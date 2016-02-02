G.Skill Ripjaws MX780 oyuncu faresi inceleme videosu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanıdığımız, oyuncu ekosistemindeki büyüme hedefinin bir sonucu olarak geliştirdiği RGB ışıklandırma sistemine sahip özelleştirilebilir MX780 fare testte!
G.Skill tarafından oyuncular için geliştirilen yeni fare, ayarlanabilir RGB ışık sistemi, ağırlık seçenekleri ve gelişmiş sensör donanımıyla oyunculara makul fiyata yüksek performans iddiasında olan bir fare. Tüm detaylarını sizler için inceledik.
Paylaş Tweetle
gskill le ram dısında ılk defa kullandıgım bır mause
ınternetten ındırdıgımız programı ıle oldukca ıslevsel ve kolay kullanım sunuyor
ayrıca 8 farklı bolumde farklı renklerde rgb renk secımı olması cogu mause ta helekı bu fıyat bandındakı bır mause da gormedıgım bır ozellık
maus sayesınde sımdı klavyesınede goz dıktım onuda almayı dusunuyorum
Fakat mouse satın alırken kendinizi sınıflandırmanız önemli. Ne derecede oyun oynuyorsunuz yoğunluk olabilir, becerileriniz olabilir. Buna göre tasarım,ergonomi,sensör özelliklerini sıralayabilirsiniz.
Normal bir kullanıcı iseniz hoşunuza giden gördüğünüz markası kabul edilebilir herhangi bir mouse aldığınızda sizi pişman etmeyecektir. Bu seçim robot görünümlü rgb özellikli vs bir seçim olabilir.
Performans odaklı seçim yapıyorsanız. İlk olarak sensör kalitesine bakın, daha sonra tabi ki ergonomiye odaklanın. Kişisel olarak mouse tasarımlarına farklı yorumlar getirebiliriz. Tasarım görünüm en son özellik olacaktır bu nokta da sizin için...
Ürün Amazon fiyatı şuan için ;
Price: $39.99 + $7.49 Shipping & Import Fees Deposit to Turkey
Yaklaşık 48$ geliyor. Yani 140 TL.
Kendi sitesinde 70$ görünüyor. Ancak Amazon'da 50.5$ + 7.5$ (kargo) ile alınabiliyor. Yani toplamda 58$ = 175 TL.
amazon.com/...