde gördüğümüz gibi" demek istemiştiniz sanırım Mesut bey.

Merhaba,

Hayır orada şifreli başka bir mesaj gizli.


Sevgiler,
Mesut Çevik
alperencsm10:01'de "Panorama modu Sony'nin diğer makinelerinde de gördüğümüz gibi" derken; "Panorama modu Sony makinelerde gördüğümüz gibi" d...
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First_Person 5 yıl
Gayet güzel, tebrikler. Kai gibi sokağa çıkmanız da cok iyi olmuş. Asıl alanımız fotograf makineleri değil demişsiniz ama devamını bekliyoruz.


Son bir not: İngilizce altyazı koymayi dusunmez mısınız? Ürünü merak eden yabancılara arka fonda Türkiye reklamı olur çaktırmadan...
Gayet güzel, tebrikler. Kai gibi sokağa çıkmanız da cok iyi olmuş. Asıl alanımız fotograf makineleri değil demişsiniz ama devamını bekliyoruz....
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Hakkan034 5 yıl
orta köy orta köy olalı böyle inceleme görmedi tebrikler bide kumpir söyleyedin yemeden resmini çekeydin bizimde canımız cekeydi
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recepsalman 5 yıl
Waooowwww
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ferrolifer 5 yıl
Çok iyi olmuş
bu makineyi araştırmaktansa videoyu izlemek daha anlaşılır
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ReCoMaX 5 yıl
güzel ama oldukça pahalı.
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zer0line 5 yıl
Elinize saglik guzel bir inceleme olmus, tesekkurler :)
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Muhittin Abi 5 yıl
Çok güzel bir inceleme olmuş... Bu makineye hasta oldum yaww...
Eline emeğine sağlık hocam
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ERKUTCN 5 yıl
Tebrik ederim Mesut Bey, çok güzel bir inceleme olmuş. Bu tarz incelemelerin devamını dilerim. İzlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamadım doğrusu uzun zamandır Beşiktaş sahilede gidememiştim çok iyi geldi doğrusu.
Kolay gelsin.
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spirituals 5 yıl
Kazara denize düşen makinam değil mi bu ?


Çok iyi alettir . Şu an D800 ile bile imreniyorum . İso kalitesi ve keskin çekim kalitesi ile çok üst düzey bir cihaz . Ama en büyük etmen algılayıcı değil bence . Keza lensleri o kadar kaliteli ve güzel ki hakkını gerçekten veriyor makinanın . 3200 Lira sıfırı şu anda kit lens ile .
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orenen 5 yıl
Çok iyi inceleme olmuş, teşekkürler.
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ycanatilgan 5 yıl
Çok ciks çıkmışsın Mesut Abi
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Gladiotürk 5 yıl
Güzel aletmiş.
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Quattro 5 yıl
Çok iyi bir inceleme olmuş. Tek eksik videoda dış mekanlarda loş ışıkta gece fotografı çekilip iso performansı gösterilebilirdi(varsa benim dikkatimden kaçmış demektir özür dilerim).Onun dışında herşey dört dörtlük.
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erdemguven 5 yıl
video şahane olmuş. fotoğraf çekme merağı bende çok var, cep telefonundan çekiyorum hep. bir fotoğraf makinesi almayı düşünüyordum. bu çok iyi bir alternatif oldu. teşekkürler
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dby 5 yıl
Video'nun başında full-frame makineler kadar iyi fotoğraf çektiği söylenmiş ama bu biraz yanlış olmuş. Normal dslr olsa neyse. Farklı ihtiyaçlar doğrultusunda avantajları vardır aps-c'nin ama video'da bahsedilen özellikler ve çekilen fotoğraflar göz önüne alındığında full-frame makineler daha üstündür.
Özellikle fotoğraf makinesi incelemesinin dışarıda yapılması iyi olmuş. İncelemelerin sohbet havasında, içten olması daha çok sevindiriyor. Dil sürçmeleri vb. hatalara takılmamak gerekir.

Edit: Anlam.

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