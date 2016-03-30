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Gigabyte 990FX-Gaming "Hızaşırtma ve oyun severlere" anakart incelemesi

3 yıl
38,7b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda Gigabyte'ın hızaşırtma ve oyun severlere hitap eden Gaming serisi anakartlardan 990FX-Gaming'i inceliyoruz, hızaşırtma performansını sınıyoruz ve ayırıcı bazı nitelikleri üzerinde duruyoruz
Bu videomuzda sizlerle beraber Gigabyte’ın oyunculara yönelik, aynı zamanda hızaşırtma yeteneklerini başarılı bulduğum 990FX-Gaming anakartını inceliyoruz.
Gigabyte’ın oyunculara yönelik Gaming serisinin AMD tarafındaki temsilcisi 990FX Gaming, seriye özgü olarak siyah-kırmızı bir temaya sahip, pencereli ve tematik bir kasa kurulumuna uygun. Çift katman bakır ile güçlendirilmiş PCB standart çözümlere göre daha mukavemetli.
Son nesil AM3+ FX, AM3 Phenom II ve Athlon 2 işlemcilerle uyumlu anakartta işlemcinin güç ihtiyacının 10 faz ile desteklendiğini görüyoruz. Faz konusunda nicelik değil nitelik önemli, 990FX yongalı anakartlarda görmeye alıştığımız sayıda faz var ancak hızaşırtma ve stabilite tarafında beğenimi kazanmayı başardılar.
Çarpan kilitsiz AMD FX 8370 ile yaptığım denemelere otomatik voltaj ayalarıyla beraber işlemciyi baz hızı 4GHz’den 4.5GHz’e çıkarmak için çarpan kilidiyle oynamak yeterli. Elinizdeki işlemcinin yetenekleri esas etken ancak anakart 10 faz dizilimi, segmentine yakışır, hayli büyük hava soğutma sistemlerine engel olmayan kallavi pasif soğutma ve yüksek kalite japon katı kapasitörlerle iyi bir platform sunuluyor, hızaşırtmanın FX 8370’e getirisi 5GHz dolaylarında dahi büyük bir fark oluşturmuyor, zira işlemci standart hızlarında yeterince hızlı.
Anakart otomatik ayarlarda çekirdek voltajını da uçurmadı diyebilirim zira kendim manuel olarak otomatik voltajı biraz aşağıya çektiğimde stabilite sorunları yaşadım, yani anakart aslında otomatik ayarlarda ideale yakın bir değer tutturmuş diyebilirim.
Dört adet DDR3 bellek slotuna sahip anakarta maksimum 32GB bellek takılabiliyor, 1866MHz maksimum ram hızı 2000mhz’e kadar hız aşırtılabiliyor, ilerisi ise size kalmış elbette.
RAM slotlarının sağ üstünde açma kapama ve reset butonu, BIOS’un sistemin açılmasına izin vermemesi durumuna karşı ikinci modüldeki BIOS’a geçiş butonu ve debug, yani hata göstergesi bulunuyor ki bu anakartı uzay kasa kurulumu için cazip kıldığını söyleyebilirim, hızaşırtmanın önceliklerden biri olduğu ortada.
Arayüzünü diğer UEFI BIOS’larla karşılaştırdığımda tasarımsal açıdan biraz sade buldum, gerçi fonksiyonellik açısından herhangi bir eksikliği yok. Hata göstergesi örneğin işlemciye veya bellek modüllerine yetersiz voltaj verip sistemin açılmadığı durumlarda belirli hata kodlarını gösteriyor ve kullanıcıyı bilgilendiriyor, tüm kodlar kullanım kılavuzunda var.
Giriş çıkış portlarına gelirsek eğer diğer USB’lerden izole, özellikle kulaklık ve mikrofon gibi aygıtları parazitlerden uzak tutabilen 2 USB dac portu, 2 usb 2.0 portu, hemen yanında tabiri caizse günümüzün popüler portlarından Type C portu var. Type C sadece bir port, bazı cihazlarda ardındaki hızın USB 2.0 standartlarıyla sınırlı olduğunu görebiliyoruz ancak bu anakarttaki Type C portu USB 3.1 standardında yani saniyede 10 gigabit aktarım yapabiliyor, 5 amper 100W’a kadar enerji aktarımını destekliyor uyumlu cihazlara. Bir USB 3.1 portu, iki USB 3.0, 2 tane daha USB 2.0 ve RJ-45 portu ardından 7 kanal ses ve optik çıkışı görüyoruz. Bilgisayar kapalı iken bu portlar üzerinden cihazlarınızı şarj edebiliyorsunuz, hızlı şarj içinse anakart üzerindeki başlıklardan USB çıkışı almanız gerek.
Gigabyte’ın diğer 990FX yongalı anakartlarında E-Sata ve Firewire portlarını da yer veriliyor aslında, burada oyuncu ekipmanlarının çok büyük bir kısmının USB arayüzü kullanıyor olması üretim tercihlerini belirlemiş. Anakart üzerindeki çıkışlardan da 6 USB 2.0, 2 tane de USB 3.0 çıkışı daha alabildiğinizi ekleyelim.
Gigabyte 990FX’in hızaşırtmaya elverişli yapısı dışında özelleştiği, ayrıştığı bir nokta da ses yongası tarafında. Realtek ALC1150 Gigabyte’ın da diğer üreticilerin de son zamanlarda tercihi ancak farkı üst segment ses kartlarında gördüğümüz Nichicon marka kapasitörler ve Ti Burr Brown OPA2124 değiştirilebilir amfi oluşturuyor, ürün kutusundan başka bir amfi çıkmıyor, diğer amfileri nereden temin edebileceğimize dair yeterli bir bilgilendirme yok doğrusu, umarım önümüzdeki zamanlarda bu konuya detaylıca el atılır.
Bu ikili normal ve yüksek empedanslı kulaklıklar için anakartın üzerindeki kontrolcüyle beraber standart çözümlerden çok daha yüksek güç sağlayabiliyor, 2.5x ve 6x şeklinde. Orta segment bir kulaklıkla yaptığım denemelerde maksimum ses seviyesinin arttığını gördüm, kullandığınız kulaklığa göre, kulaklığın kalitesine göre aldığınız verim değişecektir elbette ancak anakart alırken bir yandan da ses tarafında avantaj sağlamak anakart seçiminde şahsen bir kriter. Gözüme çarpan bir şey oldu, o da daha önce incelediğimiz anakartlarda kontrolcü ulaşılabilir bir pozisyondayken 990FX yongalı kartta ekran kartının altında kalması oldu, ekran kartı takılı halde ulaşılmıyor kontrolcüye.
Ses yongası kırmızı ledli bir hat ile diğer devrelerden ayrılmış, izole bir durumda. Buradaki led, sistem arayüzündeki uygulamayla beraber farklı efektlere göre düzenlenebiliyor, mesela müzik veya oyun seslerine göre. Ancak renk ayarı yok, daha üst segment anakartlara saklanmış RGB Led sistemi.
Ses sistemi ve kulaklıklarla yaptığım testlerde ALC 1150, 24 bit 192khz ses çözünürlüğü desteğiyle beraber kayıpsız ses dosyalarıyla yaptığım testlerde beni tatmin etti, sahne ve atmosfer anlamında etkileyici, surround deneyimi olması gerektiği gibi ve yüksek hassasiyetli kulakiçi kulaklıklarımla istediğin tiz sesleri alabildim, bir oyuncu olarak ayrıca bir ses kartı alma ihtiyacı hissetmezsiniz diye tahmin ediyorum.
RJ-45 portunun arkasında ise Qualcomm üretimi Atheros Killer E2200 serisi ethernet modülü var. Anakart üreticilerinin ayrıştığı noktalardan biri de özelleştirilmiş ethernet modülü ancak burada, oyunlarınızdaki ping vs ms değerini düşürecek asıl önemli etken internet sağlayıcınızın sunduğu bağlantının hızı ve istikrarlığı oluyor. Bu şart sağlandığı sürece böylesi özel ethernet modülleri de görevlerini yerine getirip çevrimiçi oyunların veri paketlerini önceliğe alıyorlar ve çok hissedilir olmasa da standart çözümlere kıyasla verim alabiliyorsunuz. Arayüzü sayesinde de hangi uygulamanın ne miktarda internet kullanımı yaptığı görülebiliyor ve yönetilebiliyor, tabiri caizse lag yapan uygulama tespit edilebiliyor.
PCi Express slotları son zamanlarda çoğu üreticide gördüğümüz üzere metal ile güçlendirilmiş. İlk etapta gereksiz gibi görünse de üst segment bir kartı elinize aldığınızda böyle bir önlemin gerekliliğine hak veriyorsunuz zira ekran kartını vidayla sabitlemiş olsanız bile kartların uzunlukları sebebiyle yine de sarkmalarına sebep olabiliyor, tabii bu metal gövdesiz standart PCI Express slotları için geçerli.
3 Pci express slotu, ikisi 16x diğeri ise 4x hızında, yani ikili Crossfire ve SLI kurulumlarında anakart bazlı bir darboğaz yaşanmayacağı anlamına geliyor bu. Bir tane de PCI express x1 slotu var, şahsen bir oyuncu olarak ben bu slotu ekran kaydı kartları için kullanıyorum, bant genişlikleri uygun. 20 gigabit aktarım hızı destekli M.2 sata yuvası da gözlerden kaçmıyor.
İncelememizin sonuna gelirken RAID kurulumlarıyla sıkıntısız 6gb/s destekli 6 sata portuna sahip olduğunu da belirtelim ve anakartı genel olarak değerlendirelim.
Gigabyte’ın 990FX anakartı, hızaşırtmaya ve uzay kuruluma uygun yapısı, kulaklık ve mikrofona daha yatkın USB Dac portları ve USB 3.1 destekli Type C portu, özellikle ses yongası ve amfisiyle seçim kriteri oluşturabilecek bir niteliklere sahip. Nitelikleri dahilinde segmenti anakartlardan olumlu yönde ayrılıyor, fiyatlandırma tarafında ise Type C portu ve ses yongası tarafındaki özelleştirmelere, hızaşırtma konusundaki katmadeğer katan eklentilere rağmen üst segmen 990FX anakartlarla aynı fiyat segmentine konumlandırılmış.
Böylelikle bir incelememizin daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.
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selahattın ısık 3 yıl en beğenilen
""1"" adette olsa takmaya degecek adam akilli bide islemci olsa.

Not:eski Amd ci..
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BiilimAdamı 2 yıl
Asisvénia
Ölü doğmuş bir anakart. AM3+ soket bu saatten sonra en tercih edilmeyecek sokettir gerci ilk ciktiginda Sandy-bridgee karsi da oyleydi ayrica hem AM4 ile DDR4 standarta kavusmus olacak hemde diyelim ki bu anakarta Fx83xx ya da 9590 taktiniz peki bu cpu larin dogru duzgun besleyecegi max. gpu ne olur ? En fazla Fx cpularin kokune kadar o.c lu sekilde 280x-380-960 falan takip hakkini verirsiniz ustu cok rahat kisitlama yapacaktir, cpu bound oyunlarda da perf.i siz hayal edin. SLI-CF olayina zaten hic girmiyorum Fx serisi cpular zaten coklu kart duzeneklerine darbogaz yapacaktir dolayisiyla 16x16x pci exp. desteginin olmasi hicbir halta yaramayacak tamamen gosteris icin konulmus herhangi bir islevi yok. Gidin ikinci el 1155 soket p67-z68-z77 chipset li 8x-8x destekli bir anakart + i5 2500k-2600k-2700k-3770k ya falan yatirim yapin hem min. fps lerde rahat edersiniz hem gercek tek cekirdek performansi gorursunuz hemde takamayacaginiz kart olmaz.

eski konularda geziniyordum da bu yorumunuzu gördüm hala bu yönde düşünüyorsanız bırakın siz bu işi donanım işinden çıkın. çevrenizdekilerede kendinizede iyi bir şey yapmış olursunuz. ben 6350 stok hızınde r9 285 kullanıyorum oclu birde ama hiç darboğaz yaşamadım. sen kalkmış fx 9590 sonuna kadar oclu 280 kaldırmaz diyorsun yemin ederim utandım senin adına ya yazık :D bu arada işlemcide intel iyidir bunun bilincide biri olark yazıyorum.
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denizci006 3 yıl
''Anakart üzerindeki çıkışlardan da 6 USB 2.0, 2 tane de USB 3.0 çıkışı daha alabildiğinizi ekleyelim.''
Demişsiniz ama ben 1 adet usb 3.0 çıkışı gördüm. Ayrıca Gigabyte kendi sitesinde de bir adet gözüküyor.
Kişisel görüşüm bu saaten sonra DDR4 desteği olmayan en azından pek bi fark olmasa da PCI ex 3.0 desteği olmayan bir anakart alınmaz. Boşa yatırım olur.
Yeni nesil işlemci + çipsetler beklenmeli ya da Intel geçilmelidir.
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BiilimAdamı 3 yıl
neyleyim am4 olmadıktan sonra neyleyim ddr4 ram takılmadıktan sonra :D
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Glorfindel1907 3 yıl
İki sene önce çıksaydı iyi satış yapardı ama bu durumda alacak kaç kişi olacak acaba merak ediyorum.
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BlueFlame22 3 yıl
Video gözükmüyor!
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merfarukkk 3 yıl
Cidden Şu Bonus reklamına gıcık olan yokmu ? Hayır zaten burhan altıntop taklidi yaparak giriyor kalitesiz,Tamam önemli olan kazandığınız para fakat bari sesi kısık bi şekilde açılsın reklamlar.
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kadeve 3 yıl
Burak Şolt'un donanım incelemelerini beğeniyle izliyorum, gerçekten güzel. Ancak birkaç düşüncemi paylaşmak istiyorum.
İncelemenin Giriş ve Sonuç/Yorum kısmında ekrana karşı konuşarak sunum yapması daha iyi olacaktır. Sanki editör izleyiciyi doğrudan karşısına alıp yorumlarını/sözlerini paylaşıyormuş hissi veriyor. Yalnız ses geldiği zaman editörden radyo etkisi yapıyor bu yolla biraz TV etkisi olur, izleyiciyi daha da çeker.
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blizzard3 3 yıl
fiyatına baktımda cok pahalı geldi drr4 ram destekliyen 600 tl anacart var zaten neden drr3 anacarta bukadar para verim
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devrim_moswant 3 yıl
Test sistemindeki ekran kartı nedir?
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Mr.ED 3 yıl
AM3+ soket bu sene tarih olacak yine de inceleme yapmışsınız. Bu saatten sonra üst düzey sistem için amd alan kullanıcı zor bulunur..
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kmlhyt 3 yıl
Bu saatten sonra amd anakart inceleme. Helal olsun valla ;)
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selahattın ısık 3 yıl en beğenilen
""1"" adette olsa takmaya degecek adam akilli bide islemci olsa.

Not:eski Amd ci..
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