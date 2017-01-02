General Mobile'ın Dosya Yöneticisi uygulamasını inceliyoruz

Bu videoda General Mobile'ın geliştirdiği Dosya Yöneticisi adlı dosya yönetimi uygulamasına göz atıyor, sade ama fonksiyonel arayüzündeki özelliklerini sınıyoruz.

Dosya Yöneticisi, evet uygulamanın adı bu, söyleyince zihinde spesifik bir şey, bir uygulama canlanmıyor belki ama inceleyeceğimiz uygulama General Mobile’ın kendi geliştirdiği, tür olarak da bir dosya yönetimi uygulaması.

Google Play’den ücretsiz olarak indirebileceğiniz uygulama bu videonun yayınlandığı tarih itibarıyla 8MB boyutunda, geliştirilmeye ve güncellenmeye de devam ediyor.



Uygulamanın arayüzü gayet sade, gayet kullanışlı. Hızlı kategoriler başlığı altında resimler, videolar, müzikler gibi alt başlıklar var. Yerleri ve düzenlerini değiştirebildiğiniz gibi seçeneklerden son eklenenler, PDF dosyaları ve Word dosyaları alt başlıklarını da ekleyebiliyorsunuz, isterseniz spesifik uzantılı dosyalar için kendi başlığınızı bile oluşturabiliyorsunuz, bu başlıklar hem telefon hem de hafıza kartı taranarak oluşturulan başlıklar.



Hemen altında cihazın yerel ve harici depolama durumunu yüzdelerle görüntüleyebiliyor, direkt erişim sağlayabiliyorsunuz, OTG ile bağladığınız depolama birimleri de buna dahil. Buradaki en kullanışlı ve kendini çoğu benzer dosya yönetimi uygulamasından ayıran şey bulut depolamanın da eklenebilmesi. Soldan çekerek getirdiğiniz menüden “Bulut hesabı ekle”ye basıyor, şu an için mevcut bulut depolama hizmetlerinden birini seçip, hesap bilgilerinizi giriyorsunuz, kolay ve pürüzsüz bir süreç, diğer bulut depolama hizmetleri de uygulama güncellendikçe eklenecek gibi görünüyor.



PC Dosya Transferi ise aynı ağa bağlı telefon, bilgisayar ve tabletler arasında dosya aktarımı sağlıyor, paylaşımı başlattığınızda tek kullanımlık bir URL oluşturuluyor, kolaylık olsun diye URL’yi paylaşabiliyorsunuz. Tarayıcı üzerinden bağlandıktan sonra mesela telefona istediğinizi alıp atabiliyorsunuz, buradaki hız faktörünü telefonunuzun Wi-Fi standardı ve ağınızı kurduğunuz modem veya router oluşturuyor.



Uygulama yöneticisi aslında telefonun kendi uygulama yöneticisinden pek farklı değil ama farklı ölçütlere göre, mesela boyuta göre sıralayabilmek ince ama işe yarar bir eklenti olmuş.



Medya analiz aracı da dahili depolama ve hafıza kartı için kategoriler altında istatistik çıkarmaya yarıyor, fazla yer işgal eden büyük dosyaları direkt belirleyebiliyorsunuz.



Herhangi bir dosya aramak için yazıyla veya sesle arama yapılabiliyor, yerel depolama ve hafıza kartı içerisinde gerçekleşiyor bu arama.



Varsayılan olarak gelen sarı arayüzden sıkılırsanız eğer 7 farklı renkten birini seçebiliyorsunuz, en azından telefonun genel temasına uygun bir renk bulmak mümkün.



General Mobile’ın Dosya Yöneticisi uygulaması sade ama kullanışlı bir arayüze sahip, detaylara boğmadan aradığınız şeyleri size sunuyor, benzeri diğer dosya yönetimi uygulamalarının bir kısmında olduğu gibi telefonu bilgisayara bağlamanın bir zahmete dönüştüğü zamanlarda bilgisayar ile kablosuz dosya paylaşımı yapabilmek güzel, bulut depolama hesaplarınız da ana ekranda, elinizin altında. Uygulama nispeten pişmiş bir halde, kullandığım süre boyunca canımı sıkan bir şey olmadı ama dosya paylaşımı yaparken telefonu porte moduna aldığınızda paylaşım linkinin kaybolması gibi ufak tefek, düzeltilebilir şeyler var. En nihayetinde detaya boğmayan sade arayüzde bir dosya yöneticisinin sahip olduğu her şeye, belki biraz daha fazlasına sahip Dosya yöneticisi.



http://play.google.com/store/apps/details?id=com.generalmobile.app.gmfilemanager Uygulamanın indirme bağlantısı: