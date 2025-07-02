Yeni Mitsubishi Grandis tanıtıldı: Renault temelli hibrit SUV

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Mitsubishi, Avrupa pazarındaki ürün yelpazesini Renault altyapısı üzerine inşa edilen modellerle genişletmeye devam ediyor. Markanın en yeni hamlesi ise Renault Symbioz'u temel alan ve tasarım anlamında da büyük benzerlikler taşıyan kompakt SUV Mitsubishi Grandis oldu.

Grandis yeniden sahnede

2003-2011 yılları arasında üretilen üç sıralı minivan modeliyle tanınan Grandis ismi, bu kez iki sıralı bir SUV olarak geri döndü. Latince kökenli “büyük ve etkileyici” anlamına gelen Grandis, yenilenen Mitsubishi ASX’in uzatılmış ve daha ferah bir versiyonu olarak konumlandırılıyor. Yeni Grandis de tıpkı Renault Captur'u temel alan ASX gibi birkaç görsel farklılık dışında büyük ölçüde Renault Symbioz’un yeniden markalanmış bir versiyonu niteliğinde.

Mitsubishi Grandis, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Yeni Grandis’in ön tasarımı, küçük kardeşi ASX ile neredeyse birebir aynı. Parlak siyah ızgara, saten gümüş detaylar ve Symbioz’dan alınan farlar dikkat çekerken, gündüz farlarında Mitsubishi’ye özgü hafif bir farklılık göze çarpıyor. Yandan bakıldığında da tasarım büyük ölçüde aynı kalırken, 19 inçlik alaşım jantlar ve kapılarda yer alan “Hybrid EV” logoları Mitsubishi imzasını taşıyor.

Arka bölümde ise Mitsubishi, Fransız kardeşine göre daha sportif ve dinamik bir tasarım sunuyor. Yeni tasarlanmış stop lambaları adeta bir Evo performans sedanına göz kırparken, yeniden şekillendirilen bagaj kapağı güçlü çizgilerle dikkat çekiyor. Ancak arka tampon üzerindeki sahte hava çıkışları, Renault’dan alınan bir detay olarak korunmuş.

İç mekan tamamen Renault

Kapılar açıldığında içerideki benzerlik daha da belirginleşiyor. Kabin tasarımı neredeyse tamamen Renault Symbioz’dan alınmış. Tek fark, direksiyon simidindeki Mitsubishi logosu. Beş kişilik yaşam alanı sunan kabin, kayar arka koltuklar sayesinde 434 ila 566 litre arasında bagaj hacmi sağlıyor. Donanım tarafında ise panoramik elektrokromik cam tavan, elektrikli bagaj kapağı, 10.4 inçlik multimedya ekranı ve gelişmiş sürüş destek sistemleri öne çıkıyor.

Hibrit motor seçenekleri: Hafif ve tam hibrit

Tam Boyutta Gör Yeni Grandis, Renault-Nissan ittifakının CMF-B platformunun uzatılmış versiyonu üzerinde yükseliyor. SUV, iki farklı hibrit motor seçeneğiyle satışa sunulacak. 1.3 litrelik turbo benzinli hafif hibrit motor 138 hp (140 PS) güç üretiyor. Bu versiyon altı ileri manuel ya da yedi ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla sunulacak ve gücünü yalnızca ön tekerleklere iletecek.

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1.8 litrelik tam hibrit (HEV) versiyon ise iki elektrik motoru, çok kademeli bir şanzıman ve 1.4 kWsa lityum-iyon batarya ile kombine ediliyor. Toplam sistem gücü 154 hp (156 PS) ve bu versiyon da yalnızca önden çekişli olarak sunulacak.

Yeni Mitsubishi Grandis, Renault’nun İspanya Valladolid’deki fabrikasında üretilecek. Aynı tesiste Renault Symbioz da üretiliyor. Grandis, 2025 yılı sonuna doğru Avrupa genelinde kademeli olarak satışa sunulacak.

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2025 Mitsubishi Grandis tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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