Galax'ın havalı ekran kartı | 10. Yıl özel RTX 2080 Ti HOF

Galax yüksek performans tutkunları için özel bir model hazırladı. Şirketin en hızlı kartlarına ev sahipliği yapan HOF serisinin 10. yılı şerefine hem tasarımı hem de özellikleriyle epey dikkat çekiyor

Galax yüksek performanslı ekran kartlarını konumlandırdığı HOF serisinin 10. yılı şerefine tasarımı ve performansıyla heyecan uyandıran yeni bir ekran kartı hazırladı. RTX 2080 Ti HOF 10. Yıl versiyonu olan karta yakından bakıyor, ayrıca overclock çalışmalarına tanık oluyoruz.