Bilgisayar toplayanlar için en iyi anakart tavsiyeleri (2023)

Klavye, mouse ve kulaklıklar gibi, oyunculara hitap eden en iyi anakartlar da özellikle oyuncu ekipmanlarının yükselişiyle birlikte giderek daha popüler hale geldi. Diğer anakartlarla karşılaştırıldığında, bu oyun odaklı bileşenler en yeni CPU'ların, belleklerin ve ekran kartlarının gücünden tam olarak yararlanıyor. En iyi oyun anakartı Intel'in 13. nesil veya AMD'nin 7000 serisi işlemcileriyle uyumludur. Ayrıca, bu önemli bileşenler DDR5 RAM, Nvidia’nın GeForce RTX 40 serisi veya AMD’nin RX 7000 serisi gelişmiş GPU'lar için destek sunar. Eğer hangi anakart almalı? diyorsanız bu içeriğimiz tam da size göre.

Anakart yorumları dikkate alındığında; en iyi anakart markaları sıralamasında ASUS, MSI ve Gigabyte öne çıkıyor. 2023’te satın alınabilecek en iyi anakart olarak ise ASUS PRIME X670-P WiFi, MSI PRO B760M-A WiFi ve Gigabyte B650M DS3H modelleri gelişmiş özellikler, ucuz ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla sıkça öneriliyor.

1️⃣ ASUS PRIME X670-P WiFi

Tam Boyutta Gör En iyi anakart önerisi listemizin ilk modeli ASUS PRIME X670-P WiFi, AMD Ryzen 7000 serisi işlemciler ile uyumludur. AM5 soketli olan bu anakart, sağlam güç tasarımına, kapsamlı soğutma çözümlerine ve akıllı ayar seçeneklerine sahip. Prime X670-P WIFI, günlük kullanıcılara ve kendi PC’lerini toplayan kişilere kullanışlı yazılımlar ve özelliklerle çeşitli performans ayar seçenekleri sunuyor. Wi-Fi 6, M.2 PCIe 5.0, Realtek 2.5Gb Ethernet, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, ön panel USB 3.2 Gen 1 Type-C, USB4 desteği bulunuyor. ASUS PRIME X670-P WiFi gelişmiş özellikleriyle dünyanın en iyi anakartı arasında gösteriliyor.

İşlemci uyumluluğu : AMD Ryzen 7000 serisi masaüstü işlemciler

: AMD Ryzen 7000 serisi masaüstü işlemciler Soket : AMD Soket AM5

: AMD Soket AM5 Bellek : DDR5 6400

: DDR5 6400 Bağlantı : 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet, Wi-Fi 6

: 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet, Wi-Fi 6 Form faktörü: ATX

ASUS PRIME X670-P WiFi kullanıcı yorumları 💭

👨 Ryzen 7000 işlemciler için çok iyi bir anakart. Kurulumu ve montajı kolay. Sürücüler sürekli güncelleniyor, bu da iyi.

👩 Wi-Fi 6, M.2 PCIe 5.0 ve USB 3.2 bağlantıları kilit özelliklerden. AM5 soketi tercih ettim çünkü Intel’e göre daha uzun ömürlü.

2️⃣ MSI PRO B760M-A WiFi

Tam Boyutta Gör En yeni Intel B760 yongaseti ile büyük miktarda RAM kapasitesini destekleyen MSI PRO B760M-A WiFi, 12 ve 13.Nesil Intel Core, Pentium Gold ve Celeron işlemcileri destekliyor. LGA 1700 soketli olan anakart, Micro-ATX form faktörüne sahip. Genişletilimiş Heatsink tasarımı, 7W/mK termal yastıklar ve bobinler için ek termal yastıklar ile gelişmiş ısı giderimi sağlıyor. Birinci sınıf 6 katmanlı sunucu sınıfı baskı devresi tasarımı, 2 oz. kalınlaştırılmış bakır ile ısı giderimini ve kararlılığı arttırıyor. Bunlar küçük sistemler için önemli. En iyi anakart fiyatları göz önüne alındığında MSI PRO B760M-A WiFi fiyatı oldukça uygun. En iyi MSI anakart modellerinden olan bu ürün, fiyatına göre en iyi Intel anakartları arasında.

İşlemci uyumluluğu : 12./13./14. Nesil Intel Core, Pentium Gold ve Celeron işlemciler

: 12./13./14. Nesil Intel Core, Pentium Gold ve Celeron işlemciler Soket : LGA 1700

: LGA 1700 Bellek : DDR5 6800

: DDR5 6800 Bağlantı : 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, FIPS, FISMA

: 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, FIPS, FISMA Form faktörü: mATX

MSI PRO B760M-A WiFi kullanıcı yorumları 💭

👨 Yaklaşık 1 aydır kullanıyorum, bir sıkıntı çıkmadı. DDR 5 ve çift NVME hdd anakart tüm yeni teknolojileri üzerinde taşıyor. Çok kararlı bir çalışması var.

👩 Kurulumu kendim yaptım ve her şey çok iyi çalışıyor. Bilgisayarı bir aydır kullanıyorum ve kartla ilgili hiçbir sorun yaşamadım.

3️⃣ Gigabyte B650M DS3H

Tam Boyutta Gör Gigabyte B650M DS3H, termal tasarımı ile CPU, Chipset, SSD kararlılığı ve düşük sıcaklık imkanı sunuyor. Overclock özelliği kullanım verimini ve konforunu artırırken ses gürültü koruma özelliği PCB seviyesindeki olası gürültü kirliliğini azaltıyor. AMD EXPO ve Intel XMP RAM desteğine sahip olan en iyi Gigabyte anakartı modelinde 2 adet PCIe 4.0 x4 M.2 konektör bulunuyor.

İşlemci uyumluluğu : AMD Ryzen 7000 Serisi Masaüstü İşlemciler

: AMD Ryzen 7000 Serisi Masaüstü İşlemciler Soket : AMD Soket AM5

: AMD Soket AM5 Bellek : DDR5 6400

: DDR5 6400 Bağlantı : 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet

: 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet Form faktörü: mATX

Gigabyte B650M DS3H kullanıcı yorumları 💭

👨 Ryzen 7700x işlemci ile kullanmaktayım. Herhangi bir overclock işlemi yapmadım henüz ancak ürünün üzerindeki soğutucular gayet güzel ve kalın yani ilerleyen zamanda hız aşırtma yapmak için gayet müsait olduğunu söyleyebilirim. Hem 4pin hem 3pin RGB aydınlatma başlıkları bulunmakta. Bu sayede tüm sisteminizi senkronize bir şekilde aydınlatabiliyorsunuz 4 adet RAM yuvası olması. Bence en büyük artılarından. Ayrıca ekran kartı yuvası da güçlendirilmiş bir yapıda ekran kartı yuvasının hemen alt kısmında 2 adet m2 ssd takabileceğiniz yuva bulunmakta.

👩 Yabancı forumlarda bu kartı çok gömmüşler rakipleriyle o yüzden alırken çok tedirgindim fakat sistemi kurduktan sonra çok yeterli bi anakart olduğunu anladım. Türkiye şartları için şuan alınabilecek en iyi f/p anakart her şey düşünülmüş fiyatına rağmen. ARGB senkronizasyonu için pinleri, anakart soğutucu blokları vs.

4️⃣ MSI MB PRO A620M-E

Tam Boyutta Gör MSI MB PRO A620M-E, en iyi am5 anakart modellerinden birisi, özellikle fiyatı göz önüne alındığında. Bu anakartta MSI Lightning Gen 4 PCI-E, x16 arayüzünün bant genişliğini önceki nesle kıyasla iki katına çıkarak 64 GB/s'ye çıkarıyor. Ayrıca MSI PCI Express Steel Armor yuvaları, ağır ve büyük ekran kartları için ekstra dayanıklılık sergiliyor. En yeni AM5 soketi ile Ryzen 7000 işlemcilerin tamamı bu anakartta destekleniyor.

İşlemci uyumluluğu : AMD Ryzen 7000 Serisi Masaüstü İşlemciler

: AMD Ryzen 7000 Serisi Masaüstü İşlemciler Soket : AMD Soket AM5

: AMD Soket AM5 Bellek : DDR5 6000

: DDR5 6000 Bağlantı : Realtek RTL8111H Gigabit LAN, Realtek ALC897 Codec 7.1-Kanal High Definition Audio

: Realtek RTL8111H Gigabit LAN, Realtek ALC897 Codec 7.1-Kanal High Definition Audio Form faktörü: mATX

MSI MB PRO A620M-E kullanıcı yorumları 💭

👨 Anakart dan çok memnunum, port vs gayet yeterli. Tek memnun kalmadığım noktası sıvı soğutma takacaksanız ramin olduğu bölüm biraz dar.

👩 Fiyatına göre oldukça güzel bir ürün. Giriş seviyesi AM5 anakart olarak düşünmek lazım ve beklentiyi buna göre tutmak lazım.

5️⃣ Gigabyte Aorus B650M Elite AX

Tam Boyutta Gör AMD Ryzen7000 Serisi işlemcileri destekleyen AM5 soketli Gigabyte Aorus B650M Elite AX, RAM slotlarında AMD EXPO ve Intel XMP’yi destekliyor. PCIe 5.0 x4 ve PCIe 4.0 x4 M.2 konsektör desteğiyle gelen anakart aynı zamanda Wi-Fi 6E 802 ve Bluetooth desteğine sahip. Gigabyte, tam yükte uygulama ve oyun performansı altında en iyi CPU, Chipset, SSD stabilitesini ve düşük sıcaklıkları sağlamak için yenilikçi ve optimize edilmiş termal tasarım vadediyor. Bu özellikleriyle Gigabyte Aorus B650M Elite AX, en iyi AMD anakart modellerinden oluyor.

İşlemci uyumluluğu : AMD Ryzen7000 Serisi Masaüstü İşlemciler

: AMD Ryzen7000 Serisi Masaüstü İşlemciler Soket : AMD Soket AM5

: AMD Soket AM5 Bellek : DDR5 6666/8000

: DDR5 6666/8000 Bağlantı : 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2

: 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Form faktörü: mATX

Gigabyte Aorus B650M Elite AX kullanıcı yorumları 💭

👨 Malzeme çok kalitelii Görüntü çok şık üzerinde ihtiyacınız olandan fazlası kadar Port bulunmakta arka bölümdeki USB bağlantılarının kaç tane olduğunu sayamadım desem yeridir. Wi-fi ve Bluetooth desteğinin olması çok iyi. Fazlasıyla fan ve sıvı soğutma için başlık bulunmakta. 2 adet m2 ssd yuvası olması aradığım bir özellikti. Adreslenebilir RGB bağlantı yuvaları gayet yeterli ve iyi konumlandırılmış 4 adet RAM yuvası olması da büyük bir artı.

👩 Harika bir kart. Üzerinde ki pasif soğutucular resmen buz gibi bir malzemeden üretilmiş. AMD expo hiçbir sıkıntı olmadan çalışıyor. Ryzen 5 7000 serisi işlemciler direkt çalışıyor. Malzeme kalitesi çok iyi, ürünü elinize alınca resmen ağırlığını hissediyorsunuz. Wifi anteni mükemmel çekiyor.

6️⃣ ASUS ROG STRIX X670E-F Gaming WiFi

Tam Boyutta Gör AMD Ryzen 7000 Serisi masaüstü işlemciler için AMD AM5 soket ile gelen ASUS ROG STRIX X670E-F Gaming WiFi, en iyi Asus anakart olarak karşımıza çıkıyor. Anakart, 8+8 pimli ProCool II güç bağlantılarına sahip 16+2 eşli güç aşaması, çok çekirdekli işlemcileri desteklemek için yüksek kaliteli alaşım bobinler ve dayanıklı kapasitörler sunuyor. Dynamic OC Switcher, Core Flex, Asenkron Saat ve PBO iyileştirmesi ile hız aşırtma için ideal. Dahili Wi-Fi 6E’ye sahip olan kart, PCIe 5.0, yerleşik iki adet PCIe 5,0 M.2 yuvası, USB 3.2 Gen 2x2 ön panel bağlantısı ve Thunderbolt 4 başlığına sahip.

İşlemci uyumluluğu : AMD Ryzen™ 7000 Serisi Masaüstü İşlemciler

: AMD Ryzen™ 7000 Serisi Masaüstü İşlemciler Soket : AMD Soket AM5

: AMD Soket AM5 Bellek : DDR6 6400

: DDR6 6400 Bağlantı : 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet, Wi-Fi 6

: 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet, Wi-Fi 6 Form faktörü: ATX

ASUS ROG STRIX X670E-F Gaming WiFi kullanıcı yorumları 💭

👨 Bu anakartı 128GB DDR5 RAM, 4090, Ryzen 9 7950X ve Asus'tan PCIE üzerinden Thunderbolt adaptörü ile kullanıyorum ve şikayet edemiyorum, her şey denediğim benzer anakartlara kıyasla mükemmel çalışıyor.

👩 Şu anda bu, alınabilecek en iyi anakartlardan birisi. Daha fazla harcama yapmak çok fazla katkıda bulunmaz, belki birkaç daha hızlı USB bağlantı noktası alırsınız ancak gerek yok. Bu ürün kalite ve zengin yuvalarıyla çok iyi.

7️⃣ MSI MPG Z790 EDGE WiFi

Tam Boyutta Gör MSI MPG Z790 EDGE WiFi, en iyi oyuncu anakartı olarak gösteriliyor. Hem performans hem de stil sunan en yeni Intel Z790 yonga seti etrafında yapılandırılmış, oyun odaklı bir ATX anakart lan MPG Z790 EDGE, Intel Core 12. ve 13. Nesil İşlemcileri destekliyor. M.2 Shield Frozr ile ısınmaya bağlı yavaşlamaları engelleyen kart, üst sınıf 6 katmanlı devre kartı tasarımı ve 2oz kalınlaştırılmış bakır ile daha iyi ısı giderimi sağlıyor.

İşlemci uyumluluğu : 12./13. Nesil Intel Core, Pentium Gold ve Celeron işlemciler

: 12./13. Nesil Intel Core, Pentium Gold ve Celeron işlemciler Soket : LGA 1700

: LGA 1700 Bellek : DDR5 7200

: DDR5 7200 Bağlantı : 1 x Realtek 2.5Gbps LAN, Intel Wi-Fi 6E, Bluetooth® 5.3, FIPS, FISMA

: 1 x Realtek 2.5Gbps LAN, Intel Wi-Fi 6E, Bluetooth® 5.3, FIPS, FISMA Form faktörü: ATX

MSI MPG Z790 EDGE WiFi kullanıcı yorumları 💭

👨 Ürünün görüntüsü ve tasarımı çok güzel öncelikle. Çok fazla usb portu ve birden fazla ssd takılabilmesi için m2 portu mevcut. Herhangi bir eksi yanını göremedim. Genel olarak beklentileri karşıladığını söyleyebilirim.

👩 Ürün fiyatına göre gayet kaliteli. Daha önceleri hep Asus rog serisi kullanıyordum fakat bu ürünün fiyatına göre kalitesi gerçekten şaşırttı diyebilirim. Tek sefer de ramları 6800 MHz ye xmp ile açtım.

8️⃣ Asus Prime Z790-P WiFi

Tam Boyutta Gör En iyi fiyat performans anakart arayanlar için Asus Prime Z790-P WiFi oldukça iyi bir seçenek. Tasarım olarak göze hoş gelen kart ayrıca en güzel anakart modelleri arasında bulunuyor. Anakart yorumları göz önüne alındığında Asus Prime Z790-P WiFi, en iyi fiyat performans anakart olarak nitelendiriliyor. 12 ve 13.Nesil Intel işlemcileri destekleyen kart, DDR5, Wi-Fi 6, 6 katmanlı PCB, ProCool bağlantıları, kararlı güç dağıtımı için alaşım bobinler ve dayanıklı kapasitörler ile ön plana çıkıyor. USB 3.2 Gen2x2 Type-C, ön panel USB 3.2 Gen 2 Type-C, Thunderbolt (USB4®) başlık desteği, üç adet PCIe 4.0 M.2 gibi bağlantılarla da her ihtiyaca hitap ediyor.

İşlemci uyumluluğu : 12. ve 13. Nesil Intel Core, Pentium Gold ve Celeron işlemciler

: 12. ve 13. Nesil Intel Core, Pentium Gold ve Celeron işlemciler Soket : LGA 1700

: LGA 1700 Bellek : DDR5 7200

: DDR5 7200 Bağlantı : Realtek 2.5Gb Ethernet, Intel Wi-Fi 6, Bluetooth v5.2

: Realtek 2.5Gb Ethernet, Intel Wi-Fi 6, Bluetooth v5.2 Form faktörü: ATX

Asus Prime Z790-P WiFi kullanıcı yorumları 💭

👨 Bu ana kartı 13. nesil intel işlemciyle kullanmak istediğimden seçtim. 13. nesil işlemciniz varsa bios güncellemesine gerek kalmadan kullanabiliyorsunuz. Dizaynı sade. sadece özelliklere para ödemek istiyorsanız mantıklı seçim. Wifi için ayrı bir adaptör geliyor. Ben ana kartın üzerinde sabit bir adaptör olacak sanmıştım. Ancak çok sıkıntı değil arka tarafa bağlayıp kullanabiliyorsunuz.

👩 Gerçekten harika bir anakart yani fazla söze gerek yok. Anakartta ucuza kaçmayın her zaman hangi nesil olursa olsun Z serisinde kalın.

9️⃣ MSI PRO H610M-G

Tam Boyutta Gör Daha eski sistemlere hitap eden ve DDR4 3200 desteğiyle gelen MSI PRO H610M-G, aynı zamanda en ucuz anakart modellerinden birisi. Intel H610 yonga setine sahip olan anakart, 2. Nesil Intel Core, Pentium Gold ve Celeron işlemcileri destekliyor. Heatsink pasif soğutma sağlayan kart, CPU ve GPU değerlerine göre sistem fanlarını otomatik olarak ayarlıyor. MSI PCI Express Steel Armor yuvaları anakarta ekstra lehim noktaları ile sabitlenmiştir. Böylece ağır ekran kartlarını rahatlıkla taşıyabilir. Özellikleri ve fiyatı nedeniyle MSI PRO H610M-G, en iyi ddr4 anakart olarak nitelendiriliyor.

İşlemci uyumluluğu : 12./13. Nesil Intel Core, Pentium Gold ve Celeron işlemciler

: 12./13. Nesil Intel Core, Pentium Gold ve Celeron işlemciler Soket : LGA 1700

: LGA 1700 Bellek : DDR4 3200

: DDR4 3200 Bağlantı : 1 x Intel® I219V Gigabit LAN, Realtek ALC892/ ALC897 Codec 7.1-Kanal High Definition Audio

: 1 x Intel® I219V Gigabit LAN, Realtek ALC892/ ALC897 Codec 7.1-Kanal High Definition Audio Form faktörü: mATX

MSI PRO H610M-G kullanıcı yorumları 💭

👨 Bu zamanda en uygun fiyatlı anakartlardan. Üstelik bu fiyat aralığında beklenmeyen özellikleri var. HDMI dışında Displayport çıkışı da var. USB 3.x ler son derece hızlı çalışıyor. m.2 ve RAM'lerde sorunsuz çalışıyor. BIOS'u güzel. Üstelik bir de m.2 e-tipi giriş var.

👩 15 yıllık bilgisayarımı yeniledim yazılımı başarılı anında bios güncellemesini de yaptım tüm driverları kendisi yüklüyor. Ürün her türlü kasaya monte edilebiliyor. Tavsiye ederim

🔟 ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WiFi

Tam Boyutta Gör ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI en yeni Intel işlemcilerin en önemli unsurlarını oyunlara yönelik özellikler ve kanıtlanmış dayanıklılıkla bir araya getiriyor. Askeri sınıf bileşenler, gelişmiş güç çözümü ve kapsamlı soğutma sistemiyle donatılan bu anakart, oyun maratonları için kararlı ve sağlam performans ile beklentilerin ötesine geçiyor. Üç adet Type-C bağlantısı ve Thunderbolt 4 barındıran kapsamlı USB (6 adet USB 3.2) desteğiyle ön plana çıkan kart, PCIe 5.0 desteğine de sahip.

İşlemci uyumluluğu : 12. ve 13. Nesil Intel Core işlemciler

: 12. ve 13. Nesil Intel Core işlemciler Soket : LGA 1700

: LGA 1700 Bellek: DDR5 7200

DDR5 7200 Bağlantı : Realtek 2.5Gb Ethernet, Intel Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3

: Realtek 2.5Gb Ethernet, Intel Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3 Form faktörü: ATX

ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WiFi kullanıcı yorumları 💭

👨 Müthiş bir ürün, bilgisayarınızı bir 15 yıl ileri taşıyabilir, verdiği işlemci desteği ve ddr5 oluşu ile uzun yıllar üzerinde istediğiniz modifikasyonu yapmanızı sağlayacak. Anakart üzerinde işlemci güç bağlantısı 2 adet 8 pin giriş gözüküyor, bu gözünüzü kotkutmasın, 1 ini bağlasanız da çalışıyor. Diğer 2. Si oc için.

👩 Fiyat performans ürünü. Alınca biosu mutlaka güncelleyin. Yoksa anakart bozuk diye kafayı yersiniz. Kalite ürün. Gerçekten performansı çok güzel, özellikle wi-fi kalitesi.

En iyi anakart tavsiyesi listemizin sonuna geldik. Rehberimizi en güncel anakart modelleri ile inşa ederken hem AMD hem de Intel anakart önerileri yaptık. Her bütçeye uygun olarak hazırladığımız içeriğimizde en ucuz anakartlardan en pahalı ve gelişmiş anakartlara yer verdik. En iyi anakart fiyatlarını bir araya getirdiğimiz rehberimizde en çok tercih edilen anakart modellerine yer verdik. Bu ürünlere Kara Cuma indirim döneminde çok daha ucuz fiyatlardan sahip olabilirsiniz.

Oyun oynamak için en iyi ekran kartı tavsiyeleri 4 ay önce eklendi

Anakart alırken nelere dikkat edilmeli 🤔

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Soket: Anakartınızın, istediğiniz işlemci ile uyumlu olduğundan mutlaka emin olun. İşlemci markası ve soket tipine göre anakart seçimi yapın. Form faktörü: Anakartınızın, kasanız ile uyumlu olduğundan emin olun. Anakartın boyutu ve form faktörü uyumlu olmazsa kasanıza sığmayabilir. Donanım uyumluluğu: Anakartınızın istediğiniz veya kullandığınız bellek tipi, hızı ve kapasitesini desteklediğinden emin olun. RAM yuvaları ve frekansları, sisteminizin performansını etkiler. Bağlantı seçenekleri: Anakartınızın, gerekli bağlantı noktalarına sahip olduğundan emin olun. USB, HDMI, Ethernet, ses, SATA gibi bağlantılar, çevre birimlerinizin ve depolama birimlerinizin uyumluluğunu sağlar. Malzeme: Anakartınızın, kaliteli ve dayanıklı malzemelerden yapıldığından emin olun. Katı kapasitörler ve iyi bir soğutma sistemi gibi unsurlar, anakartınızın ömrünü ve verimliliğini artırır. Güncellik ve destek: Anakartınızın, ileriye dönük teknolojileri desteklediğinden emin olun. Gelecek nesil işlemciler, Wi-Fi, Bluetooth, Thunderbolt, M.2 gibi teknolojiler, anakartınızın güncelliğini korumasına yardımcı olur.

Oyun bilgisayarı için hangi anakart alınmalı ❓

Oyun bilgisayarı için hangi anakartı seçeceğiniz, alacağınız işlemci, ekran kartı, bellek, kasa ve bütçe gibi faktörlere bağlıdır. Genel olarak, oyun için en iyi anakart, donanımınızın tam potansiyelini kullanmanızı, sisteminizin performansını optimize etmenizi ve işlemcinizin saat hızını artırmanızı sağlayan bir anakarttır. Bu nedenle Gigabyte Aorus B650M Elite AX, MSI MPG Z790 EDGE, Asus Prime Z790-P WiFi ve ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WiFi tercih edilmeli.

İyi anakart nasıl seçilir ❔

En iyi anakart kısaca işlemci soketi, bellek desteği, genişletme yuvaları, boyut ve bağlantı noktaları gibi temel özelliklere dikkat ederek seçilir. Anakart seçerken, bütçenize, kullanım amacınıza, işlemcinize, kasanıza ve diğer donanımlarınıza uygun bir model tercih etmelisiniz.

Anakart çok önemli mi 💭

Evet, anakart çok önemlidir. Anakart, bilgisayarın diğer bileşenlerinin birbirleriyle iletişim kurmasını ve koordineli bir şekilde çalışmasını sağlar. Anakart, bilgisayarın gücünü, performansını ve hızını belirler. Anakart olmadan bilgisayar çalışmaz. Anakart seçerken, işlemci, bellek, ekran kartı, kasa ve bütçe gibi faktörlere dikkat etmek gerekir. Anakartın kaliteli, uyumlu ve güncel olması, bilgisayarın verimliliğini ve ömrünü artırır.

En İyi Anakart Modelleri İçerik Oylaması 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 2497

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