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Gigabyte Z170-Gaming K3 anakart inceleme videosu

2 yıl
32,1b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Fiyat/performans odaklı oyun bilgisayarı kurmak isteyenlerin ilgisini çekeceğini düşündüğümüz bir anakartı inceledik. Gigabyte Z170-Gaming K3 tasarımı ve özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Gigabyte'ın Z170-Gaming K3 anakartı gerek tasarımı gerekse de özellikleriyle fiyat/performans odaklı oyun bilgisayarları için oldukça iddialı bir alternatif. Biz de bu videomuzda Gigabyte Z170-Gaming K3'ü enine boyuna inceliyoruz, iyi seyirler.
 
 

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Hobar 2 yıl en beğenilen
Bu nvidia kadar mikrop bir firma daha yok. Sli nin lisans ücreti gerektirdiğini yeni öğreniyorum. Sektörle ortak hareket edip ilerleme sağlamak yerine sadece kendi ürünlerinde çalışacak teknolojiler yaparak tekel olmaya çalışıyor. Bu sayede G-sync monitörler hiç bir artısı yokken Freesync monitörlerin iki katına satılıyor. Aynı şey Physx(Performans sorunları yüzünden çok az kişi kullanabiliyor), Cuda(Nvidianın tekelciği ve Apple'ın desteği sayesinde opencl öne çıkmaya başladı) ve diğerleri için de geçerli.
Bu nvidia kadar mikrop bir firma daha yok. Sli nin lisans ücreti gerektirdiğini yeni öğreniyorum. Sektörle ortak hareket edip ilerleme sağlamak yerine sadece ke...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Ledox 2 yıl
i7 6700k, Msi Gaming X 1070, DDR4 16GB 3200mhz ramla kullanıyorum hiç sorun yaşamadım. xmp modunu bile açmadım şu an için doğru dürüst. O fiyat aralığında tercih etmemin en büyük sebebi incelemede belirtilen ses yongası, enstrüman çalan biriyim ve bazen pc girmem gerekiyor bu hususta diğer ana kartlara göre çok tatmin edici. Siyah pcb ve led ışıklar çok güzel fakat killer network tamamen boş. Ethernet yongası olarak hiç bir faydası yok tamamen yazılımsal. Realtek in ethernet kartıyla da bu tarz bir yazılım kurulup aynı sonuçlar alınır.
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Super Overclock 2 yıl
Gigabyte donanım sektöründe, kendi bünyesinde hem dizayn hem üretim yapabilen, nadir ve lider firmalardan birisi. Gerek anakart gerek ekran kartı gerekse diğer komponent ve aksesuarları olsun çok kaliteli ve uygun fiyatlı çözümler sunuyorlar.
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DH Misafiri 2 yıl
Merhaba merak ettim de acaba bu anakart inceleme videosunu hangi marka model kamerayı kullanarak çekim yaptınız.
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MonsterMMORPG 2 yıl
lga 2011 incelemeleri bekliyoruz :)
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Dovahkiin 2 yıl
Şu aralar orta düzey bir sistem toplayacak olsam H110 chipset ve i5 6402P ikilisi tercih ederdim. OC yapmayacak ve çoklu ekran kartı işine girmeyecekler için Z170 ile arada hiç fark yok.

Bu anakartta da hem SLI olmaması hem de ikinci yuvanın 4x olması nedeniyle yine çoklu ekran kartı işine uygun değil. Baskılı devreyi renkli yapıp led koyunca "gaming" oluyor nasılsa, kim uğraşacak değil mi?
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Prequel 2 yıl
Z170N-Gaming 5 bunun fiyatına satılsa ne olur? Bunun maliyeti daha düşüktür eminim.
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DH Misafiri 2 yıl
Yaklaşık 1 aydır bu anakartı kullanmaktayım. Tercih nedenim bağlantı seçeneklerinin ileriye dönük zengin olması. Eski Sony kameramdan videoları aldığım Firewire çıkışının olmaması dışında problemim yok ama zaten o kamerayı da kullanmayalı baya bir süre oldu. Ön panel hem usb 3.0 ve 2.0 bağlantıları var anakart üzerinde. Yalnız anakartla gelen ek yazılımlar sorunlu, kullanamadım, kaldırdım mecbur.
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tur1st 2 yıl
i5 6600k ile kullanilacak ve Corsair H100i sogutmam var.
Asus Z170-a mi Gigabyte Z170 Gaming K3 mu sorusunu yonelteyim?
Asus 570 lira
Gigabyte 510 lira
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lazer__ 2 yıl tur1st
tur1st

i5 6600k ile kullanilacak ve Corsair H100i sogutmam var.
Asus Z170-a mi Gigabyte Z170 Gaming K3 mu sorusunu yonelteyim?
Asus 570 lira
Gigabyte 510 lira

bu ikilemde bende kaldım ama biraz daha bütçeye kıyıp gigabyte gaming 7 almaya karar verdim...

neden gigabyte dersen asus un teknik servisine göre iyi....asus un servisi çok sorunlu bu yüzden almıyorum...
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0quz28 2 yıl
ses çipi ve usb 3.1 gen 2 çok iyi olmuş fiyatı gayet iyi, acaba ben mi görmedim veya duymadım anakart arkadasındaki çıkışlar hariç ön çıkışlar için 3.0 girişi varmı anakart üzerinde ve z97-li sistem kurmamış olsaydım gecen sene, bu sene bunu alıp sistem kurardım yüksek ihtimal
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HAAltuntas 2 yıl
İncelemeler son zamanlarda buram buram donanım kokuyor. Emeğinize sağlık.
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