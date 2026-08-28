Bir yandan sayıları her geçen gün artan dijital platformlar, diğer yandan TV kanalları derken, dizi tarafında üretim hiç olmadığı kadar artmış durumda. Her ay olduğu gibi Ağustos ayında da çok sayıda yeni dizi yayın hayatına başlayacak; Diğer yandan bazı sevilen diziler de yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönecek.
Eylül Ayında Başlayacak En Dikkat Çekici 10 Dizi
Eylül ayında The Gentlemen ve MobLand gibi sevilen diziler yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönerken; American Hostage ve Brothers gibi merakla beklenen yeni diziler de izleyici karşısına çıkacak. İşte Eylül ayında başlayacak en dikkat çekici 10 dizi:
1️⃣ The Gentlemen 2. sezon
- Tür: Suç, Aksiyon, Drama
- Platform: Netflix
- Yayın Tarihi: 3 Eylül
The Gentlemen, Guy Ritchie'nin aynı adlı filmiyle bağlantılı bir hikâye anlatıyor ama bu kez yepyeni karakterlere odaklanıyor. Bir İngiliz soylusu olan Eddie Horniman, babasından kendisine kalan mülkün üstüne bir esrar imparatorluğu kurulduğunu öğrenince, istemeden de olsa suç dünyasının içine çekiliyor. 2. sezonda hikâye hem tematik hem de coğrafi olarak daha da genişleyiyor. Birleşik Krallık'ta başlayan hikâye, yeni sezonda İtalya kıyılarına kadar uzanıyor. İtalya'da çok göze batmadan işlerini yürütmeye çalışan Eddie ve ekibi, bir İtalyan mafya babasının dikkatini çekince kendilerini tehlikeli bir satranç oyununun içinde buluyor.
2️⃣ MobLand 2. sezon
- Tür: Suç, Drama
- Platform: TOD, Netflix, Paramount+
- Yayın Tarihi: 18 Eylül
Ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin (Snatch, Sherlock Holmes) imzasını taşıyan dizi, Avrupa merkezli bir suç ailesine odaklanıyor. Pierce Brosnan, bu suç ailesinin başında yer alan İngiliz aristokratı, Helen Mirren ise onun eşini canlandırıyor. Hikâyenin merkezinde ise bu aile için fedailik yapan bir suçlu (Tom Hardy) bulunuyor. 2. sezonda Harrigan ailesi, çatırdamaya başlayan suç imparatorluklarını tehdit eden yeni rakiplerle yüzleşmek zorunda kalacak. Bu sırada aile içindeki çatlaklar da büyüyünce, sadakatlerin sınanacağı bir güç savaşı başlayacak.
3️⃣ Monster: The Lizzie Borden Story
- Tür: Suç, Drama
- Platform: Netflix
- Yayın Tarihi: 17 Eylül
19. yüzyılın sonlarında, Victoria döneminin baskıcı atmosferinde zengin ailesinin yanında adeta hapsedilen Lizzie Borden, hizmetçisi Bridget ile kurduğu yakın ilişki üzerinden fiziksel ve psikolojik bir kaçış arar. İkili arasında oluşan bu yakınlık, ABD'yi şoke eden bir baltalı cinayetle sonlanacaktır. Fragmanlara bakılırsa dizi, bu kanlı hikâyeyi bir kadının özgürleşme arayışı üzerinden ele alacak.
4️⃣ American Hostage
- Tür: Suç, Drama
- Platform: MGM+
- Yayın Tarihi: 20 Eylül
1970'lerde Indiana'da yaşanan gerçek bir olaydan esinlenen olay, Tony Kiritsis'in kendisini dolandırmakla suçladığı bir adamı rehin almasıyla başlıyor. Boynuna bir pompalı tüfek bağladığı bu adamı öldürmekle tehdit eden Tony, bölgenin en meşhur radyocularından Fred Heckman'ın görüşmelerde aracı görevi görmesini istiyor. Fred Heckman'ın da olaya dâhil olmasıyla, sadece Indiana'da değil tüm Amerika'da medyanın ilgisini çeken ilgi çekici bir süreç başlıyor. Dizide Fred Heckman'a ödüllü oyuncu Jon Hamm (Mad Men) hayat veriyor.
5️⃣ Seni Tanıyorum
- Tür: Psikolojik Gerilim, Drama
- Platform: Netflix
- Yayın Tarihi: 17 Eylül
Doğum yaptıktan sonra ara verdiği ressamlığa dönmek isteyen Funda, aradığı bakıcıyı sonunda bulur. Ancak bakıcı Nazlı’nın gizemi ve tekinsizliği, Funda ve eşi İlker’in hayatlarını sonsuza kadar değiştirecektir.
6️⃣ Brothers
- Tür: Komedi
- Platform: Apple TV
- Yayın Tarihi: 23 Eylül
Matthew McConaughey ve Woody Harrelson, bu dizide kendilerinin kurmaca versiyonlarına hayat veriyor. Babalarının aynı kişi olabileceğini öğrendikten sonra aralarındaki bağ daha da güçlenen ikili, bir yandan Hollywood'un çılgınlıklarıyla uğraşırken, bir yandan aile dramlarıyla başa çıkmaya çalışıyor.
7️⃣ Neagley
- Tür: Polisiye
- Platform: Amazon Prime Video
- Yayın Tarihi: 16 Eylül
Chicago'da özel dedektiflik yapan eski ordu mensubu Neagley, geçmişinden gelen yakın bir dostunun şüpheli bir kazada öldüğünü öğrenince adalet arayışına giriyor. 110. Özel Soruşturma Birimi'nde Jack Reacher'dan öğrendiği sert taktikleri ve kendi üstün teknoloji becerilerini birleştiren Neagley, tehlikeli bir komplonun ortasına dalıyor.
8️⃣ American Horror Story 13. sezon
- Tür: Korku, Gerilim
- Platform: Disney+
- Yayın Tarihi: 24 Eylül
Her sezonda farklı bir temayı işleyen antoloji dizisi, "13" alt başlığını taşıyan yeni sezonunda adeta Marvel'ın Avengers tarzı devasa bir birleşmeye imza atıyor. Geçmiş sezonların ikonik karakterlerini yeniden bir araya getiren bu özel sezonda; Sarah Paulson, Jessica Lange ve Evan Peters gibi serinin efsanevi isimleri önceki yıllarda canlandırdıkları birden fazla rolle ekrana dönüyor. 13 sayısının uğursuzluğuna ve korku türündeki yeri, bu sezonun ana temasını oluşturacak.
9️⃣ Slow Horses 6. Sezon
- Tür: Drama
- Platform: Apple TV
- Yayın Tarihi: 16 Eylül
Mick Herron'ın casusluk romanlarından uyarlanan dizi, 6. sezonunda Joe Country ve Slough House kitaplarının olay örgüsünü tek bir sezonda birleştiriyor. Yeni sezonda Slough House'un gözden düşmüş ajanları, Diana Taverner'ın (Kristin Scott Thomas) onları tehlikeli bir intikam oyununun ortasına çekmesiyle kendilerini kaçak durumunda buluyor.
🔟 Golden Axe
- Tür: Animasyon, Fantastik
- Platform: Paramount+
- Yayın Tarihi: 16 Eylül
Dizi, ikonik savaşçılar Ax Battler, Tyris Flare ve Gilius Thunderhead'in Yuria dünyasını kurtarmak için yeniden bir araya geldiği mizah ve aksiyon dolu bir macera sunmayı vadediyor. Bir türlü ölmeyi bilmeyen dev kötü Death Adder'ı son kez alt etmek için yola çıkan bu tecrübeli ekibe, kahramanlık hayalleri yeteneklerinin çok ötesinde olan son derece deneyimsiz ve hazırlıksız bir maceracı da katılıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim