GENİUS LUXEMATE 800 klavye mouse seti

https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/21753/LuxeMate 800

Kablosuz İnce Multimedya Seti

Genius, bir kablosuz multimedya klavye, 1200 dpi optik fare ve mini boyutta bir alıcıdan oluşan yeni 2,4 GHz kablosuz multimedya masaüstü seti https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/21753/LuxeMate 800?üsunar. Anti-parazit özelliği ve istikrarlı iletimi ile 10 metreye kadar çalışma alanı bulunan multimedya setin klavyesinde medya, Internet ve Vista için 12 adet hızlı erişim tuşu bulunuyor.

Kompakt boyuttaki multimedya klavyenin, medya kontrolü, İnternette gezinme ve Vista fonksiyonlarına anında erişim için 12 hızlı erişim tuşu bulunuyor. İnce tuş dizaynı size en rahat yazım konforunu sunarken, yazım sırasında çıkan gürültüyü de en aza indiriyor. Ek olarak yüksek hassasiyete sahip 1200 dpi kablosuz optik fare ve bir de mikro alıcı da multimedya sete dahil.

Son Kullanıcı Fiyatı:56,99TL

Özellikler:

2.4G kablosuz ince masaüstü kombo kit

12 hızlı erişim tuşu ile ince kompakt klavye

Yazarken daha az ses çıkaran ince tuşlar

1200 dpi optik fare

Mini boyutta alıcı

Paket İçeriği:

Kablosuz ince multimedya kompakt klavye

Kablosuz optik fare

Klavye için iki adet AAA alkalin pil

Fare için iki adet AA alkalin pil

Hızlı kurulum kılavuzu

CD sürücü içinde çok-dilli kullanma kılavuzu

Sistem Gereksinimleri

Windows Vista /XP/ 2000

IBM/Pentium uyumlu PC veya üstü

Boş USB girişi

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