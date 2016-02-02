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G.Skill Ripjaws MX780 oyuncu faresi inceleme videosu

3 yıl
26,3b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanıdığımız, oyuncu ekosistemindeki büyüme hedefinin bir sonucu olarak geliştirdiği RGB ışıklandırma sistemine sahip özelleştirilebilir MX780 fare testte!
G.Skill tarafından oyuncular için geliştirilen yeni fare, ayarlanabilir RGB ışık sistemi, ağırlık seçenekleri ve gelişmiş sensör donanımıyla oyunculara makul fiyata yüksek performans iddiasında olan bir fare. Tüm detaylarını sizler için inceledik.
 

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DH Misafiri 4 ay
sahsen alıp kullandıgım cok guzel bır urun
gskill le ram dısında ılk defa kullandıgım bır mause
ınternetten ındırdıgımız programı ıle oldukca ıslevsel ve kolay kullanım sunuyor
ayrıca 8 farklı bolumde farklı renklerde rgb renk secımı olması cogu mause ta helekı bu fıyat bandındakı bır mause da gormedıgım bır ozellık
maus sayesınde sımdı klavyesınede goz dıktım onuda almayı dusunuyorum
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acbold 3 yıl
"Gaming" logosu taşıyan fason ürünlerin bile para ettiği bir devirde çoğu markanın farklı alanlardan buraya yönelmesi gayet normal. Sensörlerin hazır olarak kullanılabilmesi mouse üretmek isteyen firmalara çekici geliyor. Klavye ürünlerini de buna katabiliriz.
Fakat mouse satın alırken kendinizi sınıflandırmanız önemli. Ne derecede oyun oynuyorsunuz yoğunluk olabilir, becerileriniz olabilir. Buna göre tasarım,ergonomi,sensör özelliklerini sıralayabilirsiniz.
Normal bir kullanıcı iseniz hoşunuza giden gördüğünüz markası kabul edilebilir herhangi bir mouse aldığınızda sizi pişman etmeyecektir. Bu seçim robot görünümlü rgb özellikli vs bir seçim olabilir.
Performans odaklı seçim yapıyorsanız. İlk olarak sensör kalitesine bakın, daha sonra tabi ki ergonomiye odaklanın. Kişisel olarak mouse tasarımlarına farklı yorumlar getirebiliriz. Tasarım görünüm en son özellik olacaktır bu nokta da sizin için...
Mertolozzi
Fiyat nedir acaba? Ve trde nerede bulabilirim.

Ürün Amazon fiyatı şuan için ;
Price: $39.99 + $7.49 Shipping & Import Fees Deposit to Turkey
Yaklaşık 48$ geliyor. Yani 140 TL.
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ColorTR 3 yıl
Yalnız çok beğendim. Ufak bi indirip yakalayıp almak lazım Türkiye'de de daha yok
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ugcn 3 yıl
Düşürsek dağılacakmış hissi var görsel tasarımında, kişiselleştirme açısından da almış yürümüşler yani, sanırım her ele cuk oturur.
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Fenomenon 3 yıl
Mertolozzi
Fiyat nedir acaba? Ve trde nerede bulabilirim.

Kendi sitesinde 70$ görünüyor. Ancak Amazon'da 50.5$ + 7.5$ (kargo) ile alınabiliyor. Yani toplamda 58$ = 175 TL.
amazon.com/...
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Mertolozzi 3 yıl
Fiyat nedir acaba? Ve tr'de nerede bulabilirim.
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pranis 3 yıl
Şu sıralar Mesut ve Erdi bey beraber sunum yapıyor mest oluyoruz. Teşekkürler.
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AciBadem25 3 yıl
şu oyunlar için ne paralar harcanıyor be...
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adam olun 3 yıl
farede ışık olayını sevmiyorum ekrana yansıyıp kötü görüntü oluşturuyor
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Batumatu 3 yıl
G502 incelemesi bekliyoruz
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