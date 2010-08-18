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GENİUS LUXEMATE 800 klavye mouse seti

8 yıl
3,3b
1
Çevre Birimleri
DH Bülten
Dh Bülten
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https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/21753/LuxeMate 800

 

Kablosuz İnce Multimedya Seti

 

Genius, bir kablosuz multimedya klavye, 1200 dpi optik fare ve mini boyutta bir alıcıdan oluşan yeni 2,4 GHz kablosuz multimedya masaüstü seti https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/21753/LuxeMate 800?üsunar. Anti-parazit özelliği ve istikrarlı iletimi ile 10 metreye kadar çalışma alanı bulunan multimedya setin klavyesinde medya, Internet ve Vista için 12 adet hızlı erişim tuşu bulunuyor.
Kompakt boyuttaki multimedya klavyenin, medya kontrolü, İnternette gezinme ve Vista fonksiyonlarına anında erişim için 12 hızlı erişim tuşu bulunuyor. İnce tuş dizaynı size en rahat yazım konforunu sunarken, yazım sırasında çıkan gürültüyü de en aza indiriyor. Ek olarak yüksek hassasiyete sahip 1200 dpi kablosuz optik fare ve bir de mikro alıcı da multimedya sete dahil.
Son Kullanıcı Fiyatı:56,99TL

 

Özellikler:

  • 2.4G kablosuz ince masaüstü kombo kit
  • 12 hızlı erişim tuşu ile ince kompakt klavye
  • Yazarken daha az ses çıkaran ince tuşlar
  • 1200 dpi optik fare
  • Mini boyutta alıcı

 Paket İçeriği:

  • Kablosuz ince multimedya kompakt klavye
  • Kablosuz optik fare
  • Klavye için iki adet AAA alkalin pil
  • Fare için iki adet AA alkalin pil
  • Hızlı kurulum kılavuzu
  • CD sürücü içinde çok-dilli kullanma kılavuzu

Sistem Gereksinimleri

  • Windows Vista /XP/ 2000
  • IBM/Pentium uyumlu PC veya üstü
  • Boş USB girişi

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