RAM nedir, ne işe yarar? RAM bellek neden önemli?

Bilgisayarınız verileri hızlı bir şekilde depolayıp onlara erişemezse programlarınız çalışmaz, diğer işlemleriniz yerine getirilmez. RAM, tam bu noktada devreye girer. Peki, RAM nedir, ne işe yarar? RAM’in ne anlama geldiğini, neden en önemli donanımlardan biri olduğunu anlatıyoruz.

Peki, RAM telefonda ne işe yarar? Telefonunuzu açtığınızda ve herhangi bir uygulamayı ilk açtığınızda, telefonunuz, işletim sistemini ve uygulama verilerini telefonunuzun daha yavaş olan ana depolama biriminden çeker. Ardından işletim sistemi ve uygulama verilerinin büyük bir kısmını telefonunuzun daha hızı RAM’inde depolar. Kullanmakta olduğunuz uygulamayla işiniz bittiğinde, başka bir uygulamaya geçseniz bile telefonunuz uygulamayı ve uygulama üzerinde yaptığınız her şeyi RAM’de tutar. Uygulamayı tekrar açtığınızda, telefonunuzun RAM’inde depolandığı için uygulamadan hiç çıkmamışsınız gibi kaldığınız yerden açılır. Diğer bir deyişle, uygulamalar arka planda sürekli çalışma durumundadır.

Ram ne işe yarar

RAM nedir? kadar merak edilen bir diğer konu; RAM’in çalışma mantığı. Rastgele Erişim Belleği anlamına gelen RAM, bilgisayarı kapattığınızda silinen geçici bir depolama biçimidir. RAM, yıldırım hızında veri erişimi sağlar. Bilgisayarınızda aktif olarak çalışan programlar, uygulamalar, işlemler, RAM’dedir.

RAM’in ne olduğunu bir örnek üzerinden açıklayalım. Çalışma masasında çalıştığınız alan masanın üstüdür. Sık kullandığınız her şeyi elinizin altında tuttuğunuz yer burasıdır, çekmeceleri arayarak zaman kaybetmezsiniz. Çok kullanmadığınız ya da saklamak istediğiniz her şey masa çekmecesinde durur. Bilgisayarda RAM, hızlı erişmeniz gereken her şeyi sakladığınız masanızın üstü gibidir. Fazla kullanmadığınız veya daha sonrası için saklamak istediğiniz veriler, cihazınızda yerel olarak bir sabit diskte veya bulutta depolanır.

RAM nedir kadar RAM'in görevi nedir? de çok soruluyor. RAM, anında veri depolama ve alma için kullanılır. RAM, verileri sabit diskten önemli ölçüde daha hızlı işleyebilir. Bilgisayarın işletim sistemi, belirli bir görevi gerçekleştirmek için verileri sabit diskten RAM’e yükler. İşletim sistemi, bu verilerle aktif olarak çalışmayı bitirdiğinde, bilgisayar onu tekrar uzun süreli depolamaya dönüştürür. Örnekle açıklayalım; Word’ü açtığınızda bilgisayarınız programı RAM’ine yükler. Önceden kaydettiğiniz bir belgeyi açtığınızda, işletim sisteminiz dosyayı sabit diskte bulur ve bilgileri RAM’ine kopyalar. Veriler RAM’inize girdikten sonra, RAM, yıldırım hızında olduğundan işlem anlık gerçekleşir. Bir belgeyi kaydettiğinizde veriler sabit diske veya başka bir depolama birimine kopyalanır. Bir programı kapattığınızda işletim sistemi onu RAM’inden çıkarır; bilgisayarınızın kısa süreli belleğinde yer açar. Belgeyi kaydetmeyi unutursanız ve elektrikler kesilirse RAM’in amacı geçici depolama olduğundan tüm çalışmanız gider.

RAM, bilgi işlem cihazlarına hızlı erişim gerektiren herhangi bir görevde anında veri depolama ve alma ile görevlidir. RAM, ayrıca bilgisayarınızın önceden erişilen bilgileri daha hızlı yüklemesine yardımcı olur. Örnek üzerinden gidelim; Bilgisayarınız ilk açtığınızda herhangi bir programı başlattığınızda yüklenmesi biraz zaman alır. Ancak programı kapatıp tekrar açtığınızda neredeyse anında açılır. Bunun nedeni, programı yüklemek için gereken verilerin sabit disk yerine önemli ölçüde daha hızlı olan RAM’de depolanmasıdır. Kısaca RAM, bilgi işlem cihazlarına hızlı erişim gerektiren herhangi bir görev için vardır.