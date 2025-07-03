Telefon Tavsiyeleri - Temmuz 2025

Çeşitli fiyat ve niteliklerde telefon önerilerinde bulunduğumuz telefon tavsiyeleri serisinin Temmuz ayı videosu ile karşınızdayız.
00:00 - Giriş
00:37 - Samsung Galaxy A16
01:36 - Samsung Galaxy A36
02:29 - Honor 400
05:44 - Samsung Galaxy S24 FE
06:19 - Poco F7
08:37 - Apple iPhone 16e
09:21 - Samsung Galaxy S25 Plus
10:03 - Honor Magic 7 Pro
10:27 - Apple iPhone 16
11:15 - OnePlus 13
11:56 - Samsung Galaxy S25 Ultra
12:38 - Apple iPhone 16 Pro
14:10 - Ek Notlar
17:45 - Kapanış
Samsung Galaxy A16 9100TL
- 6.7" FHD+ Amoled 90Hz ekran
- Mediatek Helio G99 işlemci
- 6GB RAM / 128GB depolama (MicroSD)
- 50MP JN1 ana + 5MP SC501CS geniş
- 2MP GC02M1 makro + 13MP GC13AO ön kamera
- 5000mAh pil / 25W kablolu şarj
- Wi-Fi5, BT5.3, NFC desteği
- Yan taraftan parmak izi okuyucu
- Android 14 tabanlı One UI işletim sistemi
- 6 yıl güvenlik, 6 ana sürüm Android güncelleme
- Ürün kalınlığı 7.9mm, ağırlık 200g
Samsung Galaxy A36 14.400TL
- 6.7" FHD+ Amoled 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 işlemci
- 8GB LPDDR4X RAM / 128GB UFS 2.2 depolama
- 50MP IMX882 ana + 8MP GC08A3 geniş
- 5MP GC05A3 makro + 12MP GC12A2 ön kamera
- 5000mAh pil / 45W kablolu şarj
- 5G, Wi-Fi6, BT5.3, NFC, eSIM, stereo hoparlör
- Ekran içi optik parmak izi okuyucu
- Android 15 tabanlı One UI işletim sistemi
- 6 yıl güvenlik, 6 ana sürüm Android güncelleme
- IP67 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 7.4mm, ağırlık 195g
Honor 400 19.000TL
- 6.55" FHD+ OLED 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemci
- 8GB LPDDR4X RAM / 256GB UFS 3.1 depolama
- 200MP HP3 ana + 12MP geniş / 50MP ön kamera
- 6000mAh Si-Carbon batarya / 80W kablolu şarj
- 5G, eSIM, Wi-Fi 6, BT 5.4, IR, Stereo hoparlör
- Android 15 tabanlı MagicOS işletim sistemi
- Altı yıl yazılım güncellemesi*
- Ekran içi optik parmak izi okuyucu
- IP65/66 suya toza dayanıklılık*
- Ürün kalınlığı 7.3mm, ağırlık 184g
Samsung Galaxy S24 FE 24.000TL
- 6.7" FHD+ Amoled 120Hz ekran
- Samsung Exynos 2400e işlemci
- 8GB RAM LPDDR5X / 128GB UFS 3.1 depolama
- 50MP GN3 OIS ana + 12MP S5K3L6 geniş
- 8MP OV08A10 telefoto + 10MP S5K3J1 ön kamera
- 4700mAh batarya / 25W kablolu, 15W kablosuz şarj / USB 3
- Ekran içi optik parmak izi okuyucu
- 5G, Wi-Fi6E, BT5.3, NFC, eSIM, Stereo hoparlör
- Android 14 tabanlı OneUI işletim sistemi
- 7 yıl güvenlik ve Android sürüm güncelleme
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 8mm, ağırlık 213g
Poco F7 24.000TL
- 6.83" FHD+ AMOLED 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 8s Gen4 işlemci
- 12GB LPDDR5X RAM / 256GB UFS 4.1 depolama
- 50MP IMX882 ana + 8MP OV08F geniş / 20MP OV20B ön kamera
- 6500mAh batarya / 90W kablolu şarj
- 5G, Wi-Fi 7, BT 6.0, NFC, IR, Stereo hoparlör
- Ekran içi optik parmak izi okuyucu
- Android 15 tabanlı HyperoS işletim sistemi
- Alt yıl güvenlik ve dört yıl Android güncelleme
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 8.2mm, ağırlık 216g
Honor 400 Pro 36.000TL
- 6.7" FHD+ OLED 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci
- 12GB LPDDR4X RAM / 512GB depolama
- 200MP HP3 ana + 12MP geniş + 50MP IMX856 telefoto
- 50MP ana + 2MP derinlik ön kamera
- 6000mAh Si-Carbon / 100W kablolu, 50W kablosuz şarj
- 5G, eSIM, Wi-Fi 7, BT 5.4, NFC, IR, Stereo hoparlör
- Android 15 tabanlı MagicOS işletim sistemi
- Altı yıl yazılım güncellemesi*
- Ekran içi optik parmak izi okuyucu
- IP69 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 8.1mm, ağırlık 205g
Apple iPhone 16e 42.000TL
- 6.1" FHD+ OLED 60Hz ekran
- Apple A18 işlemci
- 8GB RAM / 128GB depolama
- 48MP OIS ana / 12MP IMX714 ön kamera
- 4005mAh batarya / 20W kablolu, 7.5W Qi kablosuz
- 5G, Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC, eSIM, stereo hoparlör
- iOS 18 işletim sistemi
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 7.8mm, ağırlık 167g
Samsung Galaxy S25+ 49.400TL
- 6.7" QHD+ Amoled 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci
- 12GB LPDDR5X / 256GB UFS 4.0 depolama
- 50MP GN3 OIS ana + 12MP geniş
- 10MP telefoto + 12MP S5K3LU ön kamera
- 4900mAh batarya / 45W kablolu, 15W kablosuz şarj
- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4, eSIM, L1+L5 GPS, UWB, stereo hoparlör
- USB Type-C 3.2 DP port, 5W kablosuz ters şarj
- Ekran içi utrasonic parmak izi okuyucu
- Android 15 tabanlı OneUI işletim sistemi
- 7 yıl güvenlik ve yazılım güncelleme
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün ağırlığı 190g, kalınlık 7.3mm
Honor Magic 7 Pro 54.800TL
- 6.8" FHD+ OLED 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci
- 12GB RAM / 512GB UFS 4.0 depolama
- 50MP OV50H ana + 50MP OV50D40 geniş +
- 200MP S5KHP3SP telefoto + ToF 3D 50MP IMX816 ön kamera
- 5850mAh Si-Carbon batarya / 100W kablolu, 80W kablosuz şarj
- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4, IR, eSIM, L1+L5 GPS, stereo hoparlör
- USB Type-C 3.2 DP port, kablosuz ters şarj
- Ekran içi ultrasonic parmak izi okuyucu
- Android 15 tabanlı MagicOS işletim sistemi
- 7 yıl yazılım güncellemesi sözü
- IP69 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 8.8mm, ağırlık 223g
Apple iPhone 16 57.000TL
- 6.1" FHD+ OLED 60Hz ekran
- Apple A18 işlemci
- 8GB RAM / 128GB depolama
- 48MP OIS ana + 12MP geniş
- 12MP ön kamera
- 3561mAh batarya / 25W hızlı şarj
- 25W MagSafe, 15W kablosuz şarj
- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.3, NFC, eSIM, stereo hoparlör
- iOS 18 işletim sistemi
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 7.8mm, ağırlık 170g
OnePlus 13 60.000TL
- 6.82" QHD+ OLED 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci
- 16GB RAM / 512GB UFS 4.0 depolama
- 50MP LYTIA-T808 ana + 50MP S5KJN5 geniş
- 50MP LYT-600 telefoto + 32MP IMX615 ön kamera
- 6000mAh Si-Carbon batarya / 100W kablolu, 50W kablosuz şarj
- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4, IR, eSIM, L1+L5 GPS, stereo hoparlör
- USB Type-C 3.2 DP port, kablosuz ters şarj
- Ekran içi ultrasonic parmak izi okuyucu
- Android 15 tabanlı OxygenOS işletim sistemi
- 6 yıl güvenlik, 4 yıl Android sürüm güncelleme
- IP69 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 8.5mm, ağırlık 210g
Samsung Galaxy S25 Ultra 69.000TL
- 6.8" QHD+ Amoled 120Hz ekran
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci
- 12GB LPDDR5X / 256GB UFS 4.0 depolama
- 200MP HP2 OIS ana + 50MP JN3 OIS geniş
- 50MP IMX854 OIS telefoto + 10MP OIS IMX754 telefoto
- 12MP S5K3LU ön kamera
- 5000mAh batarya / 45W kablolu, 15W kablosuz şarj
- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4, eSIM, L1+L5 GPS, UWB, stereo hoparlör
- USB Type-C 3.2 DP port, 5W kablosuz ters şarj
- Ekran içi ultrasonic parmak izi okuyucu
- Android 15 tabanlı OneUI işletim sistemi
- 7 yıl güvenlik ve yazılım güncelleme
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün ağırlığı 219g, kalınlık 8.2mm
Apple iPhone 16 Pro 76.400TL
- 6.3" FHD+ OLED 120Hz ekran
- Apple A18 Pro işlemci
- 8GB RAM / 128GB depolama
- 48MP OIS ana + 48MP geniş
- 12MP telefoto + 12MP ön kamera
- 3582mAh batarya / 25W hızlı şarj
- 25W MagSafe, 15W kablosuz şarj
- 5G, Wi-Fi 7, BT 5.3, NFC, eSIM, stereo hoparlör
- iOS 18 işletim sistemi
- USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-C port
- IP68 suya toza dayanıklılık
- Ürün kalınlığı 8.25mm, ağırlık 199g