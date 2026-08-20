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    Monitör Tavsiyeleri - Ağustos 2026

    Monitör tavsiyeleri serisinin yeni bölümünde sizlere çeşitli ekran boyutlarında ve niteliklerde her işinize koşabilecek monitör önerileri yapıyoruz.            

    Monitör tavsiyeleri serisinin yeni bölümünde sizlere çeşitli ekran boyutlarında ve niteliklerde her işinize koşabilecek monitör önerileri yapıyoruz.

    Ürün Linkleri (Amazon):
    - MSI G255PF E2
    - KTC 27 H27D9
    - Samsung Odyssey G5 S27FG502
    - LG UltraGear G6 27G610A
    - GIGABYTE G27UP
    - Samsung Odyssey OLED G5 G50SF
    - Dell Alienware AW2725Q
    - Gigabyte MO32U2
    - TCL 27G64
    - AOC U27G4XM

    24"

    MSI G255PF E2 - 4830TL
    - 24.5" FHD Rapid IPS 180Hz panel
    - 1ms GtG, 300nits, 1000:1
    - 8bits, WCG, %99 sRGB, %78 P3
    - 2x2W dahili hoparlör
    - 2x HDMI 2.0b, 1x DP 1.2a
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    Bahsedilmeye Değer Ürün Köşesi

    KTC H27D9 - 4550TL
    - 27" QHD IPS 120Hz panel
    - 1300:1 kontrast, %25 AG
    - 5ms GtG gecikme değeri
    - Tipik 300nits parlaklık
    - 8bits, sRGB %123, P3 %101
    - 2x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, Eğim

    27"

    Samsung Odyssey G5 S27FG502 - 8900TL
    - 27" QHD Fast IPS 180Hz panel
    - 1ms GtG, 350nits, 1000:1
    - 8bits, sRGB %99
    - 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.2
    - Pivot, eğme, yükseklik, döndürme

    LG UltraGear 27G610A - 9200TL
    - 27" QHD Fast IPS 200Hz panel
    - Sürekli 400nits, tepe 450nits
    - 1ms GtG, 1000:1
    - 8bits, sRGB %99
    - 2xHDMI 2.0, 1xDP 1.4
    - Pivot, eğme, yükseklik, döndürme

    UHD

    Gigabyte G27UP - 14.700TL
    - 27" UHD SS IPS 160Hz panel
    - Edge Led arka aydınlatma
    - Tipik 350nits, tepe 400nits
    - Çift mod FHD 320Hz desteği
    - 1ms GtG, 1000:1 kontrast
    - FRC 10bits, sRGB %125, P3 %95
    - 2xHDMI2.1, 1xDP1.4, 1xUSB-C 15W, KVM
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    AOC U32G4U - 24.000TL
    - 31.5" UHD SS IPS 160Hz panel
    - Çift mod FHD 320Hz desteği
    - 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 450nits, 1000:1
    - 8bits, sRGB %99, P3 %95
    - 2xHDMI2.1, 1xDP1.4, 4xUSB3.2
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    OLED

    Samsung Odyssey OLED G5 S27FG500 - 17.900TL
    - 27" QHD Samsung QD-OLED 180Hz panel
    - 0.03ms GtG, AG %25, 1.000.000:1
    - 200nits, 10bits, sRGB %99, P3 %99
    - 2xHDMI 2.0, 1xDP 1.2, Eğme

    Dell Alienware AW2725Q - 34.500TL
    - 26.5" Samsung QD-OLED 240Hz panel
    - Tipik 250nits, tepe 1000nits
    - 0.03ms gecikme,
    - 10bits, sRGB %100, P3 %99
    - 2x HDMI 2.1, 1x DP1.4, KVM
    - 3x USB-A 3.2, 1x USB-C 15W
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    Gigabyte MO32U2 - 37.900TL
    - 31.5" UHD Samsung QD OLED 240Hz AG panel
    - Tipik 250nits, tepe 1000nits
    - 0.03ms GtG, 1500000:1
    - 10bits, sRGB %100, P3 %99
    - 2x5W dahili hoparlör
    - 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, KVM
    - 2x USB-A 3.2, 1x USB 3.2-C 18W 
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    MINI LED

    TCL 27G64 - 12.999TL
    - 27" QHD TCL CSOT HVA 180Hz panel
    - Mini LED arka aydınlatma
    - Bölgesel karartma sayısı 180
    - Quantum Dot Color katman
    - 600nits sürekli parlaklık
    - Fast VA 1ms GtG, 5000:1 kontrast
    - FRC 10bits, sRGB %99, P3 %97, ΔE＜2
    - 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    AOC U27G4XM - 25.000TL
    - 27" UHD Fast IPS 160Hz panel
    - Çift mod FHD 320Hz desteği 
    - Mini Led arka aydınlatma
    - Bölgesel karartma sayısı 1152
    - Tipik 400nits, tepe 1200nits
    - 1ms GtG, FRC 10bits, sRGB %99, P3 %98
    - 2xHDMI 2.1, 1xDP 1.4, 4x USB-A 5Gbps
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    Zamanlama
    00:00 - Giriş
    00:50 - MSI G255PF E2
    02:25 - Bahsetmeye Değer Ürün Köşesi: KTC H27D9
    03:59 - Samsung Odyssey G5 S27FG502
    04:42 - LG UltraGear 27G610A
    05:51 - Gigabyte G27UP
    06:37 - AOC U32G4U
    07:11 - Samsung Odyssey OLED G5 G50SF 
    08:01 - Dell Alienware AW2725Q
    09:16 - Gigabyte MO32U2
    09:47 - TCL 27G64
    12:38 - AOC U27G4XM
    13:50 - Asus Köşesi
    15:19 - Kapanış
    15:30 - Kartlar
     


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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