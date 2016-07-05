Gigabyte Z170-Gaming K3 anakart inceleme videosu

Fiyat/performans odaklı oyun bilgisayarı kurmak isteyenlerin ilgisini çekeceğini düşündüğümüz bir anakartı inceledik. Gigabyte Z170-Gaming K3 tasarımı ve özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Gigabyte'ın Z170-Gaming K3 anakartı gerek tasarımı gerekse de özellikleriyle fiyat/performans odaklı oyun bilgisayarları için oldukça iddialı bir alternatif. Biz de bu videomuzda Gigabyte Z170-Gaming K3'ü enine boyuna inceliyoruz, iyi seyirler.