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    Samsung Galaxy S26 FE’nin Türkiye fiyatı ortaya çıktı

    Samsung Galaxy S26 FE’nin Türkiye fiyatı Google arama sonuçlarında ortaya çıktı. Samsung’un resmi sitesinde henüz görünmeyen telefonun piyasaya çıkışı için geri sayım başladı.

    Samsung Galaxy S26 FE’nin Türkiye fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Samsung’un kısa süre önce tanıttığı Galaxy S26 FE’nin Türkiye fiyatı, şirketin resmi internet sitesinde henüz listelenmemiş olsa da Google arama sonuçlarında görünmeye başladı. Samsung’un Türkiye sitesindeki ürün sayfasında fiyat bilgisi bulunmazken arama sonucunda Galaxy S26 FE’nin 256 GB versiyonunun fiyatı ortaya çıktı.

    Fiyat Google’da görünüyor

    Samsung Galaxy S26 FE’nin Türkiye fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Google’da Galaxy S26 FE için yaptığımız aramalarda Samsung’un resmi sitesine ait sonuçta “Galaxy S26 FE Pistachio 256 GB” adı ve 46.999 TL fiyatı görülüyor.

    Ancak fiyat şu an için Samsung Türkiye tarafından resmi olarak doğrulanmış değil. Konuyla ilgili Samsung Türkiye müşteri hizmetleriyle yaptığımız görüşmede de resmi bir doğrulama yapılmadı. Müşteri temsilcisi, “Çok yakında satışta olacaktır, sitemizi takipte kalabilirsiniz” açıklamasını yaptı. Galaxy S26 FE’nin 4 Eylül tarihinde satışa sunulması bekleniyor.

    Galaxy S26 FE neler sunuyor?

    Galaxy S26 FE, 6,7 inç Dynamic AMOLED 2X ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 1.900 nit maksimum parlaklık sunuyor. Cihazın işlemci tarafında 3 nm Exynos 2500 bulunuyor. 8 GB RAM ile gelen telefonun arka tarafında 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı ve 8 MP telefoto lens bulunuyor. Ön tarafta ise 12 MP selfie kamerası yer almakta.

    Galaxy S26 FE, 4.900 mAh batarya, 45 W kablolu ve 15 W kablosuz şarj desteğiyle geliyor. Cihaz için Samsung, 7 yıllık yazılık desteği sağlayacağını taahhüt ediyor.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 2 saat önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 6 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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