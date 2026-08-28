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    Eylül ayında başlayacak en dikkat çekici 10 dizi

    MobLand ve The Gentlemen'ın yeni sezonları, Netflix'in yeni Türk dizisi Seni Tanıyorum, Apple'ın yeni komedi dizisi Brothers... Eylül ayında izleyicileri dikkat çekici diziler bekliyor. 

    Bir yandan sayıları her geçen gün artan dijital platformlar, diğer yandan TV kanalları derken, dizi tarafında üretim hiç olmadığı kadar artmış durumda. Her ay olduğu gibi Ağustos ayında da çok sayıda yeni dizi yayın hayatına başlayacak; Diğer yandan bazı sevilen diziler de yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönecek.

    Eylül Ayında Başlayacak En Dikkat Çekici 10 Dizi

    Eylül ayında The Gentlemen ve MobLand gibi sevilen diziler yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönerken; American Hostage ve Brothers gibi merakla beklenen yeni diziler de izleyici karşısına çıkacak. İşte Eylül ayında başlayacak en dikkat çekici 10 dizi:

    1️⃣ The Gentlemen 2. sezon

    The Gentlemen 2. sezon Tam Boyutta Gör
    Ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin (Snatch, Sherlock Holmes) imzasını taşıyan Netflix dizisi The Gentlemen, Eylül ayında 2. sezonuyla geri dönecek.
    • Tür: Suç, Aksiyon, Drama
    • Platform: Netflix
    • Yayın Tarihi: 3 Eylül

    The Gentlemen, Guy Ritchie'nin aynı adlı filmiyle bağlantılı bir hikâye anlatıyor ama bu kez yepyeni karakterlere odaklanıyor. Bir İngiliz soylusu olan Eddie Horniman, babasından kendisine kalan mülkün üstüne bir esrar imparatorluğu kurulduğunu öğrenince, istemeden de olsa suç dünyasının içine çekiliyor. 2. sezonda hikâye hem tematik hem de coğrafi olarak daha da genişleyiyor. Birleşik Krallık'ta başlayan hikâye, yeni sezonda İtalya kıyılarına kadar uzanıyor. İtalya'da çok göze batmadan işlerini yürütmeye çalışan Eddie ve ekibi, bir İtalyan mafya babasının dikkatini çekince kendilerini tehlikeli bir satranç oyununun içinde buluyor.

    2️⃣ MobLand 2. sezon

    MobLand 2. sezon Tam Boyutta Gör
    Eylül ayında 2. sezonuyla ekranlara dönecek bir diğer dizi de ilk sezonuyla beğeni kazanan MobLand olacak. Tom Hardy, Pierce Brosnan ve Helen Mirren'dan oluşan ana üçlü yeni sezonda da başrollerde yer alıyor.
    • Tür: Suç, Drama
    • Platform: TOD, Netflix, Paramount+
    • Yayın Tarihi: 18 Eylül

    Ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin (Snatch, Sherlock Holmes) imzasını taşıyan dizi,  Avrupa merkezli bir suç ailesine odaklanıyor. Pierce Brosnan, bu suç ailesinin başında yer alan İngiliz aristokratı, Helen Mirren ise onun eşini canlandırıyor. Hikâyenin merkezinde ise bu aile için fedailik yapan bir suçlu (Tom Hardy) bulunuyor. 2. sezonda Harrigan ailesi, çatırdamaya başlayan suç imparatorluklarını tehdit eden yeni rakiplerle yüzleşmek zorunda kalacak. Bu sırada aile içindeki çatlaklar da büyüyünce, sadakatlerin sınanacağı bir güç savaşı başlayacak.

    3️⃣ Monster: The Lizzie Borden Story

    Monster 4. sezon Tam Boyutta Gör
    Her sezonunda farklı bir caninin hikâyesini ekrana taşıyan Netflix dizisi Monster, bu kez ABD'de büyük ses getiren Lizzie Borden cinayetlerini ele alıyor.
    • Tür: Suç, Drama
    • Platform: Netflix
    • Yayın Tarihi: 17 Eylül

    19. yüzyılın sonlarında, Victoria döneminin baskıcı atmosferinde zengin ailesinin yanında adeta hapsedilen Lizzie Borden, hizmetçisi Bridget ile kurduğu yakın ilişki üzerinden fiziksel ve psikolojik bir kaçış arar. İkili arasında oluşan bu yakınlık, ABD'yi şoke eden bir baltalı cinayetle sonlanacaktır. Fragmanlara bakılırsa dizi, bu kanlı hikâyeyi bir kadının özgürleşme arayışı üzerinden ele alacak.

    4️⃣ American Hostage

    American Hostage Tam Boyutta Gör
    Aynı Monster gibi bir antoloji dizisi olan American Hostage, ilk sezonunda ABD'nin en meşhur adam kaçırma vakalarından birini ele alıyor. Dizi, Emmy ödüllü Sam Esmail’in (Mr. Robot) imzasını taşıyor.
    • Tür: Suç, Drama
    • Platform: MGM+
    • Yayın Tarihi: 20 Eylül

    1970'lerde Indiana'da yaşanan gerçek bir olaydan esinlenen olay, Tony Kiritsis'in kendisini dolandırmakla suçladığı bir adamı rehin almasıyla başlıyor. Boynuna bir pompalı tüfek bağladığı bu adamı öldürmekle tehdit eden Tony, bölgenin en meşhur radyocularından Fred Heckman'ın görüşmelerde aracı görevi görmesini istiyor. Fred Heckman'ın da olaya dâhil olmasıyla, sadece Indiana'da değil tüm Amerika'da medyanın ilgisini çeken ilgi çekici bir süreç başlıyor. Dizide Fred Heckman'a ödüllü oyuncu Jon Hamm (Mad Men) hayat veriyor.

    5️⃣ Seni Tanıyorum

    Seni Tanıyorum
    Netflix, Eylül ayında Türk dizilerine bir yenisini daha ekleyecek.Dizinin başrollerinde Elçin Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay yer alıyor.
    • Tür: Psikolojik Gerilim, Drama
    • Platform: Netflix
    • Yayın Tarihi: 17 Eylül

    Doğum yaptıktan sonra ara verdiği ressamlığa dönmek isteyen Funda, aradığı bakıcıyı sonunda bulur. Ancak bakıcı Nazlı’nın gizemi ve tekinsizliği, Funda ve eşi İlker’in hayatlarını sonsuza kadar değiştirecektir.

    6️⃣ Brothers

    Brothers Tam Boyutta Gör
    Birkaç yıl önce babalarının aynı kişi olabileceğini öğrenen ünlü oyuncular Matthew McConaughey ve Woody Harrelson, bu tuhaf hikâyeyi bir diziye dönüştürmeye karar verdi. Sonuçta ortaya bu komedi dizisi çıktı.
    • Tür: Komedi
    • Platform: Apple TV
    • Yayın Tarihi: 23 Eylül

    Matthew McConaughey ve Woody Harrelson, bu dizide kendilerinin kurmaca versiyonlarına hayat veriyor. Babalarının aynı kişi olabileceğini öğrendikten sonra aralarındaki bağ daha da güçlenen ikili, bir yandan Hollywood'un çılgınlıklarıyla uğraşırken, bir yandan aile dramlarıyla başa çıkmaya çalışıyor.

    7️⃣ Neagley

    Neagley Tam Boyutta Gör
    Amazon'un en sevilen dizilerinden Reacher'a Eylül ayında bir yan dizi (spin-off) de katılacak. Bu spin-off dizisinin merkezinde ise Reacher'in sevilen yan karakterlerinden Frances Neagley olacak.
    • Tür: Polisiye
    • Platform: Amazon Prime Video
    • Yayın Tarihi: 16 Eylül

    Chicago'da özel dedektiflik yapan eski ordu mensubu Neagley, geçmişinden gelen yakın bir dostunun şüpheli bir kazada öldüğünü öğrenince adalet arayışına giriyor. 110. Özel Soruşturma Birimi'nde Jack Reacher'dan öğrendiği sert taktikleri ve kendi üstün teknoloji becerilerini birleştiren Neagley, tehlikeli bir komplonun ortasına dalıyor.

    8️⃣ American Horror Story 13. sezon

    American Horror Story 13. sezon Tam Boyutta Gör
    Ünlü korku dizisi American Horror Story, Eylül ayındaadeta kendi Avengers'ı olarak tanımlayabileceğimiz bir sezonla geri dönüyor.
    • Tür: Korku, Gerilim
    • Platform: Disney+
    • Yayın Tarihi: 24 Eylül

    Her sezonda farklı bir temayı işleyen antoloji dizisi, "13" alt başlığını taşıyan yeni sezonunda adeta Marvel'ın Avengers tarzı devasa bir birleşmeye imza atıyor. Geçmiş sezonların ikonik karakterlerini yeniden bir araya getiren bu özel sezonda; Sarah Paulson, Jessica Lange ve Evan Peters gibi serinin efsanevi isimleri önceki yıllarda canlandırdıkları birden fazla rolle ekrana dönüyor. 13 sayısının uğursuzluğuna ve korku türündeki yeri, bu sezonun ana temasını oluşturacak.

    9️⃣ Slow Horses 6. Sezon

    Slow Horses 6. Sezon Tam Boyutta Gör
    Eylül ayında yeni sezonuyla geri dönecek bir diğer dizi de usta oyuncu Gary Oldman'ın başrolünü üstlendiği Apple dizisi Slow Horses olacak.
    • Tür: Drama
    • Platform: Apple TV
    • Yayın Tarihi: 16 Eylül

    Mick Herron'ın casusluk romanlarından uyarlanan dizi, 6. sezonunda Joe Country ve Slough House kitaplarının olay örgüsünü tek bir sezonda birleştiriyor. Yeni sezonda Slough House'un gözden düşmüş ajanları, Diana Taverner'ın (Kristin Scott Thomas) onları tehlikeli bir intikam oyununun ortasına çekmesiyle kendilerini kaçak durumunda buluyor.

    🔟 Golden Axe

    Golden Axe Tam Boyutta Gör
    Animasyon tarafında Eylül ayının öne çıkan yapımı ise SEGA'nın klasik oyunundan uyarlanan Golden Axe olacak.
    • Tür: Animasyon, Fantastik
    • Platform: Paramount+
    • Yayın Tarihi: 16 Eylül

    Dizi, ikonik savaşçılar Ax Battler, Tyris Flare ve Gilius Thunderhead'in Yuria dünyasını kurtarmak için yeniden bir araya geldiği mizah ve aksiyon dolu bir macera sunmayı vadediyor. Bir türlü ölmeyi bilmeyen dev kötü Death Adder'ı son kez alt etmek için yola çıkan bu tecrübeli ekibe, kahramanlık hayalleri yeteneklerinin çok ötesinde olan son derece deneyimsiz ve hazırlıksız bir maceracı da katılıyor.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 10 saat önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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