Monitör Tavsiyeleri - Ağustos 2026

Monitör tavsiyeleri serisinin yeni bölümünde sizlere çeşitli ekran boyutlarında ve niteliklerde her işinize koşabilecek monitör önerileri yapıyoruz.
Ürün Linkleri (Amazon):
- MSI G255PF E2
- KTC 27 H27D9
- Samsung Odyssey G5 S27FG502
- LG UltraGear G6 27G610A
- GIGABYTE G27UP
- Samsung Odyssey OLED G5 G50SF
- Dell Alienware AW2725Q
- Gigabyte MO32U2
- TCL 27G64
- AOC U27G4XM
24"
MSI G255PF E2 - 4830TL
- 24.5" FHD Rapid IPS 180Hz panel
- 1ms GtG, 300nits, 1000:1
- 8bits, WCG, %99 sRGB, %78 P3
- 2x2W dahili hoparlör
- 2x HDMI 2.0b, 1x DP 1.2a
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
Bahsedilmeye Değer Ürün Köşesi
KTC H27D9 - 4550TL
- 27" QHD IPS 120Hz panel
- 1300:1 kontrast, %25 AG
- 5ms GtG gecikme değeri
- Tipik 300nits parlaklık
- 8bits, sRGB %123, P3 %101
- 2x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, Eğim
27"
Samsung Odyssey G5 S27FG502 - 8900TL
- 27" QHD Fast IPS 180Hz panel
- 1ms GtG, 350nits, 1000:1
- 8bits, sRGB %99
- 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.2
- Pivot, eğme, yükseklik, döndürme
LG UltraGear 27G610A - 9200TL
- 27" QHD Fast IPS 200Hz panel
- Sürekli 400nits, tepe 450nits
- 1ms GtG, 1000:1
- 8bits, sRGB %99
- 2xHDMI 2.0, 1xDP 1.4
- Pivot, eğme, yükseklik, döndürme
UHD
Gigabyte G27UP - 14.700TL
- 27" UHD SS IPS 160Hz panel
- Edge Led arka aydınlatma
- Tipik 350nits, tepe 400nits
- Çift mod FHD 320Hz desteği
- 1ms GtG, 1000:1 kontrast
- FRC 10bits, sRGB %125, P3 %95
- 2xHDMI2.1, 1xDP1.4, 1xUSB-C 15W, KVM
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
AOC U32G4U - 24.000TL
- 31.5" UHD SS IPS 160Hz panel
- Çift mod FHD 320Hz desteği
- 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 450nits, 1000:1
- 8bits, sRGB %99, P3 %95
- 2xHDMI2.1, 1xDP1.4, 4xUSB3.2
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
OLED
Samsung Odyssey OLED G5 S27FG500 - 17.900TL
- 27" QHD Samsung QD-OLED 180Hz panel
- 0.03ms GtG, AG %25, 1.000.000:1
- 200nits, 10bits, sRGB %99, P3 %99
- 2xHDMI 2.0, 1xDP 1.2, Eğme
Dell Alienware AW2725Q - 34.500TL
- 26.5" Samsung QD-OLED 240Hz panel
- Tipik 250nits, tepe 1000nits
- 0.03ms gecikme,
- 10bits, sRGB %100, P3 %99
- 2x HDMI 2.1, 1x DP1.4, KVM
- 3x USB-A 3.2, 1x USB-C 15W
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
Gigabyte MO32U2 - 37.900TL
- 31.5" UHD Samsung QD OLED 240Hz AG panel
- Tipik 250nits, tepe 1000nits
- 0.03ms GtG, 1500000:1
- 10bits, sRGB %100, P3 %99
- 2x5W dahili hoparlör
- 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, KVM
- 2x USB-A 3.2, 1x USB 3.2-C 18W
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
MINI LED
TCL 27G64 - 12.999TL
- 27" QHD TCL CSOT HVA 180Hz panel
- Mini LED arka aydınlatma
- Bölgesel karartma sayısı 180
- Quantum Dot Color katman
- 600nits sürekli parlaklık
- Fast VA 1ms GtG, 5000:1 kontrast
- FRC 10bits, sRGB %99, P3 %97, ΔE＜2
- 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
AOC U27G4XM - 25.000TL
- 27" UHD Fast IPS 160Hz panel
- Çift mod FHD 320Hz desteği
- Mini Led arka aydınlatma
- Bölgesel karartma sayısı 1152
- Tipik 400nits, tepe 1200nits
- 1ms GtG, FRC 10bits, sRGB %99, P3 %98
- 2xHDMI 2.1, 1xDP 1.4, 4x USB-A 5Gbps
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
Zamanlama
00:00 - Giriş
00:50 - MSI G255PF E2
02:25 - Bahsetmeye Değer Ürün Köşesi: KTC H27D9
03:59 - Samsung Odyssey G5 S27FG502
04:42 - LG UltraGear 27G610A
05:51 - Gigabyte G27UP
06:37 - AOC U32G4U
07:11 - Samsung Odyssey OLED G5 G50SF
08:01 - Dell Alienware AW2725Q
09:16 - Gigabyte MO32U2
09:47 - TCL 27G64
12:38 - AOC U27G4XM
13:50 - Asus Köşesi
15:19 - Kapanış
15:30 - Kartlar
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.