Gigabyte Z170-Gaming K3 anakart inceleme videosu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Fiyat/performans odaklı oyun bilgisayarı kurmak isteyenlerin ilgisini çekeceğini düşündüğümüz bir anakartı inceledik. Gigabyte Z170-Gaming K3 tasarımı ve özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Gigabyte'ın Z170-Gaming K3 anakartı gerek tasarımı gerekse de özellikleriyle fiyat/performans odaklı oyun bilgisayarları için oldukça iddialı bir alternatif. Biz de bu videomuzda Gigabyte Z170-Gaming K3'ü enine boyuna inceliyoruz, iyi seyirler.
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Bu anakartta da hem SLI olmaması hem de ikinci yuvanın 4x olması nedeniyle yine çoklu ekran kartı işine uygun değil. Baskılı devreyi renkli yapıp led koyunca "gaming" oluyor nasılsa, kim uğraşacak değil mi?
Asus Z170-a mi Gigabyte Z170 Gaming K3 mu sorusunu yonelteyim?
Asus 570 lira
Gigabyte 510 lira
bu ikilemde bende kaldım ama biraz daha bütçeye kıyıp gigabyte gaming 7 almaya karar verdim...
neden gigabyte dersen asus un teknik servisine göre iyi....asus un servisi çok sorunlu bu yüzden almıyorum...