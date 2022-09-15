RAM nedir, ne işe yarar? RAM bellek neden önemli?

Bilgisayarınız verileri hızlı bir şekilde depolayıp onlara erişemezse programlarınız çalışmaz, diğer işlemleriniz yerine getirilmez. RAM, tam bu noktada devreye girer. Peki, RAM nedir, ne işe yarar? RAM’in ne anlama geldiğini, neden en önemli donanımlardan biri olduğunu anlatıyoruz.

Ram nedir ❓ Tam Boyutta Gör Ram açılımı; Random Access Memory. Türkçede Rastgele Erişimli Bellek anlamına gelir. RAM nedir? diye soracak olursanız, RAM, bilgisayarın temel bileşenlerinden biridir. RAM, bilgisayarınızın hızlı bir şekilde alması gereken verileri depoladığı geçici bellek yuvasıdır. Başka bir deyişle RAM, bir bilgi işlem cihazında işletim sisteminin, programların ve mevcut kullanımdaki verilerin işlemci tarafından hızlı bir şekilde erişilebilmesi için tutulduğu donanımdır. RAM nedir sorusuna kısaca bir bilgisayardaki ana bellektir diyebiliriz. Sabit disk sürücüsü (HDD) ve SSD veya optik sürücü gibi diğer depolama türlerine kıyasla okuma yazma işlemlerini çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirir. Telefonda RAM nedir 📱 Tam Boyutta Gör Telefonda RAM nedir? RAM, süper hızlı bir depolama türüdür ve uygulamalarınızın, fotoğraflarınızın, videolarınızın, müziklerinizin bulunduğu, telefon ana depolama alanından daha hızlıdır. Akıllı telefonunuzun hızlı çalışmasını sağlayan en önemli bileşenlerden biridir. Akıllı telefonda RAM’i bir örnekle tanımlamak gerekirse; RAM’i cebiniz, telefonunuzun ana depolama alanını da sırt çantanız olarak düşünebilirsiniz. Cebinizden bir şey çıkarmak, sırt çantanızdan bir şey çıkarmaktan çok daha hızlıdır. Peki, RAM telefonda ne işe yarar? Telefonunuzu açtığınızda ve herhangi bir uygulamayı ilk açtığınızda, telefonunuz, işletim sistemini ve uygulama verilerini telefonunuzun daha yavaş olan ana depolama biriminden çeker. Ardından işletim sistemi ve uygulama verilerinin büyük bir kısmını telefonunuzun daha hızı RAM’inde depolar. Kullanmakta olduğunuz uygulamayla işiniz bittiğinde, başka bir uygulamaya geçseniz bile telefonunuz uygulamayı ve uygulama üzerinde yaptığınız her şeyi RAM’de tutar. Uygulamayı tekrar açtığınızda, telefonunuzun RAM’inde depolandığı için uygulamadan hiç çıkmamışsınız gibi kaldığınız yerden açılır. Diğer bir deyişle, uygulamalar arka planda sürekli çalışma durumundadır. Telefonunuz dünyanın en hızlı çipine (işlemcisine) sahip olabilir ancak RAM olmadan asıl performansını gösteremez.

En yüksek RAM'li telefonlar Tam Boyutta Gör Asus ROG Phone 6 Pro - 18 GB RAM

Asus ROG Phone 5s Pro - 18 GB RAM

Asus ROG Phone 5 Ultimate - 18 GB RAM

Asus ROG Phone 5 Pro - 16 GB RAM

Asus SmartPhone for Snapdragon Insiders - 16 GB RAM

Samsung Galaxy Z Fold4 - 12 GB RAM

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G - 12 GB RAM

Samsung Galaxy Note 10 Plus - 12 GB RAM

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G - 12 GB RAM

Samsug Galaxy Z Fold3 5G - 12 GB RAM

Google Pixel Pro 6 - 12 GB RAM

Sony Xperia 1 IV - 12 GB RAM

Sony Xperia Pro-I - 12 GB RAM

Sony Xperia 1 III - 12 GB RAM

Xiaomi Mix Fold 2 - 12 GB RAM

Xiaomi Mi Mix Fold - 12 GB RAM

Lenovo Legion Y90 - 12 GB RAM

Lenovo Legion 2 Pro - 12 GB RAM

Lenovo Legion Duel 2 - 12 GB RAM

Lenovo Legion Duel - 12 GB RAM

ZTE nubia Red Magic 7S Pro - 12 GB RAM

ZTE nubia Red Magic 6s - 12 GB RAM

ZTE nubia Red Magic 6s Pro - 12 GB RAM

ZTE nubia Red Magic 6 Pro - 12 GB RAM

OnePlus Ace Pro - 12 GB RAM

Huawei Mate 50 RS Porsche Design - 12 GB RAM Bazı kullanıcılar en iyi ekranı, bazı kullanıcılar da en iyi kamera sistemini ister. Birçok kullanıcı, pil ömrüne ve performansa değer verir. En üst düzeyde çoklu görev performansı isteyenler de mümkün olduğunca fazla RAM'e sahip telefonları tercih eder. Günümüzde akıllı telefonlar, bilgisayarlardan da yüksek RAM'e sahip. Yukarıdaki listede 12GB, 16GB ve hatta 18GB RAM'li akıllı telefonlar listelenmiştir. Tabii ki yüksek RAM'li telefonlar bunlarla sınırlı değil ancak baz modeller dikkate alındığında seçenekler azalıyor. Örneğin; Asus Zenfone 9'un 16GB RAM seçeneği de var ancak daha pahalı 256GB depolama alanlı modeli tercih etmezseniz, 8GB RAM'e düşüyorsunuz.

Ram ne işe yarar ❓ Tam Boyutta Gör RAM nedir? kadar merak edilen bir diğer konu; RAM’in çalışma mantığı. Rastgele Erişim Belleği anlamına gelen RAM, bilgisayarı kapattığınızda silinen geçici bir depolama biçimidir. RAM, yıldırım hızında veri erişimi sağlar. Bilgisayarınızda aktif olarak çalışan programlar, uygulamalar, işlemler, RAM’dedir. RAM’in ne olduğunu bir örnek üzerinden açıklayalım. Çalışma masasında çalıştığınız alan masanın üstüdür. Sık kullandığınız her şeyi elinizin altında tuttuğunuz yer burasıdır, çekmeceleri arayarak zaman kaybetmezsiniz. Çok kullanmadığınız ya da saklamak istediğiniz her şey masa çekmecesinde durur. Bilgisayarda RAM, hızlı erişmeniz gereken her şeyi sakladığınız masanızın üstü gibidir. Fazla kullanmadığınız veya daha sonrası için saklamak istediğiniz veriler, cihazınızda yerel olarak bir sabit diskte veya bulutta depolanır. RAM nedir kadar RAM'in görevi nedir? de çok soruluyor. RAM, anında veri depolama ve alma için kullanılır. RAM, verileri sabit diskten önemli ölçüde daha hızlı işleyebilir. Bilgisayarın işletim sistemi, belirli bir görevi gerçekleştirmek için verileri sabit diskten RAM’e yükler. İşletim sistemi, bu verilerle aktif olarak çalışmayı bitirdiğinde, bilgisayar onu tekrar uzun süreli depolamaya dönüştürür. Örnekle açıklayalım; Word’ü açtığınızda bilgisayarınız programı RAM’ine yükler. Önceden kaydettiğiniz bir belgeyi açtığınızda, işletim sisteminiz dosyayı sabit diskte bulur ve bilgileri RAM’ine kopyalar. Veriler RAM’inize girdikten sonra, RAM, yıldırım hızında olduğundan işlem anlık gerçekleşir. Bir belgeyi kaydettiğinizde veriler sabit diske veya başka bir depolama birimine kopyalanır. Bir programı kapattığınızda işletim sistemi onu RAM’inden çıkarır; bilgisayarınızın kısa süreli belleğinde yer açar. Belgeyi kaydetmeyi unutursanız ve elektrikler kesilirse RAM’in amacı geçici depolama olduğundan tüm çalışmanız gider. Tam Boyutta Gör RAM, bilgi işlem cihazlarına hızlı erişim gerektiren herhangi bir görevde anında veri depolama ve alma ile görevlidir. RAM, ayrıca bilgisayarınızın önceden erişilen bilgileri daha hızlı yüklemesine yardımcı olur. Örnek üzerinden gidelim; Bilgisayarınız ilk açtığınızda herhangi bir programı başlattığınızda yüklenmesi biraz zaman alır. Ancak programı kapatıp tekrar açtığınızda neredeyse anında açılır. Bunun nedeni, programı yüklemek için gereken verilerin sabit disk yerine önemli ölçüde daha hızlı olan RAM’de depolanmasıdır. Kısaca RAM, bilgi işlem cihazlarına hızlı erişim gerektiren herhangi bir görev için vardır.

RAM çok önemli mi ❓ Tam Boyutta Gör RAM nedir? Rastgele Erişimli Hafıza olarak da bilinen RAM, işlemcinin halihazırda kullanmakta olduğu verilerin depolandığı, bilgisayarın kısa süreli belleğidir. Bilgisayarınız RAM belleği verilere sabit disk, SSD veya diğer uzun süreli bellek depolama aygıtından çok daha hızlı erişebilir. Bu nedenle RAM kapasitesi, sistem performansı için kritik öneme sahiptir.

Kaç GB RAM yeterli olur 🎮 Tam Boyutta Gör Bilgisayarınızda ne kadar fazla RAM varsa, bilgisayarınız o kadar hızlı çalışır. Bilgisayarınız eskiyse, RAM’i ve diğer donanımları yükseltmeniz gerekebilir. Her açık programı (internet tarayıcıları dahil) RAM tüketir. RAM azaldığında, bilgisayarınız sabit diskte yer açmak için ekstra çaba sarf eder, bu da bilgisayarınızı yavaşlatır. RAM’in depolamadan farklı olduğunu unutmayın. PC’nizi kapatırsanız, RAM’deki bilgiler gider ancak uzun süreli depolama alanınıza (sabit disk) kaydedilen veriler kaybolmaz. İhtiyacınız olan RAM miktarı, kullandığınız programlar ve uygulamalar, aynı anda yaptığınız işlemlerin fazlalığına bağlıdır. Ancak genellikle sabit disk alanından çok daha az RAM’e ihtiyaç duyulur. Biraz eskiye dönelim; Pentium işlemcilerin olduğu dönemde, 8 MB RAM’den fazlasına ihtiyaç duyulmuyordu. Windows 95’i, Microsoft Word’ü ve Doom gibi PC oyunlarını çalıştırmak için yeterliydi. Bugün, yalnızca internet tarayıcısı (birkaç sekme açık durumda) 2 GB RAM’den fazlasını tüketebiliyor. Bilgisayar satın aldığınızda RAM nedir? ilk sormanız gereken sorulardan. Çeşitli RAM kapasitesi seçenekleriniz vardır: 4 GB, 8 GB, 16 GB ve hatta profesyonel düzenleme programlarını kullanıyorsanız ve oyuncuysanız 64 GB RAM. Giriş seviye ve eski bilgisayarlar genellikle 4GB RAM ile gelirken, üst seviye ve daha pahalı bilgisayarlarda 8GB RAM veya 16GB RAM bulunur. Elbette daha fazla RAM’e sahip profesyonel düzeyde bilgisayarlar da mevcut. Peki, gerçekte ne kadar RAM’e ihtiyacınız var? İnternette gezinmek, ofis programlarını çalıştırmak, basit fotoğraf ve video düzenleme işlemleri için 4GB RAM gayet yeterli. Birden fazla işlemi aynı anda yapıyor ve düşük sistem gereksinimleri oyunları oynuyorsanız, 8GB RAM sizin için yeterli. Son çıkan oyunları oynuyor, profesyonel video düzenlemeyle uğraşıyorsanız, 16GB RAM ve fazlasına ihtiyaç duyacaksınız.

RAM düşükse ne olur 🤔 Tam Boyutta Gör Yeterli RAM olmadığında ne olur? Bilgi işlem görevleri, bilgisayarınızdaki mevcut bellek miktarını aştığında işletim sisteminin bir uygulama seçmesi ve onu sabit diske taşıması gerekir. Uygulamaya geri döndüğünüzde, çalışmayı sürdürmek için önce bu bilgileri alması gerekir. Buna sayfalama veya bellek adresleme denir ve zaman alan bir işlemdir. İşlem, gecikmelere ve performans düşüşlerine neden olur. RAM temizleme işlemiyle bilgisayarınızın daha hızlı ve daha iyi çalışmasını sağlayabilirsiniz. Bilgisayar hızlandırma için gereksiz arka plan işlemlerini devre dışı bırakabilir, optimizasyon programlarını kullanabilirsiniz.

Ram mi işlemci mi 🆚 Tam Boyutta Gör Rastgele Erişim Belleği ya da kısaca RAM nedir? hatırlatmak gerekirse RAM, herhangi bir bilgisayarın çok önemli bir bileşenidir. Sistem belleği olarak da adlandırılabilen RAM, bilgisayarınız tarafından kullanılmakta olan tüm kısa süreli verileri depolamak gibi hayati bir görevi yerine getirir. RAM, her sistem açılışında, depoladığı verileri sıfırladığı için geçici bellek olarak da adlandırılır. RAM miktarı ve hızı önemlidir çünkü RAM’iniz ne kadar yüksek kapasiteli ve hızlı olursa, sisteminiz oyun oynama, 3 boyutlu modelleme gibi görevler için o kadar aktif veri kullanır. RAM’de depolanan veriler ya aktif olarak kullanılır ya da diğer önemli verilerin yerini alması için silinir. RAM’in bilgisayara bağlanma şekli HDD veya SSD gibi depolama aygıtlarından farklıdır. RAM, doğrudan ana karta takılır ve zorlu işlemler için inanılmaz derecede yüksek veri aktarım hızları sağlar. RAM, bu görevler için önemli olsa da, performanstan sorumlu tek donanım değildir. CPU, bilgisayarın beynidir. İşlemci olarak adlandırılan CPU, bilgisayarınızda veri işleme yükünü üstlenir ve diğer donanımlara komutlar verir. İşlemci ne kadar güçlüyse, bilgisayarınız da o kadar güçlüdür. Bununla birlikte, RAM’iniz işlemciniz ve hatta ekran kartınız gibi tüm bileşenlerin belli bir güç aralığında olması gerekir. CPU, RAM’den aldığı komutları işleyerek ve komutları çözümleyerek çalışır. CPU, bir işlemi gerçekleştirdikten sonra bir sonraki komut dizisini hızla getirir. İşlemci, oyun, program ve hatta işletim sisteminizi çalıştırmak gibi karmaşık işlevleri gerçekleştirmek için bu döngüyü tekrarlar. Tam Boyutta Gör CPU ayrıca, belirli görev için hangi verilerin uzun süreli bellekten RAM’e taşınması gerektiğini belirlemekten sorumludur. Üst düzey bir işlemci, oyun performansını artırmaya yardımcı olurken, görüntülerin işlenmesinden veya görüntülenmesinden işlemci sorumlu değildir; bu, GPU veya ekran kartının görevidir. Birçok yönden farklı olsa da bellek ve işlemci, birlikte çalışır ve bilgisayarınızdan en iyi şekilde yararlanmanız için güçleri yakın olmalıdır. 32GB RAM, belirli görevler için inanılmaz olabilir ancak minimum çekirdek sayısı ve saat hızına sahip giriş seviye işlemciyle eşleştirildiğinde bir etki yaratmaz, aynı şey işlemci içinde geçerlidir. RAM miktarının ve hızının işlemci hızı ve gücü için yeterli olduğundan emin olun. Bu, olası darboğazı ortadan kaldırır, bilgisayarınızın performansını en üst düzeye çıkarırsınız.

Kaç çeşit RAM var ❓ Tam Boyutta Gör RAM nedir, bilgisayarda RAM ne işe yarar? konuları kadar RAM çeşitleri de merak ediliyor. Diğer bilgisayar donanımı türlerinde olduğu gibi, RAM’lerin hız ve kapasiteleri artırılırken enerji tüketimleri azaltıldı. 1990’ların sonunda, 2000’lerin başında ana RAM türleri; SRAM (Static Random Access Memory / Statik Rastgele Erişimli Bellek), DRAM (Dynamic Random Access Memory / Dinamik Rastgele Erişimli Bellek) ve SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory / Eş zamanlı Dinamik Rastgele Erişimli Bellek) idi. Günümüzde en yaygın RAM türü, DDR SDRAM. DDR3, DDR4, DDR5… DDR (Double Data Rate - Çift Veri Hızı), aynı anda birden çok dosya aktarımına izin verir. DDR5 RAM, saniyede yaklaşık 6.4GB veri hızına ulaşabilir. En yaygın kullanılan RAM, DDR4 bellek. DDR4 RAM, genelde 2400 MHz veya daha yüksek hızlarda çalışır. Bellekten maksimum performans elde etmek istiyorsanız, 3200 MHz - 5000 MHz gibi daha yüksek saat hızına sahip RAM alabilirsiniz. RAM’iniz ne kadar fazla MHz’e sahipse, o kadar hızlı çalışır. Ayrıca oyun, fotoğraf düzenleme, grafik ağırlıklı başka işlemler sırasında grafiksel verileri işlemek için ekran kartlarında kullanılan VRAM (Video Random Access Memory / Video Rastgele Erişim Belleği) vardır. VRAM, normal bellekten daha hızlıdır, genelde de grafik işleme için optimize edilen belirli bir bellek türü olan GDDR (Graphics Double Data Rate / Grafik Çift Veri Hızı) biçiminde gelir. GDDR6, 16Gbps veri hızına ulaşabilir. Bazı pahalı ekran kartları, yüksek bant genişlikli bellek (high bandwidth memory) olarak bilinen başka bir VRAM türü kullanır ancak zor bulunur.

RAM nereden bakılır 🔍 Tam Boyutta Gör RAM nedir artık biliyorsunuz. Peki, RAM nasıl öğrenilir? Bilgisayarınız, aktif olarak üzerinde çalıştığı uygulamaları ve görevleri yerine getirmek için RAM’i kullanır. Yeterli RAM’iniz olmadığında bilgisayarınız yavaşlar. Bilgisayarınızda kaç GB RAM var, öğrenmek için aşağıdaki basit adımları takip edin. RAM MHz öğrenme Windows 10 PC’de de Mac bilgisayarda da oldukça kolay. RAM öğrenme (Windows 10) 🖥 Tam Boyutta Gör Başlat menüsünü açın ve Bilgisayar Hakkında (About your PC) yazın. Aygıt Özellikleri bölümünde, yüklü RAM’in yanında toplam RAM kapasitesi gösterilir. Ctrl + Shift + Esc kısayoluyla Görev Yöneticisi’ni açın. Performans sekmesine, ardından Bellek’e tıklayın. Sağ alt köşede RAM MHz yazar. MacBook RAM öğrenme 💻 Tam Boyutta Gör Apple simgesine tıklayın. Bu Mac Hakkında’ya tıklayın. Bellek yanında MacBook RAM miktarı gösterilir. (RAM MHz değeri de yazar.) Yeni bilgisayar satın alırken çoğumuzun ilk sorduğu soru; Kaç GB RAM’i var? oluyor. Peki, RAM’in ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Türkçesi Rastgele Erişim Belleği olan RAM, bilgisayarda ne işe yarar? RAM miktarı nasıl öğrenilir? gibi RAM hakkında sıkça sorulan soruları bu rehber yazıda yanıtladık. RAM tavsiyesi, RAM fiyatları başlı başına bir konu. Umarız, RAM nedir hakkında kafanızda soru işareti kalmamıştır.

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