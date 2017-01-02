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General Mobile'ın Dosya Yöneticisi uygulamasını inceliyoruz

2 yıl
62,4b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda General Mobile'ın geliştirdiği Dosya Yöneticisi adlı dosya yönetimi uygulamasına göz atıyor, sade ama fonksiyonel arayüzündeki özelliklerini sınıyoruz.
Dosya Yöneticisi, evet uygulamanın adı bu, söyleyince zihinde spesifik bir şey, bir uygulama canlanmıyor belki ama inceleyeceğimiz uygulama General Mobile’ın kendi geliştirdiği, tür olarak da bir dosya yönetimi uygulaması.
Google Play’den ücretsiz olarak indirebileceğiniz uygulama bu videonun yayınlandığı tarih itibarıyla 8MB boyutunda, geliştirilmeye ve güncellenmeye de devam ediyor.

Uygulamanın arayüzü gayet sade, gayet kullanışlı. Hızlı kategoriler başlığı altında resimler, videolar, müzikler gibi alt başlıklar var. Yerleri ve düzenlerini değiştirebildiğiniz gibi seçeneklerden son eklenenler, PDF dosyaları ve Word dosyaları alt başlıklarını da ekleyebiliyorsunuz, isterseniz spesifik uzantılı dosyalar için kendi başlığınızı bile oluşturabiliyorsunuz, bu başlıklar hem telefon hem de hafıza kartı taranarak oluşturulan başlıklar.

Hemen altında cihazın yerel ve harici depolama durumunu yüzdelerle görüntüleyebiliyor, direkt erişim sağlayabiliyorsunuz, OTG ile bağladığınız depolama birimleri de buna dahil. Buradaki en kullanışlı ve kendini çoğu benzer dosya yönetimi uygulamasından ayıran şey bulut depolamanın da eklenebilmesi. Soldan çekerek getirdiğiniz menüden “Bulut hesabı ekle”ye basıyor, şu an için mevcut bulut depolama hizmetlerinden birini seçip, hesap bilgilerinizi giriyorsunuz, kolay ve pürüzsüz bir süreç, diğer bulut depolama hizmetleri de uygulama güncellendikçe eklenecek gibi görünüyor.

PC Dosya Transferi ise aynı ağa bağlı telefon, bilgisayar ve tabletler arasında dosya aktarımı sağlıyor, paylaşımı başlattığınızda tek kullanımlık bir URL oluşturuluyor, kolaylık olsun diye URL’yi paylaşabiliyorsunuz. Tarayıcı üzerinden bağlandıktan sonra mesela telefona istediğinizi alıp atabiliyorsunuz, buradaki hız faktörünü telefonunuzun Wi-Fi standardı ve ağınızı kurduğunuz modem veya router oluşturuyor.

Uygulama yöneticisi aslında telefonun kendi uygulama yöneticisinden pek farklı değil ama farklı ölçütlere göre, mesela boyuta göre sıralayabilmek ince ama işe yarar bir eklenti olmuş.

Medya analiz aracı da dahili depolama ve hafıza kartı için kategoriler altında istatistik çıkarmaya yarıyor, fazla yer işgal eden büyük dosyaları direkt belirleyebiliyorsunuz.

Herhangi bir dosya aramak için yazıyla veya sesle arama yapılabiliyor, yerel depolama ve hafıza kartı içerisinde gerçekleşiyor bu arama.

Varsayılan olarak gelen sarı arayüzden sıkılırsanız eğer 7 farklı renkten birini seçebiliyorsunuz, en azından telefonun genel temasına uygun bir renk bulmak mümkün.

General Mobile’ın Dosya Yöneticisi uygulaması sade ama kullanışlı bir arayüze sahip, detaylara boğmadan aradığınız şeyleri size sunuyor, benzeri diğer dosya yönetimi uygulamalarının bir kısmında olduğu gibi telefonu bilgisayara bağlamanın bir zahmete dönüştüğü zamanlarda bilgisayar ile kablosuz dosya paylaşımı yapabilmek güzel, bulut depolama hesaplarınız da ana ekranda, elinizin altında. Uygulama nispeten pişmiş bir halde, kullandığım süre boyunca canımı sıkan bir şey olmadı ama dosya paylaşımı yaparken telefonu porte moduna aldığınızda paylaşım linkinin kaybolması gibi ufak tefek, düzeltilebilir şeyler var. En nihayetinde detaya boğmayan sade arayüzde bir dosya yöneticisinin sahip olduğu her şeye, belki biraz daha fazlasına sahip Dosya yöneticisi.

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keskin53 2 yıl en beğenilen
"es dosya yöneticisi pro" tek geçerim
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LegendM 2 yıl
Gorulen kadariyla bence hic fena degil, gidip es tek gecerim falan diyorsunuzda es explorer kadar cop program mi var allah askina. Eskiden cok guzeldi isleri goruyorduda simdi yukluyorsun yok bilmem ne temizleyici, yok sarj olurken ozel kilit ekrani vs bunu mu tek geciyorsun?
Sahsen zamaninda solid explorer'a para verip hala kullaniyor olmasam buna gecerdim, fena degil gibi duruyor.
Gorulen kadariyla bence hic fena degil, gidip es tek gecerim falan diyorsunuzda es explorer kadar cop program mi var allah askina. Eskiden cok guzeldi isleri go...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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yhackup 2 yıl
X-Plore Symbian'dan beri,
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DH Misafiri 1 yıl
Benim telefonum GM 5 plus yere düştü ve hoparlörler çalışmıyor sadece kulaklık takınca ses geliyor bi yardımcı olursanız sevinirim
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DH Misafiri 2 yıl
Asus Dosya Yoneticisi'nin cakmasi olmus bu yahu. Adamlar programi GNU yapip kodlarini filan yayinladilar galiba. Yoksa kendi telefonundaki sorunlari cozemeyen firma boyle program yazamaz. :D
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murat5555 2 yıl
fx kullananlar toplu dosya gönderiminde bluetooth neden aktif olmuyor, sadece tek dosya gönderiminde bluetooth çıkıyor. üreticisine mail atıyorum cevap vermiyor. fx satın almamın tek sebebi "connect to storage" diye bir menüsü olması. bu zıkkım menüyü her nasılsa telefonda bulamıyorum.
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apodur 2 yıl
Sayın Burak bey yazınızın başında " Google Play’den ücretsiz olarak indirebileceğiniz uygulama bu videonun yayınlandığı tarih itibarıyla 8MB boyutunda, geliştirilmeye ve güncellenmeye de devam ediyor. " demişsiniz ancak bu zıkkım telefon "Discovery Elite" playstore dan bir şey indirmiyor-ki Paused deyip kalıyor. işimizi Aptoide ile hallediyoruz sağolsun.
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karakteristik61 2 yıl
Gmd 1 için verdikleri kitkat güncellemesi gibi ise kalsın. Markette kalabalık yapmasın en azından...
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YolumBilgelik 2 yıl
Kusurları var programın. Oturmamış tam yerine özellikleri. Es Pro hiç birini aratmıyor zaten.
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yhackup 2 yıl YolumBilgelik
BilgeceYaşam
Kusurları var programın. Oturmamış tam yerine özellikleri. Es Pro hiç birini aratmıyor zaten.

Es kadar bilgi hırsızı başka program yok sanırım
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crazywinner3 2 yıl
Solid explorer tek geçerim bir haftalık versiyonunu deneyin mutlaka alacaksınız :)
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ergunx 2 yıl
önce şu dokunmatik sorununu çözsünler
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sdc55 2 yıl
es 2 güzel en azından reklam zorunluluğu yok
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tns1 2 yıl
Gm 4g kullanıcısıyım. Gm dosya yöneticisinden sd kart erişimi için izin vermeme rağmen sd karta dosya yazarken silerken hata verip kapanıyor. Asus dosya yöneticisi yükledim. Hatasız kullanıyorum. Gm arayüz ve fonksiyon olarak birebir asusu kopyalamış..
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