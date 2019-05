Gigabyte 990FX-Gaming "Hızaşırtma ve oyun severlere" anakart incelemesi

Bu videoda Gigabyte'ın hızaşırtma ve oyun severlere hitap eden Gaming serisi anakartlardan 990FX-Gaming'i inceliyoruz, hızaşırtma performansını sınıyoruz ve ayırıcı bazı nitelikleri üzerinde duruyoruz

Bu videomuzda sizlerle beraber Gigabyte’ın oyunculara yönelik, aynı zamanda hızaşırtma yeteneklerini başarılı bulduğum 990FX-Gaming anakartını inceliyoruz.

Gigabyte’ın oyunculara yönelik Gaming serisinin AMD tarafındaki temsilcisi 990FX Gaming, seriye özgü olarak siyah-kırmızı bir temaya sahip, pencereli ve tematik bir kasa kurulumuna uygun. Çift katman bakır ile güçlendirilmiş PCB standart çözümlere göre daha mukavemetli.

Son nesil AM3+ FX, AM3 Phenom II ve Athlon 2 işlemcilerle uyumlu anakartta işlemcinin güç ihtiyacının 10 faz ile desteklendiğini görüyoruz. Faz konusunda nicelik değil nitelik önemli, 990FX yongalı anakartlarda görmeye alıştığımız sayıda faz var ancak hızaşırtma ve stabilite tarafında beğenimi kazanmayı başardılar.

Çarpan kilitsiz AMD FX 8370 ile yaptığım denemelere otomatik voltaj ayalarıyla beraber işlemciyi baz hızı 4GHz’den 4.5GHz’e çıkarmak için çarpan kilidiyle oynamak yeterli. Elinizdeki işlemcinin yetenekleri esas etken ancak anakart 10 faz dizilimi, segmentine yakışır, hayli büyük hava soğutma sistemlerine engel olmayan kallavi pasif soğutma ve yüksek kalite japon katı kapasitörlerle iyi bir platform sunuluyor, hızaşırtmanın FX 8370’e getirisi 5GHz dolaylarında dahi büyük bir fark oluşturmuyor, zira işlemci standart hızlarında yeterince hızlı.

Anakart otomatik ayarlarda çekirdek voltajını da uçurmadı diyebilirim zira kendim manuel olarak otomatik voltajı biraz aşağıya çektiğimde stabilite sorunları yaşadım, yani anakart aslında otomatik ayarlarda ideale yakın bir değer tutturmuş diyebilirim.

Dört adet DDR3 bellek slotuna sahip anakarta maksimum 32GB bellek takılabiliyor, 1866MHz maksimum ram hızı 2000mhz’e kadar hız aşırtılabiliyor, ilerisi ise size kalmış elbette.

RAM slotlarının sağ üstünde açma kapama ve reset butonu, BIOS’un sistemin açılmasına izin vermemesi durumuna karşı ikinci modüldeki BIOS’a geçiş butonu ve debug, yani hata göstergesi bulunuyor ki bu anakartı uzay kasa kurulumu için cazip kıldığını söyleyebilirim, hızaşırtmanın önceliklerden biri olduğu ortada.

Arayüzünü diğer UEFI BIOS’larla karşılaştırdığımda tasarımsal açıdan biraz sade buldum, gerçi fonksiyonellik açısından herhangi bir eksikliği yok. Hata göstergesi örneğin işlemciye veya bellek modüllerine yetersiz voltaj verip sistemin açılmadığı durumlarda belirli hata kodlarını gösteriyor ve kullanıcıyı bilgilendiriyor, tüm kodlar kullanım kılavuzunda var.

Giriş çıkış portlarına gelirsek eğer diğer USB’lerden izole, özellikle kulaklık ve mikrofon gibi aygıtları parazitlerden uzak tutabilen 2 USB dac portu, 2 usb 2.0 portu, hemen yanında tabiri caizse günümüzün popüler portlarından Type C portu var. Type C sadece bir port, bazı cihazlarda ardındaki hızın USB 2.0 standartlarıyla sınırlı olduğunu görebiliyoruz ancak bu anakarttaki Type C portu USB 3.1 standardında yani saniyede 10 gigabit aktarım yapabiliyor, 5 amper 100W’a kadar enerji aktarımını destekliyor uyumlu cihazlara. Bir USB 3.1 portu, iki USB 3.0, 2 tane daha USB 2.0 ve RJ-45 portu ardından 7 kanal ses ve optik çıkışı görüyoruz. Bilgisayar kapalı iken bu portlar üzerinden cihazlarınızı şarj edebiliyorsunuz, hızlı şarj içinse anakart üzerindeki başlıklardan USB çıkışı almanız gerek.

Gigabyte’ın diğer 990FX yongalı anakartlarında E-Sata ve Firewire portlarını da yer veriliyor aslında, burada oyuncu ekipmanlarının çok büyük bir kısmının USB arayüzü kullanıyor olması üretim tercihlerini belirlemiş. Anakart üzerindeki çıkışlardan da 6 USB 2.0, 2 tane de USB 3.0 çıkışı daha alabildiğinizi ekleyelim.

Gigabyte 990FX’in hızaşırtmaya elverişli yapısı dışında özelleştiği, ayrıştığı bir nokta da ses yongası tarafında. Realtek ALC1150 Gigabyte’ın da diğer üreticilerin de son zamanlarda tercihi ancak farkı üst segment ses kartlarında gördüğümüz Nichicon marka kapasitörler ve Ti Burr Brown OPA2124 değiştirilebilir amfi oluşturuyor, ürün kutusundan başka bir amfi çıkmıyor, diğer amfileri nereden temin edebileceğimize dair yeterli bir bilgilendirme yok doğrusu, umarım önümüzdeki zamanlarda bu konuya detaylıca el atılır.

Bu ikili normal ve yüksek empedanslı kulaklıklar için anakartın üzerindeki kontrolcüyle beraber standart çözümlerden çok daha yüksek güç sağlayabiliyor, 2.5x ve 6x şeklinde. Orta segment bir kulaklıkla yaptığım denemelerde maksimum ses seviyesinin arttığını gördüm, kullandığınız kulaklığa göre, kulaklığın kalitesine göre aldığınız verim değişecektir elbette ancak anakart alırken bir yandan da ses tarafında avantaj sağlamak anakart seçiminde şahsen bir kriter. Gözüme çarpan bir şey oldu, o da daha önce incelediğimiz anakartlarda kontrolcü ulaşılabilir bir pozisyondayken 990FX yongalı kartta ekran kartının altında kalması oldu, ekran kartı takılı halde ulaşılmıyor kontrolcüye.

Ses yongası kırmızı ledli bir hat ile diğer devrelerden ayrılmış, izole bir durumda. Buradaki led, sistem arayüzündeki uygulamayla beraber farklı efektlere göre düzenlenebiliyor, mesela müzik veya oyun seslerine göre. Ancak renk ayarı yok, daha üst segment anakartlara saklanmış RGB Led sistemi.

Ses sistemi ve kulaklıklarla yaptığım testlerde ALC 1150, 24 bit 192khz ses çözünürlüğü desteğiyle beraber kayıpsız ses dosyalarıyla yaptığım testlerde beni tatmin etti, sahne ve atmosfer anlamında etkileyici, surround deneyimi olması gerektiği gibi ve yüksek hassasiyetli kulakiçi kulaklıklarımla istediğin tiz sesleri alabildim, bir oyuncu olarak ayrıca bir ses kartı alma ihtiyacı hissetmezsiniz diye tahmin ediyorum.

RJ-45 portunun arkasında ise Qualcomm üretimi Atheros Killer E2200 serisi ethernet modülü var. Anakart üreticilerinin ayrıştığı noktalardan biri de özelleştirilmiş ethernet modülü ancak burada, oyunlarınızdaki ping vs ms değerini düşürecek asıl önemli etken internet sağlayıcınızın sunduğu bağlantının hızı ve istikrarlığı oluyor. Bu şart sağlandığı sürece böylesi özel ethernet modülleri de görevlerini yerine getirip çevrimiçi oyunların veri paketlerini önceliğe alıyorlar ve çok hissedilir olmasa da standart çözümlere kıyasla verim alabiliyorsunuz. Arayüzü sayesinde de hangi uygulamanın ne miktarda internet kullanımı yaptığı görülebiliyor ve yönetilebiliyor, tabiri caizse lag yapan uygulama tespit edilebiliyor.

PCi Express slotları son zamanlarda çoğu üreticide gördüğümüz üzere metal ile güçlendirilmiş. İlk etapta gereksiz gibi görünse de üst segment bir kartı elinize aldığınızda böyle bir önlemin gerekliliğine hak veriyorsunuz zira ekran kartını vidayla sabitlemiş olsanız bile kartların uzunlukları sebebiyle yine de sarkmalarına sebep olabiliyor, tabii bu metal gövdesiz standart PCI Express slotları için geçerli.

İncelememizin sonuna gelirken RAID kurulumlarıyla sıkıntısız 6gb/s destekli 6 sata portuna sahip olduğunu da belirtelim ve anakartı genel olarak değerlendirelim.

Gigabyte’ın 990FX anakartı, hızaşırtmaya ve uzay kuruluma uygun yapısı, kulaklık ve mikrofona daha yatkın USB Dac portları ve USB 3.1 destekli Type C portu, özellikle ses yongası ve amfisiyle seçim kriteri oluşturabilecek bir niteliklere sahip. Nitelikleri dahilinde segmenti anakartlardan olumlu yönde ayrılıyor, fiyatlandırma tarafında ise Type C portu ve ses yongası tarafındaki özelleştirmelere, hızaşırtma konusundaki katmadeğer katan eklentilere rağmen üst segmen 990FX anakartlarla aynı fiyat segmentine konumlandırılmış.

3 Pci express slotu, ikisi 16x diğeri ise 4x hızında, yani ikili Crossfire ve SLI kurulumlarında anakart bazlı bir darboğaz yaşanmayacağı anlamına geliyor bu. Bir tane de PCI express x1 slotu var, şahsen bir oyuncu olarak ben bu slotu ekran kaydı kartları için kullanıyorum, bant genişlikleri uygun. 20 gigabit aktarım hızı destekli M.2 sata yuvası da gözlerden kaçmıyor.Böylelikle bir incelememizin daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.