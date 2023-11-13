Bilgisayar toplayanlar için en iyi anakart tavsiyeleri (2023)

- En İyi Anakartlar 🧑💻
- 1️⃣ ASUS PRIME X670-P WiFi
- 2️⃣ MSI PRO B760M-A WiFi
- 3️⃣ Gigabyte B650M DS3H
- 4️⃣ MSI MB PRO A620M-E
- 5️⃣ Gigabyte Aorus B650M Elite AX
- 6️⃣ ASUS ROG STRIX X670E-F Gaming WiFi
- 7️⃣ MSI MPG Z790 EDGE WiFi
- 8️⃣ Asus Prime Z790-P WiFi
- 9️⃣ MSI PRO H610M-G
- 🔟 ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WiFi
- Anakart alırken nelere dikkat edilmeli 🤔
- Oyun bilgisayarı için hangi anakart alınmalı ❓
- İyi anakart nasıl seçilir ❔
- Anakart çok önemli mi 💭
- Yorumlar
Klavye, mouse ve kulaklıklar gibi, oyunculara hitap eden en iyi anakartlar da özellikle oyuncu ekipmanlarının yükselişiyle birlikte giderek daha popüler hale geldi. Diğer anakartlarla karşılaştırıldığında, bu oyun odaklı bileşenler en yeni CPU'ların, belleklerin ve ekran kartlarının gücünden tam olarak yararlanıyor. En iyi oyun anakartı Intel'in 13. nesil veya AMD'nin 7000 serisi işlemcileriyle uyumludur. Ayrıca, bu önemli bileşenler DDR5 RAM, Nvidia’nın GeForce RTX 40 serisi veya AMD’nin RX 7000 serisi gelişmiş GPU'lar için destek sunar. Eğer hangi anakart almalı? diyorsanız bu içeriğimiz tam da size göre.
|Marka - Model 🖥️
|Fiyat 🏷️
|ASUS PRIME X670-P WiFi
|8.499 TL
|MSI PRO B760M-A WiFi
|4.899 TL
|Gigabyte B650M DS3H
|5.249 TL
|MSI MB PRO A620M-E
|3.109 TL
|Gigabyte Aorus B650M Elite AX
|10.270 TL
|ASUS ROG STRIX X670E-F Gaming WiFi
|15.499 TL
|MSI MPG Z790 EDGE WiFi
|14.499 TL
|Asus Prime Z790-P WiFi
|10.844 TL
|MSI PRO H610M-G
|3.147 TL
|ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WiFi
|13.562 TL
Anakart yorumları dikkate alındığında; en iyi anakart markaları sıralamasında ASUS, MSI ve Gigabyte öne çıkıyor. 2023’te satın alınabilecek en iyi anakart olarak ise ASUS PRIME X670-P WiFi, MSI PRO B760M-A WiFi ve Gigabyte B650M DS3H modelleri gelişmiş özellikler, ucuz ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla sıkça öneriliyor.
1️⃣ ASUS PRIME X670-P WiFi
- İşlemci uyumluluğu: AMD Ryzen 7000 serisi masaüstü işlemciler
- Soket: AMD Soket AM5
- Bellek: DDR5 6400
- Bağlantı: 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet, Wi-Fi 6
- Form faktörü: ATX
ASUS PRIME X670-P WiFi kullanıcı yorumları 💭
👨 Ryzen 7000 işlemciler için çok iyi bir anakart. Kurulumu ve montajı kolay. Sürücüler sürekli güncelleniyor, bu da iyi.
👩 Wi-Fi 6, M.2 PCIe 5.0 ve USB 3.2 bağlantıları kilit özelliklerden. AM5 soketi tercih ettim çünkü Intel’e göre daha uzun ömürlü.
2️⃣ MSI PRO B760M-A WiFi
- İşlemci uyumluluğu: 12./13./14. Nesil Intel Core, Pentium Gold ve Celeron işlemciler
- Soket: LGA 1700
- Bellek: DDR5 6800
- Bağlantı: 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, FIPS, FISMA
- Form faktörü: mATX
MSI PRO B760M-A WiFi kullanıcı yorumları 💭
👨 Yaklaşık 1 aydır kullanıyorum, bir sıkıntı çıkmadı. DDR 5 ve çift NVME hdd anakart tüm yeni teknolojileri üzerinde taşıyor. Çok kararlı bir çalışması var.
👩 Kurulumu kendim yaptım ve her şey çok iyi çalışıyor. Bilgisayarı bir aydır kullanıyorum ve kartla ilgili hiçbir sorun yaşamadım.
3️⃣ Gigabyte B650M DS3H
- İşlemci uyumluluğu: AMD Ryzen 7000 Serisi Masaüstü İşlemciler
- Soket: AMD Soket AM5
- Bellek: DDR5 6400
- Bağlantı: 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet
- Form faktörü: mATX
Gigabyte B650M DS3H kullanıcı yorumları 💭
👨 Ryzen 7700x işlemci ile kullanmaktayım. Herhangi bir overclock işlemi yapmadım henüz ancak ürünün üzerindeki soğutucular gayet güzel ve kalın yani ilerleyen zamanda hız aşırtma yapmak için gayet müsait olduğunu söyleyebilirim. Hem 4pin hem 3pin RGB aydınlatma başlıkları bulunmakta. Bu sayede tüm sisteminizi senkronize bir şekilde aydınlatabiliyorsunuz 4 adet RAM yuvası olması. Bence en büyük artılarından. Ayrıca ekran kartı yuvası da güçlendirilmiş bir yapıda ekran kartı yuvasının hemen alt kısmında 2 adet m2 ssd takabileceğiniz yuva bulunmakta.
👩 Yabancı forumlarda bu kartı çok gömmüşler rakipleriyle o yüzden alırken çok tedirgindim fakat sistemi kurduktan sonra çok yeterli bi anakart olduğunu anladım. Türkiye şartları için şuan alınabilecek en iyi f/p anakart her şey düşünülmüş fiyatına rağmen. ARGB senkronizasyonu için pinleri, anakart soğutucu blokları vs.
4️⃣ MSI MB PRO A620M-E
- İşlemci uyumluluğu: AMD Ryzen 7000 Serisi Masaüstü İşlemciler
- Soket: AMD Soket AM5
- Bellek: DDR5 6000
- Bağlantı: Realtek RTL8111H Gigabit LAN, Realtek ALC897 Codec 7.1-Kanal High Definition Audio
- Form faktörü: mATX
MSI MB PRO A620M-E kullanıcı yorumları 💭
👨 Anakart dan çok memnunum, port vs gayet yeterli. Tek memnun kalmadığım noktası sıvı soğutma takacaksanız ramin olduğu bölüm biraz dar.
👩 Fiyatına göre oldukça güzel bir ürün. Giriş seviyesi AM5 anakart olarak düşünmek lazım ve beklentiyi buna göre tutmak lazım.
5️⃣ Gigabyte Aorus B650M Elite AX
- İşlemci uyumluluğu: AMD Ryzen7000 Serisi Masaüstü İşlemciler
- Soket: AMD Soket AM5
- Bellek: DDR5 6666/8000
- Bağlantı: 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2
- Form faktörü: mATX
Gigabyte Aorus B650M Elite AX kullanıcı yorumları 💭
👨 Malzeme çok kalitelii Görüntü çok şık üzerinde ihtiyacınız olandan fazlası kadar Port bulunmakta arka bölümdeki USB bağlantılarının kaç tane olduğunu sayamadım desem yeridir. Wi-fi ve Bluetooth desteğinin olması çok iyi. Fazlasıyla fan ve sıvı soğutma için başlık bulunmakta. 2 adet m2 ssd yuvası olması aradığım bir özellikti. Adreslenebilir RGB bağlantı yuvaları gayet yeterli ve iyi konumlandırılmış 4 adet RAM yuvası olması da büyük bir artı.
👩 Harika bir kart. Üzerinde ki pasif soğutucular resmen buz gibi bir malzemeden üretilmiş. AMD expo hiçbir sıkıntı olmadan çalışıyor. Ryzen 5 7000 serisi işlemciler direkt çalışıyor. Malzeme kalitesi çok iyi, ürünü elinize alınca resmen ağırlığını hissediyorsunuz. Wifi anteni mükemmel çekiyor.
6️⃣ ASUS ROG STRIX X670E-F Gaming WiFi
- İşlemci uyumluluğu: AMD Ryzen™ 7000 Serisi Masaüstü İşlemciler
- Soket: AMD Soket AM5
- Bellek: DDR6 6400
- Bağlantı: 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet, Wi-Fi 6
- Form faktörü: ATX
ASUS ROG STRIX X670E-F Gaming WiFi kullanıcı yorumları 💭
👨 Bu anakartı 128GB DDR5 RAM, 4090, Ryzen 9 7950X ve Asus'tan PCIE üzerinden Thunderbolt adaptörü ile kullanıyorum ve şikayet edemiyorum, her şey denediğim benzer anakartlara kıyasla mükemmel çalışıyor.
👩 Şu anda bu, alınabilecek en iyi anakartlardan birisi. Daha fazla harcama yapmak çok fazla katkıda bulunmaz, belki birkaç daha hızlı USB bağlantı noktası alırsınız ancak gerek yok. Bu ürün kalite ve zengin yuvalarıyla çok iyi.
7️⃣ MSI MPG Z790 EDGE WiFi
- İşlemci uyumluluğu: 12./13. Nesil Intel Core, Pentium Gold ve Celeron işlemciler
- Soket: LGA 1700
- Bellek: DDR5 7200
- Bağlantı: 1 x Realtek 2.5Gbps LAN, Intel Wi-Fi 6E, Bluetooth® 5.3, FIPS, FISMA
- Form faktörü: ATX
MSI MPG Z790 EDGE WiFi kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürünün görüntüsü ve tasarımı çok güzel öncelikle. Çok fazla usb portu ve birden fazla ssd takılabilmesi için m2 portu mevcut. Herhangi bir eksi yanını göremedim. Genel olarak beklentileri karşıladığını söyleyebilirim.
👩 Ürün fiyatına göre gayet kaliteli. Daha önceleri hep Asus rog serisi kullanıyordum fakat bu ürünün fiyatına göre kalitesi gerçekten şaşırttı diyebilirim. Tek sefer de ramları 6800 MHz ye xmp ile açtım.
8️⃣ Asus Prime Z790-P WiFi
- İşlemci uyumluluğu: 12. ve 13. Nesil Intel Core, Pentium Gold ve Celeron işlemciler
- Soket: LGA 1700
- Bellek: DDR5 7200
- Bağlantı: Realtek 2.5Gb Ethernet, Intel Wi-Fi 6, Bluetooth v5.2
- Form faktörü: ATX
Asus Prime Z790-P WiFi kullanıcı yorumları 💭
👨 Bu ana kartı 13. nesil intel işlemciyle kullanmak istediğimden seçtim. 13. nesil işlemciniz varsa bios güncellemesine gerek kalmadan kullanabiliyorsunuz. Dizaynı sade. sadece özelliklere para ödemek istiyorsanız mantıklı seçim. Wifi için ayrı bir adaptör geliyor. Ben ana kartın üzerinde sabit bir adaptör olacak sanmıştım. Ancak çok sıkıntı değil arka tarafa bağlayıp kullanabiliyorsunuz.
👩 Gerçekten harika bir anakart yani fazla söze gerek yok. Anakartta ucuza kaçmayın her zaman hangi nesil olursa olsun Z serisinde kalın.
9️⃣ MSI PRO H610M-G
- İşlemci uyumluluğu: 12./13. Nesil Intel Core, Pentium Gold ve Celeron işlemciler
- Soket: LGA 1700
- Bellek: DDR4 3200
- Bağlantı: 1 x Intel® I219V Gigabit LAN, Realtek ALC892/ ALC897 Codec 7.1-Kanal High Definition Audio
- Form faktörü: mATX
MSI PRO H610M-G kullanıcı yorumları 💭
👨 Bu zamanda en uygun fiyatlı anakartlardan. Üstelik bu fiyat aralığında beklenmeyen özellikleri var. HDMI dışında Displayport çıkışı da var. USB 3.x ler son derece hızlı çalışıyor. m.2 ve RAM'lerde sorunsuz çalışıyor. BIOS'u güzel. Üstelik bir de m.2 e-tipi giriş var.
👩 15 yıllık bilgisayarımı yeniledim yazılımı başarılı anında bios güncellemesini de yaptım tüm driverları kendisi yüklüyor. Ürün her türlü kasaya monte edilebiliyor. Tavsiye ederim
🔟 ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WiFi
- İşlemci uyumluluğu: 12. ve 13. Nesil Intel Core işlemciler
- Soket: LGA 1700
- Bellek: DDR5 7200
- Bağlantı: Realtek 2.5Gb Ethernet, Intel Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3
- Form faktörü: ATX
ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WiFi kullanıcı yorumları 💭
👨 Müthiş bir ürün, bilgisayarınızı bir 15 yıl ileri taşıyabilir, verdiği işlemci desteği ve ddr5 oluşu ile uzun yıllar üzerinde istediğiniz modifikasyonu yapmanızı sağlayacak. Anakart üzerinde işlemci güç bağlantısı 2 adet 8 pin giriş gözüküyor, bu gözünüzü kotkutmasın, 1 ini bağlasanız da çalışıyor. Diğer 2. Si oc için.
👩 Fiyat performans ürünü. Alınca biosu mutlaka güncelleyin. Yoksa anakart bozuk diye kafayı yersiniz. Kalite ürün. Gerçekten performansı çok güzel, özellikle wi-fi kalitesi.
En iyi anakart tavsiyesi listemizin sonuna geldik. Rehberimizi en güncel anakart modelleri ile inşa ederken hem AMD hem de Intel anakart önerileri yaptık. Her bütçeye uygun olarak hazırladığımız içeriğimizde en ucuz anakartlardan en pahalı ve gelişmiş anakartlara yer verdik. En iyi anakart fiyatlarını bir araya getirdiğimiz rehberimizde en çok tercih edilen anakart modellerine yer verdik. Bu ürünlere Kara Cuma indirim döneminde çok daha ucuz fiyatlardan sahip olabilirsiniz.
Anakart alırken nelere dikkat edilmeli 🤔
- Soket: Anakartınızın, istediğiniz işlemci ile uyumlu olduğundan mutlaka emin olun. İşlemci markası ve soket tipine göre anakart seçimi yapın.
- Form faktörü: Anakartınızın, kasanız ile uyumlu olduğundan emin olun. Anakartın boyutu ve form faktörü uyumlu olmazsa kasanıza sığmayabilir.
- Donanım uyumluluğu: Anakartınızın istediğiniz veya kullandığınız bellek tipi, hızı ve kapasitesini desteklediğinden emin olun. RAM yuvaları ve frekansları, sisteminizin performansını etkiler.
- Bağlantı seçenekleri: Anakartınızın, gerekli bağlantı noktalarına sahip olduğundan emin olun. USB, HDMI, Ethernet, ses, SATA gibi bağlantılar, çevre birimlerinizin ve depolama birimlerinizin uyumluluğunu sağlar.
- Malzeme: Anakartınızın, kaliteli ve dayanıklı malzemelerden yapıldığından emin olun. Katı kapasitörler ve iyi bir soğutma sistemi gibi unsurlar, anakartınızın ömrünü ve verimliliğini artırır.
- Güncellik ve destek: Anakartınızın, ileriye dönük teknolojileri desteklediğinden emin olun. Gelecek nesil işlemciler, Wi-Fi, Bluetooth, Thunderbolt, M.2 gibi teknolojiler, anakartınızın güncelliğini korumasına yardımcı olur.
Oyun bilgisayarı için hangi anakart alınmalı ❓
Oyun bilgisayarı için hangi anakartı seçeceğiniz, alacağınız işlemci, ekran kartı, bellek, kasa ve bütçe gibi faktörlere bağlıdır. Genel olarak, oyun için en iyi anakart, donanımınızın tam potansiyelini kullanmanızı, sisteminizin performansını optimize etmenizi ve işlemcinizin saat hızını artırmanızı sağlayan bir anakarttır. Bu nedenle Gigabyte Aorus B650M Elite AX, MSI MPG Z790 EDGE, Asus Prime Z790-P WiFi ve ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WiFi tercih edilmeli.
İyi anakart nasıl seçilir ❔
En iyi anakart kısaca işlemci soketi, bellek desteği, genişletme yuvaları, boyut ve bağlantı noktaları gibi temel özelliklere dikkat ederek seçilir. Anakart seçerken, bütçenize, kullanım amacınıza, işlemcinize, kasanıza ve diğer donanımlarınıza uygun bir model tercih etmelisiniz.
Anakart çok önemli mi 💭
Evet, anakart çok önemlidir. Anakart, bilgisayarın diğer bileşenlerinin birbirleriyle iletişim kurmasını ve koordineli bir şekilde çalışmasını sağlar. Anakart, bilgisayarın gücünü, performansını ve hızını belirler. Anakart olmadan bilgisayar çalışmaz. Anakart seçerken, işlemci, bellek, ekran kartı, kasa ve bütçe gibi faktörlere dikkat etmek gerekir. Anakartın kaliteli, uyumlu ve güncel olması, bilgisayarın verimliliğini ve ömrünü artırır.
En İyi Anakart Modelleri İçerik Oylaması 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 2497Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.