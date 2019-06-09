Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Galax'ın havalı ekran kartı | 10. Yıl özel RTX 2080 Ti HOF

1 hf.
4,6b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Galax yüksek performans tutkunları için özel bir model hazırladı. Şirketin en hızlı kartlarına ev sahipliği yapan HOF serisinin 10. yılı şerefine hem tasarımı hem de özellikleriyle epey dikkat çekiyor
Galax yüksek performanslı ekran kartlarını konumlandırdığı HOF serisinin 10. yılı şerefine tasarımı ve performansıyla heyecan uyandıran yeni bir ekran kartı hazırladı. RTX 2080 Ti HOF 10. Yıl versiyonu olan karta yakından bakıyor, ayrıca overclock çalışmalarına tanık oluyoruz.

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 hf.
Orta fanda yer alan Galaxy nin G si daha çok
Google reklamı gibi duruyor :)
Erdi bey kral adamsın
Herkese iyi forumlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
03:11
Atom Karınca gibi masaüstü bilgisayar | ZOTAC Mek Mini
2,7b izlenme · 1 hf.
05:23
Apple'ın Mac Pro'suna rakip | 40 çekirdekli, 60TB depolamalı sistem
5,3b izlenme · 1 hf.
12:18
Bu kulaklık sizi dünyadan koparacak "Razer Hammerhead ANC incelemesi"
7b izlenme · 3 hf.
04:05
Onun rakibi yok | Avermedia'dan 4K60p HDR kayıt cihazı
3,6b izlenme · 1 hf.
10:59
Bu nasıl bilgisayar böyle ?
5,6b izlenme · 5 gün
03:13
Konseptten gerçeğe | Asus'un tasarım kararı
6,2b izlenme · 3 hf.
08:28
WiFi sinyalinden hareket algılama teknolojisi
3b izlenme · 1 hf.
03:55
Bu bellek kiti tam 384GB | 4000MHz'de çalışıyor
4,6b izlenme · 2 hf.
03:29
Performans canavarı SSD | 5500MB/sn hızında
4,6b izlenme · 1 hf.
12:40
Xiaomi Mi 9T ön inceleme: Tüm detaylar
5,1b izlenme · 2 gün
02:31
Bu SSD bir başka | 8TB kapasite, PCIe 4.0 desteği
4,7b izlenme · 2 hf.
05:00
Bu anakart 1000$ | AMD Ryzen için sıvı soğutma ile geliyor
4,6b izlenme · 2 hf.
04:41
5700MHz'lere ulaşan bellek kiti | Overclock ile coşuyor
1,9b izlenme · 2 gün
03:48
Yok böyle performans | Gigabyte'ın çılgın SSD çözümü
6,6b izlenme · 1 hf.
10:06
Fiyatına inanmak istemiyorum "Razer Raiju Mobile incelemesi"
5,5b izlenme · 1 gün
03:30
İşte RGB ışıklandırmanın bir adım ötesi
4,7b izlenme · 1 hf.
05:44
AMD Ryzen 3000 için fansız anakart geldi | Gigabyte X570 Aorus Xtreme
6,5b izlenme · 2 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim