G.Skill Ripjaws MX780 oyuncu faresi inceleme videosu

Yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanıdığımız, oyuncu ekosistemindeki büyüme hedefinin bir sonucu olarak geliştirdiği RGB ışıklandırma sistemine sahip özelleştirilebilir MX780 fare testte!

G.Skill tarafından oyuncular için geliştirilen yeni fare, ayarlanabilir RGB ışık sistemi, ağırlık seçenekleri ve gelişmiş sensör donanımıyla oyunculara makul fiyata yüksek performans iddiasında olan bir fare. Tüm detaylarını sizler için inceledik.